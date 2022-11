Erfundene Dystopie – Globalisten werden nicht aufhören, Menschen zu hacken – Transhumanismus erfordert Entvölkerung

Die Zukunft, auf die wir zusteuern, ist eine Welt, in der jeder mit Technologie ausgestattet sein wird und die Unterschicht von ihr kontrolliert wird.

Digitale Identität, digitale Zwillinge, programmierbare digitale Zentralbankwährung, ein soziales Kreditsystem, menschliche Augmentation und das Internet der Körper (IoB). All dies ist Teil der dystopischen Zukunft, die von der globalistischen Kabale als „Lösung“ für die Probleme der Welt propagiert wird.

Laut der transhumanistischen Propaganda wird jeder von der menschlichen Augmentation profitieren. In Wirklichkeit ist der Transhumanismus ein eugenisches Programm, das sich nur im Namen unterscheidet

Die posthumane Gesellschaft, die sich die Transhumanisten vorstellen, wird für Milliarden von Menschen keine Verwendung haben. Da eine große Anzahl von Arbeitsplätzen wegfallen und durch Roboter und künstliche Intelligenz ersetzt werden wird, erfordert der transhumanistische Plan die Entvölkerung

Ein globales totalitäres Regime wird nicht die Verantwortung übernehmen, Milliarden von Menschen, die nicht nützlich sind, zu ernähren, zu beherbergen und ein universelles Grundeinkommen und eine Gesundheitsversorgung zu bieten. Die logische Lösung besteht darin, die Unproduktiven auszurotten und den Rest in gehorsame Cyborgs zu verwandeln, die im IoB-5G-Ökosystem eingesperrt sind.

Das Entvölkerungserfordernis der transhumanistischen Utopie könnte der Grund sein, warum die Nationen sich weigern, die außerordentliche Tödlichkeit der COVID-Impfungen anzugehen

Der Transhumanismus wird seit Langem als eine Möglichkeit verkauft, uns gesünder und schließlich unsterblich zu machen. Heute wird er unter dem Banner des „Großen Umbaus“ und der „Gerechtigkeit“ beworben. Die Propaganda besagt, dass jeder von der menschlichen Vergrößerung profitieren wird, von den Reichsten bis zu den Ärmsten. In Wirklichkeit ist der Transhumanismus ein eugenisches Programm, das sich nur im Namen unterscheidet.

Transhumanismus erfordert Entvölkerung

Wer glaubt, dass die globalistische Kabale, die reichsten Menschen auf dem Planeten, beabsichtigt, „nutzlose Esser“, die „ihre“ Ressourcen verschlingen, noch länger leben zu lassen, als wir es ohnehin schon tun, irrt sich gewaltig. Sie haben keine solche Absicht. Das ganze Gerede von „gesundheitlicher Gleichheit“ ist eine Nebelkerze, ein Zuckerbrot, um die Menschen dazu zu bringen, ihren Plan mitzumachen, der letztendlich die Ausrottung von Milliarden von Menschen bedeuten wird.

Einige Mitglieder dieser Kabale, wie der Berater des Weltwirtschaftsforums (WEF) Yuval Noah Harari, sprechen offen über den Plan der Elite für eine posthumane Gesellschaft, was genau so klingt.

Eine Welt ohne echte Menschen. Eine Welt, in der jeder mit Technologie ausgestattet ist (und im Falle der Unterschicht von ihr kontrolliert wird). Eine Welt ohne den Glauben an eine höhere Macht als die Programmierer und Erfinder selbst. Eine Welt, in der Roboter die meiste Arbeit verrichten, künstliche Intelligenz die meisten Entscheidungen trifft und erweiterte Menschen die Programmierung durchführen.

In einer solchen Welt gibt es keine Verwendung für Milliarden von Menschen. In einem Interview sprach Harari über die Vierte Industrielle Revolution (ein anderer Begriff für Transhumanismus) und merkte an, dass wir jetzt lernen, „Körper und Geist zu produzieren“ (d. h. augmentierte Körper und mit Clouds und künstlicher Intelligenz verbundene Köpfe), und dass eine der größten Herausforderungen, vor denen wir stehen, die Frage sein wird, was wir mit all den Menschen machen sollen, die in diesem Prozess überflüssig werden.

Die Antwort, so Harari, könnte in „einer Kombination aus Drogen und Computerspielen“ liegen. Ich glaube ihm nicht eine Sekunde lang. Drogen und Computerspiele waren sicherlich Mittel zur Ablenkung und Kontrolle der jüngeren Generationen, aber die Zukunft, die sie sich vorstellen, hat keinen Platz für unproduktive Mitglieder.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein globales totalitäres Regime die Verantwortung für die Ernährung, Unterbringung und Bereitstellung eines allgemeinen Grundeinkommens, einer Gesundheitsversorgung und von Medikamenten für Milliarden von Menschen übernimmt, die nicht in einer Weise nützlich für sie sind. Nein, die logische Lösung wäre, die Unproduktiven auszurotten und den Rest in gehorsame Cyborgs zu verwandeln, die im 5G-Ökosystem des Internet of Bodies gefangen sind.

COVID-Spritzen dienen einem höheren Zweck

Ich glaube, dass das Entvölkerungserfordernis der transhumanistischen Utopie der Grund dafür ist, dass sich fast alle Länder der Welt weigern, sich mit der außerordentlichen Tödlichkeit der COVID-Impfungen auseinanderzusetzen.

Invaliditäts- und Lebensversicherungsansprüche sind in die Höhe geschnellt. Die Geburtenraten sind drastisch gesunken, und die Fehlgeburten- und Übersterblichkeitsrate ist enorm hoch, und dennoch wird die COVID-Impfung weiter propagiert. Es hat den Anschein, dass diese Auswirkungen beabsichtigt sind, und die einzige Möglichkeit, sich diese beängstigende Realität vor Augen zu führen, besteht darin, zu verstehen, dass die Entvölkerung ein notwendiges Element der transhumanistischen Agenda ist.

Es soll zwei Klassen geben – die augmentierten „Alleskönner“ und die kontrollierte Unterklasse. Die Augmentierung der Unterklasse wird nur zu Kontrollzwecken erfolgen, und das wird wahrscheinlich die Möglichkeit beinhalten, das Leben eines jeden zu beenden, der als nicht mehr nützlich für das System angesehen wird.

Wir leben in einer großen Täuschung

Diejenigen, die sich mit Transhumanismus und dem Großen Reset befasst haben, können klar erkennen, dass so ziemlich alles, was geschieht, Teil eines Plans ist, um die Massen zu manipulieren, damit sie ihr geplantes Kontrollsystem akzeptieren. Diejenigen, die sich weigern, sich mit diesen Themen zu befassen, können dies jedoch nicht sehen. Mehr noch, sie können sich nicht einmal vorstellen, dass etwas so Teuflisches wahr sein könnte.

Im obigen Video gibt Max Igan von „The Crowhouse“ einen Überblick über die Geschichte der großen Täuschung, in der wir uns befinden – wie und warum die Menschen jahrzehntelang manipuliert wurden, Dinge zu glauben, die einfach nicht wahr waren – Überzeugungen, die das Verhalten prägten und es den Globalisten ermöglichten, ihre langfristige Agenda für die globale Herrschaft langsam und leise voranzutreiben.

Was ist das Internet der Körper?

Was genau ist das IoB? Die Rand Corporation definiert es als Geräte mit Computerfähigkeiten, die mit über das Internet verbundenen Geräten oder Netzwerken kommunizieren können, die von der Person generierte Gesundheits- und biometrische Daten sammeln und/oder die Funktion des menschlichen Körpers verändern können.

Das WEF beschreibt es als ein Ökosystem von „einer noch nie dagewesenen Anzahl von Sensoren“, einschließlich emotionaler Sensoren, „die am menschlichen Körper angebracht, implantiert oder in ihn hineingetragen werden, um den menschlichen Körper und sein Verhalten zu überwachen, zu analysieren und zu verändern.

Zu den Schlüsselwörtern in diesem Satz gehört das erklärte Ziel, „menschliches Verhalten zu verändern“. Das WEF sagt uns nicht, wer für diese Modifikationen verantwortlich sein wird, aber wir können sicher davon ausgehen, dass es diejenigen sein werden, die etwas davon haben, die Handlungen und das Verhalten anderer Menschen zu kontrollieren.

FDA steht kurz vor der Zulassung eines implantierbaren Biosensors

Während all dies nach reiner Science-Fiction klingt, haben das US-Pentagon und Profusa Inc. bereits einen implantierbaren Biosensor entwickelt, der chemische Reaktionen in Ihrem Körper verfolgt, angeblich um Krankheiten zu erkennen. Wie Defense One erklärt, besteht der Biosensor aus zwei Teilen:

Eines ist ein 3 mm langer Faden aus Hydrogel … Er wird mit einer Spritze unter die Haut eingeführt und enthält ein speziell entwickeltes Molekül, das ein fluoreszierendes Signal nach außen sendet, wenn der Körper beginnt, eine Infektion zu bekämpfen. Der andere Teil ist eine elektronische Komponente, die an der Haut befestigt wird. Es sendet Licht durch die Haut, erkennt das fluoreszierende Signal und erzeugt ein weiteres Signal, das der Träger an einen Arzt, eine Website usw. senden kann. Es ist wie ein Blutlabor auf der Haut, das die Reaktion des Körpers auf eine Krankheit noch vor dem Auftreten anderer Symptome, wie Husten, erkennen kann.

Der Sensor ermöglicht es, die Biologie einer Person über eine Smartphone-Verbindung aus der Ferne zu untersuchen, und Profusa wird von Google, dem größten Data-Mining-Unternehmen der Welt, unterstützt. Angesichts dieser Tatsache ist es schwer vorstellbar, dass Ihre biologischen Daten nicht dazu verwendet werden, die Gewinne von Google zu steigern und die totalitäre Kontrolle durch Biosicherheit zu fördern.

Profusa sollte im Jahr 2021 von der US-Zulassungsbehörde FDA zugelassen werden, aber es scheint noch nicht genehmigt worden zu sein. Allerdings sind die Räder des Zulassungsverfahrens bereits in Bewegung, sodass es nur eine Frage der Zeit ist.

Künstliche Intelligenz und das Internet der Körper

Im obigen Video interviewt das Wilson Center NOW Richard Solash, Herausgeber des Wilson Quarterly, und Eleonore Pauwels, Direktorin des Anticipatory Intelligence (AI) Lab des Wilson Center’s Science and Technology Innovation Program, über den IoB und die Rolle, die AI im kommenden „algorithmischen Zeitalter“ spielen wird.

Pauwels macht deutlich, dass eine der unausweichlichen Facetten des IoB darin besteht, dass wir in jedem Aspekt unseres Lebens unter ständiger Beobachtung stehen werden, „unter dem Maßstab der Berechnung“, „von dem, was Sie essen, mit wem Sie sich verabreden, was Sie kaufen, wie viel Energie Sie verbrauchen“, bis zu Ihren Lebenszeichen und genetischen Daten.

Um die Idee hinter dem IoB zu erklären, schlägt sie vor, sich zunächst vor Augen zu führen, wie das Internet der Dinge funktioniert – all diese intelligenten Geräte, die nicht nur untereinander, sondern auch mit einem größeren Netzwerk verbunden sind, in dem KI all diese Daten analysieren und optimieren kann.

Fügen Sie nun diesen Netzwerken Gesundheitsüberwachungsgeräte hinzu, von Wearables bis hin zu Implantaten, die Ihre privatesten Daten weitergeben werden. Die KI wird dann auch diese Daten „analysieren und optimieren“, und obwohl Pauwels nicht sagt, dass diese Optimierung automatisch und ohne Ihr Wissen erfolgen wird, sehe ich keinen Grund anzunehmen, dass dies Teil des Plans ist.

In Anbetracht all dessen wird die größte Herausforderung laut Pauwels darin bestehen, herauszufinden, wie wir die Kontrolle über unsere eigene Zukunft behalten und sicherstellen können, dass die KI „nach unseren Idealen gestaltet wird“.

IoB ist untrennbar mit der eugenischen, transhumanistischen Agenda verbunden

Diese Warnung klingt zwar vernünftig, aber von wessen Idealen reden wir hier eigentlich? Zu glauben, dass die Menschheit im Allgemeinen ein Mitspracherecht haben wird, ist naiv. Wir können die IoB nicht losgelöst von dem eugenischen transhumanistischen Great Reset betrachten.

Die Mächte, die den IoB vorantreiben, sind dieselben, die den Great Reset vorantreiben, und das Ziel des Great Reset ist es, eine Ein-Welt-Regierung zu schaffen, die den Transhumanismus als Plattform für die Kontrolle des menschlichen Geistes und Körpers nutzt.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ideale der KI andere Ideale sind als die der Transhumanisten, der Eugeniker und der Großen Zurücksetzer.

Die KI wird Entscheidungen auf der Grundlage ihrer Programmierung treffen, und diese Programmierung wird von denjenigen gestaltet und gelenkt, die alle anderen beherrschen wollen. Wie kann KI nach menschlich orientierten Idealen gestaltet werden, wenn sie von Leuten finanziert und entwickelt wird, die sich auf eine posthumane Gesellschaft freuen?

Erkennen Sie ihre Rechte

Die einzige Möglichkeit, die Kontrolle über unsere Zukunft zu behalten, besteht darin, den IoB abzulehnen. Leider wird dies nicht einfach sein. Nur wenige sind bereit, auf das zu verzichten, was sie als Bequemlichkeit empfinden, und noch weniger verstehen wirklich, wohin das alles überhaupt führt.

Das Beste, was wir im Moment tun können, ist, uns selbst und andere über die Endziele aufzuklären. Ein wachsendes Verständnis dafür, dass all diese Bequemlichkeit uns in ein digitales Gefängnis führt, aus dem es kein Entrinnen gibt, ist vielleicht das Einzige, was dies verhindern kann.

Es lohnt sich, daran zu denken, dass man, wenn man seine Freiheit aufgibt, auch seine Fähigkeit aufgibt, diejenigen zu schützen, die man liebt. Ihre Kinder können Ihnen weggenommen werden, wenn Sie nicht gehorchen. Ihr Ehepartner oder Ihre Eltern können verletzt oder getötet werden, und Sie haben kein Mitspracherecht.

Kanadas Euthanasiegesetze sind reif für Missbrauch

Kanada bietet bereits Euthanasie für eine Vielzahl von Krankheiten und Situationen an, von Long Covid und psychischen Erkrankungen bis zu Schwerhörigkeit und Armut, die ein Leben in Würde verhindert.

Wie Exposing the Darkness feststellte, „war nach zwei Jahren völkermörderischer COVID-Tyrannei, die auf der Bewaffnung des öffentlichen Gesundheitssystems beruhte, der Einsatz einer bewaffneten Psychiatrie zur Bekämpfung von Dissens und zur Eliminierung psychisch kranker ‚unnützer Esser‘ zu erwarten.“

Wenn man bedenkt, dass Psychology Today die Vermutung geäußert hat, dass Impfgegner ein psychisches Problem haben könnten, ist es nicht unwahrscheinlich, dass man eines Tages auf einer Euthanasie-Liste landet, wenn man sich weigert, sich gegen COVID impfen zu lassen. Gegenwärtig ist es angeblich noch freiwillig, aber wir alle wissen, wie gefährlich das sein kann, vor allem, wenn Ärzte für jeden Patienten, den sie unter die Erde bringen, entschädigt werden.

In mindestens einem Fall haben Familienangehörige erklärt, dass sie vermuten, dass der Patient gezwungen oder dazu gebracht wurde, das Euthanasieformular zu unterschreiben. 2018 veröffentlichte ein Mann aus Ontario, der an einer unheilbaren neurologischen Krankheit litt, Tonaufnahmen, auf denen zu hören war, wie Krankenhausmitarbeiter versuchten, ihn zur Euthanasie zu bewegen, obwohl er eigentlich eine betreute häusliche Pflege wollte.

Lernen Sie, sanften Zwang zu erkennen

Jahrzehntelang haben wir uns Technologien zu eigen gemacht, die auf Bequemlichkeit und/oder Sicherheit ausgerichtet sind. So haben sie uns immer gelockt. Auf diese Weise werden sie uns auch dazu verleiten, den IoB, die digitale Identität und CBDCs zu übernehmen. Wir müssen schlauer werden und anfangen, langfristig zu denken, denn diejenigen, die uns versklaven wollen, wissen das ganz genau. Sie planen Jahrzehnte in die Zukunft.

Der Marsch in Richtung CBDCs in den USA begann letzte Woche, als das Innovationszentrum der Federal Reserve Bank of New York (NYIC) ankündigte, dass es ein zwölfwöchiges Proof-of-Concept-Pilotprojekt für eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) starten würde.

Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass wir alles verlieren werden, wofür es sich zu leben lohnt, wenn wir diesen Weg ohne Schutzmaßnahmen für die Privatsphäre und persönliche Autonomierechte weitergehen. Selbst dann ist es ein Risiko, denn nur wenige Gesetze sind narrensicher. Sehen Sie sich nur an, wie die US-Verfassung mit Füßen getreten wird, obwohl sie eigentlich unantastbar sein sollte.

Solange der korrumpierende Einfluss der Globalisten anhält, können wir sicher sein, dass sie ihre Bemühungen fortsetzen werden, unsere Körper und Gehirne zu hacken und Wege zu finden, diejenigen auszuschalten, die sich ihnen widersetzen.