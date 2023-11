Der wahre Skandal um den Covid-Impfstoff kommt endlich ans Licht! Keine COVID-19-Spritzen mehr für Jugendliche? Mehr Politisierung hinter COVID-19

Steven O’Connor

„Der wahre Skandal um den Covid-Impfstoff kommt endlich ans Licht“. Ein Kommentar in The Telegraph vom 9. November bietet eine gute Einführung in das Thema, warum wir Kinder mit COVID-19 impfen, obwohl es kaum Risiken gibt. Die Schlussfolgerung ist im Untertitel des Artikels enthalten: „Den jungen und gesunden Kindern, die einem minimalen Risiko durch Covid ausgesetzt sind, hätte nicht gesagt werden dürfen, dass sie geimpft werden müssen“. Wir erfahren, dass Lisa Shaw, eine preisgekrönte BBC-Moderatorin, ihre erste COVID-19-Impfung am 29. April 2021 erhielt. Die 44-jährige Mutter glaubte, ihren Teil zum Schutz anderer beitragen zu können. Innerhalb weniger Tage bekam Shaw „Kopfschmerzen und stechende Schmerzen hinter den Augen, die nicht mehr weggingen“. Am 16. Mai wurde sie mit Blutgerinnseln im Gehirn ins Krankenhaus eingeliefert. Sie konnte kaum sprechen, und ein Teil ihres Schädels wurde entfernt, um den Druck zu verringern. Dann, am 21. Mai, starb Frau Shaw; der Gerichtsmediziner stellte fest, dass der Tod auf den Impfstoff COVID-19 von AstraZeneca zurückzuführen war. „Frau Shaw war vorher gesund und munter, aber es wurde „eindeutig festgestellt“, dass sie an einer seltenen „Impfstoff-induzierten thrombotischen Thrombozytopenie (VITT)“ starb. VITT ist „eine neue Krankheit, die zu Schwellungen und Blutungen im Gehirn führt“. Bereits 2021 hatte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock im Rahmen „intensiver Bemühungen“, die Bedenken der Öffentlichkeit zu zerstreuen, erklärt, das AstraZeneca-Produkt sei „eine große britische Erfolgsgeschichte“. Premierminister Boris Johnson twitterte sogar: „Das sind wirklich fantastische Neuigkeiten – und ein Triumph für die britische Wissenschaft ….“. Gestern berichtete TrialSite über eine große Klage gegen denselben Impfstoff des britischen Herstellers – der Kläger: die VITT Litigation Group.

„Schwere Hirnverletzung“.

Unsere nächste Perspektive kommt von der BBC, ebenfalls am 9. November, „AstraZeneca faces legal challenge over Covid vaccine“. Darin wird berichtet, dass der zweifache Vater Jamie Scott im April 2021 geimpft wurde und dabei eine „schwere Hirnverletzung“ erlitt. Seine Klage stützt sich auf das Verbraucherschutzgesetz und behauptet, das Produkt sei „fehlerhaft“, weil es gefährlicher sei, als man glauben machen wolle. Weitere 80 Impfstoffopfer werden im Laufe des Jahres 2023 klagen. Sie alle arbeiten mit der bereits erwähnten VITT Litigation Group zusammen.

AstraZeneca erklärte „Die Sicherheit der Patientinnen und Patienten hat für uns höchste Priorität, und die Aufsichtsbehörden haben klare und strenge Standards, um die sichere Anwendung aller Arzneimittel, einschließlich Impfstoffen, zu gewährleisten – unser Mitgefühl gilt all jenen, die Angehörige verloren haben oder über gesundheitliche Probleme berichten – die Fülle an Beweisen aus klinischen Studien und realen Daten hat gezeigt, dass Vaxzevria [der Impfstoff gegen Covid] durchweg ein akzeptables Sicherheitsprofil aufweist, und die Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt erklären immer wieder, dass die Vorteile der Impfung die Risiken der außergewöhnlichen potenziellen Nebenwirkungen überwiegen.

Impfstoff-induzierte Immunthrombose und Thrombozytopenie

Viele Opfer haben über das britische Vaccine Damage Payment Scheme eine Einmalzahlung in Höhe von 120.000 £ erhalten. FOIA-Anfragen ergaben, dass von 148 VDPS-Empfängern 144 das AstraZeneca-Produkt erhalten hatten.

Scotts Frau Kate sagte der BBC: „Jamie hatte mehr als 250 Rehabilitationssitzungen mit Spezialisten, er musste wieder lernen zu gehen, zu schlucken, zu sprechen. [Er hatte Gedächtnisprobleme … Obwohl er damit hervorragend zurechtkam, sind wir jetzt an einem Punkt, an dem diese neue Version von Jamie… die Version ist, die weitergehen wird. Er hat Wahrnehmungsprobleme… er hat Aphasie. Starke Kopfschmerzen, Blindheit… Die Regierung muss das Entschädigungssystem für Impfschäden reformieren. Es ist ineffizient und ungerecht… und dann eine gerechte Entschädigung“. Wenige Monate nach der Einführung von AZ traten Fälle von Blutgerinnseln nach der Impfung auf. Schließlich wurde die bereits erwähnte „vaccine induced immune thrombosis and thrombocytopenia (VITT)“ diagnostiziert.

Ironischerweise ist die BBC das Ziel eines Prozesses, an dem TrialSite beteiligt ist – ein Schlüsselmitglied der Trusted News Initiative oder „TNI“.

Diese Medienkabale, bestehend aus führenden Medien- und Technologieunternehmen, arbeitete zusammen, um sicherzustellen, dass kritische Nachrichten, über die TrialSite berichtete, von der Öffentlichkeit blockiert wurden.

Nachdem der Präsidentschaftskandidat Kennedy den Gründer von TrialSite, Daniel O’Connor, angerufen hatte, um eine mögliche Klage zu besprechen, schloss sich TrialSite an, um das zu unterstützen, was sowohl Zensur als auch eine potenzielle Plattform zur Zerstörung des Wettbewerbs war.

Während die BBC nun grünes Licht für die Berichterstattung über Impfstoffzwischenfälle hat, war TrialSite Anfang 2021 eines der einzigen Medien, das über solche Ereignisse berichtete. Die BBC und die Mainstream-Medien folgten einem nationalen Notfallszenario und ließen echten Journalismus links liegen. Dasselbe gilt für die pharmazeutische Fachpresse, die direkte Konkurrenz von TrialSite. Bis heute wurde kein einziges Wort über einige der heimtückischen externen Effekte von COVID-19 verloren.

TrialSite berichtete, dass viele Ärzte an vorderster Front argumentierten, dass die überwiegende Mehrheit der COVID-19-Fälle leicht bis mittelschwer seien, insbesondere bei jungen Menschen. Diese eher unabhängige, kritische Gruppe von Ärzten sprach sich gegen die Notwendigkeit der COVID-19-Impfung aus.

Mit anderen Worten: Die Risiken der Impfung überwiegen nach Ansicht dieser Gruppe den Nutzen. Als Hauptargumente gegen die Impfung wurden vermehrte Krankenhausaufenthalte von Kindern während der Delta-Phase und das Auftreten von MIS-C genannt. Meinungsführer wie Geert Vanden Bossche argumentierten jedoch, dass dies niemals eine Massenimpfung unserer jüngsten Mitglieder der Gesellschaft rechtfertigen würde.

TrialSite hat wiederholt darauf hingewiesen, dass die Food and Drug Administration (FDA) bis heute nicht in der Lage war, die Sicherheit von Pfizers Impfstoff für Kinder und schwangere Frauen in der amerikanischen Öffentlichkeit zu überprüfen.

Abschnitt 8.1 des FDA-Beipackzettels bezieht sich auf die Schwangerschaft:

„Die verfügbaren Daten über COMIRNATY bei schwangeren Frauen reichen nicht aus, um über die Risiken des Impfstoffs während der Schwangerschaft zu informieren“. In Abschnitt 8.4 zu Kindern unter 12 Jahren heißt es: „Die Sicherheit und Wirksamkeit von COMIRNATY bei Kindern unter 12 Jahren wurde nicht nachgewiesen.“

Warum drängen die US-Gesundheitsbehörden den schwächsten Gruppen der Gesellschaft weiterhin diesen Impfstoff auf – mit Ausnahme älterer Menschen, bei denen kein Notfall vorliegt, die Sterblichkeitsrate auf dem Niveau der Grippe oder sogar darunter liegt und es sich offenbar hauptsächlich um leichte bis mittelschwere Infektionen der oberen Atemwege handelt – angesichts der Berichte über Nebenwirkungen und der Unmöglichkeit, die Sicherheit auf dem Etikett zu überprüfen?

WHO setzt Prioritäten bei der Impfung von Jugendlichen

Einige Länder, darunter auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO), ein Zusammenschluss von Vertretern des Gesundheitswesens, beginnen zu verstehen. Am 29. März 2023 bot CNN einen weiteren Blick auf den COVID-19-Impfstoff für Jugendliche: „WHO-Experten revidieren COVID-19-Impfempfehlung und sagen, dass gesunde Kinder und Jugendliche ein geringes Risiko haben“. Darin heißt es: „Die Impfexperten der Weltgesundheitsorganisation haben ihre globalen COVID-19-Impfempfehlungen überarbeitet, und gesunde Kinder und Jugendliche, die als wenig gefährdet gelten, müssen sich möglicherweise nicht impfen lassen“. Die aktualisierte „Roadmap“ zielt darauf ab, „COVID-19-Impfungen für diejenigen zu priorisieren, die laut der Strategic Advisory Group on Vaccines (SAGE) der Weltgesundheitsorganisation das höchste Risiko für Tod und schwere Krankheit haben“. In einer Pressemitteilung der SAGE heißt es: „Die Auswirkungen der Impfung gesunder Kinder und Jugendlicher auf die öffentliche Gesundheit sind im Vergleich weitaus geringer als der nachgewiesene Nutzen traditioneller wichtiger Impfstoffe für Kinder – wie Rotavirus-, Masern und Pneumokokken-Konjugatimpfstoffe“.

TrialSite berichtete über renommierte akademische medizinische Zentren wie das Murdoch Children’s Research Institute, die sich mit dem Thema befasst haben und zu dem Schluss gekommen sind, dass die COVID-19-Impfstoffe angesichts der sinkenden Impfraten, die auf eine zunehmende Abneigung gegen Impfungen zurückzuführen sind, nun für den traditionellen Impfplan verwendet werden sollten.

Der Kern des Problems liegt darin, dass die Wirksamkeit und das Risikoprofil der derzeitigen COVID-19-Impfstoffe eine objektive pädiatrische Versorgung und Forschung einfach nicht zulassen.

Wissenschaft und Medizin sind während der Pandemie völlig politisiert worden. Wir werden nicht zu einer vernünftigeren und rationaleren Zeit zurückkehren, in der die Fachleute ihre jeweiligen Wege respektierten.

Die Mandate der Biden-Administration (von denen einige für verfassungswidrig erklärt wurden) wurden für 2021 angekündigt, als wir bereits wussten, dass die COVID-19-Impfstoffe die Übertragung des Virus nicht stoppen konnten und mit einigen gefährlichen, wenn auch relativ seltenen Nebenwirkungen verbunden waren. Mit den immer milderen Stämmen, an denen Omikron arbeitet, spielt das keine Rolle mehr. Natürlich gab es immer noch schwere Ausreißer, und ältere Menschen waren nach wie vor einem höheren Risiko ausgesetzt.

Der Autor vermutet, dass Bidens Schritt ein Machtspiel hinter den Kulissen war, um eine aufkeimende medizinische Freiheitsbewegung einzudämmen, die von der Machtstruktur in Washington als mit MAGA und Trump verbündet identifiziert wurde. Schließlich waren die Spannungen zwischen den gegensätzlichen politischen Positionen bereits vor den empörenden Aktionen des 6. September eskaliert. Es scheint, dass die amerikanische Gesellschaft seit dem Vietnamkrieg, vielleicht sogar seit dem Bürgerkrieg, nicht mehr so gespalten war. Die sozialen Medien und die sich verändernde kulturelle Dynamik haben ein Umfeld der Spaltung in Stämme auf der Grundlage von Lebensstilen und selbstdefinierten Klicks gefördert.

Die Biden-Administration nutzt die Pandemie weiter aus, obwohl sie vorbei ist – es gibt keinen Notfall mehr – und gibt mindestens 5 Milliarden Dollar an Steuergeldern aus, damit die Bürokraten in Washington Impfstoffe und andere medizinische Gegenmaßnahmen auswählen können. Es ist, als befänden wir uns in einem permanenten Ausnahmezustand oder, anders ausgedrückt, in einer neuen politisierten Realität.

Damit soll nicht bestritten werden, dass auch Trump die Pandemie politisiert hat. Er hat dies getan, indem er zunächst versuchte, das in den Woodward-Interviews bestätigte Risiko zu leugnen. Operation Warp Speed wurde zu einem korrupten Spiel, bei dem Milliarden von Steuergeldern den Besitzer wechselten.

Finstere Wurzeln

Natürlich können wir hier bei TrialSite nicht zu 100 Prozent sicher sein, aber dieser Autor geht aufgrund der Beweise, die wir gesammelt haben, mit über 90-prozentiger Sicherheit davon aus, dass SARS-CoV-2 in einem Labor erzeugt wurde. Wir haben Regierungsdokumente, die besagen, dass es sich um eine einheimische (amerikanische) Technologie handelt, und wir spekulieren, dass es wahrscheinlich versehentlich im Wuhan Institute of Virology (WIV) entwichen ist.

Wir können nicht sicher sein, und es gibt Hinweise darauf, dass der Erreger vor dem Ausbruch in Wuhan auf beiden Seiten des Pazifiks aufgetreten ist.

Deshalb war es so schwierig, den Ursprung dieses speziellen Coronavirus zu bestimmen, während die anderen (SARS-CoV/MERS) entdeckt wurden. Es kam zu allerlei fragwürdigen Aktionen. Sogar während der zweiten WHO-Untersuchung zum Ursprung von SARS-CoV-2 wurde der Präsident der EcoHealth Alliance (Peter Daszak) ausgewählt, um die amerikanischen Interessen zu vertreten. Wie bitte? Das ist die letzte Person, die Anfang 2021 nach Wuhan hätte reisen sollen. Das roch nach einer größeren Vertuschung. Es ist nahezu bewiesen, dass die EcoHealth Alliance Teil eines Plans ist, im Auftrag des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), das Teil der NIH ist, funktionale Vorteile nach China zu verlagern. Siehe die frühe Timeline von TrialSite und die Bedenken über den Ursprung in „Origins of the Pandemic are Elusive & Timeline Reveals Glimpse into Path to Better Tomorrow“.

Erinnern Sie sich an das Hin und Her zwischen Rand Paul und Fauci? Was ist daraus geworden? Warum hat Senator Ron Johnson Dutzende Briefe verschickt, in denen er sich nach diesem oder jenem erkundigte, ohne eine Antwort zu erhalten? Wie bei so vielen anderen Anfragen geht es auch hier mehr um eine Show für die betroffenen Stammesangehörigen als um etwas anderes.

Wir vermuten eine Vertuschung, an der sowohl die chinesische Regierung als auch Teile der US-Regierung und andere beteiligt sind, wobei Geheimdienste zur Tarnung und Einmischung eingesetzt werden.

Warum hat der Gerichtsfall in Missouri ein Rattennest von Geheimdienstmitarbeitern auf Twitter aufgedeckt?

Wahrscheinlich wurde eine staatliche Operation angeordnet, um zu tarnen, die Darstellung zu beeinflussen und Spaltung und Konflikte zu schüren. Es gibt Hinweise darauf, dass einige Elemente in der Central Intelligence Agency versuchten, Analysten zu kaufen, die ihre wahren Bedenken über die Ursprünge äußern würden.

Und natürlich diente Dr. Anthony Fauci einem wichtigen Zweck, aber er ist nur einer von vielen, die Teil der Vertuschung sind, wenn wir recht haben. Und nur wenige haben wahrscheinlich die ganze Geschichte verstanden.

Noch einmal, basierend auf unseren fundierten Schätzungen gibt es eine 10%ige Chance, dass wir falsch liegen, und das ist etwas anderes. Das muss verstanden werden. Ich muss darauf hinweisen, dass dies ein Meinungsbeitrag ist und nicht die offizielle Position von TrialSite Inc, einem Unternehmen mit Sitz in Delaware und Utah, das offiziell eine viel konservativere Haltung einnimmt.

Zeit aufzuwachen – Positive Veränderung

Unabhängig davon glauben wir bei TrialSite, dass die Amerikaner informierter, gebildeter, aufmerksamer, wachsamer und weniger stammesorientiert und subjektiv sein müssen, wenn es um die sich entwickelnde Welt der Forschung und Medizin geht.

Wir gehen davon aus, dass der Druck und die Eigendynamik einer permanenten Politisierung zunehmen werden. Daher ist gut konzipierte Forschung von größter Bedeutung, um Evidenz zu gewinnen, ebenso wie kritische Medien, um Ergebnisse zu interpretieren, subtile und weniger subtile Voreingenommenheiten (wie z.B. kommerzielle Voreingenommenheit) zu überprüfen, und so weiter.

Genau das ist das Ziel von TrialSite: die Ergebnisse der biomedizinischen und gesundheitsbezogenen Forschung von der Präklinik bis zur Vermarktung nach der Zulassung für ein breiteres Publikum zu übersetzen und zusammenzufassen. Angesichts des Einflusses von Investoren in den Biowissenschaften reagieren wir zunehmend auf Anfragen unserer Abonnenten, die einen tieferen Einblick in investitionsrelevante Forschungsnachrichten wünschen.

TrialSite engagiert sich weiterhin für die biopharmazeutische Forschung und die erstaunliche Revolution, die sich derzeit in der Medizin vollzieht, wie z.B. die dramatischen Veränderungen in der personalisierten Krebstherapie.

Aber Industrie und Regierung haben sich zu sehr ineinander verstrickt, wie bei der Operation Warp Speed und jetzt bei NextGen. In fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften neigen Staat und Industrie dazu, sich auf raffinierte Weise zu vermischen. Dies ist vorwiegend dann der Fall, wenn sie den Wettbewerbsbedingungen von Regierungs- und Industriemodellen ausgesetzt sind, wie dies in der Volksrepublik China der Fall ist.

Aber gerade die innovativen Durchbrüche, die einen exponentiellen Tauschwert schaffen, erfordern den Individualismus, die Marktdynamik, den Wettbewerb und die Freiheiten, die im Westen geschaffen wurden und bewahrt werden müssen (hier handelt es sich eher um ein Konzept als um einen tatsächlichen Ort).

Aber nur eine kritisch denkende, bewusste, rationale und gebildete Öffentlichkeit, die sich auf der Grundlage gemeinsamer Anliegen organisiert, ist in der Lage, eine vernünftigere und gesündere politische Führung zu fordern und zu leiten, die hoffentlich einige der bedrohlicheren Entwicklungen, die die politische Ökonomie Amerikas antreiben, umkehren wird.