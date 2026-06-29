Das umstrittene Abkommen, das die EU zum technologischen Protektorat der USA macht

Am 23. Juni 2026 unterzeichnete die Europäische Union in Washington ein Dokument, das in Brüssel kaum als das bezeichnet wird, was es ist: ein Unterwerfungsakt. Im Verhandlungssaal des US-Aussenministeriums unterzeichneten die EU sowie Deutschland, Griechenland und die Niederlande die sogenannte «Pax Silica» — eine von den Vereinigten Staaten geführte Allianz zur Absicherung der technologischen Lieferketten rund um Künstliche Intelligenz und Halbleiter. Was nach multilateraler Zusammenarbeit klinge, sei bei näherer Betrachtung eine geopolitische Architektur, die Europa fest in die Umlaufbahn Washingtons ziehe.

Ein Name als Programm

Der Name «Pax Silica» sei ein kleines Meisterwerk des