Australischer Senator wettert scharf gegen die „Schläger“ des Weltwirtschaftsforums

In einer Rede im australischen Parlament wies Senator Malcolm Roberts darauf hin, dass im Internet ein Video kursiert, in dem der „Schurke“ des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, damit prahlt, wie er miz seinen Young Global Leaders „in die Regierungen einfringt“.

„Einige Jünger von Klaus Schwab sitzen hier im Senat, einer sogar im Kabinett“, sagte Roberts, der nicht versteht, warum dies nicht zu einer Untersuchung der nationalen Sicherheit geführt hat.

Brisbane Senator Malcolm Roberts calls out Justin Trudeau and Jacinda Ardern for their connection to the "crooks" at the World Economic Forum. If only Canada had senators as brave as Australia. pic.twitter.com/aZMxvfyDua