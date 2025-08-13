Alle Augen sind auf Alaska gerichtet. Das Duell zwischen Bär und Adler ist Teil einer erstaunlichen Beschleunigung der Geschichte im Sommer 2025.

Zwei Wochen nach Alaska findet das jährliche Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Tianjin, China, statt. Indiens Narendra Modi und Irans Masoud Pezeshkian werden unter anderem mit Xi Jinping und Wladimir Putin an einem Tisch sitzen. Ein BRICS/SCO-Tisch.

Am 3. September wird in Peking der 80. Jahrestag des Sieges des „Widerstandskrieges des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression und des antifaschistischen Weltkrieges“ begangen, wie es offiziell heißt. Putin ist der Ehrengast. Die Generalprobe mit 22.000 Teilnehmern fand am vergangenen Wochenende auf dem Tian’anmen-Platz statt.

Am selben Tag beginnt im russischen Wladiwostok das Östliche Wirtschaftsforum, bei dem alles über Russlands Bestreben, die Arktis und Ostsibirien zu erschließen, diskutiert wird – das Äquivalent zur chinesischen „Go West“-Kampagne, die in den späten 1990er Jahren begann. Die wichtigsten eurasischen Akteure werden anwesend sein. Putin spricht auf der Plenarsitzung am 5. September.

Die führenden Vertreter der BRICS-Staaten China, Russland, Brasilien und Indien sind unterdessen aktiv an einer Reihe von Telefongesprächen beteiligt, um eine gemeinsame Antwort auf die Zollkriege zu koordinieren, die Teil des hybriden Krieges des Imperiums des Chaos gegen die BRICS-Staaten und den Globalen Süden sind.

Wie Trump auf einen PR-Sieg abzielt

Sehen wir uns an, wie Alaska die Weichen für etwas viel Größeres stellt.

Das Gipfeltreffen wurde angekündigt, nachdem der Putin-Berater Juri Uschakow es kurz und bündig als „einen Vorschlag der amerikanischen Seite, den wir für durchaus akzeptabel halten“ bezeichnet hatte.

Dieser Satz war das Äußerste, was der Kreml zu sagen hatte – im Gegensatz zu den ununterbrochenen verbalen Angriffen aus Washington. Dass der Kreml das amerikanische Angebot überhaupt in Erwägung zog, bedeutet eine implizite Anerkennung dessen, was Russland auf dem Schlachtfeld und im geoökonomischen Bereich erreicht.

Der Zeitpunkt. Warum gerade jetzt? Vor allem, nachdem Trump den Käufern von russischem Öl mit Zöllen gedroht hatte? Im Wesentlichen, weil der militärische Geheimdienst in ausgewählten Silos des tiefen Staates die Rechnung gemacht und schließlich zugegeben hat, dass der lange Stellvertreterkrieg in der Ukraine verloren ist.

Außerdem will Trump persönlich darüber hinwegkommen, um sich auf die nächsten Kapitel der Ewigen Kriege zu konzentrieren – einschließlich desjenigen, das wirklich wichtig ist: gegen die „existenzielle Bedrohung“ China.

Aus Moskaus Sicht, die durch die erfolgreichen Ergebnisse seines kalibrierten Zermürbungskrieges bedingt ist, sprechen die Fakten auf dem Schlachtfeld für eine spezielle Militäroperation, die weiterläuft – und keinen Waffenstillstand; bestenfalls eine „humanitäre“ Pause von einigen Tagen. Die Amerikaner wollen einen Waffenstillstand von mindestens ein paar Wochen.

Die Optik beider Seiten unter einen Hut zu bringen, wird eine Sisyphusarbeit sein. Doch Alaska ist erst der Anfang: Das nächste Treffen ist laut Uschakow bereits in Vorbereitung und soll in der Russischen Föderation stattfinden.

Trumps Motive sind leicht zu erkennen: den Eindruck erwecken, dass sich die USA aus dem Schlamassel herausziehen, eine Art Waffenstillstand schließen und wieder mit Russland Geschäfte machen – insbesondere in der Arktis.

Gleichzeitig wird der tiefe Staat die neuen russischen Regionen, selbst Donezk und Lugansk, niemals anerkennen und versuchen, die Ukraine erneut zu bewaffnen, indem er sie „von hinten“ anführt, um einen Krieg unter Führung der NATO zu wiederholen.

Die Abgründe zwischen den USA und Russland spiegeln sich also in den inneramerikanischen Abgründen wider – und vor allem in den Abgründen zwischen Trump, der NATO und der EU. Das zahnlose europäische Chihuahua-Rudel, das versucht, seinen bemitleidenswerten Kiew-Darsteller zu retten, schlägt Purzelbäume – mitsamt möglicher schwarzer Schwäne -, um den Gipfel zum Scheitern zu bringen, noch bevor er stattfindet.

Trump kann dem wütenden NATO-/EU-Rudel auf keinen Fall irgendeine Art von Einigung verkaufen. Aber nichts würde ihm mehr Freude bereiten, als ihnen den Krieg – in vollem Umfang – zu übertragen. Mit dem Vorteil, dass sich der tiefe Staat in diesem Fall nicht beschweren wird – denn er wird massive Euro-Profite aus dem Waffenverkaufsgeschäft einfahren. Endergebnis: ein klassischer PR-Gewinn für Trump.

Raus aus der Ukraine, rein in die Arktis

Die Ukraine wird jedoch nicht das Hauptthema in Alaska sein. Der stets scharfsinnige stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow brachte es auf den Punkt: Was wirklich zählt, ist, dass „die ersten Anzeichen von gesundem Menschenverstand in den Beziehungen zwischen Russland und den USA auftauchen, die es zuvor mehrere Jahre lang nicht gab.“

Rjabkow wies auch auf die Gefahren hin: Das Risiko eines Nuklearkonflikts in der Welt „nimmt nicht ab“; und Russland sieht das Risiko, dass „nach dem Auslaufen des New START-Vertrags die nukleare Rüstungskontrolle völlig fehlen wird“.

Wieder einmal: Alaska ist nur der Anfang von etwas viel Größerem – einschließlich, endlich, einer ernsthaften Diskussion über die „Unteilbarkeit der Sicherheit“ (was Moskau bereits im Dezember 2021 wollte, was von der autopen Administration abgelehnt wurde).

Und damit kommen wir zur Arktis – und zu einem ernsten Thema, das auf dem bevorstehenden Forum in Wladiwostok sicherlich eingehend erörtert werden wird.

In der Arktis befinden sich mindestens 13 % der weltweit unentdeckten Ölreserven und 30 % des unentdeckten Erdgases. Russland kontrolliert mindestens die Hälfte all dieser Reserven. Das Imperium des Chaos möchte unbedingt an der Aktion teilhaben.

Eine Möglichkeit sind jedoch massive Investitionen der USA in gemeinsame arktische Projekte mit Russland. Etwas ganz anderes ist der Beitritt der USA zur Nördlichen Seeroute (NSR), die die Chinesen als arktische Seidenstraße bezeichnen. Die NSR verkürzt die Transportzeit zwischen Asien und Europa um bis zu 50 %.

Die russisch-chinesische Begründung für die NSR – einschließlich des Ausbaus von Russlands einzigartiger nuklearer Eisbrecherflotte – ist genau die Umgehung des Suezkanals und der von den USA kontrollierten Verbindungskanäle. Die Schlüsselfrage ist also, was nötig wäre, um Moskau dazu zu bewegen, ein Trump-Putin-Abkommen in der Arktis zu akzeptieren.

Was die Ukraine betrifft, so hat Russland im Prinzip alle Trümpfe in der Hand – solange die militärische Sonderoperation weiterläuft, die jetzt auf Hochtouren läuft. In Bezug auf den hybriden Krieg, das Kapitel Zölle, haben die herrschenden Klassen in den USA endlich erkannt, dass sie keine Karten mehr haben – denn ein Rückschlag durch Sekundärsanktionen wird die USA schwer schädigen. Was bleibt, ist ein Handelsabkommen: die Arktis.

Es ist ziemlich faszinierend, dass selbst das JPMorgan Center for Geopolitics zugab, dass die beste Lösung für das Ukraine-Schlamassel ein Georgien-Szenario ist: Das würde die Optik einer totalen Kapitulation des Westens etwas ausgleichen. Nur die Ukraine würde kapitulieren: keine NATO, keine EU, kein Geld, keine Sicherheitsgarantien.

Der unschätzbare Prof. Michael Hudson hat zusammengefasst, wie Alaska unter zwei Gesichtspunkten verlaufen wird: „Teil I ist die Frage, ob die USA anerkennen werden, dass der Verlauf der gegenwärtigen Kämpfe auf einen totalen russischen Sieg hinausläuft, und zwar zu den Bedingungen, die Putin seit zwei Jahren erklärt hat: keine NATO-Mitgliedschaft, keine ausländischen Waffenlieferungen, Nürnberger Prozesse gegen die banderitischen Führer und vielleicht Reparationen durch die Ukraine und die NATO für den Wiederaufbau des ehemals ‚ukrainischen‘ Russlands.“

Angenommen, Trump akzeptiert das Abkommen, und das ist ein großes „wenn“, dann kommt der eigentliche Knackpunkt (erinnern Sie sich an Rjabkow), „beginnend mit der Frage, ob ein neues Atomraketen- und Waffenabkommen in Kraft treten wird“.

Russlands Version des Friedens, schreibt Prof. Hudson, wird in diese Richtung gehen: „Wir wollen keinen Atomkrieg mit den Vereinigten Staaten. Lassen Sie uns vereinbaren, dass, wenn eine deutsche oder eine andere EU/NATO-Rakete Russland trifft, unser Vergeltungsschlag sich nur gegen Großbritannien, Deutschland und Frankreich richten wird, nicht gegen Nordamerika.“

Prof. Hudson ist der festen Überzeugung, dass „Amerika anderen Ländern nur eines zu bieten hat: das (vorübergehende) Versprechen, ihnen NICHT zu schaden. Angesichts seiner Deindustrialisierung und der Entdollarisierung der Welt gibt es nichts Positives zu bieten.

So wie es aussieht, und auch in Anbetracht der vielfältigen Verzweigungen des hybriden Krieges gegen die BRICS-Staaten, könnte Alaska Washington einen Ausweg aus den Trümmern einer massiven strategischen Niederlage bieten.

Jeder Analyst, der versucht hat, die spezielle Militäroperation von Anfang an im Detail zu verstehen, konnte erkennen, dass es bei Russlands Krieg um etwas viel Größeres als die Ukraine ging. Es ging immer um die Beerdigung der „regelbasierten internationalen Ordnung“, ja der gesamten alten Ordnungsarchitektur. Das geschieht in diesem Moment auf dem schwarzen Boden von Noworossija. Strategische Geduld zahlt sich am Ende aus.