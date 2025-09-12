Palantir ist die größte existenzielle Bedrohung für Amerika…und Peter Thiel und Alex Karp führen die Parade der verrückten Irren an

Patrick Wood

Ich kann für jede Tatsache, jede Analyse und jede Schlussfolgerung in diesem Video von Vanessa Wingårdh bürgen. Peter Thiel und Alex Karp haben die Welt für die Geheimdienstgemeinschaft effektiv dominiert. Interessiert Sie das? Nach dem Anhören des Videos wird es Sie interessieren. Ist es gut für uns, Amerika zu destabilisieren? Wenn wir den Zug verpassen, werden wir geköpft? Wenn wir ihre Feinde sind, werden sie uns dann töten? (All dies wurde von Alex Karp angedeutet!)

Je mehr ich Alex Karp und Peter Thiel analysiere, desto mehr verstehe ich, wie wahnsinnig sie sind. Bitte teilen Sie diesen Beitrag mit allen, die Sie kennen.

(Alex Karp) Es gibt im Grunde keinen Konflikt auf der Welt, bei dem Palantir nicht als Erstes angerufen wird. Nun, ich liebe die Idee, eine Drohne zu kaufen und sie mit Fentanyl versetzten Urin auf Analysten sprühen zu lassen, die versucht haben, uns zu schaden. Ich hatte alle möglichen Fantasien darüber, wie ich mit Drohnen-Technologie Rache nehmen könnte, insbesondere unter Verletzung aller Normen.

(Nachrichtensprecher) Okay, ein starkes Quartal. Das könnte eine Untertreibung sein. Wenn wir über Palantir sprechen, dann über ihr erstes Quartal, in dem der Umsatz eine Milliarde Dollar überschritten hat.

(Alex Karp) Letztendlich werden die Rechte, die Sie aufgeben, gegen Sie verwendet werden.

(Vanessa Wingårdh) Millionen von Amerikanern haben Dateien in Regierungsdatenbanken, ihre Bewegungen, Einkäufe und Kommunikationen werden durch Software einer Firma namens Palantir miteinander verknüpft. Und das Schlimmste daran ist, dass wir zur Finanzierung dieser Software beigetragen haben.

Was genau macht Palantir?

Palantir hat aktuelle und frühere Verträge mit dem FBI, dem DHS, dem IRS, dem CDC, der SEC und dem Pentagon. Das Unternehmen verarbeitet Daten für Polizeibehörden in mehreren Ländern, Gesundheitsnetzwerke, darunter den britischen National Health Service, und die Cleveland Clinic, die die Patientenversorgung in verschiedenen Krankenhäusern verwaltet. Es ist in den Banken vertreten, die Ihre Transaktionen verarbeiten, in den Fabriken, die Ihre Autos bauen, bei Tyson Foods, das Produktionsstätten überwacht, und in Fortune-500-Unternehmen von Wendy’s bis General Mills.

In einem Brief von Alex Karp heißt es: „Wir haben uns für eine Seite entschieden und wissen, dass unsere Partner unser Engagement schätzen. Wir stehen ihnen zur Seite, wenn es ihnen passt und wenn es ihnen nicht passt.“

Der CEO sagt damit, dass sie die Regierungsbehörden unterstützen werden, unabhängig davon, wofür sich diese Behörden entscheiden. Keine moralischen Grenzen, keine Fragen, auch wenn es nicht passt, also wenn es moralisch falsch ist.

Dies ist ein Unternehmen, das ausdrücklich erklärt, dass es jede Regierungsmaßnahme unterstützen wird, egal wie autoritär sie auch sein mag, solange die Rechnung bezahlt wird. Palantir ist in über 50 Branchen in mindestens 35 Ländern tätig. Der CEO des Unternehmens erklärt offen, dass es seine Mission ist, das zentrale Betriebssystem der US-Regierung zu werden, während er gleichzeitig Angst schürt und Kriegsrhetorik verwendet. Die gleiche Software, die Sie bei einer Demonstration verfolgt, identifiziert auch Ziele auf dem Schlachtfeld.

(Alex Karp) Palantir ist hier, um unsere Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu revolutionieren und zu den besten der Welt zu machen, und wenn es notwendig ist, unsere Feinde einzuschüchtern und gelegentlich zu töten.

(Vanessa Wingårdh) Um zu verstehen, wie ein Unternehmen so viel Macht erlangen konnte, müssen wir in die Vergangenheit zurückblicken. Im Jahr 2002 schuf die US-Regierung etwas namens Total Information Awareness. Das Ziel war genau das, wonach es klingt: totale Information, alles und jeden verfolgen.

Jede E-Mail, jeder Kauf, jede Bewegung, jede Krankenakte. Total Information Awareness wollte jeden amerikanischen Bürger überwachen. Es ging sogar so weit, dass Bürger anhand ihrer Gangart identifiziert werden sollten. Die Amerikaner waren damals empört und behaupteten, die US-Regierung versuche, ihre Bürger massenhaft zu überwachen.

Der Kongress reagierte auf die Gegenreaktion, indem er das Programm 2003 aus dem Haushalt strich. Die Demokratie funktionierte, die Privatsphäre gewann, und der Beginn eines Überwachungsstaates wurde verhindert.

Das dachten wir zumindest, denn genau in diesem Jahr, 2003, geschah etwas Merkwürdiges. Es wurde ein neues Unternehmen namens Palantir gegründet. Gegründet wurde es von niemand Geringerem als Peter Thiel, der zu diesem Zeitpunkt gerade PayPal für 1,5 Milliarden Dollar verkauft hatte. Was die meisten Menschen jedoch nicht wissen: Bei PayPal hatte Thiel bereits Systeme entwickelt, die ungewöhnliche Muster in Millionen von Finanztransaktionen aufspürten. Er hatte bereits bewiesen, dass Massenüberwachung funktionieren kann. Er musste es nur noch skalieren.

Neben Thiel hatte Palantir noch einen weiteren frühen Investor: die Central Intelligence Agency (CIA). Palantir wurde von der ehemaligen Außenministerin Condoleezza Rice, dem ehemaligen CIA-Direktor George Tenet und John Poindexter beraten. (Anmerkung der Redaktion: Rice und Tenet waren Mitglieder der Trilateralen Kommission.

Wer ist das? Nun, er ist der ehemalige nationale Sicherheitsberater von Präsident Reagan und der Mann, der für Total Information Awareness verantwortlich war. Wenn ich mir die technische Architektur von Total Information Awareness anschaue und sie mit der von Palantirs Gotham-Softwarepatenten vergleiche, sind sie fast identisch. Meiner Meinung nach wurde der Überwachungsstaat nie gestoppt. Sie haben ihn nur privatisiert.

Das ist die Macht von Gotham.

Ein Analyst kann einen einzigen Namen eingeben, vielleicht Ihren. Innerhalb von Sekunden zieht Gotham alles, was es über Sie weiß, aus verbundenen Datenbanken: Ihren Führerschein, Ihren Reisepass, Ihr Strafregister, Ihren beruflichen Werdegang, Ihre Finanztransaktionen, die Personen, mit denen Sie kommuniziert haben, und sogar die Tierarztunterlagen Ihres Hundes.

Aber Gotham stellt nicht nur die Daten zusammen. Es untersucht Verhaltensweisen, identifiziert Ihre Routinen, Beziehungen und vor allem Anomalien. Wenn Sie etwas an Ihrer Routine ändern, bemerkt das System dies und alarmiert die Analysten. Gotham wurde für die US-Geheimdienste entwickelt, um nach 2001 potenzielle Terroristen aufzuspüren. Dieselbe Gotham-Instanz, die potenzielle Bedrohungen im Ausland verfolgt, wird auch von lokalen Strafverfolgungsbehörden eingesetzt.

Die Polizei von Los Angeles nutzt sie für die prädiktive Polizeiarbeit. Die New Yorker Polizei setzt sie zur Überwachung von Banden ein, und die Einwanderungsbehörde ICE nutzt sie zur Verfolgung von Einwanderern.

Dieselben Algorithmen, die für militärische Operationen entwickelt wurden, werden nun auch bei Zivilisten eingesetzt. Gotham arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden in Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich und Dänemark zusammen.

(Alex Karp) Sie wissen es vielleicht nicht, aber fast jedes europäische Land nutzt in irgendeiner Form unser CT-Produkt, unser Produkt zur Terrorismusbekämpfung. Wir müssen immer diese Verträge unterzeichnen, wir dürfen in Europa nicht darüber sprechen, wer unser Produkt nutzt, was etwas ärgerlich ist, weil wir ständig von Menschen angeschrien werden, die durch unser Produkt geschützt werden.

(Vanessa Wingårdh) Aber das Aufspüren von Personen war nur die erste Phase. Palantir würde etwas noch Gefährlicheres und Tödlicheres tun: automatisierte Zielerfassung.

Im Jahr 2017 startete das Pentagon das Projekt Maven mit einem einfachen Ziel: KI zu lehren, Ziele zu identifizieren, nicht nur Fahrzeuge oder Gebäude, sondern auch Menschen. Das System sollte Drohnenaufnahmen, Satellitenbilder und Überwachungsvideos analysieren, um Menschen autonom zu erkennen, zu klassifizieren und zu verfolgen. Google erhielt den ersten Auftrag über 15 Millionen Dollar für den Bau des Prototyps, aber dann geschah etwas Bemerkenswertes. Über 3.000 Google-Mitarbeiter unterzeichneten eine Petition, Dutzende andere kündigten aus Protest. Ihre Botschaft war klar: Sie wollten keine Kriegstechnologie entwickeln.

Google zog sich 2018 aus dem Projekt zurück, aber das Maven-Projekt wurde nicht aufgegeben. Es fand lediglich eine neue Heimat.

(Interviewer) Sie haben Berichten zufolge das Projekt Maven von Google übernommen, das in Silicon Valley sehr umstritten war.

(Alex Karp) Nun, ich kann keine Details zu einem geheimen Programm diskutieren, aber ich kann sagen, dass ich sehr stolz wäre, wenn dies wahr wäre. Militärische KI wird unser Leben bestimmen, das Leben Ihrer Kinder. Das ist eine Nullsummen-Sache. Das Land mit der leistungsfähigsten KI wird die Regeln festlegen. Dieses Programm wird buchstäblich darüber entscheiden, wer in fünf Jahren hier steht und was er sagt. Und wenn wir daran beteiligt wären, wäre ich sehr stolz darauf.

(Vanessa Wingårdh) Im Jahr 2019 nahm Palantir den von Google abgelehnten Auftrag bereitwillig an. Und im Gegensatz zu Google hatte Palantir keine moralischen Bedenken, Kriegstechnologie zu entwickeln.

(Shyam Sankar, CTO von Palantir) Palantir liefert auch KI über das Maven Smart System, wodurch Kunden wie die 18th Airborne die Leistung einer Zielerfassungszelle, die während der Operation Iraqi Freedom aus 2.000 Personen bestand, mit einer Zielerfassungszelle von heute nur noch etwa 20 Personen erreichen können.

(Alex Karp) Was die Zielerfassung auf dem Schlachtfeld angeht, haben wir im Grunde genommen über eine Reduzierung der Personalstärke um zwei Größenordnungen gesprochen.

(Vanessa Wingårdh) Denken Sie einmal darüber nach: Eine Operation, für die früher 2.000 Militärangehörige erforderlich waren, kann nun mit nur 20 Personen durchgeführt werden. Das bedeutet eine hundertfache Reduzierung des menschlichen Überwachungsaufwands für eine so wichtige Entscheidung.

Maven ist nicht auf einen Zweig des Militärs beschränkt. Palantir hat Verträge unterzeichnet, um Maven auf das gesamte Verteidigungsministerium auszuweiten. Es ist auch nicht nur auf die Vereinigten Staaten beschränkt. Anfang dieses Jahres hat die NATO einen Vertrag über den Erwerb von Maven für alle 32 NATO-Länder abgeschlossen. Palantir arbeitet mit den Five Eyes zusammen, bestehend aus Kanada, Australien, Neuseeland, den USA und Großbritannien, sowie weiteren Koalitionspartnern.

(Alex Karp) Wir sehen eine rasante Expansion und eine sehr große Nachfrage nach Maven sowohl in Amerika als auch außerhalb Amerikas, was Teil unserer Kernaufgabe ist, den edlen Kriegern des Westens einen unfairen Vorteil zu verschaffen.

(Vanessa Wingårdh) Aber hier ist der Betrug, den Palantir perfektioniert hat. Wenn Palantir und die US-Regierung zusammenarbeiten, um eine bestimmte Art von Software zu entwickeln, bezahlt die US-Regierung Palantir mit Steuergeldern. Effektiv haben wir die Entwicklung dieser Software finanziert, die Palantir gehört. Sie besitzen die Patente auf die Software. Das bedeutet auch, dass die US-Regierung eine Lizenzgebühr zahlen muss, um die Software nutzen zu können. Die US-Steuerzahler finanzieren der Regierung einen zweiten Vertrag, nur um die Software zu nutzen, die wir bereits finanziert haben und die Palantir gehört. Palantir nimmt dann die Software und verkauft sie an andere Regierungen, um mit unserem Geld Profit zu machen. Im Grunde genommen ist das der perfekte Betrug.

Im Jahr 2009 beauftragte JP Morgan Chase Palantir mit der internen Bedrohungsanalyse. JP Morgan gewährte Palantir Zugriff auf Mitarbeiter-E-Mails, GPS-Daten von Firmenhandys, Drucker- und Download-Aktivitäten sowie Transkripte von digital aufgezeichneten Telefongesprächen.

Die Algorithmen von Palantir analysierten all diese Daten, um mögliches kriminelles Verhalten zu identifizieren. Mitarbeiter, die zu spät zur Arbeit kamen, wurden als potenziell unzufrieden markiert. Dies führte zu einer genaueren Überprüfung und möglicherweise zu einer physischen Überwachung durch die Sicherheitsteams von JP Morgan nach Feierabend. Doch dann geschah etwas Unerwartetes.

Die Führungskräfte von JP Morgan stellten fest, dass auch sie überwacht wurden. Die Top-Manager fanden heraus, dass ihre eigenen E-Mails und Aktivitäten von demselben System überwacht wurden, das sie bei ihren Mitarbeitern eingesetzt hatten. Die Zusammenarbeit endete in einer Kontroverse, aber Palantir hatte etwas Wertvolles gelernt: Die amerikanische Wirtschaft würde für Überwachung bezahlen. Diese Fähigkeiten wurden in einer Software namens Foundry gebündelt, die Überwachung als operative Intelligenz neu definierte.

Software allein reichte nicht aus. Im Jahr 2024 erhielt Palantir als erstes Softwareunternehmen der Geschichte einen Großauftrag für Hardware von der US-Armee. 178 Millionen Dollar aus Steuergeldern flossen in die Entwicklung von Titan, dem Tactical Intelligence Targeting Access Node. Titan ist nicht nur eine Software, die auf militärischer Hardware läuft. Es handelt sich um eine mobile Kommandozentrale – im Wesentlichen ein Hightech-Lkw, der als physischer Knotenpunkt für die Integration mehrerer Überwachungssysteme wie Höhen-Satelliten, Drohnen, Bodensensoren, Kameras und fahrzeugmontierte Überwachungssysteme dient, die alle Daten in Echtzeit an ein Fahrzeug liefern, wo sie von der KI von Palantir verarbeitet werden.

Die Gründer von Palantir entwickelten nicht nur Technologie. Sie entwickelten eine Ideologie.

(Shyam Sankar, CTO von Palantir) Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs hatten wir keine industrielle Basis für die Verteidigung. Wir hatten eine amerikanische industrielle Basis. Chrysler stellte Raketen her und General Mills war nicht nur ein Getreideunternehmen. So muss auch unsere Zukunft aussehen: Es ist klar, dass die Nation sich reindustrialisieren und mit Warp-Geschwindigkeit mobilisieren muss, um zu gewinnen. Diese Plattform wird die Produktion in den Wertschöpfungsketten verändern, die unsere Kill Chains antreiben.

(Vanessa Wingårdh) Palantir möchte die zivile Fertigung allein durch Software auf die militärische Produktion umstellen.

(Alex Karp) „Was sie nicht verstehen, ist, dass die technische Revolution derzeit so groß ist. Man muss auf den Zug aufspringen, denn dieser Zug fährt ab. Man bleibt zurück. Und übrigens bin ich froh, dass man zurückbleibt.“

(Vanessa Wingårdh) Alex Karp, der CEO, macht keinen Hehl aus seiner Überzeugung.

(Alex Karp) „Wenn man etwas Großes und Wichtiges geleistet hat, ist man wahrscheinlich ein guter Mensch. Es gab diesen berühmten Professor, Ken Arrow, und wenn Ken Arrow sagte, man sei intelligent, bekam man eine Festanstellung. Das lag daran, dass die Leute wussten, dass Ken Arrow intelligent ist. Die Institution, die er vertritt, ist die beste der Welt. Es gibt niemanden, der ihm das Wasser reichen kann – ehrlich gesagt, das Einzige, was derzeit in der Tech-Branche damit vergleichbar ist, ist ein Abschluss von Palantir. Wenn man für Palantir arbeitet, weiß jeder, dass man gut ist. Als wir zur Schule gingen, hatten die Schulen tatsächlich Glaubwürdigkeit. Die Menschen, die Wissenschaft war tatsächlich Wissenschaft.“

(Vanessa Wingårdh) Karp prahlt auch damit, wie sie das menschliche Verhalten verändern können – wie amerikanische Fabrikarbeiter zu japanischen Arbeitern werden können, indem sie die Software nutzen, um ihr Verhalten zu ändern.

(Alex Karp) „Einer der Vorteile von KI ist, dass man, wenn man produzieren will – sagen wir, man will japanische Produktion in Amerika –, tatsächlich japanische Methoden mit amerikanischen Arbeitern anwenden muss. Bislang war das nicht möglich. Mit KI kann man tatsächlich die interne Dynamik seiner Belegschaft so steuern, dass man mit amerikanischen Arbeitern in den USA die japanische Kultur erreicht.“

(Vanessa Wingårdh) Das ist nicht nur ein Tech-CEO. Das ist jemand, der die Welt durch permanente Konflikte sieht und davon profitiert. Er spricht auch offen darüber, dass die Amerikaner Überwachung akzeptieren werden, wenn sie ihrem eigenen Schutz dient – aber vor wem genau?

(Alex Karp) „Wir lieben Disruption, und was immer gut für Amerika ist, ist gut für die Amerikaner und sehr gut für Palantir. Und ich denke, Sie haben es genau richtig verstanden. Disruption deckt letztendlich Dinge auf, die nicht funktionieren. Es wird Höhen und Tiefen geben. Es gibt eine Revolution. Einige Leute werden ihren Kopf verlieren. Wir erwarten wirklich unerwartete Dinge und dass wir gewinnen werden. Und wir planen, das zu tun, und sind ziemlich optimistisch, was das Umfeld in den USA angeht.

(Vanessa Wingårdh) Konflikte und Unruhen sind profitabel.

(Alex Karp) Wir haben Produkte für eine Welt entwickelt, die gewalttätig, unzusammenhängend und irrational ist. Eine Welt, in der man Stärke zeigen muss. Eine Welt, in der, wenn man keine Stärke zeigt, voreingenommene, fremdenfeindliche Menschen ihren Kopf erheben.

(Vanessa Wingårdh) Chaos treibt Wachstum voran, Frieden und Wohlstand bedrohen das Geschäftsmodell.

(Alex Karp) Wir haben erkannt, dass unsere Sicht auf die Welt – nämlich dass es tatsächlich Menschen gibt, die gewalttätig sind und sich nicht an moralische Grundsätze halten – bekämpft werden muss. Und wir werden unsere Kriegerkultur in unsere Produkte und unsere Marktstrategie einfließen lassen und die Ergebnisse unseren Verbündeten präsentieren.

(Vanessa Wingårdh) Wenn die Einnahmen eines Unternehmens von Konflikten abhängen, besteht ein klarer Anreiz, überall Feinde zu suchen.

(Alex Karp) Dieser Fokus auf bürgerliche Freiheiten macht uns wirklich reich, was die woke, heidnisch-religiösen, neandertalerhaft denkenden Menschen, die Technologie ignorieren, auf der rechten und linken Seite absolut verrückt macht.

(Vanessa Wingårdh) Bei jeder Gewinnbekanntgabe, jedem öffentlichen Auftritt wiederholt er dieselben Botschaften: Zusammenbruch, Krise, existenzielle Bedrohung. Er vermittelt den Eindruck, dass wir in einem permanenten Notstand leben und nur Palantir uns retten kann.

Was Karp von anderen CEOs unterscheidet und ihn effektiv gefährlicher macht, ist, dass er Sie nicht braucht. Wenn der CEO von Target kontroverse Entscheidungen trifft, boykottieren die Kunden, die Einnahmen sinken, der CEO tritt zurück. Karp kann bei Gewinnbekanntgaben sagen, was er will, denn seine Kunden sind nicht das amerikanische Volk – es ist der Apparat, der sie überwacht. Das wahre Genie ihrer Strategie liegt nicht in einem einzelnen Produkt. Es liegt darin, wie sie sich in das Gefüge von Regierungen, Strafverfolgungsbehörden und Unternehmen eingewoben haben, bis diese Institutionen ohne sie nicht mehr funktionieren können.

Palantir ist nicht nur ein weiterer Auftragnehmer der Regierung. Meiner Meinung nach haben sie sich selbst unersetzbar gemacht.

Es begann mit einer Klage, die alles veränderte. Im Jahr 2015 suchte die US-Armee einen einzigen Auftragnehmer für die Entwicklung eines maßgeschneiderten Softwaresystems von Grund auf. Palantir verklagte sie mit der Begründung, dass das Bundesgesetz die Regierung dazu verpflichtet, vor der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen den Kauf kommerzieller Software in Betracht zu ziehen. Die Armee wehrte sich, aber letztendlich gewann Palantir. Überlegen Sie einmal, was das bedeutet. Ein privates Unternehmen verklagt erfolgreich die US-Armee, was dazu führt, dass die Armee schließlich die Software von Palantir kauft.

(Alex Karp) „Ich denke nicht in Gewinnen und Verlieren, ich denke in Dominanz. Ich mag dieses Gewinnen-Verlieren-Ding nicht, weil es irgendwie voraussetzt, dass es okay ist, zu verlieren, und ich denke, Dominanz ist wichtig, weil ich denke, wenn es nur um Geld geht, wenn es nur ums Gewinnen geht, wenn es nur darum geht, Prestige für mich zu haben, dann reicht das nicht aus, um das zu tun. Das reicht nicht, weil es einfach real ist und super demütigend.“

(Vanessa Wingårdh) Die Regierung zu verklagen, in der Hoffnung, dass sie schließlich ihre Software kauft, war nur der erste Schritt. Das „böse Genie“ von Palantir liegt darin, wie sie ihre Ingenieure einsetzen. In den Verträgen von Palantir ist das enthalten, was sie „vorwärts eingesetzte Ingenieure“ nennen. Das sind Ingenieure von Palantir, die sich direkt in Behörden im Pentagon, in der CIA und sogar in Kampfgebieten einbetten. Sie installieren nicht nur Software, sondern entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die nur sie verstehen. Das Wissen darüber, wie diese funktionieren, bleibt bei Palantir. Nach einer Weile werden die Behörden vollständig von diesen Lösungen abhängig.

(Alex Karp) „Welches Produkt können wir entwickeln, das das Produkt schafft, das wir entwickeln sollten? Nicht einmal das Produkt, das die Kunden wollten, egal ob es sich um die Regierung oder um kommerzielle Kunden handelte. Wir haben nie das Produkt entwickelt, um das uns die Kunden gebeten haben. Wir haben das Produkt entwickelt, um das sie uns bitten sollten.“

(Vanessa Wingårdh) Dann gab es die Durchführungsverordnung mit dem Titel „Stopp von Verschwendung, Betrug und Missbrauch durch die Beseitigung von Informationssilos“. Klingt vernünftig, oder? Ich meine, wer will nicht Effizienz? Die Verordnung weist die Bundesbehörden an, Informationen auszutauschen und die Mauern zwischen Behörden wie der Steuerbehörde IRS, der Sozialversicherungsbehörde, Medicare und Medicaid einzureißen. Das Datenschutzgesetz von 1974 wurde speziell entwickelt, um diese Art des behördenübergreifenden Datenaustauschs zu verhindern. Jetzt werden diese Schutzmaßnahmen durch die Lücke für private Auftragnehmer – alias Palantir – und diese Durchführungsverordnung effektiv umgangen.

Die Armee fasste 75 separate Verträge zu einem zusammen und vergab ihn an Palantir. Ein einziger Vertrag im Wert von 10 Milliarden Dollar wurde an ein einziges Unternehmen vergeben. Die finanzielle Realität macht eine Kündigung unmöglich – Milliarden an versunkenen Kosten, jahrelange kundenspezifische Entwicklungen, die nicht anderweitig genutzt werden können, ganze Betriebsabläufe, die ohne die Plattform zusammenbrechen würden.

Wenn Regierungen Überwachungsmaßnahmen durchführen, gibt es Einschränkungen: Es gibt die Aufsicht durch den Kongress, Anfragen nach dem Freedom of Information Act, verfassungsrechtliche Beschränkungen und die öffentliche Rechenschaftspflicht. Wenn jedoch ein privates Unternehmen Überwachungsmaßnahmen durchführt, gibt es nur begrenzte Kontrollanforderungen, und diese Anforderungen können Schlupflöcher aufweisen.

Nun behauptet Palantir, dass ihre Software Datenschutzmaßnahmen enthält und dass sie keine Daten speichern – sie analysieren sie lediglich, obwohl sie über einen eigenen Cloud-Speicherdienst verfügen. Sie behaupten, dass Audit-Trails, Zugriffskontrollen und Kontrollmechanismen integriert sind. Das Problem dabei ist jedoch: Diese Schutzmaßnahmen funktionieren nur, wenn jemand die Wächter überwacht.

Wenn dasselbe System von der CIA, dem FBI und Ihrer örtlichen Polizeibehörde verwendet wird, wer überprüft dann genau diese Prüfprotokolle, wenn die Ingenieure von Palantir Root-Zugriff haben, um das System anzupassen? Was bedeuten diese Zugriffskontrollen dann wirklich? Noch wichtiger ist, dass diese Datenschutzmaßnahmen nichts an der grundlegenden Realität ändern: Ein privates Unternehmen hat Profile von Millionen von Amerikanern erstellt, und unabhängig davon, ob diese Profile Prüfpfade haben oder nicht, existieren sie.

Dasselbe Palantir, das Sie durch Gotham verfolgt, bearbeitet Ihre Versicherungsansprüche über Foundry, steuert Militärdrohnen über Maven und kontrolliert die Produktion über Warp Speed.

Seit über 20 Jahren haben die US-Steuerzahler Palantir 2,7 Milliarden Dollar an Bundesaufträgen gegeben – und das ist nur das, was öffentlich dokumentiert ist. Geheimhaltungsbedeckte Budgets kommen wahrscheinlich noch einmal auf mehrere Milliarden hinzu. Wir haben sie effektiv dafür bezahlt, den Überwachungsstaat aufzubauen, den der Kongress ausdrücklich abgelehnt hat.

Wenn man sein gesamtes Geschäft auf Konflikten aufbaut, wird Frieden zum Feind. Stabilität bedroht Gewinne. Demokratie mit ihren chaotischen Debatten und Datenschutzgesetzen steht im Weg.

Meiner Meinung nach sieht es eher nach einer institutionellen Übernahme aus, wenn ein privates Unternehmen die US-Armee verklagen kann, sodass diese gezwungen ist, seine Software zu kaufen, wenn Soldaten und Strafverfolgungsbehörden vollständig von dieser Software abhängig werden und wenn es eine Durchführungsverordnung gibt, die alle Daten der Bundesbehörden auf einer Plattform zusammenfasst.

Wie Karp selbst sagte: „Wir werden Teil der Institutionen, denen wir dienen.“ Sollte ein privates Unternehmen so viel Macht und Einfluss haben – nicht nur in Regierungen, sondern auch in Unternehmen auf der ganzen Welt? Sollte dasselbe Unternehmen, das Terroristen aufspürt, auch Zivilisten überwachen? Der Überwachungsstaat kommt nicht – er ist bereits da. Er lauert seit über 20 Jahren im Verborgenen. Man hat ihn nur Palantir genannt.