Pandemie des Autoritarismus ist die wahre Bedrohung

Von Ron Paul. Er ist ein US-amerikanischer Arzt und Politiker. Er ist Mitglied der Libertarian Party und war zwischen 1976 und 2013 (mit Unterbrechungen) als Republikaner Abgeordneter im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Paul war bei der US-Präsidentschaftswahl 1988 Kandidat der Libertarian Party und bewarb sich parteiintern um die republikanische Kandidatur zu den US-Präsidentschaftswahlen 2008 und 2012.

Der Richter James Shapiro aus Cook County, Illinois, hat einen neuen Tiefpunkt der Covid-Tyrannei erreicht, indem er Rebecca Firlit verbot, ihren 11-jährigen Sohn zu sehen, solange sie nicht gegen Covid geimpft ist. Richter Shapiro ist nicht der Einzige, der die richterliche Macht missbraucht, um Menschen zur Impfung zu zwingen. Richter im ganzen Land haben Angeklagte zu Covid-Impfungen gezwungen, manchmal als Bedingung, um eine Gefängnisstrafe zu vermeiden. Dieser Ausbruch richterlicher Tyrannei ist ein Symptom für die Pandemie des Autoritarismus, die die wahre Bedrohung für Amerika darstellt.

Unternehmen verlangen von ihren Angestellten unter anderem, dass sie einen Impfnachweis vorlegen, mehr für ihre Krankenversicherung bezahlen, wenn sie nicht geimpft wurden, und sich regelmäßig (in manchen Fällen wöchentlich) einem Covid-Test unterziehen. Immer mehr staatliche und kommunale Behörden verlangen von ihren Angestellten und sogar von Personen, die in einigen privaten Berufen tätig sind, dass sie sich gegen Covid impfen lassen, und verlangen von den Menschen generell einen Impfpass.

Präsident Biden hat die Arbeitgeber aufgefordert, Impfvorschriften einzuführen, und die Regierung arbeitet gemeinsam mit den mit ihr verbündeten großen Technologiekonzernen an der Entwicklung von „Modell“-Impfpässen.

Von der Regierung genehmigte Musterimpfstoffanforderungen in Verbindung mit Regierungsbeamten, die zu ihrer Einführung ermutigen, vermitteln den Unternehmen die Botschaft, dass die Auferlegung von Impfanforderungen für ihre Mitarbeiter und vielleicht auch für ihre Kunden ein guter Weg ist, um in der Gunst der Politiker und Bürokraten zu bleiben.

Eine wirksame Methode für die US-Regierung, die Einführung von Impfvorschriften und Impfpässen zu „fördern“, ist die Verweigerung von Bundesmitteln für Unternehmen, Bundesstaaten, Kommunalverwaltungen und andere Einrichtungen, die sich weigern, von ihren Mitarbeitern, Kunden oder anderen Personen einen Nachweis über ihre Impfung zu verlangen. Dies wird dazu führen, dass Impfungen vorgeschrieben werden, während die Regierung behaupten kann, sie zwinge niemanden zu einer Impfung.

Präsident Biden plant bereits, dass die US-Regierung Pflegeheimen, die von ihren Angestellten keinen Impfnachweis verlangen, die Finanzierung durch Medicare und Medicaid verweigert. Dies könnte zu Personalengpässen in Pflegeheimen führen. Ein Pflegeheim mit zu wenig Personal stellt ein viel größeres Risiko für die Bewohner dar als ein Pflegeheim, dessen Personal aus gesunden, nicht geimpften Personen besteht. In Texas herrscht ein Mangel an Pflegekräften, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass Krankenhäuser ungeimpfte Krankenschwestern entlassen.

Das Gesundheitspersonal hat guten Grund, sich Impfvorschriften zu widersetzen. Viele Menschen sind nach einer Impfung gestorben oder haben andere unerwünschte Wirkungen – darunter Fehlgeburten – erlitten.

Manche Leute versuchen, Impfvorschriften und Impfpässe damit zu rechtfertigen, dass ungeimpfte Personen andere Menschen gefährden, weil sie das Risiko eingehen, andere anzustecken. Die staatlichen Zentren für Seuchenkontrolle haben jedoch kürzlich zugegeben, dass Covid-Impfstoffe die Verbreitung von Infektionen nicht verhindern. Außerdem stützt sich die Behauptung, dass wir eine „Pandemie der Ungeimpften“ erleben, auf Daten, die zu Beginn des Jahres erhoben wurden – bevor viele Amerikaner sich gegen Covid „impfen“ ließen.

Ein wichtiger Einwand ist, dass, wenn die Regierung Menschen dazu zwingen kann, sich einen potenziell gefährlichen Impfstoff spritzen zu lassen, um sich vor einem hypothetischen Schaden für andere zu schützen, die gleiche Argumentation die Auferlegung vieler weiterer Freiheitsverletzungen unterstützen würde. Dazu könnten beispielsweise „Rote-Flagge“-Gesetze und andere Formen der Waffenkontrolle, Beschränkungen des Zugangs zu „extremistischem“ Gedankengut oder ein System der Massenüberwachung zur Verhinderung möglicher künftiger Gewalttaten gehören. Das Argument, dass die Regierung Gewalt anwenden kann, um hypothetische Schäden zu verhindern, macht eine Einschränkung der Regierungsgewalt hinfällig.

Wir müssen unbedingt den wachsenden Widerstand gegen Impfvorschriften und Impfpässe unterstützen. Wir müssen den Widerstand gegen den autoritären Covidismus auch auf den Widerstand gegen alle Formen von staatlichen Eingriffen in die Freiheit ausweiten.