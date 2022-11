Pepe Escobar: Der Stromkrieg

Die derzeitige russische Taktik ist das absolute Gegenteil der von Napoleon entwickelten militärischen Theorie der konzentrierten Kraft, schreibt Pepe Escobar.

Die Schritte hallen in der Erinnerung nach

Den Gang hinunter, den wir nicht genommen haben

Zu der Tür, die wir nie öffneten

In den Rosengarten. Meine Worte hallen

in deinem Geist.

Doch wozu

Den Staub auf einer Schale mit Rosenblättern aufwirbeln

Ich weiß es nicht.

T.S. Eliot, Burnt Norton

*

Denken Sie an den polnischen Bauern, der Fotos von einem Raketenwrack macht, das sich später als eine ukrainische S-300 herausstellt. Ein polnischer Bauer, dessen Schritte in unserem kollektiven Gedächtnis nachhallen, könnte also die Welt vor dem Dritten Weltkrieg gerettet haben – ausgelöst durch eine geschmacklose Verschwörung, die von angloamerikanischen „Geheimdiensten“ ausgeheckt wurde.

Zu dieser Geschmacklosigkeit gesellte sich eine lächerliche Vertuschung: Die Ukrainer feuerten auf russische Raketen aus einer Richtung, aus der sie unmöglich kommen konnten. Nämlich aus: Polen. Und dann verurteilte der US-Verteidigungsminister, der Waffenhändler Lloyd „Raytheon“ Austin, Russland als Schuldigen, weil seine Kiewer Vasallen auf russische Raketen schossen, die nicht in der Luft hätten sein dürfen (und es auch nicht waren).

Nennen wir es das Pentagon, das die glatte Lüge zu einer ziemlich schäbigen Kunst erhoben hat.

Der anglo-amerikanische Zweck dieser Masche war es, eine „Weltkrise“ gegen Russland zu erzeugen. Es wurde aufgedeckt – dieses Mal. Das heißt aber nicht, dass die üblichen Verdächtigen es nicht wieder versuchen werden. Und zwar bald.

Der Hauptgrund ist Panik. Der kollektive Geheimdienst des Westens sieht, wie Moskau endlich seine Armee mobilisiert – bereit, im nächsten Monat loszuschlagen – und gleichzeitig die Elektrizitätsinfrastruktur der Ukraine als eine Art chinesische Folter ausschaltet.

Die Tage im Februar, in denen nur 100.000 Soldaten entsandt wurden und die DPR- und LPR-Milizen sowie Wagner-Kommandos und Kadyrows Tschetschenen den Großteil der schweren Arbeit erledigten, sind längst vorbei. Insgesamt sahen sich die Russen und Russophonen Horden ukrainischer Militärs gegenüber – vielleicht bis zu 1 Million. Das „Wunder“ an der ganzen Sache ist, dass die Russen sich recht gut geschlagen haben.

Jeder Militäranalytiker kennt die Grundregel: Eine Invasionstruppe sollte dreimal so stark sein wie die Verteidigungsstreitkräfte. Die russische Armee war zu Beginn der BBS nur ein Bruchteil dieser Regel. Die russischen Streitkräfte verfügen wohl über ein stehendes Heer von 1,3 Millionen Mann. Sicherlich hätten sie ein paar Zehntausend mehr als die anfänglichen 100.000 Mann entbehren können. Aber sie taten es nicht. Es war eine politische Entscheidung.

Aber jetzt ist die BBS vorbei: Dies ist das Gebiet der CTO (Counter-Terrorist Operation). Eine Reihe von Terroranschlägen – auf die Nord-Streams, die Krim-Brücke und die Schwarzmeerflotte – hat schließlich gezeigt, dass es sich nicht nur um eine „militärische Operation“ handeln kann.

Und damit kommen wir zum Elektrischen Krieg.

Den Weg zur DMZ ebnen

Der Elektrokrieg wird im Wesentlichen als Taktik gehandhabt, die dazu führen soll, dass Russland in einem möglichen Waffenstillstand seine Bedingungen durchsetzt (was weder der anglo-amerikanische Geheimdienst noch der Vasall NATO wollen).

Selbst wenn es zu einem Waffenstillstand käme – was seit einigen Wochen immer wieder behauptet wird -, würde dies den Krieg nicht beenden. Denn die tieferen, stillschweigenden russischen Bedingungen – Beendigung der NATO-Erweiterung und „Unteilbarkeit der Sicherheit“ – wurden sowohl Washington als auch Brüssel im vergangenen Dezember ausführlich dargelegt und anschließend zurückgewiesen.

Da sich seither konzeptionell nichts geändert und die westliche Bewaffnung der Ukraine ihren Höhepunkt erreicht hat, konnte die Stavka der Putin-Ära nicht umhin, das ursprüngliche Mandat der BBS zu erweitern, das nach wie vor in der Entnazifizierung und Entmilitarisierung besteht. Doch nun muss das Mandat auch Kiew und Lemberg einschließen.

Und das beginnt mit der aktuellen Entmilitarisierungskampagne, die weit über den Osten des Dnjepr und entlang der Schwarzmeerküste bis nach Odessa reicht.

Das bringt uns zur Schlüsselfrage der Reichweite und Tiefe des Elektrokriegs, was die Einrichtung einer DMZ – komplett mit Niemandsland – westlich des Dnjepr betrifft, um russische Gebiete vor NATO-Artillerie, HIMARS und Raketenangriffen zu schützen.

Wie tief? 100 km? Nicht genug. Eher 300 km – denn Kiew hat bereits Artillerie mit einer solchen Reichweite angefordert.

Entscheidend ist, dass dies bereits im Juli in Moskau auf höchster Stavka-Ebene ausgiebig diskutiert wurde.

In einem ausführlichen Interview im Juli ließ Außenminister Sergej Lawrow die Katze – diplomatisch – aus dem Sack:

„Dieser Prozess geht weiter, konsequent und hartnäckig. Er wird so lange weitergehen, wie der Westen in seiner ohnmächtigen Wut, in dem verzweifelten Bestreben, die Situation so weit wie möglich zu verschlimmern, die Ukraine mit immer mehr Langstreckenwaffen überschwemmt. Nehmen Sie die HIMARS. Verteidigungsminister Alexej Reznikow brüstet sich damit, dass sie bereits eine 300-Kilometer-Munition erhalten haben. Das bedeutet, dass sich unsere geografischen Ziele noch weiter von der jetzigen Linie entfernen werden. Wir können nicht zulassen, dass der Teil der Ukraine, den Wladimir Zelenski oder wer auch immer ihn ersetzen wird, über Waffen verfügt, die eine direkte Bedrohung für unser Territorium oder für die Republiken darstellen, die ihre Unabhängigkeit erklärt haben und ihre Zukunft selbst bestimmen wollen.“

Die Implikationen sind klar.

So sehr Washington und die NATO „verzweifelt versuchen, die Situation so weit wie möglich zu verschärfen“ (und das ist Plan A: es gibt keinen Plan B), so sehr intensivieren die Amerikaner geoökonomisch das New Great Game: Die Verzweiflung bezieht sich hier auf den Versuch, die Energiekorridore zu kontrollieren und deren Preis zu bestimmen.

Russland bleibt unbeeindruckt – es investiert weiter in Pipelineistan (in Richtung Asien), festigt den multimodalen Internationalen Nord-Süd-Transportkorridor (INTSC) mit den Schlüsselpartnern Indien und Iran und bestimmt den Energiepreis über die OPEC+.

Ein Paradies für oligarchische Plünderer

Die Straussianer/Neokonservativen und Neoliberalen, die den anglo-amerikanischen Geheimdienst-/Sicherheitsapparat durchdringen – de facto waffenfähige Viren – werden nicht nachgeben. Sie können es sich einfach nicht leisten, noch einen weiteren NATO-Krieg zu verlieren – und noch dazu gegen die „existenzielle Bedrohung“ Russland.

Während die Nachrichten von den Schlachtfeldern in der Ukraine unter General Winter noch düsterer zu werden versprechen, lässt sich zumindest im kulturellen Bereich ein Trost finden. Der grüne Transition-Krach, gewürzt in einem giftigen gemischten Salat mit dem eugenistischen Silicon-Valley-Ethos, ist nach wie vor eine Beilage zum Hauptgericht: die „Große Erzählung“ von Davos, der frühere „Great Reset“, der auf dem G20-Gipfel in Bali wieder einmal sein hässliches Gesicht zeigte.

Das bedeutet, dass alles gut läuft, was das Projekt der Zerstörung Europas betrifft. De-industrialisieren und glücklich sein; Regenbogentanz zu jeder wachen Melodie auf dem Markt; und einfrieren und Holz verbrennen, während man die „erneuerbaren Energien“ auf dem Altar der europäischen Werte segnet.

Eine kurze Rückblende, um den Kontext zu verdeutlichen, in dem wir uns befinden, ist immer hilfreich.

Die Ukraine war fast vier Jahrhunderte lang Teil Russlands. Die Idee der Unabhängigkeit wurde während des Ersten Weltkriegs in Österreich erfunden, um die russische Armee zu untergraben – und das ist auch geschehen. Die gegenwärtige „Unabhängigkeit“ wurde geschaffen, damit lokale trotzkistische Oligarchen das Land ausplündern konnten, als eine mit Russland verbündete Regierung im Begriff war, gegen diese Oligarchen vorzugehen.

Der Staatsstreich in Kiew 2014 wurde im Wesentlichen von Zbig „Grand Chessboard“ Brzezinski eingefädelt, um Russland in einen neuen Partisanenkrieg – wie in Afghanistan – hineinzuziehen, und es folgten Befehle an die Öl-Haziendas am Golf, den Ölpreis zu drücken. Moskau musste die Russophonen auf der Krim und im Donbass schützen – und das führte zu weiteren westlichen Sanktionen. All das war ein abgekartetes Spiel.

8 Jahre lang weigerte sich Moskau, seine Armeen auch nur in den Donbass östlich des Dnjepr zu schicken (der historisch gesehen zu Mütterchen Russland gehört). Der Grund: Man wollte nicht in einen weiteren Partisanenkrieg verwickelt werden. Die übrige Ukraine wurde unterdessen von den vom Westen unterstützten Oligarchen ausgeplündert und in ein finanzielles schwarzes Loch gestürzt.

Der kollektive Westen entschied sich bewusst dagegen, das schwarze Loch zu finanzieren. Der Großteil der IWF-Spritzen wurde von den Oligarchen einfach gestohlen und die Beute aus dem Land geschafft. Diese oligarchischen Plünderer wurden natürlich von den üblichen Verdächtigen „geschützt“.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass zwischen 1991 und 1999 das Äquivalent des gesamten heutigen Haushaltsvermögens Russlands gestohlen und ins Ausland, vorwiegend nach London, transferiert wurde. Jetzt versuchen dieselben üblichen Verdächtigen, Russland mit Sanktionen zu ruinieren, da der „neue Hitler“ Putin die Plünderung gestoppt hat.

Der Unterschied ist, dass der Plan, die Ukraine nur als Spielball zu benutzen, nicht funktioniert.

Vor Ort kam es bisher hauptsächlich zu Scharmützeln und einigen wenigen echten Kämpfen. Da Moskau jedoch neue Truppen für eine Winteroffensive mobilisiert, könnte die ukrainische Armee am Ende völlig aufgerieben werden.

Russland sah gar nicht so schlecht aus, wenn man die Effektivität seiner maschinellen Artillerieangriffe auf befestigte ukrainische Stellungen und die jüngsten geplanten Rückzüge oder Stellungskriege bedenkt, die die Verluste gering hielten, während die ukrainische Feuerkraft vernichtend geschlagen wurde.

Der kollektive Westen glaubt, dass er die Karte des Stellvertreterkriegs in der Ukraine in der Hand hat. Russland setzt auf die Realität, wo die wirtschaftlichen Karten Lebensmittel, Energie, Ressourcen, Ressourcensicherheit und eine stabile Wirtschaft sind.

In der Zwischenzeit, als ob die Energie-Selbstmord-EU nicht schon mit einer Pyramide von Torturen konfrontiert wäre, kann sie sicher damit rechnen, dass mindestens 15 Millionen verzweifelte Ukrainer an ihre Tür klopfen, die aus Dörfern und Städten ohne Strom fliehen.

Der Bahnhof im – vorübergehend besetzten – Cherson ist ein anschauliches Beispiel: Ständig kommen Menschen hierher, um sich aufzuwärmen und ihre Smartphones aufzuladen. Die Stadt hat keinen Strom, keine Heizung und kein Wasser.

Die derzeitige russische Taktik ist das absolute Gegenteil der von Napoleon entwickelten Militärtheorie der konzentrierten Kraft. Deshalb sammelt Russland ernsthafte Vorteile an, während es „den Staub in einer Schale mit Rosenblättern aufwirbelt“.

Und natürlich „haben wir noch nicht einmal angefangen“.