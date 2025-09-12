Das Ende der unipolaren Weltordnung – eine tektonische Verschiebung weg vom Westen

Von Peter Koenig

„Kein Berg und kein Ozean kann Menschen, die gemeinsame Ziele haben, voneinander trennen.“ Chinas Präsident Xi Jinping sagte dies im Juli 2024 in Astana, Kasachstan, vor Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) und einiger anderer Länder.

Es geht nicht zu weit zu sagen, dass der diesjährige 25. SCO-Gipfel in Tianjin, China, vom 31. August bis 1. September 2025, die Vision von Präsident Xi für 2024 erfüllt hat – und mehr. Der Gipfel löste eine tektonische Verschiebung in der konventionellen Weltordnung aus.

Chinas stellvertretender Außenminister Liu Bin sagte auf einer Pressekonferenz in Peking kurz vor dem SCO-Gipfel, dass die SCO-Veranstaltung 2025:

„Eines der wichtigsten Ereignisse für Chinas Staatsoberhaupt und für die chinesische Diplomatie in diesem Jahr“ sei.

Wie der Economist schrieb: „A New Reality is Taking hold.“ Die „neue Realität“ ist nicht antiamerikanisch oder antiwestlich; sie trennt lediglich die westlichen unipolaren Bestrebungen von der neu geschaffenen multipolaren oder vielleicht besser blockübergreifenden Welt, in der die Länder eine friedliche Zusammenarbeit für eine gemeinsame Zukunft mit gemeinsamen Vorteilen anstreben.

Die SOZ wurde 2001 von China, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan gegründet. Heute besteht die SCO aus zehn Mitgliedsstaaten mit Sitz in Peking. Zusätzlich zu den Gründungsmitgliedern haben sich die SCO-Mitglieder um Indien, Iran, Weißrussland und Pakistan erweitert. Auf die SCO-Mitglieder entfallen 23 % des weltweiten BIP und 43 % der Weltbevölkerung.

Weitere Teilnehmer waren hochrangige Regierungsvertreter aus Myanmar, Ägypten, Kambodscha, Nepal, Indonesien, Malaysia, den Malediven, der Türkei sowie der Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) mit Generalsekretär Kao Kim Hourn und UN-Generalsekretär Antonio Guterres.

Das diesjährige Gipfeltreffen machte die SCO eindeutig zur Richtschnur für den Globalen Süden, zu dem die 11 BRICS-Länder sowie die 10 BRICS-Partner gehören, die auf dem 16. BRICS-Gipfel im Oktober 2024 in Kasan, Russland, hinzukommen.

Während sogar der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Herr Guterres, eingeladen war – während die UNO von den USA und dem Westen im Allgemeinen als die Weltorganisation im westlichen Lager betrachtet wurde oder immer noch wird (?) – fühlte sich Präsident Trump von China brüskiert und von der weltverändernden SCO-Veranstaltung in Tianjin „ausgeschlossen“.

Also erfand Trump in letzter Minute eine Gelegenheit, dem Treffen seinen Stempel aufzudrücken, indem er Präsident Xi buchstäblich am Vorabend des SCO-Gipfels zu „militärischen Gesprächen“ aufforderte, einem Telefongespräch zwischen den beiden Verteidigungsministern (in den USA jetzt Kriegsminister genannt, da das Verteidigungsministerium von Trump in Kriegsministerium umgetauft wurde).

Das chinesische Außenministerium erklärte, Peking lehne den Vorschlag ab und begründete dies mit einem „Mangel an gegenseitigem Verständnis zwischen den beiden Ländern“, was eine berechtigte Frage darstellt:

„Ist eine derartige Mitteilung aufrichtig und von Bedeutung?“

Nein, natürlich nicht. Trump wollte sich nur in den SCO-Gipfel einmischen und sein selbsternanntes Kaiserköpfchen zeigen. Aber vergeblich. Der Westen war abwesend – der „nackte Kaiser“ ebenso wie seine europäischen Marionetten, die (fast) untergegangene Europäische Union und vor allem die nicht gewählte und immer mehr abgelehnte Europäische Kommission (EK).

Stellen Sie sich vor, nur wenige Wochen zuvor besuchte eine Delegation der Europäischen Kommission, darunter die Hohe Vertreterin der Kommission für auswärtige Angelegenheiten, Kaja Kallas, sozusagen die Top-Diplomatin der Kommission, Peking, um über Zölle zu diskutieren, aber ganz nebenbei wurde angedeutet, dass China sich von Russland distanzieren sollte.

So viel Aggression, geschweige denn undiplomatisches Denken und Handeln – wie zu Hause Steuergelder auszugeben, die für Sozialprogramme bestimmt sind, stattdessen für eine Monsteraufrüstung, um gegen Russland in den Krieg zu ziehen – Aggression und eine Kriegsphilosophie, die nur zu einem EU-Untergang führen kann, der sich von Tag zu Tag beschleunigt.

Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, hat der symbolische Führer der EU, Deutschland, sein Bundeskanzler Friedrich Merz, kürzlich gesagt:

„Putin ist ein Kriegsverbrecher. Er ist vielleicht der schwerste Kriegsverbrecher unserer Zeit, den wir in großem Maßstab gesehen haben. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, wie wir mit Kriegsverbrechern umgehen: Es gibt keinen Raum für Nachsicht.“

Es ist an der Zeit, dass die reale Welt, der globale Süden, sich von den westlichen Kriegstreibern und Kriegsmachern distanziert. Dies geschieht gerade mit dem 25. SCO-Gipfel – ein neues Erwachen für Frieden, Zusammenarbeit und Zusammengehörigkeit im Geiste der Arbeit für eine Zukunft des gemeinsamen Nutzens.

Eine Zukunft mit geteiltem Nutzen ist nach westlichen Wirtschaftsstandards und -prinzipien nicht möglich, die seit 1989 dem sogenannten Washington Consensus folgen, einer unausgesprochenen Vereinbarung zwischen den drei mächtigsten westlichen Finanzinstitutionen, der Federal Reserve, dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank – um die „Schwellen- und Entwicklungsländer“ mit Schulden zu „unterwerfen“, um sich ihrer natürlichen Ressourcen zu bemächtigen.

Dieses Ungleichgewicht begann bereits mit der Konferenz von Bretton Woods 1944, auf der die Weltbank und der IWF gegründet wurden – zwei Institutionen, die damals wie heute durch Washingtons Vetorechte dominiert werden. Reale wirtschaftliche Gleichheit und Entwicklung hatten und haben unter diesen Umständen keine Chance. Stattdessen herrschen ausbeuterischer Neokolonialismus und Missbrauch.

Die SCO-Entscheidung auf ihrem Gipfel, eine SCO-Entwicklungsbank zu gründen, weist auf eine neue Zukunft der Gemeinsamkeit und Kooperation hin. Sie passt nahtlos zur chinesischen Asiatischen Infrastruktur- und Investitionsbank (AIIB). Ein deutliches Zeichen, sich von den neoliberalen westlichen Finanzinstitutionen zu befreien, die vom „sozioökonomischen Entwicklungs“-Diskurs leben, ohne wirkliche Entwicklung zu fördern.

Gemeinsam und vielleicht im Verbund mit einer erneuerten BRICS New Development Bank wird es dem Globalen Süden möglich sein, sich nach eigenen souveränen Maßstäben zu entwickeln. Anstelle protektionistischer Zölle nach Trump-Manier setzen die Staaten auf ihre komparativen Vorteile, um miteinander zu handeln – zollfrei. Kein Konflikt, sondern Kooperation.

Dieser SCO-Gipfel war kein westlich geprägtes Aggressionsspektakel der „Koalition der Willigen“, sondern eine von China initiierte Neuorientierung der Weltordnung, in der langfristige Ziele von echten Führungspersönlichkeiten formuliert wurden, die genug von westlich diktierten Aggressionen, Kriegen und Zerstörung erlebt haben – und stattdessen auf Frieden und Kooperation setzen. Und es sieht sehr danach aus, dass sie erfolgreich sein könnten.

In seiner Eröffnungsrede machte Präsident Xi dies deutlich:

„Die Menschheit steht wieder vor der Wahl zwischen Frieden oder Krieg, Dialog oder Konfrontation, Win-Win-Ergebnissen oder Nullsummenspiel.“

Dadurch entsteht eindeutig eine wachsende Kluft zwischen Ost und West. Erstere streben nach einer friedlichen, konstruktiven Entwicklung, während letztere noch immer an ihrem zerstörerischen Wirtschaftsmodell, an Kriegen und Tötungen für einen wachsenden militärischen Komplex und eine technologische Welt festhalten, die Hand in Hand mit der Agenda der Transhumanisierung und der Zerstörung der Menschheit geht.

Der äußerst erfolgreiche SCO-Gipfel in Tianjin wurde absichtlich kurz vor Chinas großer Militärparade auf dem Platz des Himmlischen Friedens abgehalten, mit der 80 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs begangen wurden. Es war der Höhepunkt einer neuen „Weltordnung“, einer „Friedensordnung“, die dem Westen stillschweigend, aber sichtbar vor Augen führte, dass eine neue Epoche beginnt.

*

Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst, regelmäßiger Autor für Global Research und ehemaliger Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier; und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG) und außerdem ein nicht ortsansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University, Peking.