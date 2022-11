Spielen ihre Motive eine Rolle, wenn sie versuchen, uns zu töten?

Von neuen, potenziell tödlichen synthetischen Krankheitserregern bis hin zur Blockade unserer Sonne – unsere aufstrebenden Meister greifen das Leben aus verschiedenen Blickwinkeln an. Damit erinnern sie uns an unseren Mut.

Eine kürzlich veröffentlichte Vorabveröffentlichung berichtet über eine neue gentechnisch veränderte Variante, die bei humanisierten Mäusen eine Sterblichkeitsrate von 80 % aufweist

Dieses besondere Ergebnis basierte zwar auf humanisierten Mäusen, aber auch die Zulassung der neuen bivalenten Booster

In der Praxis sind Debatten über die Motive der Verrückten weniger wichtig als der Schutz vor ihren Angriffen, unabhängig davon, ob sie sich für Retter halten oder einfach nur gerne Menschen umbringen

Das Paradoxe an diesem Moment ist, dass wir unter Druck die Chance haben, uns daran zu erinnern, warum wir hier sind, und den Sinn unseres Lebens zu feiern und zu ehren

In dieser Geschichte geht es um das Leben in einer Welt, die von verrückten Menschen mit Zugang zu mächtiger Technologie beherrscht wird. Das ist die Welt, in der wir leben. Wir leben in einer Welt, die von völkermordenden Verrückten regiert wird. Das ist unser Leben. Es ist unsere Herausforderung. Was können wir also tun? Zu meiner persönlichen Antwort auf diese Frage komme ich am Ende des Artikels, doch zunächst wollen wir uns einen Artikel über einen neuen, künstlich erzeugten Krankheitserreger mit einer hohen Übertragungsrate und einer Sterblichkeitsrate von 80 % ansehen.

„Krankheitsmoralrate von 80%“

Kürzlich wurde ein Preprint der Arbeit mit dem Titel „Role of spike in the pathogenic and antigenic behavior of SARS-CoV-2 BA.1 Omicron“ veröffentlicht.

In dem Vorabdruck heißt es (die Hervorhebungen sind von mir):

„Die kürzlich identifizierte, weltweit vorherrschende SARS-CoV-2 Omicron-Variante (BA.1) ist in hohem Maße übertragbar, selbst bei vollständig geimpften Personen, und verursacht im Vergleich zu anderen bisher bekannten viralen Varianten eine abgeschwächte Krankheit. Das Omicron-Spike (S)-Protein mit einer ungewöhnlich großen Anzahl von Mutationen wird als Hauptursache für diese Phänotypen angesehen.

Wir haben chimäre rekombinante SARS-CoV-2-Viren erzeugt, die für das S-Gen von Omicron im Rückgrat eines uralten SARS-CoV-2-Isolats kodieren, und dieses Virus mit der natürlich zirkulierenden Omicron-Variante verglichen.

Das Omicron S-tragende Virus entgeht der durch den Impfstoff induzierten humoralen Immunität, hauptsächlich aufgrund von Mutationen im rezeptorbindenden Motiv (RBM), repliziert jedoch im Gegensatz zum natürlich vorkommenden Omicron effizient in Zelllinien und primärähnlichen distalen Lungenzellen.

Während Omicron bei K18-hACE2-Mäusen eine milde, nicht tödliche Infektion verursacht, führt das Omicron S-tragende Virus zu einer schweren Erkrankung mit einer Sterblichkeitsrate von 80 %. Dies deutet darauf hin, dass der Impfstoffausbruch von Omicron zwar durch Mutationen in S definiert ist, die wichtigsten Determinanten der viralen Pathogenität jedoch außerhalb von S liegen.“

Ich möchte hier Dr. Paul Alexander zitieren, dessen Antwort alles sagt: „Die Frage ist, warum? Überwacht jemand diese verrückten Idioten? Ist das Biowaffe?“ Nun, die Sterblichkeitsrate der Schimäre wurde auf der Grundlage der Ergebnisse an „vermenschlichten Mäusen“ bestimmt … aber das galt auch für die Zulassung der bivalenten Booster!

Und wie ich schon oft gesagt habe, interessiere ich mich weniger für die Motive der Verrückten als für die praktischen Implikationen. Unsere Gesellschaft ist sehr abgeschottet, die linke Hand weiß nie, was die rechte tut, und ein Großteil der Menschen hat nie versucht, über das große philosophische Bild nachzudenken.

Die Wissenschaftler mögen von der „Macht über die Natur“ begeistert sein, und die Wissenschaftler, die Sponsoren mögen völkermörderisch sein, und jeder Beteiligte mag seinen eigenen Stil der Zerstörung der menschlichen Spezies praktizieren – aber letztendlich ist die wirklich wichtige Frage die, die Dr. Alexander stellt: „Wer kontrolliert diese verrückten Idioten“?

Um noch mehr von Dr. Alexander zu zitieren: „Menachery und Baric et al. haben uns 2015 gesagt, dass sie genau die Situation geschaffen haben, die wir mit dem COVID-Virus erlebt haben, und sie haben nicht aufgehört.

Sie drehten 2015 und darüber hinaus völlig durch und fügten Furin-Spaltstellen (eine genetische Sequenz mit 9 Aminosäuren genau zwischen der Verbindung der S1- und S2-Untereinheiten des Spike-Glykoproteins) in jedes Fledermaus-Coronavirus und jede Chimäre ein, die sie herstellen konnten, und fügten Teile von Coronaviren oder ganze Viren zusammen, um den „Spillover“, den zoonotischen Sprung vom Tier auf den Menschen, zu sehen, um zu testen, wie infektiös und tödlich sie den Spike machen konnten. Das ist ihnen gelungen, und es scheint, dass es noch mehr MADMEN gibt.“

Verrückter Ehrgeiz

Wann immer ich über synthetische Biologie nachdenke, denke ich an den widerwärtigen Artikel des Weltwirtschaftsforums mit dem Titel „Vom synthetischen Leben zum Klima-Engineering – wie wir lernen, die Erde zu verwalten“.

„Im Handel, in der Industrie und in der Gesellschaft ist es üblich, über „Prozesse“ nachzudenken. Ein gut durchdachter, gut geführter Prozess ist wesentlich für die Herstellung von „Produkten“, die in zahlreichen sozialen und geschäftlichen Bereichen wünschenswert sind … Wenn die Produkte der Erde die großartige Vielfalt der Arten sind, die die Erde bevölkern, zusammen mit den Bergen, Wüsten und Ozeanen, in denen sie leben, dann sind die Prozesse der Erde die großen biologischen, geologischen und physikalischen Kräfte, die für die Entstehung dieser Produkte verantwortlich sind.“ „Was würde es also bedeuten, von „gut gestalteten“ und „gut geführten“ irdischen Prozessen zu sprechen? Die Frage ist seltsam, denn diese Prozesse … sind ohne uns entstanden und funktionieren unabhängig von uns weiter. Abgesehen von der Idee eines göttlichen Architekten, der sie überhaupt erst geschaffen hat, scheint jede Rede von einem Management oder einem Design völlig unangebracht. Die Schwerkraft, die Photosynthese und die genetische Mutation gehörten noch nie zum Aufgabenbereich unserer Spezies. Sie sind die zeitlose und unabhängige Kulisse, vor der sich jede Zivilisation entwickelt hat

… Trotz des erschreckenden Einflusses der Menschheit auf die Produkte der Erde sind die Prozesse, die sie formen, noch nicht in menschliche Hände gefallen. Das heißt, bis jetzt nicht. Neue Technologien sind auf dem Vormarsch, die die Steuerung grundlegender erdgestaltender Prozesse ermöglichen werden. Zwei Beispiele für diese Technologien sind Climate Engineering und synthetische Biologie.“

Wie läuft das?

Mehrere Mechanismen der Schädigung = „Sicher und wirksam“

Hier ist ein Gedankenexperiment. Lange Zeit hat Dr. Marin Pall von den Dächern geschrien, dass die Einführung von 5G überhaupt keine gute Idee sei und dass die Einführung massenhaft Krankheiten verursachen könnte, wenn sie stattfindet.

Die massenhafte Einführung von 5G hat bereits stattgefunden, und schon vor der Einführung der Impfstoffe – und vor allem danach – erkrankten viele Menschen an mysteriösen Krankheiten. Aber weil es mehr als einen Faktor geben kann, der unsere Gesundheit beeinflusst (was für ein revolutionäres Konzept), dürfen wir nicht einmal in Richtung 5G denken, ohne verrückt zu klingen.

Das ist so, als ob man seine Suppe mit Arsen vergiftet, gleichzeitig seinen Wein mit Zyanid vergiftet und versucht, sein Haus mit Atombomben zu vernichten, und dann nicht in der Lage ist, die Todesursache festzustellen, weil Arsen, Zyanid und Atombomben nach Ansicht von Experten sicher und wirksam sind. So steht es schwarz auf weiß in einem offiziellen Papier, das von den Investoren der Unternehmen, die Arsen, Zyanid und grüne Atomwaffen herstellen, gesponsert wurde!

Verrückte mit einem „Erlöserkomplex“ oder völkermordende Verrückte?

Einer der Haupteinwände seriöser Menschen ist, dass es Korruption geben könnte – sogar schlimme Korruption – aber sicher keine bösen Motive, und der Grund dafür ist, dass wir in einer „normalen“ Welt leben, in der es keine groß angelegten Verschwörungen gibt. Wenn ich zu diesem Teil des Gesprächs komme, sage ich in der Regel ganz aufrichtig, dass es mir egal ist, ob die Menschen, die unsere Spezies zerstören, sich als Retter betrachten oder einfach nur töten wollen.

In meinem jüngsten Artikel mit dem Titel „Was ist eine Verschwörung?“ habe ich argumentiert, dass „es möglich ist, dass Klaus Schwab seinen eigenen b******t glaubt und denkt, dass der Große Reset gut für unsere Spezies ist. Aber ist das wichtig? Höchstwahrscheinlich folgen selbst klassische Serienmörder ihrer eigenen inneren Logik, die sie „nicht zu Schurken“ macht – aber nichtsdestotrotz töten sie und verschwören sich dazu! Und, nebenbei bemerkt, ist die Praxis, die eigene „missionarische Besessenheit“ mit persönlichem Profit zu verbinden, nicht neu!“

Die Geschichte unserer Spezies ist der Beweis dafür, dass Völkermorde kein Hirngespinst und keine Abstraktion sind – und obwohl es in der Regel schwierig ist, einen Völkermord in Echtzeit aufgrund der Nähe und der engen Sichtweise des Beobachters wissenschaftlich zu „beweisen“, scheinen die Menschen im Westen schneller zu sterben als sonst und langsamer zu gebären als sonst. Und die „neue Normalität“ besteht erst seit zwei Jahren!

Ist es ein Völkermord, der sich anbahnt? Handelt es sich um einen Fall von fahrlässiger Vergiftung von Menschen? Ehrlich gesagt, darüber wissenschaftlich zu sprechen, fühlt sich an wie eine Aufforderung, ein braves Mädchen zu sein, einen Spaten zu nehmen und ein Loch in der Erde auszugraben, das als unser eigenes Grab dienen kann oder auch nicht. Tut mir leid, das ist nicht normal. Nicht normal!

Und wenn es um die Wahrscheinlichkeit böser Motive geht, ist die Welt natürlich komplex! Natürlich kann es viele Akteure mit vielen Motiven geben! Wenn Sie neugierig sind, schauen Sie sich bitte die tieferen Einblicke an: „The Mind of a Global Owner: Does Depopulation Make Sense?“ und Betrayal and Extermination of Property Owners: Ein Gedankenexperiment.

Und zum Schluss noch ein Wort zu Verschwörungstheorien: Igor Chudov hat kürzlich einen fantastischen Artikel geschrieben, in dem er die Entwicklung der „verrückten Verschwörungen“ Seite für Seite darstellt. Ich denke, die Vergleiche sind stark!

Wie geht man mit zu viel „Verrücktheit“ um?

Es ist nie einfach. Ich habe versprochen, meine persönliche Antwort darauf zu geben, wie man mit einem Ansturm von „Verrückten“ fertig wird. Meine persönliche Antwort ist der Glaube an die Kraft des Universums und das Gebet um Mut, Klarheit und Schutz. Es hört sich einfach an, aber es erfordert viel Arbeit, die intellektuellen Gewohnheiten der „intelligenten, gebildeten Menschen“ hinter sich zu lassen und zu dem ursprünglichen Gefühl zurückzukehren, wie die Menschen die Welt seit vielleicht Millionen von Jahren wahrgenommen haben.

Wenn du hier bist, zwischen der Erde und dem Himmel, und du hast keine Ahnung, was vor dir liegt – aber du weißt, dass du ein guter Mensch bist, ein würdevoller Mensch, dass du aus einem bestimmten Grund hier bist, umgeben von guter Energie, und dass du die Verpflichtung hast, deinen Weg mit Würde und Selbstachtung zu gehen, den höheren Mächten für all die freudigen Dinge dankbar zu sein und vor nichts Angst zu haben. Das ist die einzige Art und Weise, wie ich es kann.

Es ist unverfälscht. Es ist im Moment. Aber es ist sehr schön, und wir sind nicht allein, wir werden geführt und beschützt, und kein Schurke der Welt kann unseren Geist ohne unsere Erlaubnis brechen. Sie können unseren Geist nicht ohne unsere Erlaubnis brechen. Ich gebe meine Erlaubnis nicht. Ich gebe sie nicht. Sie können sie nicht haben.

Mögen sich die Zerstörer gegenseitig auffressen! Mögen wir den süßesten Weg zur Wahrheit und Heilung finden – und vollständig heilen! Es wird ein Tag kommen, jetzt oder in tausend Jahren, an dem die grausamen transhumanistischen Verrückten ein Mythos sein werden, ein schlechter Traum. Er wird kommen. Und unsere Nachkommen werden es uns danken. Mögen wir mit Mut aufstehen. Möge es so sein.

