Zentralasien und Eurasien nach dem Fall von Kabul

Der Fall von Kabul wird tiefgreifende Auswirkungen auf Zentralasien und Eurasien im weiteren Sinne haben und sowohl Risiken als auch Chancen mit sich bringen. Die Risiken, die mit der Kontrolle der Taliban über Afghanistan verbunden sind, können als Chance verstanden werden, die Große Eurasische Partnerschaft zu testen und voranzutreiben, schreibt Valdai-Club-Experte Glenn Diesen.

Das unipolare Moment endet in Zentralasien und Eurasien

Die Niederlage der NATO in Afghanistan steht für eine umfassendere Niederlage des unipolaren Moments. Die USA marschierten in Afghanistan als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 ein, obwohl Washington die geopolitischen Ziele einigermaßen offen darlegte. Seit Beginn des Krieges gab es keinen Mangel an Analysen darüber, wie Afghanistan als Brückenkopf dienen könnte, um den Einfluss der USA in der energiereichen zentralasiatischen Region durchzusetzen und den russischen und chinesischen Einfluss zu verdrängen.

Die Offshore-Sicherheitsstrategie sowohl des Vereinigten Königreichs als auch der USA als De-facto-Inselstaaten bestand im Laufe der Geschichte darin, das Entstehen eines Hegemons oder eines kollektiven Hegemons in Europa oder Eurasien zu verhindern. In Europa bedeutete dies, eine deutsch-russische Annäherung zu verhindern, und im weiteren eurasischen Raum bedeutete es, eine russisch-chinesische Annäherung zu behindern. Wie Kissinger bemerkte:

Drei Jahrhunderte lang waren die britischen Führer von der Annahme ausgegangen, dass, wenn die Ressourcen Europas von einer einzigen dominanten Macht gebündelt würden, dieses Land seine Ressourcen einsetzen würde, um Großbritanniens Herrschaft über die Meere herauszufordern und damit seine Unabhängigkeit zu bedrohen. Aus geopolitischer Sicht hätten sich die Vereinigten Staaten, die ebenfalls eine Insel vor der Küste Eurasiens sind, nach derselben Logik verpflichtet fühlen müssen, sich der Beherrschung Europas oder Asiens durch eine einzige Macht zu widersetzen, und mehr noch, der Kontrolle beider Kontinente durch ein und dieselbe Macht.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verfolgten die USA eine hegemoniale Sicherheitsstrategie, die Machtmaximierung mit Sicherheitsmaximierung gleichsetzte. Diese Strategie machte deutlich, dass die Aufrechterhaltung der globalen Hegemonie davon abhängt, das Entstehen eines Staates oder einer Gruppe von Staaten zu verhindern, die in der Lage sind, die Macht der USA herauszufordern. Das Ziel, den russischen und chinesischen Einfluss im Zentrum des eurasischen Kontinents einzudämmen, wurde durch die Entwicklung eines demokratischen, mit den USA verbündeten Afghanistan unterstützt.

Die Niederlage in Afghanistan hat die unipolare Weltordnung diskreditiert. Erstens erfordert ein mit den USA verbündetes Afghanistan eine sicherheitspolitische Abhängigkeit von den USA, was die Legitimität und die Fähigkeit der Regierung, sich selbst zu verteidigen, untergrub. Zweitens erwiesen sich die Sicherheitsgarantien der USA für die Afghanen, ähnlich wie zuvor für die Kurden, als unzuverlässig – eine Lektion, die den US-Frontstaaten von der Ukraine bis Taiwan nicht entgangen ist. Drittens untergräbt Präsident Biden mit seiner Behauptung, die Mission in Afghanistan sei ein Aufbau von Nationen, die Förderung der liberalen Demokratie als hegemoniale Norm. Die zwei Jahrzehnte währende US-Besetzung Afghanistans durch enge nationale Sicherheitsinteressen zu definieren, widerspricht der so genannten „regelbasierten internationalen Ordnung“, in der der Westen das Vorrecht beansprucht, sich unter dem ideologischen Deckmantel der Verfolgung höherer liberal-demokratischer Ideale vom Völkerrecht zu befreien.

Unzuverlässige westliche Partner im Post-NATO-Afghanistan

Der Rückzug der USA aus Afghanistan sollte idealerweise durch multilaterale Lösungen ersetzt werden, die einen absoluten Gewinn darstellen. Allerdings hat Washington deutlich gemacht, dass sein Rückzug aus Afghanistan nicht Teil einer Strategie ist, die darauf abzielt, die Unipolarität zu überwinden und stattdessen in einer multipolaren Welt „der Erste unter Gleichen“ zu werden. Vielmehr bereiten sich die USA, wie in der US-Sicherheitsstrategie 2018 dargelegt, auf eine erneute Großmachtrivalität mit Russland und China vor. Die US-Rhetorik in Bezug auf Afghanistan legt ebenfalls nahe, dass die „ewigen Kriege“ aufgegeben werden, um Ressourcen freizusetzen und sich auf die direkte Konfrontation mit China und Russland zu konzentrieren.

Während des katastrophalen Abzugs aus Afghanistan hätte Washington seine Spitzendiplomaten nach Moskau, Peking, Islamabad und in andere wichtige Hauptstädte schicken sollen, um einen kooperativen Rahmen für eine für beide Seiten vorteilhafte Nach-NATO-Regelung für ein stabiles Afghanistan auszuhandeln. Stattdessen schickte Washington Vizepräsidentin Kamala Harris nach Singapur und Vietnam, um eine ostasiatische Front gegen China zu mobilisieren, ähnlich wie das NATO-Bündnis gegen Russland. Die Nullsummen-Mentalität des Kalten Krieges kommt auch in Brüssel zum Ausdruck. Anstatt Moskau in Peking in gemeinsame Bemühungen um Sicherheit und Stabilität in Afghanistan einzubinden, äußerte sich der EU-Außenpolitikchef Josep Borrell: „Wir können nicht zulassen, dass die Chinesen und Russen die Kontrolle über die Situation übernehmen… Wir könnten irrelevant werden“. Es ist jedoch die Besessenheit, Russland und China einzudämmen, die sowohl Moskau als auch Peking dazu veranlasst, die Zusammenarbeit mit den NATO-Mächten in Afghanistan und Zentralasien abzulehnen.

Ist die Politik des Westens gegenüber Afghanistan mit der der eurasischen Mächte vereinbar? Instabilität droht durch den schnellen und unkontrollierten Abzug der NATO aus Afghanistan, der es terroristischen Gruppen wie ISIS ermöglichte, sich durchzusetzen, durch die Drohung mit künftigen US-Luftangriffen auf Afghanistan, durch die mögliche Finanzierung von Rebellengruppen zur Bekämpfung der Taliban, durch das Einfrieren von Milliarden von Dollar in den Reserven Afghanistans und durch drohende Sanktionen. Afghanistan zu entwirren und von einer Klippe zu stürzen, ist ein Rezept für eine regionale Katastrophe, da die USA rund 85 Milliarden Dollar an militärischer Ausrüstung zurückgelassen haben.

Washingtons Bestreben, Russland und China hinter die US-Politik, die Taliban zur Rechenschaft zu ziehen, zu bringen, impliziert eher Eindämmung und Konfrontation als Engagement, was dazu führen könnte, dass Moskau und Peking das von Washington hinterlassene Chaos erben.

Sich mit der neuen Realität in Afghanistan auseinandersetzen

Russland, China, der Iran und die zentralasiatischen Nachbarn sind wenig begeistert von der Machtübernahme durch die Taliban, da die radikal-islamische Gruppe Sicherheitsbedenken hervorruft. Die Auferlegung eines ausländischen Regierungssystems durch militärische Macht führte jedoch zu einem spektakulären und vorhersehbaren Misserfolg. Die militärische Präsenz der NATO wurde zu einem Rekrutierungsschub für die Taliban, die sich als Befreiungsbewegung gegen die ausländischen Besatzer profilieren konnten. 40 Jahre Krieg haben den Taliban eine größere territoriale Kontrolle verschafft, als sie 2001 besaßen, und noch mehr Zwang und Sanktionen werden die Radikalen nur verhärten.

Die Lösung für Afghanistan sind realistische Ziele auf der Grundlage niedriger Erwartungen, die auf der traditionellen Sicherheit beruhen. Anstatt das soziale, kulturelle und politische Gefüge in einer aufwendigen Initiative zum Aufbau einer Nation ohne die Zustimmung der Bevölkerung zu revolutionieren, wird sich die traditionelle staatliche Sicherheit in erster Linie darauf konzentrieren, ein Übergreifen des Extremismus auf die nationalen Grenzen Afghanistans zu verhindern. Die jüngsten Militärübungen Russlands mit Usbekistan und Tadschikistan zielten auf die Stabilisierung ihrer Grenzen zu Afghanistan ab, was auch Russlands Rolle als regionaler Sicherheitsanbieter stärkt.

Das Engagement sollte dazu führen, dass Afghanistan Anreize erhält, in seinem Interesse zu handeln, indem es wirtschaftliche Verbindungen und einen Platz in der Eurasischen Partnerschaft anbietet. Während westliche Regierungen ihre Botschaften aufgaben, hielten Russland und China ihre diplomatischen Vertretungen offen. Moskau und Peking führen diplomatische Gespräche mit den Taliban, um Vereinbarungen für eine friedliche Koexistenz in der eurasischen Nachbarschaft zu treffen. Die Taliban bezeichneten China als „Freund“ und begrüßten jegliche Investitionen in den Wiederaufbau, während sie gleichzeitig Russland versicherten, es habe gute Absichten. Dies könnte nur eine vorübergehende Strategie der Taliban sein, während sie die Kontrolle über das Land festigen, obwohl präventive Maßnahmen gegen Afghanistan nicht die Grundlage für Stabilität bilden können.

Afghanistan als Test für die Große Eurasische Partnerschaft

Einer der ersten russischen Eurasianisten, Petr Savitsky, argumentierte vor einem Jahrhundert in der Tradition von Mackinder, dass die Weltpolitik weitgehend ein Kampf zwischen Seemächten und eurasischen Landmächten ist. Die Seemächte, die versuchten, den eurasischen Kontinent von der ozeanischen Peripherie aus zu kontrollieren, neigten zum Imperialismus, da sie auf eine Strategie der Aufteilung unter den eurasischen Mächten setzten, um zu dominieren. Sawizkij argumentierte, dass „Eurasien in der Vergangenheit eine einigende Rolle gespielt hat“ und Russland diese Rolle als Mittelreich in Eurasien behaupten könne.

Erklärungen sowohl aus Moskau als auch aus Peking deuten darauf hin, dass die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) als Schlüsselinstitution zur Bewältigung der Risiken und Chancen Afghanistans angesehen wird. Die SOZ ist eine ideale Institution, da ihr Russland, China, Indien, Pakistan und die zentralasiatischen Mächte angehören – mit der Möglichkeit, den Iran in absehbarer Zeit einzubeziehen. Die SOZ wurde gegründet, um den Terrorismus zu bekämpfen, wobei Afghanistan im Mittelpunkt steht, auch wenn die Organisation nach und nach wirtschaftliche Kompetenzen entwickelt.

Die SOZ ist auch ein Instrument zur Harmonisierung von Interessen, da die von Russland geführte Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU) und die chinesische Belt and Road Initiative (BRI) versuchen, ihre eurasischen Integrationsinitiativen unter dem Dach der SOZ zu bündeln. Die EAEU strebt eine umfassendere Rolle an, um die Wirtschaftsregion mit Freihandelsabkommen zu verbinden, während die chinesische BRI wahrscheinlich die führende Rolle beim Wiederaufbau Afghanistans spielen wird, um dessen Wirtschaft mit der Region zu verbinden.

Zwischen den Mitgliedern der SOZ gibt es offensichtlich tiefgreifende Spannungen und konkurrierende Interessen in Bezug auf Eurasien und Afghanistan. So ist der Aufstieg der Taliban, die eng mit Pakistan und möglicherweise in enger Partnerschaft mit China zusammenarbeiten, eine Katastrophe für Indien. Die Stabilisierung der gemeinsamen Nachbarschaft ist jedoch ein gemeinsamer Gewinn. Gutartige und integrative Sicherheitsinstitutionen haben die Aufgabe, die Sicherheit mit anderen Mitgliedstaaten zu verbessern, während exklusive Sicherheitsinstitutionen eher in der Lage sind, die Sicherheit zu erhöhen, indem sie gegen Nicht-Mitglieder mobilisieren.

Die Greater Eurasian Partnership wurde von Russland und China ins Leben gerufen, um ihre politische Subjektivität im internationalen System wiederherzustellen. Die Anfälligkeit einer übermäßigen Abhängigkeit von der geoökonomischen Infrastruktur der USA führte zur Schaffung alternativer und autonomer eurasischer Hightech-Industrien, Transportkorridore, Banken, Handelswährungen und Zahlungssysteme. Während die USA erwägen, zu Sanktionen und Luftangriffen zurückzukehren, kann die Große Eurasische Partnerschaft durch eine Neuordnung der regionalen Wirtschafts- und Sicherheitsarchitektur erprobt und gefördert werden. Auf Gedeih und Verderb hat das unruhige und vom Krieg gezeichnete Afghanistan nun eine eurasische Zukunft.