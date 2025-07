Warum Israel einen vorübergehenden Waffenstillstand im Gazastreifen anstrebt, um seinen Völkermord fortzusetzen

Hinter dem Gerede von Ruhe zieht Tel Aviv die Grenzen des Gazastreifens neu, verdrängt die Bevölkerung und legt den Grundstein für eine dauerhafte Kontrolle, eine Waffenruhe nach der anderen.

Einundzwanzig Monate nach seinem brutalen Feldzug gegen den Gazastreifen erwägt Israel erneut einen vorübergehenden Waffenstillstand mit dem palästinensischen Widerstand. Zwei kurze Waffenstillstände sind bereits in ein erneutes Blutvergießen ausgeartet;

Aber ist der völkermörderische Krieg wirklich zu Ende? Diese Frage schwebt über dem vorgeschlagenen Waffenstillstand und lässt Zweifel aufkommen, ob Israel ein Ende oder nur eine Pause vor seinem nächsten Angriff anstrebt.

Diesmal drängen die Vermittler unter der Leitung von Katar und den USA, wobei Ägypten eine untergeordnete Rolle spielt, auf eine 60-tägige Einstellung der Feindseligkeiten. Die Vereinbarung hängt von der Zusage von US-Präsident Donald Trump ab, zu verlängernden Waffenstillstand zu verlängern, wenn die Gespräche Fortschritte machen.

Tel Avivs Pläne für den Tag nach Gaza

Diese Verhandlungen spiegeln einen tiefgreifenden Wandel in der Sicherheitsdoktrin des Besatzungsstaates wider. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat wiederholt seine Absicht erklärt, die Zukunft des Gazastreifens über ein vorübergehendes Ende der Kämpfe hinaus neu zu gestalten.

Er besteht darauf, den Widerstand zu entwaffnen, die Autorität und Kontrolle der Hamas zu brechen und jede künftige Bedrohung durch die belagerte Enklave zu beseitigen. In Tel Avivs Vision für den „Tag danach“ gibt es nicht einmal eine Rolle für die kooperative Palästinensische Autonomiebehörde (PA) im Gazastreifen.

Israel kann allenfalls eine vom Besatzungsstaat unterstützte Miliz dulden, die der Jassir Abu Schabab oder arabische Sicherheitskräfte einsetzen, um lokale Händler oder Clans bei der Verwaltung des Gazastreifens zu unterstützen – bis die Palästinensische Autonomiebehörde zur Zufriedenheit Washingtons „reformiert“ ist, wobei Israel die übergreifende Sicherheits- und Militärkontrolle behält.

Dieser Plan deckt sich mit dem langjährigen Bestreben der rechtsextremen israelischen Regierung, illegale Siedlungen im nördlichen Gazastreifen wieder zu errichten. Netanjahu setzt sich bei seiner Armee für den Bau einer „Zeltstadt“ in Rafah, um 600.000 Palästinenser zwangsweise umzusiedeln – ein eklatanter Plan zur Bevölkerungsentwicklung.

Der 60-tägige Waffenstillstandsvorschlag beinhaltet einen schrittweisen israelischen Rückzug von West nach Ost, eine Einstellung der Luftangriffe, die Erlaubnis zur Einreise von Lebensmitteln und humanitärer Hilfe sowie einen Gefangenenaustausch. Im Gegensatz zu früheren Waffenstillständen wird Trumps Beteiligung als Garantie dafür verkauft, dass die Besatzungstruppen nach Ablauf der Frist nicht wieder Angriffe durchführen werden – wie sie es unmittelbar nach dem Waffenstillstand im März getan haben.

Doch trotz der Anzeichen einer möglichen Erleichterung für die hungernde und belagerte Bevölkerung des Gazastreifens ist Israel immer noch der Ansicht, dass es sein Hauptziel nicht erreicht hat: die Zerschlagung der Hamas. Ein ungenannter israelischer Beamter wurde kürzlich zitiert mit den Worten: „Die Flexibilität, die wir gezeigt haben, ebnet den Weg für eine Einigung, aber Netanjahu hat eindeutig nicht die Absicht, den Krieg zu beenden.“

Jeder bevorstehende Waffenstillstand ist daher wahrscheinlich eine Pause, um das Schlachtfeld für die nächste Runde vorzubereiten. Dennoch könnte sich ein neuer Krieg angesichts der Grenzen der Besatzungsarmee und der sich vertiefenden Risse in der Gesellschaft als schwierig erweisen.

Wiederaufbau als Druckmittel und der Morag-Korridor-Trick

Als Teil des anhaltenden Drucks nutzen die Widerstandskräfte den Wiederaufbau des Gazastreifens als Druckmittel. Israel hat das trügerische Angebot gemacht, während des Waffenstillstands Gelder aus Katar und anderen Ländern nach Gaza fließen zu lassen, um die Hamas in dem Glauben zu lassen, der Krieg sei wirklich zu Ende. In Wirklichkeit handelt es sich um eine kalkulierte Täuschung seitens Israels, um die Illusion eines nahenden Kriegsendes zu erzeugen und die Hamas in ein falsches Gefühl der Sicherheit zu versetzen.

Nach einem Bericht der israelischen Zeitung Yedioth Ahronoth hat Israel einer Beteiligung Katars am Wiederaufbau des Gazastreifens „vorläufig zugestimmt“, sofern es den Prozess nicht monopolisiert. Es wird erwartet, dass sich andere Staaten an der Finanzierung des Wiederaufbaus beteiligen, um zu verhindern, dass Gelder an die Hamas fließen. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihr Engagement für den Wiederaufbau des Gazastreifens allerdings von der Beendigung des Krieges abhängig gemacht.

Ein wichtiger Knackpunkt ist Israels neuer „Morag-Korridor“. Der „Morag-Korridor“ wurde zwischen Khan Yunis und Rafah angelegt, um den Philadelphia-Korridor, der den Gazastreifen von Ägypten trennt, zu kopieren. Ähnlich wie die Netzarim-Achse, die den Gazastreifen einst in zwei Hälften teilte, wird die Morag-Route von Israel als entscheidend für seine Sicherheit dargestellt. Tel Aviv plant, den Korridor zu nutzen, um die Zeltstadt Rafah vom nördlichen Gazastreifen zu isolieren und so eine ummauerte Sperrzone für vertriebene Palästinenser zu schaffen.

Die palästinensischen Widerstandsgruppen lehnen dieses Vorhaben strikt ab. Er verletzt nicht nur die palästinensische Souveränität, sondern würde den Gazastreifen in eine Ansammlung unzusammenhängender, belagerter Kantone verwandeln, wobei Israel fast 40 Prozent des Gebiets besetzt halten würde.

Am 14. Juli legte die Netanjahu-Regierung den Vermittlern einen dritten Abzugsplan vor. Leaks enthüllen, dass die israelischen Streitkräfte in einem 900-Meter-Gürtel bei Beit Hanoun und einem 3,5-Kilometer-Streifen östlich von Rafah bleiben wollen. In einem Beitrag auf X, Kan sagte der politische Korrespondent Gili Cohen unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Quellen, dass Israel nun „Flexibilität“ in Bezug auf einen umfassenderen Rückzug aus Rafah und der Morag-Achse zeige.

Rafah bleibt jedoch das Haupthindernis für jede Einigung. Israel besteht darauf, die 600.000 Palästinenser in die südliche Stadt zu bringen, entweder um sie nach Ägypten zu drängen, wo die Besorgnis über die israelischen Pläne wächst, oder um sie in Richtung Meer zu zwingen. Tel Aviv und Washington suchen aktiv nach Drittländern, die die vertriebene Bevölkerung des Gazastreifens aufnehmen könnten.

Eine taktische Pause, kein Friedensplan

Netanjahus eigentliches Ziel ist es, strategische Gewinne für die Nachkriegsphase zu sichern. Während seines Besuchs Anfang des Monats in Washington bat er um eine schriftliche Zusicherung der USA, die es Israel erlauben würde, den Krieg wieder aufzunehmen, auch wenn ein formeller Waffenstillstand besteht.

Er plant, diese Zusicherung als politischen Schutz im eigenen Land zu nutzen, insbesondere um extremistische Koalitionspartner wie Itamar Ben Gvir (Jewish Power) und Bezalel Smotrich (Religiöser Zionismus), die den totalen Krieg und die Vernichtung der Hamas fordern, zu besänftigen.

Netanjahus Gesandter und Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, drückte es am 14. Juli in einem Podcast-Interview mit dem US-Kolumnisten und politischen Berater Dan Senor so aus:

„Im Moment versuchen wir, einen Waffenstillstand zu erreichen … die Mindestanforderung ist, dass die für den Angriff vom 7. Oktober verantwortlichen Kräfte nicht mehr da sind. Sie haben durch ihre Entscheidung, zu handeln, die Kontrolle über Gaza verloren.“

Nach Angaben von Walla News konnte Netanjahu Trump davon überzeugen, das Abkommen um eine weitere Woche zu verschieben, so dass der Zeitplan näher an das Ende der Sommersitzung der Knesset (Ende Juli) heranrückt. Der Zeitung zufolge ist Trump „kriegsmüde“, doch Netanjahu gelang es, Zeit zu gewinnen, auch wenn unklar bleibt, was er im Gegenzug angeboten hat.

Der vorgeschlagene Waffenstillstand kann nicht losgelöst von Israels breiterer Strategie betrachtet werden. Er bedeutet keineswegs das Ende des Krieges, sondern ist eine kalkulierte Unterbrechung. Tel Aviv versucht, die demografische und sicherheitspolitische Karte des Gazastreifens neu zu zeichnen, während sich die Hamas darauf konzentriert, sich neu zu gruppieren und ihre Präsenz auf dem Schlachtfeld zu verstärken.

Netanjahus jüngste Schritte beweisen, dass dies kein Streben nach Frieden ist. Was Israel will, ist eine Ruhepause, die lange genug ist, um die politische Infrastruktur der Hamas zu zerschlagen, Pufferzonen einzurichten und die Bevölkerung mit Hilfe seines Plans der „Zeltstädte“ umzugestalten.

Der Analyst für palästinensische Angelegenheiten, Michael Milstein, spottete in einer Kolumne vom 13. Juli in der Zeitung Yedioth Ahronoth über Tel Avivs Vision vom „Tag danach“ und argumentierte, dass der Gazastreifen zu einem ständigen Versuchsfeld für fadenscheinige israelische Pläne geworden sei, die kurz nach ihrer Ausarbeitung in sich zusammenfallen. Er beschrieb Israels jüngste Militärkampagne als „grausame Anstrengung ohne dramatische Erfolge“ und wies darauf hin, dass die Aggression im nördlichen Gazastreifen vor dem letzten Waffenstillstand keine dauerhaften Erfolge gebracht habe. Dazu gehören frühere Versuche, isolierte „Blasen“ mit alternativer Regierungsführung im Gazastreifen zu errichten, und der so genannte „Plan der Generäle“, der selbst bei schweren Angriffen im Norden keine Ergebnisse brachte. Er wies auf die lange Reihe gescheiterter Experimente hin, von den Dorfligen im Westjordanland über die Unterstützung der Kataeb-Milizen im Libanon durch die Besatzung bis hin zum schließlichen Zusammenbruch der Südlibanon-Armee. Diese Modelle, so schrieb er, spiegeln ein zutiefst fehlerhaftes Verständnis der Realität wider, das in dem Glauben wurzelt, dass die Hamas mit brutaler militärischer Gewalt zur Entwaffnung, zur Kapitulation oder zur vollständigen Aufgabe des Gazastreifens gezwungen werden kann.

Er stellte zwei konkurrierende Lager innerhalb Israels fest: eines, das einen schrittweisen Rückzug anstrebt und dabei das Schicksal der Hamas hinauszögert, und ein anderes, das auf eine vollständige Wiederbesetzung drängt und sich auf die rassistische Logik stützt, dass „Araber nur durch den Verlust von Land abgeschreckt werden“ und dass „Siedlungen Terrorismus verhindern“.

Es handelt sich also nicht um einen Übergang, sondern um eine Fortsetzung der israelischen Kampagne mit anderen Mitteln. Solange Tel Aviv einer politischen Abrechnung für seinen Krieg gegen Gaza ausweicht, wird jeder Waffenstillstand ein getarntes Schlachtfeld sein. Zwischen einem flüchtigen Waffenstillstand und einer sich vertiefenden Besatzung steht Gaza heute an einem entscheidenden Scheideweg – einem Scheideweg, an dem sich hinter der Illusion des Friedens ein unerbittliches koloniales Projekt verbirgt.