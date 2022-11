Untersuchung zeigt, dass ein 14-jähriger Junge drei Wochen nach der nach Verabreichung der ersten Dosis des Pfizer-„Impfstoffs“ starb

Der Gerichtsmediziner Pat O’Connor aus Co Mayo bezeichnete den Tod des Jungen als ein Problem von „erheblicher öffentlicher Bedeutung“.

Familienmitglieder hielten sich an den Händen, als die Untersuchung des Todes von Joseph McGinty von der Insel Achill im Gerichtsgebäude von Castlebar begann.

Ein Ersuchen des Impfstoffherstellers Pfizer um Informationen zur Sicherheit des Covid-19-Impfstoffs ist Teil der „umfangreichen Ermittlungen“, die zu dem Todesfall durchgeführt werden sollen.

Der Teenager, ein Schüler der zweiten Klasse, wurde am 20. August 2021 mit dem Pfizer-Impfstoff Covid-19 geimpft. Er starb gut drei Wochen später, am 13. September 2021, zu Hause.

Wie die Untersuchung ergab, verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Teenagers nach der Verabreichung des Impfstoffs erheblich. Er wurde am 1. September ins Krankenhaus eingeliefert und blieb über Nacht im Mayo University Hospital, bevor er am nächsten Tag entlassen wurde. Am 8. September wurde er zur Überprüfung erneut ins Krankenhaus eingeliefert.

„Die Umstände des Todes von Joseph McGinty bestehen darin, dass ihm die Covid-Impfung verabreicht wurde, dass es nach der Verabreichung des Impfstoffs entweder zu einer Reaktion oder zu einer signifikanten Veränderung seines Gesundheitszustands gekommen und dass Meister McGinty danach leider verstorben ist“, sagte der Untersuchungsrichter Pat O’Connor.

Patricia McGinty hat die sterblichen Überreste ihres Sohnes am Tag seines Todes offiziell identifiziert, kann sich aber an den fraglichen Morgen kaum noch erinnern“, sagte die Anwältin der Familie, Rita Kilroy von Lavelle Bourke Solicitors, vor Gericht.

Die Untersuchung erfordere „beträchtliche Nachforschungen über den Impfstoff, die Auswirkungen des Impfstoffs und auch die Auswirkungen des Impfstoffs auf Meister McGinty“, sagte der Untersuchungsrichter.

Infolgedessen könnte es „Monate oder möglicherweise Jahre dauern, bis die Untersuchung abgeschlossen ist“, so O’Connor.

Frau Kilroy hat im Namen der Familie einen Antrag auf Prozesskostenhilfe gestellt.

„Wir sind der Meinung, dass die öffentliche Gesundheit und Sicherheit gefährdet ist und dass sich der Vorfall in zwei Fällen wiederholen könnte“, sagte Frau Kilroy dem Gericht.

„Der Tod des Verstorbenen trat am 13. September 2021 ein. Er hatte den Covid-Impfstoff am 20. August 2021 erhalten, und unter diesen Umständen, Herr Gerichtsmediziner, würden wir eine Besorgnis erkennen, die dazu führen würde, dass wir verlangen würden, dass die Sicherheitsrichtlinien und so weiter in Bezug auf diesen Pfizer-Impfstoff dem Gerichtsmediziner zur Verfügung gestellt werden und dass eine Untersuchung der Umstände in dieser Hinsicht stattfindet.“

Der Gerichtsmediziner stellte klar, dass sich die Prozesskostenhilfe in einem solchen Fall wesentlich von der Prozesskostenhilfe unterscheidet, wie sie von den Bezirks- oder Obergerichten gewährt wird.

„Der Antrag wird an den Coroner gestellt, der dann entscheiden muss, ob die Kriterien erfüllt sind. Nicht der Coroner gewährt Prozesskostenhilfe, sondern das Legal Aid Board“, so O’Connor.

Frau Kilroy beantragte, alle anderen Punkte der Untersuchung, einschließlich der Verlesung der Todesursache, bis zur Entscheidung über den Prozesskostenhilfeantrag zu vertagen.

Der Gerichtsmediziner gab dem Antrag auf Prozesskostenhilfe statt und vertagte die Untersuchung auf den 20. Dezember in Swinford Courthouse, Co Mayo.