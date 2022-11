Paxlovid ist ein Betrug, wann wird es vom Markt genommen?

Paxlovid erhielt eine Notfallzulassung für die Behandlung von leichtem bis mittelschwerem COVID-19, aber seine Erfolgsbilanz wird von Tag zu Tag schwächer, und die Gründe, es nicht einzunehmen, werden immer zahlreicher.

Paxlovid, das im Dezember 2021 eine Notfallzulassung für die Behandlung von leichtem bis mittelschwerem COVID-19 erhalten hat, wurde weithin mit Rebound-Infektionen in Verbindung gebracht

Während die U.S. Centers for Disease Control and Prevention und Pfizer versucht haben, den Eindruck zu erwecken, dass ein COVID-Rebound spontan auftritt und nicht unbedingt mit Paxlovid zusammenhängt, haben neuere Untersuchungen keine Rebound-Fälle bei COVID-19-Patienten gefunden, die kein Paxlovid eingenommen haben

Auch Menschen, die Paxlovid einnehmen, können COVID-19 auf andere übertragen, selbst wenn sie symptomlos sind

Eine Reihe hochrangiger Persönlichkeiten haben nach der Anwendung von Paxlovid einen COVID-Rebound erlebt, darunter der Moderator der Late Show“ Stephen Colbert, der Komiker Jimmy Dore, Dr. Anthony Fauci, Präsident Joe Biden, First Lady Jill Biden und CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky. Die meisten waren doppelt geimpft und doppelt geboostet. Walensky hatte sogar drei Verstärker

Es gibt auch Hinweise darauf, dass SARS-CoV-2 eine Resistenz gegen Paxlovid entwickeln kann. In zwei getrennten Studien wurde SARS-CoV-2 kultiviert und geringen Mengen von Nirmatrelvir – dem antiviralen Wirkstoff in Paxlovid – ausgesetzt, die einen Teil, aber nicht das gesamte Virus abtöten würden. Infolgedessen wurde das Virus 20- bzw. 80-mal weniger anfällig für das Medikament

Bislang waren alle gegen COVID-19 entwickelten Medikamente auf die eine oder andere Weise katastrophal. Remdesivir zum Beispiel, das bis heute das wichtigste in US-Krankenhäusern zugelassene COVID-Medikament ist, führt routinemäßig zu schweren Organschäden und oft zum Tod.

Ein weiteres bemerkenswertes Medikament ist Paxlovid, das im Dezember 2021 eine Notfallzulassung für die Behandlung von leichtem bis mittelschwerem COVID-19 erhalten hat. Obwohl es keine Anzeichen für eine tödliche Wirkung wie Remdesivir aufweist, wird Paxlovid inzwischen so häufig mit Rebound-Infektionen in Verbindung gebracht, dass die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention sogar eine Warnung herausgegeben haben. Laut der Gesundheitshinweise der CDC:

„Jüngste Fallberichte dokumentieren, dass bei einigen Patienten mit normaler Immunreaktion, die eine fünftägige Behandlung mit Paxlovid gegen eine im Labor bestätigte Infektion abgeschlossen und sich erholt haben, 2 bis 8 Tage später eine erneute Erkrankung auftreten kann, einschließlich Patienten, die geimpft und/oder geboostet wurden.“

Asymptomatische Paxlovid-Benutzer können trotzdem eine Infektion verbreiten

Die CDC und Pfizer haben angedeutet, dass COVID-19 manchmal auf natürliche Weise zurückkehrt, nachdem eine Person negativ getestet wurde, was bedeutet, dass ein COVID-19-Rebound spontan auftritt und nicht unbedingt mit Paxlovid zusammenhängt. Forschungsergebnisse von Dr. Michael Charness vom Veterans Administration Medical Center in Boston widerlegen jedoch diese Annahme.

Als Charness und Kollegen 1.000 Fälle von COVID-19 analysierten, die bei Mitgliedern der National Basketball Association diagnostiziert wurden – von denen keiner Paxlovid einnahm – wurden keine Fälle von COVID-19-Rebound gefunden. Sie fanden auch heraus, dass Menschen, die Paxlovid einnehmen, COVID-19 auf andere übertragen können, selbst wenn sie keine Symptome haben. Charness erklärte gegenüber CNN:

„Menschen, die einen Rebound erleben, sind gefährdet, sich auf andere Menschen zu übertragen, auch wenn sie sich außerhalb des üblichen Übertragungsfensters befinden.“

Obwohl der durch Paxlovid ausgelöste Rebound von COVID offensichtlich weitverbreitet ist, betonen die Gesundheitsbehörden, dass dieser Effekt „selten“ ist. In der klinischen Studie von Pfizer wurde eine Rebound-Rate von 1 % bis 2 % festgestellt. Der COVID-Reaktionskoordinator des Weißen Hauses, Dr. Ashish Jha, bezifferte die Rebound-Rate unter realen Bedingungen auf 5 %.

„Wenn man sich Twitter anschaut, hat man das Gefühl, dass jeder einen Rebound hat“, sagte Jha auf einer Pressekonferenz des Weißen Hauses im Juli 2022. „Aber es hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich klinische Daten gibt. „

In einer solchen Studie kam es bei 5,87 % der 13 600 Patienten innerhalb eines Monats nach der Behandlung zu einem Rückfall der Symptome. Dr. Aditya Shah, ein Spezialist für Infektionskrankheiten an der Mayo Clinic, glaubt, dass die Rückfallquote bei bis zu 10 % liegen könnte.

Aber wenn diese Rebound-Statistiken tatsächlich zutreffen, wie lässt sich dann die Tatsache erklären, dass so viele prominente Persönlichkeiten und Regierungsbeamte, die das Präparat eingenommen haben, am Ende einen Rebound erlitten haben? Statistisch gesehen scheint das ziemlich unglaublich.

Hochkarätige Rebound-Fälle

Im April 2022 zum Beispiel bekam der „Late Show“-Moderator Stephen Colbert eine COVID, nahm Paxlovid und erholte sich, nur um eine Woche später einen Rückfall zu erleiden. In einem Tweet über sein Erlebnis bezeichnete Colbert es als die „WORST. SEQUEL. EVER. „17 Der Komiker Jimmy Dore erlebte ebenfalls einen COVID-19-Rebound nach der Einnahme von Paxlovid.18

Dr. Anthony Fauci bekam im Juni 2022 COVID – wiederum trotz doppelter Impfung und doppeltem Booster – und teilte stolz mit, dass er Paxlovid einnahm. Unmittelbar nach der fünftägigen Behandlung wurde er negativ auf SARS-CoV-2 getestet. Leider wurde er drei Tage später nicht nur erneut positiv getestet, sondern es kehrten auch alle Symptome der Infektion zurück, und zwar in stärkerem Maße als beim ersten Mal.

Fauci beschrieb seinen Rückfall in einem Interview: „Im Laufe des nächsten Tages oder so begann ich mich wirklich schlecht zu fühlen, viel schlechter als beim ersten Mal. Ich nahm wieder Paxlovid, und im Moment bin ich am vierten Tag einer fünftägigen Behandlung mit meiner zweiten Paxlovid-Behandlung. Glücklicherweise fühle ich mich einigermaßen gut. Ich meine, ich bin nicht völlig beschwerdefrei, aber ich fühle mich sicher nicht akut krank. „

Ende Juli 2022 war Präsident Joe Biden an der Reihe und gab bekannt, dass er an COVID erkrankt war, obwohl er doppelt gespritzt und doppelt geboostet worden war – etwas, von dem Biden zuvor behauptet hatte, es könne nicht passieren (siehe Video oben). Auch er nahm Paxlovid und erholte sich wie Fauci um den dritten Tag herum, genau wie ich es auf Twitter vorausgesagt hatte. Im Gegensatz zu Fauci hatte er jedoch Berichten zufolge keine Symptome.

Mitte August 2022 erkrankte die doppelt geimpfte und doppelt geboostete First Lady, Jill Biden, an COVID, nahm Paxlovid und erholte sich wie ein Uhrwerk einige Tage nach Abschluss der Behandlung und anfänglichem negativen Test.

Gegen Ende Oktober 2022 erkrankte die doppelt und dreifach geimpfte Dr. Rochelle Walensky, Direktorin der U.S. Centers for Disease Control and Prevention, an COVID. Sie hatte ihre fünfte Impfung – die neueste bivalente Auffrischung, die nur an Mäusen getestet wurde – am 22. September erhalten.

Genau einen Monat später wurde sie positiv getestet und meldete leichte Symptome. Ich denke, damit ist die „neue und verbesserte“ bivalente Auffrischungsimpfung die bisher am kürzesten wirkende Impfung. Wie auch immer, Paxlovid war abermals die Rettung. Und wieder einmal verursachte es einen Rebound. Nachdem sie nach der Behandlung zunächst negativ getestet worden war, wurde sie ein paar Tage später positiv getestet, als die Symptome zurückkehrten.

Regierungsforscher untersuchen den Rebound-Effekt

Ende April 2022 beschrieb Bloomberg die Erholung von David Ho, einem Virologen am Aaron Diamond AIDS Research Center der Columbia University, nach der Paxlovid-Krise:

„Ho sagte, er sei am 6. April an COVID erkrankt … Sein Arzt verschrieb ihm Paxlovid, und innerhalb weniger Tage nach der Einnahme verschwanden seine Symptome und die Tests fielen negativ aus. Aber 10 Tage nach der ersten Erkrankung kehrten die Symptome zurück und seine Tests fielen zwei weitere Tage lang positiv aus. Ho sagte, er habe sein eigenes Virus sequenziert und festgestellt, dass beide Infektionen von demselben Stamm stammten, was bestätigte, dass das Virus nicht mutiert und gegen Paxlovid resistent geworden war. Ein zweites Familienmitglied, das etwa zur gleichen Zeit erkrankte, hatte nach der Paxlovid-Behandlung ebenfalls einen Anstieg der Symptome und des Virus, so Ho. „Das hat mich sehr überrascht“, sagte er. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nie von solchen Fällen gehört. Während die Gründe für den Rebound noch unklar sind, stellt Ho die Theorie auf, dass er auftreten könnte, wenn ein kleiner Teil der virusinfizierten Zellen lebensfähig bleibt und nach Beendigung der Behandlung wieder virale Nachkommen produziert.“

Der klinische Direktor der Abteilung für Infektionskrankheiten am Brigham and Women’s Hospital, Dr. Paul Sax, erklärte gegenüber Bloomberg:

„Ärzte, die dieses Medikament verschreiben werden, sollten wissen, dass dieses Phänomen auftritt, und wenn sich die Symptome nach der Einnahme von Paxlovid verschlimmern, handelt es sich wahrscheinlich immer noch um COVID. Das große Problem ist, dass diese Information bei der Markteinführung dieses Medikaments nicht [auf dem Etikett] enthalten war.“

Eine in der Zeitschrift Clinical Infectious Diseases veröffentlichte Studie untersuchte, warum Paxlovid zu Rebound-Symptomen führen kann, und legt nahe, dass dies das Ergebnis einer unzureichenden Exposition gegenüber dem Medikament sein könnte. Möglicherweise wird das Medikament bei manchen Menschen schneller abgebaut. Möglicherweise muss das Medikament aber auch über einen längeren Zeitraum verabreicht werden.

Wird SARS-CoV-2 resistent gegen Paxlovid?

Neue Erkenntnisse deuten auch darauf hin, dass SARS-CoV-2 eine Resistenz gegen Paxlovid entwickeln kann, wenn das Medikament das Virus nicht auf Anhieb vollständig abtötet. In zwei getrennten Studien wurde SARS-CoV-2 in einem Labor kultiviert und geringen Mengen von Nirmatrelvir – dem antiviralen Wirkstoff in Paxlovid – ausgesetzt, wodurch einige, aber nicht alle Viren abgetötet wurden.

„Solche Tests sollen simulieren, was bei einer infizierten Person passieren könnte, die nicht die gesamte Kur des Medikaments einnimmt, oder bei einem immungeschwächten Patienten, der Schwierigkeiten hat, das Virus auszuscheiden“, berichtet Science.

Eine der Studien ergab, dass SARS-CoV-2 nach 12 Runden Nirmatrelvir-Behandlung drei Mutationen entwickelte – „an den Positionen 50, 166 und 167 in der Kette von Aminosäuren, aus denen MPRO besteht“. Die Mutationen führten zu einer 20-fachen Verringerung der Empfindlichkeit des Virus gegenüber Nirmatrelvir.

In der anderen Studie wurden ebenfalls Mutationen an den Positionen 50 und 166 gefunden, und es zeigte sich, dass SARS-CoV-2, wenn sie zusammen auftraten, 80-mal weniger anfällig für Nirmatrelvir wurde. Nach Angaben der Autoren:

„Umgekehrte genetische Studien in einem homologen infektiösen Zellkultursystem ergaben eine bis zu 80-fache Resistenz, die durch die Kombination der Substitutionen L50F und E166V vermittelt wurde. Resistente Varianten hatten eine hohe Fitness, was die Wahrscheinlichkeit des Auftretens und der Verbreitung der Resistenz erhöhte.“

Es ist noch nicht bekannt, was passieren könnte, wenn zwei Paxlovid-Kurse kurz hintereinander eingenommen werden, um einen COVID-19-Rebound zu behandeln – wie es bei Fauci der Fall war. Es ist möglich, dass immer neue COVID-19-Varianten entstehen könnten.

Auch bei anderen antiviralen Medikamenten, die zur Behandlung von COVID-19 auf dem Markt sind, gibt es Bedenken hinsichtlich einer Resistenz gegen das Medikament. Molnupiravir (verkauft unter dem Markennamen Lagevrio), das von der FDA für die Notfallbehandlung von Hochrisikopatienten mit leichten bis mittelschweren COVID-Symptomen zugelassen ist, erhöht nachweislich die Mutationsrate des Virus im Patienten, was zu neueren und medikamentenresistenteren Varianten führt.

Pfizer wird mit betrügerischen Medikamenten reich

Der Umsatz von Pfizer wird im Jahr 2022 voraussichtlich 101,3 Milliarden Dollar erreichen, dank der COVID-Impfung und Paxlovid (10 Milliarden Dollar allein mit Paxlovid) – beides sind Betrügereien. Beide sind Betrügereien. Keines von beiden wirkt tatsächlich so, wie es beworben wird, und beide können die Situation verschlimmern. Im Falle der COVID-19-Spritze von Pfizer kann man sich nach der Injektion und der Auffrischung immer noch anstecken und die Krankheit auch auf andere übertragen.

Wenn die Impfung dann nicht wirkt, um die Infektion zu verhindern – und wir haben jetzt gesehen, dass selbst fünf Dosen die Infektion nicht verhindern -, macht Pfizer noch mehr Geld mit dem Verkauf von Paxlovid, das in vielen Fällen einen Rückfall verursacht! Es kann nur einen Grund dafür geben, warum die FDA diese beiden Medikamente nicht zurückgezogen hat, nämlich weil sie für Pfizer tatsächlich funktionieren.

„Immungeschwächte Patienten ‚können dieses Virus sehr, sehr lange in sich tragen, und wir sehen in diesem Bereich eine echte neue Wachstumschance für Paxlovid, die hervorragend genutzt werden kann, da sie möglicherweise mehrere Kurse benötigen.“ Dr. Mikael Dolsten, Chefwissenschaftler und Präsident der weltweiten Forschung und Entwicklung bei Pfizer

Pfizer selbst betrachtet den COVID-Rebound nach der Paxlovid-Behandlung nicht als Misserfolg, sondern als erfolgreiches Unterfangen, denn je mehr Kurse benötigt werden, desto mehr Geld verdienen sie. Wie die Kaiser Family Foundation (KFF) Anfang Juli 2022 berichtete:

„Während einer kürzlichen Telefonkonferenz mit Investoren konnte ein Pfizer-Beamter die jüngsten Berichte, dass sich das Virus vor Paxlovid verstecken kann, in eine gute Nachricht umwandeln, indem er voraussagte, dass die Patienten, wie bei dem Impfstoff, möglicherweise mehrere Behandlungen benötigen. Immungeschwächte Patienten „können dieses Virus für eine sehr, sehr lange Zeit in sich tragen“, sagte Dr. Mikael Dolsten [leitender Wissenschaftler und Präsident der weltweiten Forschung und Entwicklung bei Pfizer in der Telefonkonferenz für Investoren. Und wir sehen in diesem Bereich eine echte neue Wachstumschance für Paxlovid, die sehr gut genutzt werden kann, da hier möglicherweise mehrere Behandlungen erforderlich sind.“

FDA und CDC sind verlängerte Arme der Pharmaindustrie

Die Förderung eines Medikaments, das einen COVID-Rebound verursacht, scheint nicht im besten Interesse der öffentlichen Gesundheit zu sein. Paxlovid ist ein Betrug und sollte vom Markt genommen werden. Die Tatsache, dass sich die FDA und die CDC auf Paxlovid, Remdesivir und Molnupiravir konzentriert und dabei alle anderen, auch ältere Medikamente mit hoher Wirksamkeit und besserem Sicherheitsprofil, außer Acht gelassen haben, ist eine sehr beunruhigende Botschaft.

Sie sind im Grunde zu verlängerten Arm der Arzneimittelindustrie geworden und haben ihren ursprünglichen Zweck aufgegeben, nämlich die öffentliche Gesundheit zu schützen – im Falle der FDA durch die Gewährleistung der Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln, und im Falle der CDC durch die Durchführung kritischer wissenschaftlicher Untersuchungen und Datenanalysen.

Stattdessen scheinen sie alles zu tun, um die Profite von Big Pharma zu schützen, selbst wenn es Sie das Leben kostet. Remdesivir zum Beispiel kostet je nach Versicherung zwischen 2.340 und 3.120 Dollar. Ivermectin hingegen – das sich als sehr wirksam gegen COVID erwiesen hat und nachweislich mindestens 10 anderen Medikamenten, darunter Paxlovid , überlegen ist – kostet je nach Wohnort zwischen 48 und 94 Dollar für 20 Tabletten. Die durchschnittlichen Kosten liegen bei etwa 58 Dollar pro Behandlung.

Paxlovid kostet 529 Dollar pro fünftägiger Behandlung und Molnupiravir etwa 700 Dollar. Beide sind zwar nicht ganz so teuer wie Remdesivir, aber immer noch fast zehnmal teurer als Ivermectin, das wirksamer ist. Stellen Sie sich vor, wie viele Milliarden Dollar wir hätten einsparen können, wenn unsere Gesundheitsbehörden nicht von der Industrie derart kompromittiert worden wären.

Da man der FDA und der CDC nicht trauen kann, ist es unerlässlich, die Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Recherchieren Sie selbst und folgen Sie Ihrem eigenen Gewissen und Ihrer Überzeugung. Denken Sie daran, dass bei COVID-19 eine frühzeitige Behandlung entscheidend ist und dass wirksame Protokolle leicht verfügbar sind – nur nicht von der FDA, der CDC oder sogar den meisten Krankenhäusern.

Zur Auffrischung sehen Sie sich das Interview von Dr. Pierre Kory mit Chris Martenson an. Sie können auch viele andere Artikel finden, die Behandlungsprotokolle beschreiben, indem Sie mein Substack-Archiv durchsuchen.

