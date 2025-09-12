Israel ohne Rechenschaftspflicht

Paul Craig Roberts

Der kriminelle Staat Israel setzt weiterhin Akte des Krieges gegen Staaten, die sich nicht im Krieg mit Israel befinden, in Gang. Der jüngste Fall war ein israelischer Angriff auf ein Wohngebäude in Katar. Das katarische Außenministerium beschuldigte Israel des „Staatsterrorismus“.

Ein Wohngebäude ist ein Ort, an dem Menschen leben. Israels kriminelle Aktion schaffte es, sechs katarische Bürger zu töten, aber nicht die Hamas-Führer, die Israel angeblich ins Visier genommen hatte.

Israels Botschafter in Washington, Yechiel Leiter, beschrieb Israels Feinde als „Feinde der westlichen Zivilisation“, doch die Hamas hat keinerlei Angriffe auf die westliche Zivilisation verübt. Leiter wischte Israels Kritiker mit den Worten beiseite: „Sie werden darüber hinwegkommen, das tun sie immer.“ Um die Wogen zu glätten, spielte Leiter Israels US-Karte: „Israel hat noch nie einen besseren Freund im Weißen Haus gehabt, und Washington und Israel sind vereint in dem Ziel, die Hamas zu vernichten.“

Leiter fasste zusammen: „Wenn wir sie diesmal nicht erwischt haben, dann erwischen wir sie beim nächsten Mal.“

Katar hat sich damit in die Reihe von Ländern wie Iran, Syrien, Libanon, Jemen und den Vereinigten Staaten eingereiht – wenn man jenen Glauben schenkt, die erklären, dass Israel in den Mord an Präsident John F. Kennedy verwickelt war –, die Opfer von Israels selbstgerechter Aggression geworden sind. Und doch bleibt Israel durch die USA, Großbritannien, die EU und den Rest der westlichen Welt geschützt, ebenso durch das Wenige, was von der arabischen Welt noch übrig ist, und auch durch Putin. Gleichzeitig wird Russland dämonisiert, weil es Russen in den russischen Gebieten der Ukraine vor Massakern durch Neonazis schützt. Wie kommt es, dass ukrainische Neonazis, die von Washington und Israel finanziert und unterstützt werden, der Dämonisierung entgehen, die auf die Hamas angewandt wird? Die Hamas kämpft für ihr eigenes Land – Palästina, das von Israel mit US-Geld, Waffen und diplomatischer Rückendeckung zerstört worden ist.

Derzeit üben Israel und die zionistischen Neokonservativen, die sich in die US-Außenpolitik hineingewunden haben, Druck auf Präsident Trump aus – „Israels größten Freund“ –, Nuklearwaffen gegen den Iran einzusetzen, ein Land, das den USA nichts angetan hat, aber dennoch auf Israels Drängen unter US-Sanktionen und Drohungen steht. Die „mächtige amerikanische Supermacht“ ist nicht einmal in der Lage, ihre eigene Außenpolitik zu kontrollieren. Der polternde, drohende Trump wagt es nicht, Israel zu bedrohen.

Machen Sie sich bereit für Israels nächsten Krieg – den militärischen Angriff Washingtons auf den Iran. Russland und China haben durch ihr Untätigbleiben, den Iran zu schützen, diesen Angriff geradezu eingeladen.

Vergleichen wir weiter die Behandlung Russlands durch den Westen mit der Behandlung Israels. Polen hat die NATO aufgefordert, „Artikel 4“ gegen Russland zu aktivieren, weil Russland angeblich den polnischen Luftraum verletzt habe. Ein Angriff auf Polen hat jedoch nicht stattgefunden. Zudem kamen die angeblichen Drohneneinsätze aus Belarus, nicht aus Russland, und Belarus hatte Polen im Voraus gewarnt, dass einige Drohnen „durch die Auswirkungen der elektronischen Kriegsführung der Parteien ihre Flugbahn verloren haben“. „Dies erlaubte es der polnischen Seite, unverzüglich auf die Aktionen der Drohnen zu reagieren, indem sie ihre Einsatzkräfte alarmierte“, erklärte General Pavel Muraveiko, der Generalstabschef von Belarus.

Polen will also Artikel 4 gegen Russland wegen eines Nicht-Ereignisses auslösen, doch es gilt als antisemitisch, Israels Völkermord an Palästina – sowohl am Volk als auch am Land – und Israels militärische und gezielte Angriffe auf andere Länder zu kritisieren. Offensichtlich liegt die Zukunft der Freiheit nicht in einer derart korrupten westlichen Welt.