Pentagon »Lecks«: 5 Wege, ECHT von FALSCH zu unterscheiden

Kit Knightly

Wir haben eine längere Stellungnahme zu den „Leaks“ des Pentagons versprochen, und hier kommt sie. Regelmäßige Leser werden wahrscheinlich mit meiner Meinung zu durchgesickerten Dokumenten im Allgemeinen vertraut sein, aber falls nicht, erlauben Sie mir, meinen eigenen Artikel von 2019 über die (absurden) „Afghanistan-Papiere“ zu zitieren:

Viele der modernen „Leaks“ sind nichts dergleichen. Sie sind Orwellsche Übungen zur Kontrolle der Konversation […], die sorgfältig dafür sorgen, dass das „Establishment“ und die „Alternative“ in der Mitte vereint sind und von derselben Quelle kontrolliert werden.

Das soll nicht heißen, dass ALLE „Leaks“ automatisch und allgegenwärtig narrative Kontrollübungen sind, natürlich sind einige davon echt… aber es ist normalerweise ziemlich einfach, sie auseinanderzuhalten. Hier ist tatsächlich eine kleine Checkliste.

1: Wenn Ihre „undichte Stelle“ Ihnen etwas erzählt, was Sie bereits wissen, ist es wahrscheinlich eine gefälschte undichte Stelle.

Das „Durchsickern“ weithin bekannter, öffentlich zugänglicher Informationen ist eine sehr gängige Taktik. Bei den „Lecks“ im Pentagon wurde beispielsweise „enthüllt“, dass die USA Südkorea, Israel und die Ukraine ausspioniert haben. Aber die USA spionieren jeden aus – auch Verbündete – und das wissen wir alle seit Jahrzehnten.

Außerdem spioniert jeder jeden aus, das ist einfach die Art, wie das Spiel gespielt wird. So zu tun, als ob es sich um eine große Enthüllung handelt, und die gespielte Empörung der südkoreanischen Regierung sind ein Kennzeichen eines gefälschten Lecks.

2: Wenn Ihre „undichte Stelle“ die vorherrschende Meinung verstärkt, handelt es sich wahrscheinlich um ein gefälschtes Leck.

Lecks können dazu benutzt werden, das Mainstream-Narrativ zu steuern und/oder zu verstärken. Die Afghanistan-Papiere sind wieder einmal ein Paradebeispiel dafür. Die „geheime Geschichte“, die nichts anderes tat, als Mythen und Lügen über den US-Krieg zu wiederholen.

Oder die durchgesickerten Fauci-E-Mails, die die Theorie des Laborlecks über die Herkunft von Covid wieder aufleben ließen, aber die Existenz und Gefährlichkeit von Covid bekräftigten.

3: Wenn Ihr „Leck“ massenhaft in den Medien auftaucht, handelt es sich wahrscheinlich um ein gefälschtes Leck.

Ein verräterisches Zeichen für ein gefälschtes Leck ist, dass die Mainstream-Medien jedem sorgfältig erklären, wie wichtig es ist und was es alles bedeutet. BBC, Sky News, CNN und andere haben Erklärungsartikel und -videos veröffentlicht, in denen der Inhalt der undichten Stellen ausführlich beschrieben wird. US-Sprecher wie John Kirby haben gesagt, die Presse solle nicht über die undichten Stellen berichten, aber das hat keinen Unterschied gemacht.

Wir wissen, dass die Konzernmedien nur ein verlängerter Arm des Establishments sind, sie berichten nur das, was ihnen aufgetragen wird zu berichten. Sie sind der Wahrheit nicht verpflichtet und haben keinen Bezug zur Realität. Wenn sie die undichten Stellen veröffentlichen, dann nur, weil sie dazu angewiesen werden, weil es der größeren Erzählung dient. Wenn Beamte die Presse für die Veröffentlichung der „undichten Stelle“ kritisieren, ist das nur eine Anwendung des Streisand-Affekts, des Lehrbuchs „Bitte werfen Sie mich nicht in den Dreck“.

4: Wenn die Quelle der „undichten Stelle“ sofort und öffentlich bekannt wird, handelt es sich wahrscheinlich um eine gefälschte undichte Stelle.

Innerhalb weniger Tage nach der jüngsten undichten Stelle meldete die Presse den Namen und den Rang des angeblichen Informanten, seine Verhaftung wurde gefilmt und die Videos an die Presse geschickt, und er wurde öffentlich angeklagt. Gehen verdeckte Organisationen, die wichtige Informationen verbergen wollen, so vor?

Zum Vergleich: Nehmen wir Seth Rich. Seth Rich war angeblich die Quelle von durchgesickerten E-Mails, die bewiesen, dass der DNC die Wahlen zugunsten von Hillary Clinton manipulierte. Er starb, als er von Straßenräubern, die nichts erbeuteten, in den Rücken geschossen wurde.

5: Wenn Ihr „Leck“ Ihnen sagt, was Sie hören wollen, ist es wahrscheinlich ein gefälschtes Leck.

Trauen Sie nie jemandem, der Ihnen nur das erzählt, was Sie hören wollen, und das gilt auch für Medien und Regierungsbehörden.

Bei den jüngsten „undichten Stellen“ sehen wir, wie sie sehr bequem beide Seiten der Kriegserzählung füttern.

Eine der „Enthüllungen“ ist, dass dem ukrainischen Militär die Luftabwehrmunition ausgeht. Das bedeutet, dass Russland in naher Zukunft die Ukraine mit seiner Luftüberlegenheit möglicherweise platt machen könnte.

Dabei handelt es sich offensichtlich und eindeutig um Propaganda, die darauf abzielt, die „Ukraine benötigt unsere Hilfe“-Story zu unterstützen. Es wird als Argument dafür dienen, dass der Westen „nicht genug getan hat“, um die Ukraine zu schützen, und zu Forderungen nach mehr Geld und/oder Waffen führen, die rübergeschickt werden sollen.

Andererseits liefern die „Enthüllungen“ über schwindende Munitionsvorräte und höhere als die angegebenen Opferzahlen sowie die Anwesenheit von NATO-Spezialkräften im Lande den westlichen alternativen Medien, die sich auf die Seite Russlands stellen, Nahrung.

„Sehen Sie, Russland gewinnt tatsächlich“, heißt es, und die Präsenz der NATO-Truppen zeigt, dass Russland im Recht war, glauben Sie nicht den westlichen Fehlinformationen.

All dies trägt dazu bei, die Darstellung aufrechtzuerhalten, dass es sich bei dem Konflikt um lebenswichtige, sehr reale und tief sitzende moralische und strategische Differenzen handelt und nicht nur um einen Revierkampf zwischen rivalisierenden globalistischen Gangstern, der vor allem wegen seines Ablenkungspotenzials wertvoll ist.

Etwas Ähnliches haben wir Anfang des Jahres mit der Veröffentlichung des Berichts von Sy Hersh über die „Wahrheit“ hinter der Sabotage von Nord Stream 2 erlebt, in dem ein anonymer Insider behauptete, die USA seien dafür verantwortlich. Beide Seiten schieben sich die Schuld zu, beide Seiten lenken von den wahren Auswirkungen – und wahrscheinlich dem wahren Zweck – der Abschaltung der Pipeline ab.

*

Nachdem wir festgestellt haben, woran man ein gefälschtes „Leck“ erkennt, können wir feststellen, dass diese „streng geheimen“ Pentagon-Papiere perfekt in die Kategorie „gefälschtes Leck“ passen.

Nun stellt sich die Frage: Wenn die undichten Stellen eine Psy-Op des Tiefen Staates sind, was ist dann das Ziel?

Nun, das haben wir bereits teilweise behandelt. Die Tatsache, dass der Ukraine die Raketen ausgehen, wird zum Beispiel als Rechtfertigung dafür dienen, dass noch mehr Ressourcen und Geld in das dunkle und bodenlose Loch der „Militärausgaben“ gesteckt werden.

Zweitens können wir bereits sehen, dass sich das Fadenkreuz des Establishments auf Discord konzentriert – die Plattform, auf der die Lecks zuerst veröffentlicht wurden. Nicht nur Discord, sondern Gruppenchatdienste im Allgemeinen.

Wie fast immer wird die gefälschte „undichte Stelle“ den Ruf nach mehr Sicherheit und einer stärkeren Kontrolle der Online-Inhalte anheizen, da diese Lecks „US-Vermögenswerte in Gefahr bringen“.

Im Großen und Ganzen liefert das Leck einfach nur Treibstoff für ein schwindendes Narrativ. Es gibt so viele Fakten, die man bestreiten kann, und so viele Argumente, die man vorbringen kann. Welche Spezialeinheiten befinden sich in dem Land? Welche Provokationen führen sie durch? Wer gewinnt „wirklich“? Wessen Zahlen sind verlässlich? Wer hat welche Gräueltaten inszeniert, um welche Seite zu diskreditieren?

Bewaffnen die Chinesen Russland im Geheimen? Wird sich Südkorea zurückziehen?

Was ist mit dem Informanten – ist er ein Antikriegsheld? Ein Narzisst, der Amerika gefährdet hat? Oder ein rassistischer Verräter? Sollte er ins Gefängnis gehen? Für wie lange?

Schauen Sie zu, wie sich die Roten und die Blauen darüber streiten.

Das sind alles Inhalte, die in der Sprache der sozialen Medien dazu dienen, das Engagement zu steigern. Da sich das System angepasst hat, wird keine Zustimmung mehr hergestellt, sondern Beteiligung gezüchtet. Wütende Ablehnung und warmes Lob werden im Algorithmus gleich aufgezeichnet. Sie wollen nicht Ihre Zustimmung, sie wollen Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn sie das Gefühl haben, dass die Geschichte das Publikum verliert, dann gibt es hier ein paar supergeheime Fakten, die Sie nicht wissen sollen.

Hier ist die wahre Geschichte hinter der Geschichte, warum gehst du nicht auf Facebook und erzählst es allen?

Welchem Zweck dienen diese undichten Stellen letztendlich? Denselben Zweck wie ein Cliffhanger am Ende einer Staffel oder das Ableben einer Hauptfigur. Es bringt die Leute zum Reden, es zieht die Leute in ihre Geschichte hinein.

Sie wollen, dass man sie liest, darüber diskutiert und in der von ihnen geschaffenen Realität lebt.