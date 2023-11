Das Pentagon erklärt den Krieg gegen den Terror in Afrika für gescheitert! Amerikas ewige Kriege führen zu 75.000% mehr Terroranschlägen

Nick Turse

Amerikas globaler Krieg gegen den Terror ist nicht frei von Sackgassen, Katastrophen und Niederlagen. In mehr als 20 Jahren bewaffneter Interventionen haben die Vereinigten Staaten spektakuläre Fehlschläge erlebt, vom Irak im Jahr 2014 bis Afghanistan im Jahr 2021. Doch der größte Misserfolg ihrer „ewigen Kriege“ liegt vielleicht nicht im Nahen Osten, sondern in Afrika.

„Unser Krieg gegen den Terror beginnt mit Al-Qaida, aber er endet nicht dort. Er wird erst enden, wenn jede Terrorgruppe mit globaler Reichweite gefunden, gestoppt und besiegt ist“, erklärte Präsident George W. Bush unmittelbar nach den Anschlägen vom 11. September 2001 dem amerikanischen Volk und wies ausdrücklich darauf hin, dass diese Kämpfer „weite Teile“ Afrikas im Visier hätten.

Um diese Front zu stärken, begannen die USA mit jahrzehntelangen Bemühungen, umfangreiche Sicherheitshilfe zu leisten, viele tausend afrikanische Militäroffiziere auszubilden, Dutzende Außenposten einzurichten, eigene Kommandotruppen für alle möglichen Missionen zu entsenden, Stellvertreter zu schaffen, Drohnenangriffe zu starten und sogar direkte Bodenkämpfe gegen Militante in Afrika zu führen. Die meisten Amerikaner, einschließlich der Mitglieder des Kongresses, sind sich des Ausmaßes dieser Operationen nicht bewusst. Daher erkennen nur wenige, wie dramatisch Amerikas Schattenkrieg dort gescheitert ist.

Allein die nackten Zahlen verdeutlichen das Ausmaß der Katastrophe. Als die USA 2002 und 2003 ihre Forever Wars begannen, zählte das State Department insgesamt nur neun Terroranschläge in Afrika. In diesem Jahr haben militante islamistische Gruppen laut Pentagon bereits 6.756 Anschläge auf dem Kontinent verübt. Mit anderen Worten: Seit die USA ihre Anti-Terror-Operationen in Afrika verstärkt haben, ist der Terrorismus um 75.000 Prozent gestiegen.

Lassen Sie das einen Moment auf sich wirken.

75,000%.

Ein vergessener Konflikt

Die US-Kriege in Afghanistan und im Irak begannen 2001 und 2003 mit militärischen Erfolgen, die sich schnell in stotternde Besatzungen verwandelten. In beiden Ländern basierten die Pläne Washingtons auf der Fähigkeit, nationale Armeen aufzubauen, die den Kampf gegen die feindlichen Streitkräfte unterstützen und schließlich selbst übernehmen konnten. Beide von den USA geschaffenen Armeen brachen schließlich zusammen. In Afghanistan endete ein zwei Jahrzehnte währender Krieg 2021 mit der Rückeroberung des Landes von den Taliban durch eine von den USA aufgebaute, finanzierte, ausgebildete und bewaffnete Armee. Im Irak hätte der Islamische Staat 2014 beinahe einen Sieg über die von den USA aufgebaute irakische Armee errungen und Washington gezwungen, erneut in den Konflikt einzugreifen. Bis heute sind US-Truppen im Irak und im benachbarten Syrien stationiert.

In Afrika starteten die USA Anfang der 2000er-Jahre einen parallelen Feldzug, bei dem sie afrikanische Truppen von Mali im Westen bis Somalia im Osten unterstützten und ausbildeten sowie Stellvertretertruppen aufstellten, die an der Seite der amerikanischen Kommandotruppen kämpften. Zur Durchführung ihrer Missionen errichtete das US-Militär ein Netz von Außenposten im gesamten Norden des Kontinents, darunter große Drohnenstützpunkte – von Camp Lemonnier und seinem Außenposten Chabelley Airfield im sonnendurchglühten Dschibuti bis zum Luftwaffenstützpunkt 201 in Agadez, Niger – und winzige Einrichtungen mit kleinen Kontingenten amerikanischer Spezialeinheiten in Ländern von Libyen und Niger bis zur Zentralafrikanischenrepublik und dem Südsudan.

Fast ein Jahrzehnt lang blieb Washingtons Krieg in Afrika weitgehend unbemerkt. Dann wurde eine Entscheidung getroffen, die Libyen und die riesige Sahelzone in einen Sturzflug versetzte, von dem sie sich nie wieder erholten.

„Wir kamen, wir sahen, er starb“, scherzte Außenministerin Hillary Clinton, nachdem ein von den USA angeführter NATO-Luftangriff 2011 zum Sturz des langjährigen libyschen Diktators Oberst Muammar al-Gaddafi beigetragen hatte. Präsident Barack Obama lobte die Intervention als Erfolg, doch Libyen rutschte in den Status eines gescheiterten Staates ab. Später räumte Obama ein, dass es der „schlimmste Fehler“ seiner Präsidentschaft gewesen sei, nicht für den Tag nach Gaddafis Niederlage geplant zu haben.

Nach dem Sturz des libyschen Staatschefs plünderten Tuareg-Kämpfer, die in seinen Diensten gestanden hatten, die Waffenlager des Regimes, kehrten nach Mali zurück und begannen, den Norden des Landes unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Wut der malischen Streitkräfte über die ineffektive Reaktion der Regierung führte 2012 zu einem Militärputsch. Angeführt wurde er von Amadou Sanogo, einem Offizier, der in Texas Englisch gelernt, in Georgia eine Grundausbildung zum Infanterieoffizier und in Arizona eine Ausbildung zum militärischen Abschirmdienst absolviert hatte und in Virginia von US-Marines ausgebildet worden war.

Nach dem Sturz der demokratischen Regierung Malis erwiesen sich Sanogo und seine Junta als unglücklich im Kampf gegen die Terroristen. Als das Land in Aufruhr geriet, riefen Tuareg-Kämpfer einen unabhängigen Staat aus, wurden aber von schwer bewaffneten Islamisten zurückgedrängt, die eine strenge Form der Scharia einführten und eine humanitäre Krise auslösten. Eine gemeinsame französisch-amerikanisch-afrikanische Mission verhinderte den völligen Zusammenbruch Malis, drängte die Kämpfer jedoch in Gebiete nahe der Grenzen zu Burkina Faso und Niger zurück.

Seither wüten in diesen Ländern der westafrikanischen Sahelzone terroristische Gruppen, die sich weiterentwickelt, gespalten und neu formiert haben. Unter den schwarzen Bannern dschihadistischer Militanz dringen regelmäßig Männer auf Motorrädern – zwei auf einem Motorrad, mit Sonnenbrillen und Turbanen, bewaffnet mit Kalaschnikows – in Dörfer ein, um Zakat (eine islamische Steuer) einzutreiben, Tiere zu stehlen und Zivilisten zu terrorisieren, anzugreifen und zu töten. Diese unerbittlichen Angriffe haben Burkina Faso, Mali und Niger destabilisiert und wirken sich nun auch auf ihre südlichen Nachbarn am Golf von Guinea aus. So ist die Gewalt in Togo und Benin nach Angaben des Pentagon im letzten Jahr um 633% und 718% gestiegen.

Die von den USA in der Region ausgebildeten Streitkräfte waren nicht in der Lage, die Gewalt einzudämmen. In den Jahren 2002 und 2003 forderten Terroristen in Afrika nur 23 Todesopfer. In diesem Jahr starben nach Angaben des Pentagon allein in der Sahelzone 9.818 Menschen durch Terroranschläge – ein Anstieg um 42.500 Prozent.

Gleichzeitig haben Amerikas militärische Partner in der Region bei ihren Anti-Terror-Kampagnen selbst schwere Gräueltaten begangen, darunter auch außergerichtliche Tötungen. Im Jahr 2020 gab unter anderem ein hochrangiger politischer Führer in Burkina Faso zu, dass die Sicherheitskräfte seines Landes gezielte Hinrichtungen durchführen. „Wir tun es, aber wir machen es nicht an die große Glocke“, sagte er mir und wies darauf hin, dass solche Tötungen gut für die Moral des Militärs seien.

Die von den Amerikanern unterstützten Militärs in dieser Region haben nur einen nachweisbaren „Erfolg“: den Sturz der Regierungen, für deren Schutz sie von den USA ausgebildet wurden. Mindestens 15 Offiziere, die von dieser Unterstützung profitierten, waren während des Krieges gegen den Terror an 12 Staatsstreichen in Westafrika und der Sahelzone beteiligt. Die Liste umfasst Offiziere aus Burkina Faso (2014, 2015 und zweimal 2022), Tschad (2021), Gambia (2014), Guinea (2021), Mali (2012, 2020 und 2021), Mauretanien (2008) und Niger (2023). Mindestens fünf Anführer eines Putsches im Juli in Niger erhielten nach Angaben eines US-Beamten amerikanische Unterstützung. Im Gegenzug ernannten sie fünf in den USA ausgebildete Mitglieder der nigrischen Sicherheitskräfte zu Gouverneuren des Landes.

Militärputsche dieser Art haben die Gräueltaten verschlimmert und gleichzeitig die amerikanischen Ziele untergraben, aber die Vereinigten Staaten unterstützen solche Regime weiterhin im Kampf gegen den Terrorismus. Ein Beispiel dafür ist Oberst Assimi Goïta, der mit US-Spezialkräften zusammenarbeitete, an US-Trainingsübungen teilnahm und die Joint Special Operations University in Florida besuchte, bevor er 2020 die malische Regierung stürzte. Goïta übernahm dann das Amt des Vizepräsidenten in einer Übergangsregierung, die offiziell mit der Rückkehr des Landes zu einer zivilen Regierung beauftragt war, nur um sich 2021 erneut an die Macht zu putschen.

Im selben Jahr soll seine Junta den Einsatz von Wagners mit Russland verbundenen Söldnertruppen im Kampf gegen militante Islamisten genehmigt haben, nachdem die vom Westen unterstützten Antiterrorbemühungen fast zwei Jahrzehnte lang gescheitert waren. Seitdem war Wagner – eine paramilitärische Gruppe, die von dem verstorbenen Jewgeni Prigoschin, einem ehemaligen Hotdog-Verkäufer, der zum Warlord wurde, gegründet wurde – an der Seite der seit Langem von den USA unterstützten malischen Armee in Hunderte Menschenrechtsverletzungen verwickelt, darunter ein Massaker im Jahr 2022, bei dem 500 Zivilisten getötet wurden.

Trotz all dieser Vorfälle wurde die amerikanische Militärhilfe für Mali nie eingestellt. Obwohl die Staatsstreiche in Guinea in den Jahren 2020 und 2021 zu einem Verbot bestimmter Formen der US-Sicherheitshilfe führten, wurden die Streitkräfte des Landes weiterhin mit US-Steuergeldern finanziert. Nach Angaben des Außenministeriums haben die USA Mali im Jahr 2020 mehr als 16 Millionen Dollar und im Jahr 2021 fast 5 Millionen Dollar an Sicherheitshilfe zur Verfügung gestellt. Im Juli wartete das Anti-Terror-Büro des Ministeriums auf die Zustimmung des Kongresses, um weitere 2 Millionen Dollar nach Mali zu überweisen. (Das Außenministerium antwortete nicht auf eine Anfrage von TomDispatch zum aktuellen Stand der Finanzierung).

Zwei Jahrzehnte Stillstand

Auf der anderen Seite des Kontinents, in Somalia, waren Stagnation und Stillstand die Schlagworte für die militärischen Bemühungen der USA.

„Terroristen, die mit Al-Qaida und lokalen Terrorgruppen in Verbindung stehen, waren und sind in dieser Region präsent“, erklärte ein hochrangiger Pentagon-Beamter im Jahr 2002, „und diese Terroristen bedrohen natürlich das Personal und die Einrichtungen der Vereinigten Staaten. Auf die Frage, ob sich die Bedrohung tatsächlich ausbreite, räumte der Beamte jedoch ein, dass selbst die extremen Islamisten „außerhalb Somalias keine Terrorakte begangen haben“. Trotzdem wurden 2002 US-Spezialeinheiten nach Somalia entsandt, gefolgt von militärischer Hilfe, Beratern, Ausbildern und privaten Auftragnehmern.

Mehr als 20 Jahre später führen US-Truppen immer noch Anti-Terror-Operationen in Somalia durch, vorwiegend gegen die militante islamistische Gruppe al-Shabaab. Dafür hat Washington Milliarden Dollar in den Anti-Terror-Kampf gesteckt, wie aus einem aktuellen Bericht des Costs of War Project hervorgeht. Zudem haben die Amerikaner dort mehr als 280 Luftangriffe und Kommandounternehmen durchgeführt, während die CIA und Spezialeinheiten lokale Stellvertretertruppen aufgebaut haben, die verdeckte Militäroperationen durchführen.

Seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden im Januar 2021 haben die USA 31 erklärte Luftangriffe in Somalia durchgeführt, sechsmal so viele wie in der ersten Amtszeit von Präsident Obama, aber weit unter der Rekordzahl von Präsident Trump, dessen Regierung zwischen 2017 und 2021 208 Angriffe durchgeführt hat.

Amerikas langer, unerklärter Krieg in Somalia ist laut dem Costs of War Project zu einem der Hauptfaktoren für die Gewalt in dem Land geworden. „Die USA tragen nicht nur zum Konflikt in Somalia bei, sie sind vielmehr ein integraler Bestandteil der unvermeidlichen Fortsetzung des Konflikts in Somalia“, berichtet Ẹniọlá Ànúolúwapọ Ṣóyẹmí, Dozent für politische Philosophie und öffentliche Ordnung an der Blavatnik School of Government der Universität Oxford. „Die US-Politik zur Bekämpfung des Terrorismus“, schreibt sie, „sorgt dafür, dass der Konflikt fortbesteht.

Epizentrum des internationalen Terrorismus

„Die Unterstützung der Entwicklung professioneller und fähiger Streitkräfte trägt zu mehr Sicherheit und Stabilität in Afrika bei“, sagte General William Ward, der erste Chef des US-Afrika-Kommandos (AFRICOM) – der Dachorganisation, die die militärischen Bemühungen der USA auf dem Kontinent überwacht – im Jahr 2010, bevor er wegen verschwenderischer Reisen und Ausgaben degradiert wurde. Seine Vorhersagen von „mehr Sicherheit und Stabilität“ haben sich natürlich nie erfüllt.

Während die Zahl der Terroranschläge in den vergangenen zwei Jahrzehnten um 75.000 Prozent und die Zahl der Todesopfer um 42.500 Prozent gestiegen ist, sind die jüngsten Zunahmen nicht weniger verheerend. „Ein 50-prozentiger Anstieg der Todesopfer im Zusammenhang mit militanten islamistischen Gruppen in der Sahelzone und Somalia im vergangenen Jahr hat den bisherigen Höchststand von 2015 in den Schatten gestellt“, heißt es in einem Bericht des Africa Center for Strategic Studies, einer Forschungseinrichtung des Verteidigungsministeriums, vom Juli. „In Afrika hat sich die Zahl der gemeldeten Gewalttaten im Zusammenhang mit militanten islamistischen Gruppen in den vergangenen zehn Jahren fast vervierfacht … . Fast die Hälfte dieses Anstiegs fand in den letzten drei Jahren statt“.

Vor 22 Jahren verkündete George W. Bush den Beginn eines globalen Krieges gegen den Terror. „Die Taliban müssen handeln, und zwar sofort“, forderte er. „Sie werden die Terroristen ausliefern oder ihr Schicksal teilen.“ Natürlich herrschten die Taliban heute in Afghanistan, Al-Qaida sei nie „gestoppt und besiegt“ worden, und andere Terrorgruppen hätten sich in Afrika (und anderswo) ausgebreitet. Der einzige Weg, „den Terrorismus zu besiegen“, so Bush, sei, „ihn dort zu eliminieren und zu zerstören, wo er wächst“. Doch der Terrorismus ist gewachsen und hat sich ausgebreitet, und eine Vielzahl neuer militanter Gruppen ist entstanden.

Bush warnte, dass die Terroristen „weite Teile“ Afrikas im Visier hätten, zeigte sich aber „zuversichtlich, dass wir siegen werden“ und versicherte den Amerikanern, dass „wir nicht müde werden, nicht zögern und nicht versagen werden“. In einem Land nach dem anderen auf diesem Kontinent sind die USA tatsächlich gescheitert, und für ihr Scheitern haben die einfachen Afrikaner bezahlt, die von den Terrorgruppen, die Bush zu „besiegen“ versprach, getötet, verwundet und vertrieben wurden. Anfang dieses Jahres sprach General Michael Langley, der derzeitige Kommandeur des AFRICOM, das vielleicht endgültige Urteil über Amerikas ewige Kriege auf diesem Kontinent. „Afrika“, sagte er, „ist jetzt das Epizentrum des internationalen Terrorismus.