Das WEF-Komplott gegen… Parkplätze!

Bequemes Parken ist jetzt der Feind

Waren Sie schon einmal in einer dicht besiedelten, unbekannten Stadt und hatten Mühe, einen Parkplatz zu finden? Das ist mir heute passiert, als ich eine nahegelegene Universitätsstadt für ein „Mütterwochenende“ besuchte, bei dem die Eltern aller College-Studenten dorthin kamen. Es war so schwer, einen Parkplatz zu finden!

Wenn sich das Weltwirtschaftsforum durchsetzt, werden Sie jeden Tag und überall Probleme haben, einen Parkplatz zu finden! Dieser Artikel ist übrigens auch von heute:

Diese überholten Denkweisen und Vorschriften behindern die urbane Mobilität: Experten Quelle

Es stellt sich heraus, dass das WEF einen neuen Feind gefunden hat: Parkplätze. Denn Parkplätze verlangsamen den klimatischen Fortschritt und „behindern die urbane Mobilität“.

Während es für mich schwer zu verstehen ist, warum bequeme Parkplätze die urbane Mobilität behindern (definiert als die Möglichkeit, sich problemlos von einem Ort zum anderen zu bewegen), ist das WEF anderer Meinung:

Die Herausforderung: In vielen Städten ist das Parken auf der Straße entweder zu teuer oder es gibt ein Überangebot an Parkplätzen außerhalb der Straße. Im Durchschnitt nehmen Parkplätze etwa ein Drittel der städtischen Landmasse ein, und auf jedes Auto kommen etwa acht Stellplätze. Für Autos optimierte Flächen schränken die Möglichkeiten der Städte ein, andere Arten des Transports oder Lösungen wie Andockstationen für Bike- oder Scooter-Sharing oder Ladestationen für Fahrzeuge unterzubringen, sagt Shin-pei Tsay, Global Head of Cities and Transportation Policy bei Uber Technologies.

Da einige von Ihnen die verschlüsselte Sprache des WEF nicht sofort verstehen, bedeutet dies, dass sie der Meinung sind, dass das Parken teurer sein sollte und dass es weniger Parkplätze geben sollte.

Es überrascht mich nicht, dass Frau Shin-pei Tsay, eine Uber-Führungskraft, die Mitglied des WEF ist, hofft, das Parken für uns zu erschweren. Uber würde mehr Geld verdienen, wenn die Stadtbewohner keine bequemen Parkplätze finden könnten. Shin-pei Tsay ist eine bekannte langjährige Gegnerin von Parkplätzen:

Der WEF geht sogar noch weiter als Frau Shin-pei Tsay und schreibt:

Die Behörden könnten sogar die Notwendigkeit des Baus von Parkplätzen ganz abschaffen (!!! – I.C.). Dies wurde in Buffalo, New York, ausprobiert, wo die Regierung jegliche Art von Parkvorschriften für Bauunternehmer abschaffte. Die Bauherren haben 25 % weniger Parkplätze gebaut.

Interessant ist, dass die Erfahrungen von Buffalo mit der Abschaffung von Parkplätzen nicht glücklich waren:

Sollen sie doch Kuchen essen! (Elektro-Roller fahren)

„Lasst sie Kuchen essen“ ist das berühmteste Zitat, das Marie-Antoinette, der Königin von Frankreich während der Französischen Revolution, fälschlicherweise zugeschrieben wird.

Ähnlich wie Marie-Antoinette denkt der WEF, dass man, wenn man keinen Parkplatz findet, stattdessen Elektroroller fahren sollte:

Geteilte Mobilität – wie Ride-Sharing-Dienste und E-Scooter – könnte ein wichtiges Instrument auf dem Weg zu einer Netto-Null-Emission in unseren Städten sein.

Aber kann jeder einen Roller fahren oder es sich leisten, täglich zahlreiche Uber-Fahrten zu bestellen?

Etwa 40 % meiner Leser sind im Ruhestand (so mein Eindruck aus Ihren Kommentaren). Ich bin mir sicher, dass einige von uns das Fahren von Motorrollern entmutigend finden. Ich erhole mich gerade von einem gebrochenen Fuß, und ein Motorroller ist das Letzte, worauf ich meinen Fuß setzen würde. Gleichzeitig sind dieselben Menschen, die Mobilitätsprobleme haben (aufgrund ihres Alters oder einer Behinderung), auch die Menschen, die nur über begrenzte finanzielle Mittel verfügen und sich endlose Uber-Fahrten nur schwer leisten können.

Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Geschäft, um Lebensmittel und Kleidung zu kaufen. Wie nützlich wäre ein Elektroroller, um die Einkäufe nach Hause zu tragen?

Selbst junge Leute verletzen sich beim Fahren von Elektrorollern. Ich kenne einen jungen Mann in guter Verfassung, der sich das Handgelenk verstaucht hat, als er mit dem Roller in ein Schlagloch gefahren ist.

Wie verhält sich ein Roller bei Regen, Schneeregen oder Schnee? Diese Bilder geben Ihnen vielleicht einige Anregungen:

Gelegentlich müssen wir bei kleineren medizinischen Notfällen in ein Auto steigen und in ein Krankenhaus fahren. Ich musste dies in den letzten Jahren mehrmals für meine Familienmitglieder tun. Wie lange werden Sie darauf warten, dass Uber Sie abholt, wenn Sie oder Ihre Angehörigen krank sind?

Und was ist mit schwangeren Frauen oder Müttern mit kleinen Kindern, wie meine Leser anmerkten?

Ich habe 23 Jahre lang in einer „15-Minuten-Stadt“ ohne Autos gelebt! Ich möchte nicht zurückkehren

Vor kurzem habe ich festgestellt, dass „15-Minuten-Städte“ nicht neu sind. Ich habe in einer 15-Minuten-Stadt gelebt, in der fast niemand ein Auto hatte. In Moskau, Russland, wo ich 23 Jahre lang lebte, bevor ich 1994 in die Vereinigten Staaten auswanderte, benutzte ich öffentliche Verkehrsmittel und ging zu Fuß zum Einkaufen und zur Schule, anstatt mit dem Auto zu fahren. Ich hatte keine andere Wahl.

Die Menschen lebten in kleinen Wohnungen, weil die Stadt so dicht war, dass die Geschäfte zu Fuß zu erreichen waren.

Der Vorteil war, dass fast alle Menschen dort schlank waren, obwohl die Menschen aus vielen Gründen alles andere als gesund waren.

Der Nachteil war, dass es im Vergleich zu meinem Leben in den USA sehr unbequem und einschränkend war, wie ich nach meinem Umzug feststellen musste.

Sie wollten, dass Sie ein Elektroauto kaufen. Jetzt wollen sie, dass Sie kein Auto haben

Lange Zeit hieß es von unseren Klimabehörden, dass wir auf Elektroautos umsteigen müssen, um den Planeten zu retten. Nachdem das WEF erkannt hat, dass die Umstellung auf Elektroautos unmöglich ist, will es, dass wir keine Autos haben.

Die künstlich erzeugte Parkplatzknappheit ist ein Mittel, mit dem sie uns dazu bringen wollen, das Auto stehen zu lassen und auf Motorroller umzusteigen.

Wenn Sie also das nächste Mal Probleme haben, einen Parkplatz zu finden, denken Sie daran, dass Ihre Probleme zum Teil durch absichtliche und neue Trends in der Stadtgestaltung verursacht werden, die uns dazu bringen sollen, weniger komfortable und weniger sichere Alternativen wie Elektroroller zu wählen.

Wie lange wird es dauern, bis DIESER Typ mit einem gebrochenen Kinn endet?

Wenn wir über geheime Verschwörungen sprechen, denken wir in der Regel an beängstigende und dämonische Dinge, wie zum Beispiel die Verschwörung zur Entvölkerung.

Die Pläne des WEF zur Beseitigung von Parkplätzen erreichen nicht ganz diese dämonische Ebene. Dennoch zeigen sie den Irrsinn ihrer Pläne und die Missachtung der Sicherheit und Bequemlichkeit der normalen Bürger. Ich bin sicher, dass Bill Gates, Klaus Schwab und andere WEF-Führungskräfte nicht persönlich von einem Mangel an Parkplätzen frustriert sind – aber sie planen einen solchen Mangel für Sie und mich.

Sind Sie in der Lage, jeden Tag mit einem Elektroroller zu fahren?