Pathologe wütend: Jeder Arzt, der daran beteiligt war, gehört ins Gefängnis

Ist es an der Zeit, zu vergeben und zu vergessen? Diese Frage stellte Robert Vaughan von Just Right Media dem Pathologen Roger Hodkinson. „Auf keinen Fall“, antwortete Hodkinson, der voller Rachegelüste ist.

„Es ist nicht an der Zeit, sich zu entschuldigen, es ist an der Zeit, diese Schurken ins Gefängnis zu werfen“, sagte der Pathologe und sprach von „dem großen Sterben“. „Wir haben die größten Todesfälle in der Geschichte der Medizin miterlebt“.

Diese Todesfälle seien eine direkte Folge der Maßnahmen, die von den Idioten eingeführt wurden. Nicht nur die Politiker, sondern vor allem die Ärzte sind die Hauptschuldigen, weil sie die Patientenversorgung an den Staat abgegeben haben. „Das ist noch nie passiert.“

Erstens, kein Schaden und informierte Zustimmung, sagte er und bezog sich dabei auf den Eid der Ärzte. „Wie können Sie so etwas tun?“, sagte ein wütender Hodkinson. „Wie kann man einer schwangeren Frau sagen, dass dieses experimentelle Produkt sicher ist? Wie kann ein Arzt so etwas tun? Jeder Arzt, der das getan hat, sollte ins Gefängnis gehen.

Der Pathologe war bis in jüngster Vergangenheit Mitglied des College of American Pathologists. Sie beschlossen, ihn wegen der Verbreitung von „Fehlinformationen“ auszuschließen. Er warnt vor einem Tsunami von Todesfällen, weil das Immunsystem vieler Menschen auf dem Nullpunkt ist.