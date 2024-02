Pandemievertrag und die Änderung der IHR geht es zu 5% um ein Handelsabkommen. Bei 95% geht es um die globale Kontrolle über Informationen, Pandemien und Medikamente.

Meryl Nass

Lassen Sie sich nicht verwirren. Ich wünschte, ich müsste diese Klarstellung nicht machen, aber viele haben mich darum gebeten.

Es stimmt, dass den Entwicklungsländern billige Medikamente und Impfstoffe sowie Unterstützung für ihre Gesundheitssysteme versprochen wurden, wenn sie der WHO beitreten, und dass dies zum Teil durch die versprochene Lockerung des Patentschutzes erreicht werden sollte. Aber angesichts der fallenden Aktienkurse von Moderna und Pfizer möchte Big Pharma den Patentschutz nicht aufgeben und erwartet, dass die Industrieländer die wohltätigen Spenden leisten, nicht sie selbst. Das ist keine Überraschung.

Aber dieser scheinbare Konflikt ist eigentlich von geringer Bedeutung, denn wenn eine Pandemie ausbricht, benötigt man Zugang zu dem, was bereits verfügbar ist. Man will nicht auf neu patentierte Medikamente und Impfstoffe warten, sondern auf wiederverwendete (bereits existierende) Medikamente, vielleicht auch Impfstoffe, von denen die meisten längst patentfrei sind. Der Patentschutz und die Kosten für neu entwickelte Medikamente und Impfstoffe (die möglicherweise nicht funktionieren und schädlich sein könnten) sind nicht die Hauptsorge der Entwicklungsländer. Es ist schlicht falsch, den Vorschlag der WHO so zu bezeichnen.

Die eigentliche Kontroverse besteht darin, ob die Entwicklungsländer dazu gebracht werden können (überredet oder bestochen), die Menschenrechte aufzugeben, eine massive Überwachung einzuführen und die Daten mit der WHO zu teilen, ihre Bürger zu zensieren und der WHO zu erlauben, Befehle zu erteilen, denen sie gehorchen müssen. Werden sie genug Geschenke bekommen, um dem WHO-Programm zuzustimmen oder nicht? Die Entwicklungsländer haben von den meisten Punkten des Vertrags und der Änderungsentwürfe nichts zu gewinnen, und so ist es nicht verwunderlich, dass sie unbeeindruckt sind und sich zurückhalten. Gut für sie!

Sie wissen auch, dass sie einer Kugel ausgewichen sind, indem sie ihre Bevölkerung NICHT geimpft haben. Sie sind nicht dumm. Sie wissen, dass sie das nächste Mal ins Visier einer Impfpflicht geraten. Sie wissen, dass ihre Geburtenrate (fünf Kinder pro Frau in Afrika) ein weiteres Ziel ist.

Wenn es nur um ein Handelsabkommen ginge, warum reden dann alle von Souveränitätsverlust, globaler Zensur und der Einführung von Global Governance unter dem Deckmantel der „Pandemievorsorge“? Denn das sind die wirklichen Probleme. Lassen Sie sich nicht einreden, es handele sich lediglich um einen Handelskonflikt.

Die WHO wurde für den Versuch eines globalen „sanften Staatsstreichs“ vereinnahmt, bei dem die meisten westlichen Regierungen leider mitschuldig sind, und über die wirklichen Probleme kann man nicht streiten, denn sie stehen in den Dokumenten selbst. Eine Meinungsverschiedenheit über den Handel ist nur ein winziger Teil dessen, worum es in diesen Dokumenten wirklich geht.

Hier sind einige Beispiele, die ich gesammelt habe, um zu zeigen, dass wir über die Agenda der WHO belogen wurden. Ich habe es Ihnen leicht gemacht, sie selbst nachzulesen, indem ich unten auf die WHO-Dokumente verweise.

Neuester Vertragsentwurf hier.

Der Weltgesundheitsrat hat die von den IHR vorgeschlagenen Änderungen farblich gekennzeichnet, damit man leicht erkennen kann, welche Änderungen und Ergänzungen vorgeschlagen wurden: hier zu finden.