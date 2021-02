Pandemic Story – Entvölkerung durch giftige Impfstoffe

Weil meine Testergebnisse immer die höchsten waren von allen 378 Soldaten in der Armeedivision, des Stützpunktes, wo ich stationiert war, meldete mich mein CO zu einem 3-monatigen Kryptologiekurs im Hauptquartier an.

Kryptologie:

„Beschäftigt sich mit der Konstruktion und Analyse von Protokollen, die verhindern, dass Dritte oder die Öffentlichkeit private Nachrichten lesen können; verschiedene Aspekte der Informationssicherheit wie Datenvertraulichkeit, Datenintegrität, Authentifizierung und Nicht-Abstreitbarkeit sind zentral für die moderne Kryptographie. Die moderne Kryptographie existiert an der Schnittstelle der Disziplinen Mathematik, Informatik, Elektrotechnik, Kommunikationswissenschaft und Physik.“

Grundsätzlich wurde die Kryptologie im Militär eingesetzt, um Nachrichten nur für die Augen von Spezialkräften zu verbergen und „kryptische“ Nachrichten durch den Feind oder Dritte zu entschlüsseln. Dies kann auch mit Körpergesten, Augenbewegungen und geschriebenem Text mit darin versteckten verschlüsselten Botschaften geschehen. Clevere Autoren machen das immer wieder in Dialogen von Charakteren in Fernsehsendungen und Filmdrehbüchern.

Nachdem ich den gesamten Dialog der britischen Fernsehserie aus den Jahren 2013 und 2014 (Staffel 1 und Staffel 2), bekannt als Utopia, gründlich unter die Lupe genommen habe. (zweimal sogar!), von der ich vor zwei Wochen einen Kommentar zu diesem Thema gepostet habe und nun nachlegen möchte… mit diesen erstaunlichen Erkenntnissen.

Zwei Charaktere (Doktoren der biologischen Wissenschaften) haben eine lange Diskussion über SARS und die russische Grippe. Beide haben direkte Verbindungen zur Coronavirus-Forschung zu den verschiedenen Stämmen (von Doktor Anthony Fauci und anderen Wissenschaftlern an den NIH und NIAIDs Laboratorien).

Die Prämisse der Serie basiert auf einer elitären Gruppe von Milliardären, die beschließen, eine gefälschte Pandemie auszulösen, die schließlich die WHO (Weltgesundheitsorganisation), die PHE (Public Health England), die CDC und die FDA davon überzeugt, den Notgebrauch eines experimentellen Impfstoffs namens JANUS zu genehmigen. Dieser ist genetisch so konzipiert, dass er den einzigen Zweck hat, die gesamte Weltbevölkerung zu sterilisieren, und zwar für drei ganze Generationen! Mit dem Ziel, die Zahl der Menschen von 7-9 Milliarden… auf nur etwa 500 Millionen in etwa 50-60 Jahren zu reduzieren. (Humaner Völkermord, wie die Eliten es nennen)

OK, setzen wir nun die Teile dieses kryptischen Puzzles zusammen, indem wir uns auf die fett (nicht kursiv) geschriebenen Worte in dieser Erzählung konzentrieren.

SARS ist der ursprüngliche Virusstamm, den Fauci benutzte, um die „gain of function“-Eigenschaft zu erforschen, die es ihm erlaubt, Menschen direkt zu infizieren, wie die neu mutierte Version, die wir jetzt Covid-19 nennen. Die Genese dieser speziellen Virus-Forschung kann tatsächlich bis etwa 2003 zurückverfolgt werden. Fast volle zehn Jahre vor dem ersten SARS-Ausbruch und der Produktion der britischen Version von Utopia.

Die Coronavirus-Pandemie wurde wahrscheinlich „absichtlich“ in einem geheimen Labor in Wuhan, China, gestartet, wobei die Genehmigung von führenden Vertretern der US-Regierung, des militärisch-industriellen Komplexes und von Dr. Fauci selbst kam. Zunächst wurde die chinesische Regierung durch Erpressung davon abgehalten, sich zu engagieren oder den Erreger heimlich und ohne ihr Wissen in die Öffentlichkeit freizusetzen.

Die kryptische Verwendung von JANUS (Name des Impfstoffs) in der Utopia-Serie ist sehr clever, da es der Name eines antiken römischen „zweigesichtigen“ Gottes ist, der den Anfang und das Ende von allem darstellt. Der Anfang davon ist der Beginn der Pandemie… und der Impfstoff, der verwendet wird, um die Überbevölkerung auf der Erde zu beenden. Außerdem gibt es noch etwas, das Sie schockieren wird, mit einer verblüffenden Verbindung zwischen JANUS und Covid-19!

Das habe ich erst gestern auf der NIH-Website gefunden…COVID-19 Treatment Guidelines, die heute zuletzt aktualisiert wurde.

Janus-Kinase-Inhibitoren

Kinase-Inhibitoren werden zur Behandlung von COVID-19 vorgeschlagen, weil sie die Phosphorylierung von Schlüsselproteinen verhindern können, die an der Signaltransduktion beteiligt sind, die zu Immunaktivierung und Entzündung führt (z.B. die zelluläre Antwort auf proinflammatorische Zytokine wie Interleukin [IL]-6).1 Janus-Kinase (JAK)-Inhibitoren greifen in die Phosphorylierung von Signal Transducer and Activator of Transcription (STAT)-Proteinen2,3 ein, die an lebenswichtigen zellulären Funktionen, wie Signalübertragung, Wachstum und Überleben beteiligt sind.

Und schließlich gibt es noch zwei weitere kryptische Verbindungen zwischen der Utopia-Serie und Covid-19, die äußerst bemerkenswert sind. In Staffel 2, Folge 5, bei der 13:00 Uhr Marke. Die als Becky bekannte Figur… sagt in einem sehr kurzen und sehr leicht zu übersehenden Dialogwechsel: „… in einem geheimen Labor in China.„

Dann, gegen Ende der gesamten Utopia-Serie, sagt ein anderer Charakter dies: „Sie müssen nicht wirklich einen tödlichen Ausbruch erzeugen. Man muss nur dafür sorgen, dass alle Menschen Todesangst davor haben, von dem Virus infiziert zu werden, während unserer sorgfältig inszenierten Pandemie. Auf diese Weise wird sich jeder auf der Welt gerne und bereitwillig impfen lassen!“

Noch etwas Interessantes: Die Produzenten und Regisseure haben sich absichtlich dafür entschieden, Szenen zu filmen, in denen Flugzeuge lange und anhaltende Spuren in den Hintergrundhimmel sprühen. UND in einigen Szenen ist es ganz offensichtlich, dass sie tatsächlich CGI-produzierte Flugzeuge und Kondensstreifen im Hintergrund hinzugefügt haben! Warum wurde so viel Wert darauf gelegt, dass die Geo-Engineering-Operationen in den Szenen eingefangen oder durch Computergrafiken hinzugefügt wurden?

Ich stehe immer noch fest zu meinen Behauptungen im ersten Posting über die Verbindungen von Utopia mit Covid-19, in den Wochen davor… und sage noch einmal: Entweder wussten die Forscher und Autoren von Utopia von einer inszenierten Pandemie, die in naher Zukunft ausgelöst werden würde… und fügten kryptische Hinweise in das Drehbuch und die Videographie ein, um diejenigen zu warnen, die klug genug sind, die Teile des Puzzles zusammenzusetzen.

Oder die Drahtzieher hinter der Covid-19-Pandemie haben sich heimlich entschieden, die UK- und US-Version von Utopia als Drehbuch und Schema für den Ausbruch und die Impfungen zu verwenden, um die menschliche Rasse zu entvölkern.