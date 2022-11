Gesetze im Zusammenhang mit Impfungen erreichen in den USA ein Rekordhoch. Von Impfpässen bis zur Impfüberwachung wurde einiges gesetzlich verboten.

Der NVIC-Jahresbericht 2022 über die Impfstoffgesetzgebung der US-Bundesstaaten liegt vor. Daraus geht hervor, dass Gesetzesentwürfe im Zusammenhang mit Impfungen ein heißes Thema sind, da die Öffentlichkeit gesundheitspolitische Maßnahmen und Gesetze zum Schutz der Einwilligung nach Aufklärung fordert.

Im Jahr 2022 wurden in den US-Bundesstaaten mehr Gesetzesentwürfe zum Thema Impfung eingereicht als in jedem anderen Jahr

Während der Legislaturperiode 2022 hat NVIC 875 impfstoffbezogene Gesetzesvorlagen in 44 Bundesstaaten und dem District of Columbia analysiert, verfolgt und Stellungnahmen dazu abgegeben.

Dies war die höchste Anzahl von Gesetzesentwürfen in der Geschichte des NVIC-Programms, das 2010 ins Leben gerufen wurde; es ist fast das Vierfache der Anzahl von impfrelevanten Gesetzesentwürfen, die in einem einzigen Jahr in den Bundesstaaten eingebracht werden

In der Legislaturperiode 2022 wurden 475 Gesetzentwürfe eingebracht, die die Unterstützung des NVIC verdienen; weitere 214 Gesetzentwürfe wurden als „zu beobachten“ markiert; diese waren zwar gut gemeint, enthielten aber Probleme, die durch Änderungen behoben werden könnten

In keinem Bundesstaat wurden Gesetzesentwürfe verabschiedet, die COVID-19 oder irgendeine Art von Impfstoff vorschreiben; 25 Staaten verabschiedeten irgendeine Form von Schutzklausel, die COVID-19-Impfpässe oder COVID-19-Impfstoffvorgaben in irgendeiner Form verbietet

Jetzt ist es wichtiger denn je, dass die Menschen sich weiterhin auf allen Ebenen der Stadt-, Bezirks-, Landes- und Bundesregierung am Gesetzgebungsprozess beteiligen.

Rekordverdächtige 475 unterstützenswerte Gesetzesvorlagen in den bundesstaatlichen Gesetzgebungen dieses Jahres

Im Jahr 2022 wurden in den Parlamenten der einzelnen Bundesstaaten mehr Gesetzesentwürfe zu Impfstoffen eingereicht als in jedem anderen Jahr.

Die COVID-19-Pandemie hat sich als historische Chance erwiesen, die Bürger zu einer aktiven Beteiligung am Gesetzgebungsprozess anzuregen und die Gesetzgeber der Bundesstaaten über die dringende Notwendigkeit zu informieren, das Menschenrecht auf eine freiwillige und informierte Zustimmung zur Impfung zu schützen.

Nach mehr als einem Jahrzehnt der Organisation an der Basis und gezielter Aufklärungsarbeit in den Bundesstaaten liefert der diesjährige NVIC-Jahresbericht 2022 über die Impfgesetzgebung der US-Bundesstaaten den Beweis dafür, dass sich das Blatt in unserer 40-jährigen Mission, Impfschäden und Todesfälle durch öffentliche Aufklärung zu verhindern und den Schutz der informierten Zustimmung zu Impfungen in der öffentlichen Gesundheitspolitik und den Gesetzen der USA zu sichern, endlich wendet.

Sitzung 2022 hat die meisten impfstoffbezogenen Gesetzesentwürfe

Die gemeinnützige Bildungseinrichtung National Vaccine Information Center (NVIC) berichtet, dass NVIC während der Legislaturperiode 2022 über das NVIC Advocacy Portal 875 impfstoffbezogene Gesetzesvorlagen in 44 Bundesstaaten und dem District of Columbia (D.C.) analysiert, verfolgt und Stellungnahmen dazu abgegeben hat.

Dies ist die höchste Anzahl von Gesetzesentwürfen, die in der Geschichte des 2010 gegründeten NVIC-Legislativprogramms beobachtet wurde, und entspricht fast dem Vierfachen der Anzahl von impfstoffbezogenen Gesetzesentwürfen, die in einem einzigen Jahr in den staatlichen Parlamenten eingebracht werden.

Gesamtzahl der impfstoffbezogenen Gesetzesentwürfe

Seit seiner Gründung im Jahr 1982 stellt das NVIC der Öffentlichkeit fundierte und genaue Informationen über Wissenschaft, Politik und Recht im Zusammenhang mit Impfstoffen zur Verfügung und verteidigt den ethischen Grundsatz der informierten Zustimmung zur Übernahme medizinischer Risiken. NVIC gibt keine Empfehlungen zur Verwendung von Impfstoffen ab.

NVIC ist gegen Zwangsimpfungen und hat sich gemeinsam mit Familien und staatlichen Gesetzgebern für die Beibehaltung oder Sicherung flexibler medizinischer, religiöser und aus Gewissensgründen gewährter Ausnahmeregelungen in den bestehenden Gesundheitspolitiken und -gesetzen der USA eingesetzt.

Im Jahr 2010 rief NVIC das NVIC Advocacy Portal (NVICAP) ins Leben, ein kostenloses Online-Netzwerk, das sich für die Wahl von Impfstoffen einsetzt, um den Schutz der informierten Zustimmung in der US-Impfstoffpolitik und -gesetzgebung zu sichern und zu verteidigen. In den vergangenen 13 Jahren hat das NVIC Advocacy Program 2.471 impfstoffbezogene Gesetzesvorlagen analysiert, verfolgt und Stellungnahmen dazu abgegeben.

Die Mitarbeiter von NVICAP arbeiten zusammen und tauschen Informationen über die Gesetzgebung mit Gruppen und Einzelpersonen aus, die sich für die Freiheit der Gesundheit in den USA einsetzen und die seit vier Jahrzehnten bestehende Forderung von NVIC nach dem Schutz des Rechts auf informierte Zustimmung zu Impfungen in Amerika unterstützen.

Das Team des NVIC Advocacy Portals, zu dem ehrenamtliche NVIC Advocacy-Staatsdirektoren und auf die Mission ausgerichtete Gruppen gehören, arbeitet mit Familien und aufgeklärten Fachleuten des Gesundheitswesens zusammen, um die Gesetzgeber aufzuklären und das Recht auf eine informierte Impfung zu schützen, indem es sich für eine freiwillige Impfung einsetzt und sich für die Beibehaltung oder Sicherung flexibler medizinischer, religiöser und aus Gewissensgründen gewährter Impfausnahmen in den bestehenden Gesetzen zur öffentlichen Gesundheit einsetzt.

NVIC gibt Aktionswarnungen heraus und verbreitet sie über E-Mail, Online-Posts, soziale Medien und unser SMS-Warnprogramm. Das NVIC Advocacy Team stellt referenzierte, genaue Impfstoffinformationen und Gesprächspunkte für NVICAP-Nutzer zur Verfügung, um die Gesetzgeber zu informieren.

Als dieser Bericht Anfang November 2022 verfasst wurde, waren in einigen Staaten noch aktive impfstoffbezogene Gesetzesentwürfe für 2022 eingereicht worden, oder die jeweiligen Legislaturperioden befanden sich in der Pause, konnten aber noch reaktiviert werden, um an Gesetzesentwürfen zu arbeiten. In anderen Staaten gibt es Gesetzesentwürfe, die in die nächste Sitzungsperiode übernommen werden. Aus diesen Gründen ist es für registrierte Nutzer des Portals besonders wichtig, das Portal regelmäßig zu überprüfen, da noch immer gesetzgeberische Aktivitäten in letzter Minute möglich sind, die Ihr Handeln erfordern.

Informationen über Gesetzesentwürfe, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird, werden auf dem NVIC Advocacy Portal veröffentlicht. Registrierte Benutzer können eine detailliertere Analyse der Gesetzesentwürfe erhalten, einschließlich des aktuellen Status, sowie die Position des NVIC zu jedem Gesetzesentwurf, zusammen mit allen empfohlenen Maßnahmen. Standardmäßig werden die aktuellen Gesetzesentwürfe für dieses Jahr angezeigt.

Wenn Sie jedoch die Ansicht auswählen, um abgelaufene Gesetzesentwürfe anzuzeigen, werden alle anderen Gesetzesentwürfe angezeigt, die seit 2010 zur Aufnahme in das Portal ausgewählt wurden. Dies bietet eine einzigartige und historische Perspektive, die auf keiner anderen Website angeboten wird.

Einige der auf dem NVICAP veröffentlichten Gesetzesentwürfe enthalten auch Formulierungen, die nicht in den Aufgabenbereich des NVIC fallen. Die Analyse der Gesetzesentwürfe und die Positionen des NVIC, die auf dem Portal veröffentlicht werden, konzentrieren sich auf die Abschnitte, die in den Aufgabenbereich des NVIC fallen.

Weit mehr Gesetzesentwürfe, die es wert sind, unterstützt zu werden, als dass man sie ablehnt, im Jahr 2022

In der Legislaturperiode 2022 gab es 475 Gesetzesentwürfe, die es wert waren, von NVIC unterstützt zu werden. Das bedeutet, dass NVIC in diesem Jahr mehr impfstoffbezogene Gesetzesentwürfe unterstützt hat, die auf dem NVICAP veröffentlicht wurden, als in jeder anderen Legislaturperiode, seit NVIC das Advocacy-Portal im Jahr 2010 eingeführt hat. Nur 186 der 875 auf dem Portal verzeichneten Gesetzesentwürfe wurden als abzulehnende Gesetzesentwürfe markiert.

2022 war das zweite Jahr in Folge, in dem NVIC mehr impfstoffbezogene Gesetzesentwürfe unterstützte, als ablehnte, und in diesem Jahr wurden mehr als doppelt so viele gute als schlechte Gesetzesentwürfe in die staatlichen Parlamente eingebracht. Das Verhältnis von unterstützten zu abgelehnten Gesetzentwürfen ist auf mehr als 2,5 zu 1 gestiegen.

Im Jahr 2022 wurden 214 Gesetzesentwürfe auf NVICAP verfolgt, die als „zu beobachtende“ Gesetzesentwürfe markiert wurden. Dies geschieht in der Regel, weil unsere Analyse darauf hinweist, dass der Gesetzentwurf zwar gut gemeint war und sogar unterstützenswerte Abschnitte enthielt, aber Probleme aufwies, die durch Änderungen behoben werden könnten.

Die Weitergabe dieser Informationen führte zu vielen positiven Änderungen an Gesetzesentwürfen, da die Wähler diese Informationen nutzten, um sie mit ihren Abgeordneten zu teilen. Die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter wandten sich auch an die Mitarbeiter des NVIC-Portals, um zu erfahren, wie sie ihre Gesetzesentwürfe ändern könnten, um die Unterstützung des NVIC zu erhalten.

Vergleicht man die Anzahl der von NVIC unterstützten mit den von NVIC abgelehnten Gesetzesentwürfen, so zeigt sich, dass in 32 Staaten mehr unterstützenswerte als ablehnende Gesetzesentwürfe eingereicht wurden. Von diesen 32 Staaten haben neun Staaten überhaupt keine Oppositionsanträge eingereicht: Colorado, Indiana, Kansas, Kentucky, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Tennessee und Washington.

Nur fünf Staaten reichten mehr Gesetzesentwürfe ein, die NVIC ablehnte als unterstützte: Kalifornien, Hawaii, Massachusetts, New York und Pennsylvania. Der District of Columbia war der einzige Ort in den USA, an dem NVIC alle impfstoffbezogenen Gesetzesentwürfe ablehnte und keinen unterstützte.

Dies zeigt uns, dass es in den meisten Bundesstaaten Gesetzgeber gibt, die auf die Sorgen der Wähler hören. Diese gewissenhaften Gesetzgeber haben auf den beispiellosen Eingriff in die Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten reagiert, den viele Amerikaner während der COVID-Pandemiebekämpfung auf Bundesebene hinnehmen mussten.

Die Bundesstaaten Arkansas und New Mexico waren die einzigen Bundesstaaten, in denen in diesem Jahr keine Gesetzesentwürfe zu Impfstoffen eingereicht wurden. In Connecticut, Utah und Maine wurden keine impfstoffbezogenen Gesetzesentwürfe zur Unterstützung oder Ablehnung durch den NVIC eingereicht, sondern nur beobachtet. Montana, Nevada, North Dakota und Texas haben alle zwei Jahre stattfindende Legislativsitzungen und hielten im Jahr 2022 keine Sitzung ab, da ihre Sitzungen in ungeraden Jahren abgehalten werden.

Höhepunkte der 2022 verabschiedeten Gesetzesentwürfe

Aus der Legislaturperiode 2022 lassen sich einige wichtige und positive Punkte mitnehmen:

In 13 Staaten gab es jedoch Gesetzesentwürfe, die versuchten, COVID-19-Impfstoffe für einen Teil der Bevölkerung vorzuschreiben, bestimmten Einrichtungen ausdrücklich die Erlaubnis zu erteilen, Impfungen vorzuschreiben, oder versuchten, Beschränkungen für bereits erlassene Vorschriften aufzuheben.

Diese Staaten sind: Kalifornien, Florida, Idaho, Illinois, Louisiana, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island und Wyoming. Glücklicherweise wurde keiner dieser Gesetzesentwürfe verabschiedet. Der Stadtrat von D.C. hat jedoch die Gesetzesvorlage B24-0423 für den District of Columbia verabschiedet, die COVID-19-Impfungen für alle Schüler öffentlicher, privater und kirchlicher Schulen vorschreibt.

In keinem Bundesstaat wurde ein Gesetzesentwurf verabschiedet, der eine Art von Impfstoff vorschreibt – eine gute Nachricht, wenn man bedenkt, dass in den vergangenen Jahren viele andere Impfstoffe gesetzlich vorgeschrieben wurden.

In keinem Bundesstaat wurde ein Gesetzesentwurf verabschiedet, der Minderjährigen die rechtliche Befugnis einräumt, ohne das Wissen oder die Zustimmung ihrer Eltern einer Impfung zuzustimmen. In Kalifornien, Louisiana, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, South Carolina, Vermont und Wisconsin gab es Gesetzesentwürfe, die versuchten, die Zustimmung von Minderjährigen in einer Form einzuführen.

Der größte Erfolg in dieser Kategorie war die Ablehnung des kalifornischen Gesetzentwurfs SB 866, der es Minderjährigen ab 15 Jahren erlaubt hätte, ohne die Zustimmung ihrer Eltern in die Impfung einzuwilligen. Dieser Gesetzesentwurf passierte den kalifornischen Senat, wurde jedoch in der kalifornischen Versammlung gestoppt. Der Stadtrat von Washington hat eine Reihe von Gesetzentwürfen verabschiedet, die es bestimmten Minderjährigen erlauben, in Impfungen einzuwilligen, aber alle bundesstaatlichen Parlamente haben alle Gesetzentwürfe zur Einwilligung von Minderjährigen gestoppt.

Die Mehrheit der verabschiedeten COVID-19-bezogenen Gesetzentwürfe schützt die Freiheit – Es wurden 28 Gesetzentwürfe verabschiedet, in denen speziell COVID-19-bezogene Maßnahmen zur Krankheitsbekämpfung genannt wurden, aber 23 von ihnen enthielten Bestimmungen, die COVID-Impfstoffe oder Impfpässe verbieten und das Recht auf informierte Zustimmung schützen. Nur fünf der 28 COVID-19-bezogenen Gesetzentwürfe wurden vom NVIC abgelehnt.

25 Staaten haben eine Form von Schutzbestimmungen verabschiedet, die COVID-19-Impfpässe oder COVID-19-Impfstoffmandate in einer Form verbieten, wenn man die 2021 verabschiedeten Gesetze mit den 2022 verabschiedeten Gesetzen kombiniert.

Diese Staaten sind: Alabama, Alaska, Arkansas, Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Missouri, Mississippi, Montana, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah und West Virginia.

21 US-Bundesstaaten verbieten inzwischen die COVID-Impfung als Voraussetzung für den Schulbesuch, und weitere drei Bundesstaaten verbieten die COVID-Impfung für Schüler unter 12 Jahren als Voraussetzung für den Schulbesuch durch legislative und exekutive Maßnahmen in den Jahren 2021 und 2022.

Dies ist besonders wichtig in Anbetracht der Bedenken, die durch die jüngste Aufnahme des COVID-19-Impfstoffs in den Impfplan für Kinder durch den Beratenden Ausschuss für Impfpraktiken (ACIP) der US-amerikanischen Centers for Disease Control (CDC) entstanden sind.

Diese 21 Staaten sind: Alaska, Arkansas, Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas und West Virginia. Das auf Schüler unter 12 Jahren beschränkte Verbot gilt in North Dakota, Ohio und Utah.

Die in drei Bundesstaaten verabschiedeten Gesetzesentwürfe zum Verbot von COVID-Impfstoffen für Kinder unter 12 Jahren legen fest, dass das Verbot nur für Impfstoffe mit Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) gilt. Da es derzeit keine COVID-19-Impfstoffe gibt, die für Kinder unter 12 Jahren zugelassen sind, sind Impfungen für Kinder unter 12 Jahren verboten.

2022 verabschiedete Gesetzesentwürfe

Von den 55 impfstoffbezogenen Gesetzentwürfen, die 2022 verabschiedet wurden, unterstützte der NVIC 19, lehnte 18 ab und beobachtete 18. Von den 18 beobachteten Gesetzentwürfen enthielten 14 einige positive Elemente, die Unterstützung verdienen, und zwei wurden beobachtet, weil die Teile, die abgelehnt wurden, erfolgreich entfernt wurden, bevor die Gesetzentwürfe verabschiedet wurden.

Die Aufschlüsselung und Analyse der in diesen verschiedenen Kategorien verabschiedeten impfstoffbezogenen Gesetzentwürfe zeigt Trends in den einzelnen Bundesstaaten auf. Sie dient als Leitfaden für die Aufklärung der staatlichen Gesetzgeber und der Gemeinden im Jahr 2022 und zeigt, warum es so wichtig ist, seine Stimme zu erheben und das Recht auf informierte Zustimmung zu Impfungen zu schützen.

Jetzt ist es wichtiger denn je, dass sich die Menschen weiterhin auf allen Ebenen der Stadt-, Kreis-, Landes- und Bundesverwaltung in den Gesetzgebungsprozess einbringen. Dazu gehört auch, dass sie sich über die Positionen der Kandidaten zu den für ihre Familie wichtigen Themen informieren und entsprechend abstimmen, und dass sie weiterhin die Abgeordneten, ihren Gouverneur und die lokalen Beamten informieren, um das Recht auf informierte Zustimmung zu schützen und Diskriminierung, Segregation und Zwangsimpfungen abzulehnen.

Ihre Stimmen machen einen großen Unterschied, wie Sie in diesem Bericht sehen können, einschließlich aller positiven Gesetzesentwürfe, die zum Schutz des Rechts auf informierte Zustimmung verabschiedet wurden und unten aufgeführt sind. NVIC hat die verabschiedeten Gesetze, die von NVIC unterstützt wurden, in die folgenden Kategorien eingeteilt:

Verbot von COVID-19-Mandaten oder -Pässen

Verbot der Diskriminierung aufgrund des COVID-19-Impfstatus

Hinzufügung oder Erweiterung von Ausnahmeregelungen zu COVID-19-Mandaten

Anerkennung der natürlichen Immunität

Verbesserung der Ausnahmeregelungen für Impfungen und Einschränkung von Mandaten, die nicht COVID sind

Verbot der Diskriminierung aufgrund des Impfstatus

Begrenzung von Notfallbefugnissen

Einschränkung und Abschaffung der Rückverfolgung von Impfstoffen

Einige Gesetzesentwürfe können in mehreren Kategorien enthalten sein.

Verbot von COVID-19-Impfzwängen oder -pässen

Unternehmen sowie staatliche und kommunale Behörden gehen zu weit, wenn sie von ihren Kunden, Mitarbeitern oder Bürgern Injektionen mit biologischen Produkten verlangen, die sie verletzen oder töten können und deren zukünftige Folgen unbekannt sind.

Die Menschen benötigen den Schutz, den Gesetze gewähren, wenn staatliche Stellen oder private Unternehmen das Recht auf informierte Zustimmung verletzen, z. B. wenn sie die Verwendung eines pharmazeutischen Produkts, das bekannte und unbekannte Risiken birgt, die für manche Menschen größer sein können, als Bedingung für eine Arbeitsstelle oder eine Schulausbildung verlangen.

In dieser Legislaturperiode wurden 14 Gesetzesentwürfe verabschiedet, die elf Staaten betrafen und COVID-19-Impfstoffmandate oder Impfpässe untersagten, die der NVIC unterstützte oder Abschnitte enthielten, die der NVIC unterstützte.

Arizona HB 2498 – Verbietet staatlichen Stellen, eine COVID-19-Impfung zu verlangen, mit Ausnahme von Gesundheitseinrichtungen, die dem Staat gehören oder von ihm betrieben werden.

Arizona HB 2371 – Verbietet staatlichen Stellen, von Kindern eine COVID-19-Impfung ohne elterliche Zustimmung zu verlangen.

Arizona HB 2086 – Verbietet dem Direktor des Gesundheitsamtes von Arizona, die COVID-19-Impfung für den Schulbesuch von Kindern vorzuschreiben.

Georgia SB 345 – Verbietet staatlichen und lokalen Behörden und Schulen, für Dienstleistungen einen Nachweis der COVID-19-Impfung zu verlangen.

Iowa HF 2298 – Verbietet die COVID-19-Impfung für Kindergärten, Schulen und Hochschulen bis zum 1. Juli 2029.

Indiana HB 1001 – Verbietet staatlichen Stellen, Impfpässe mit Ausnahmen zu verlangen, und erlaubt Arbeitgebern, COVID-19-Impfungen mit begrenzten Ausnahmen vorzuschreiben. (Auch veröffentlicht in „Hinzufügung von Ausnahmen zu COVID-19-Vorschriften“)

Michigan HB 5783 – Verbietet die Forderung nach einem Nachweis der COVID-19-Impfung und sieht den Schutz der Privatsphäre in einem Haushaltsgesetz des Ministeriums für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung vor.

Missouri HB 1606 – Verbietet politischen Untereinheiten wie Städten, Gemeinden, Dörfern, Schulen usw., COVID-19-Impfungen für die Beschäftigung vorzuschreiben; dies gilt jedoch nicht für Gesundheitseinrichtungen oder Rettungsdienste.

Mississippi HB 1509 – Verbietet staatlichen Behörden, Dienstleistungen zu verweigern oder Personen aufgrund ihres COVID-19-Impfstatus zu diskriminieren (mit einigen Ausnahmen), und verbietet COVID-Impfungen für den Schulbesuch. (Auch veröffentlicht in „Verbot der Diskriminierung aufgrund des COVID-19-Impfstatus“)

New Hampshire HB 1455 – Verbietet die staatliche und lokale Durchsetzung der bundesstaatlichen COVID-19-Impfvorschriften mit einer Ausnahme für Gesundheitseinrichtungen.

New Hampshire HB 1495 – Verbietet staatlichen Stellen, von Unternehmen den Nachweis einer Impfung, einschließlich COVID, zu verlangen, und verbietet Pässe, die einen Nachweis der „Immunität“ enthalten. (Auch veröffentlicht in „Verbesserung der Impfstoffausnahmen und Begrenzung von Mandaten mit Ausnahme von COVID“)

South Carolina H 3126 – Verbietet dem Staat und den Schulen, die COVID-19-Impfung vorzuschreiben, erlaubt die Zahlung von Arbeitslosengeld für entlassene Arbeitnehmer und verbietet die Diskriminierung von Personen, die nicht gegen COVID geimpft wurden, in öffentlichen Einrichtungen. (Auch veröffentlicht in „Verbot der Diskriminierung aufgrund des COVID-19-Impfstatus“)

Tennessee SB 1884 – Verhindert, dass Teile eines 2021 verabschiedeten guten Gesetzes, das staatliche COVID-Impfvorschriften verbietet, am 1. Juli 2023 auslaufen.

West Virginia HB 4012 – Verbietet die COVID-19-Impfung für die Einreise in staatliche Einrichtungen und Krankenhäuser, es sei denn, die Bundesregierung schreibt sie vor.

Verbot der Diskriminierung aufgrund des COVID-19-Impfstatus

Es reicht nicht aus, das Recht auf eine informierte Zustimmung bei der Entscheidung über Impfungen zu schützen und Impfvorschriften zu verbieten. Ein Arbeitgeber, die Regierung oder ein Unternehmen sollte nicht in der Lage sein, Sie rechtlich zu diskriminieren und Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen, wenn Sie einen Impfstoff ablehnen, den Sie nicht wollen oder benötigen.

In einigen Staaten, in denen Impfvorschriften für Arbeitgeber verboten oder Ausnahmen von diesen Vorschriften vorgeschrieben sind, haben Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer, die eine Impfung ablehnen, so ungünstig gestaltet, dass die Schutzmaßnahmen, die den Arbeitnehmern ermöglichen, ihre Einwilligung zur Impfung in Kenntnis der Sachlage zu geben, nur wenig nützen. Antidiskriminierungsbestimmungen müssen mit rechtlichen Schutzmaßnahmen zum Verbot von Impfvorschriften einhergehen.

In sieben Staaten wurden acht Gesetzesentwürfe verabschiedet, die Aspekte der Diskriminierung durch den COVID-19-Impfstatus verbieten und die vom NVIC unterstützt wurden oder Abschnitte enthielten, die vom NVIC unterstützt wurden.

Arizona SB 1494 – Verbietet den Ausschluss von Personen von der Arbeitslosenunterstützung, wenn sie wegen Verweigerung einer COVID-19-Impfung entlassen werden.

Missouri SB 710 – Verbietet die Berücksichtigung des COVID-19-Impfstatus von Organspendern und -empfängern während des Organtransplantationsverfahrens, mit Ausnahmen für Lungentransplantationen.

Missouri HB 2331 – Verbietet die Berücksichtigung des COVID-19-Impfstatus von Organspendern und -empfängern während des Organtransplantationsverfahrens, mit Ausnahmen für Lungentransplantationen.

Mississippi HB 1509 – Verbietet staatlichen Stellen die Verweigerung von Dienstleistungen oder die Diskriminierung aufgrund des COVID-19-Impfstatus, mit einigen Ausnahmen, und verbietet COVID-Impfvorschriften für den Schulbesuch. (Auch veröffentlicht in „Verbot von COVID-19-Impfvorschriften oder Pässen“)

New Hampshire HB 1003 – Verbietet den meisten Gesundheitsdienstleistern, Patienten aufgrund ihres Impfstatus zu diskriminieren. (Auch veröffentlicht in „Verbot der Diskriminierung aufgrund des Impfstatus für jeden Impfstoff“)

South Carolina H 3126 – Verbietet dem Staat und den Schulen, COVID-19-Impfstoffe vorzuschreiben, ermöglicht die Entlassung von Mitarbeitern aus der Arbeitslosigkeit und verbietet die Diskriminierung in öffentlichen Einrichtungen. (Auch veröffentlicht in „Verbot von COVID-19-Impfstoffen oder Pässen“)

Tennessee SB 568 – Verbietet die Diskriminierung aufgrund des COVID-19-Impfstatus bei der Aufnahme in Transplantations- und Organwartelisten.

Wyoming HB 82 – Stellt sicher, dass die staatlichen Leistungen für Veteranen in Wyoming auch für diejenigen gelten, die wegen der Verweigerung einer COVID-19-Impfung entlassen wurden.

Es besteht die berechtigte Sorge, dass die Aufnahme von Ausnahmen von der Impfpflicht für Erwachsene am Arbeitsplatz durch den Gesetzgeber in das staatliche Recht de facto eine staatliche Billigung privater Unternehmen darstellt, die Impfungen als Bedingung für die Beschäftigung verlangen. Das Recht auf informierte Zustimmung wird verletzt, wenn die Regierung es duldet – oder sogar fördert -, dass Unternehmen und Privatbetriebe Impfungen als Bedingung für die Beschäftigung verlangen.

Der NVIC ist zwar gegen Impfvorschriften in staatlichen Gesetzen, doch haben staatliche Gesetzgeber, die Impfausnahmen kodifiziert und erweitert haben, vielen Menschen, die sich nicht gegen COVID-19 impfen lassen wollen, geholfen, ihren Arbeitsplatz zu behalten, in der Schule zu bleiben oder weiterhin staatliche Leistungen zu erhalten.

In dieser Legislaturperiode gab es fünf Gesetzesentwürfe in fünf Bundesstaaten, die Ausnahmeregelungen in Bezug auf COVID-19-Impfstoffe einführten oder erweiterten.

Indiana HB 1001 – Verbietet staatlichen Stellen, Impfpässe zu verlangen, mit Ausnahmen, und erlaubt Arbeitgebern, den Impfstoff COVID-19 vorzuschreiben, mit begrenzten Ausnahmen. (Auch veröffentlicht in „Verbot von COVID-19-Impfstoffvorgaben oder -pässen“)

Michigan SB 845 – Verlangt von Community Colleges, die COVID-Impfstoff vorschreiben und bestimmte Mittel erhalten, Ausnahmen zu gewähren – in einem Gesetzentwurf zum Bildungshaushalt.

Nebraska LB 906 – Verlangt von bestimmten Arbeitgebern, medizinische und religiöse Ausnahmen von den COVID-19-Impfvorschriften für die Beschäftigung zuzulassen.

Tennessee SB 1823 – Verlangt von Arbeitgebern, die den Nachweis einer COVID-19-Impfung verlangen, medizinische und religiöse Ausnahmen zuzulassen.

Utah HB 63 – Verlangt, dass Arbeitgeber, die COVID-19-Impfungen vorschreiben, mit einigen Ausnahmen zulassen müssen.

Natürliche Immunität anerkennen

Es ist seit Langem anerkannt, dass eine natürlich erworbene Immunität aufgrund einer früheren Infektion einer durch einen Impfstoff erworbenen künstlichen Immunität überlegen ist. Die größere Fähigkeit der natürlichen Immunität, eine Infektion zu verhindern, im Vergleich zur Unfähigkeit des COVID-19-Impfstoffs, eine Infektion zuverlässig zu verhindern, wurde anerkannt.

Der NVIC vertritt zwar den Standpunkt, dass es Arbeitgebern nicht gestattet sein sollte, die Impfung als Bedingung für eine Beschäftigung vorzuschreiben, doch wird die Anerkennung der natürlichen Immunität, die aus einer früheren SARS-CoV-2-Infektion stammt, anstelle der COVID-Impfung einigen Personen, die den derzeitigen Arbeitgebern unterstellt sind, helfen, ihren Arbeitsplatz zu behalten. Tennessee hat ein Gesetz verabschiedet, das die Anerkennung der natürlichen Immunität vorschreibt.

Tennessee HB 1871 – Verbietet den Behörden, COVID-Impfvorschriften zu erlassen, die die natürlich erworbene Immunität nicht anerkennen.

Verbesserung der Ausnahmeregelungen und Einschränkung anderer Vorschriften als der COVID

Impfungen sollten ein Opt-in-Verfahren sein, das den Menschen die Freiheit gibt, eine informierte Entscheidung zu treffen, ohne Drohungen, Zwang oder eine Art von gesellschaftlicher Sanktion oder Bestrafung. Der Einzelne sollte in der Lage sein, eine informierte Zustimmung zur Verwendung eines pharmazeutischen Produkts oder einer medizinischen Intervention, die ein Risiko birgt, zu geben, ohne eine Ausnahmegenehmigung beantragen oder andere bürokratische Hürden überwinden zu müssen, wie die förmliche Ablehnung von Impfstoffverordnungen und staatlich betriebenen elektronischen Impfstoffverfolgungssystemen.

In New Hampshire wurde ein Gesetzentwurf verabschiedet, um den rechtlichen Aufwand für die Einholung einer notariellen Beglaubigung von Impfbefreiungen für Schulkinder zu verringern, und ein weiterer Gesetzentwurf, der verhindern soll, dass staatliche Stellen von Unternehmen verlangen, den Zugang zu einem Impfstoff auf der Grundlage des Impfstatus zu beschränken, was auch den Impfstoff COVID-19 einschließen würde.

New Hampshire HB 1035 – Beseitigt das Erfordernis der notariellen Beglaubigung von Anträgen auf Befreiung von Impfungen aus religiösen Gründen für Schulimpfungen.

New Hampshire HB 1495 – Verbietet es staatlichen Stellen, von Unternehmen den Nachweis einer Impfung zu verlangen, und verbietet Pässe, die einen Nachweis der „Immunität“ erbringen. (Auch veröffentlicht in „Verbesserung von Impfausnahmen und Einschränkung von Mandaten mit Ausnahme von COVID“)

Verbot der Diskriminierung aufgrund des Impfstatus für jeden Impfstoff

Es ist zu begrüßen, dass einige Gesetzgeber damit beginnen, das Verbot der Diskriminierung aufgrund des Impfstatus in Kraft zu setzen. Diese Gesetzentwürfe aus Florida und New Hampshire erkennen an, dass Menschen in bestimmten Bereichen aufgrund ihres Impfstatus benachteiligt wurden, und setzen dem ein Ende. Die Einreichung und Verabschiedung weiterer Gesetzentwürfe wie dieser hat hohe Priorität.

Florida SB 988 – Verbietet es Gesundheitseinrichtungen, den Besuch von stationären Patienten aufgrund des Impfstatus zu verhindern.

New Hampshire HB 1003 – Verbietet den meisten Gesundheitsdienstleistern die Diskriminierung von Patienten aufgrund ihres Impfstatus. (Auch veröffentlicht in „Verbot der Diskriminierung aufgrund des COVID-19-Impfstatus“)

New Hampshire HB 1280 – Verbietet die Verwendung der Entscheidung von Eltern, ihre Kinder nicht zu impfen, als Beweismittel in einem Gerichtsverfahren zur Beendigung der elterlichen Rechte.

Einschränkung von Notstandsbefugnissen

Eine weitere hohe Priorität haben Gesetze, die Impfstoffverordnungen durch die Ausübung von Notstandsbefugnissen durch Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens verbieten, insbesondere für den COVID-19-Impfstoff, einen Impfstoff, der die Übertragung, schwere Erkrankungen oder Todesfälle nicht zuverlässig verhindert. Der Gesetzesentwurf SB 431 aus Virginia bleibt zwar hinter diesem Ziel zurück, erkennt aber zumindest an, dass übereifrige Quarantänemaßnahmen Kindern schaden, da sie viel zu lange von der Schule ferngehalten werden. Der Gesetzentwurf ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.

Virginia SB 431 – Das Bildungsministerium und die Gesundheitsbehörde werden verpflichtet, Optionen und Alternativen zur Quarantäne von COVID-positiven Schülern und Angestellten öffentlicher Schulen zu empfehlen.

Einschränkung und Abschaffung des Impfstoff-Trackings

NVIC hat sich seit den 1990er-Jahren gegen die obligatorische Aufnahme von Amerikanern in staatlich betriebene elektronische Impfstoff- und Gesundheitsdatenverfolgungssysteme ausgesprochen. Sobald persönliche medizinische Informationen in einer staatlichen Datenbank gespeichert sind, erlaubt das Bundesgesetz die Weitergabe dieser Informationen ohne Wissen oder Zustimmung zur Überwachung der öffentlichen Gesundheit, für Untersuchungen, Forschung oder Interventionen und für Zwecke der öffentlichen Gesundheit.

Siehe 45 CFR 64.512(b)(2) und eine Liste der wichtigsten Datenelemente, die in elektronischen Impfstoffverfolgungssystemen erfasst und aufgenommen werden können.

Erzwungene Aufnahme, erzwungene Berichterstattung und Opt-Out- (statt Opt-In-) Systeme zur elektronischen Verfolgung von Impfungen und Pflichtimpfungen bedrohen weiterhin die medizinische Privatsphäre der Bürger und ihr Recht, Impfungen abzulehnen, ohne Zwang oder gesellschaftlichen Sanktionen ausgesetzt zu sein.

NVIC setzt sich vorrangig für eine Gesetzgebung ein, die den Schutz der Einwilligung nach Aufklärung in Impfstoffregister einschließt, so wie es New Hampshire mit HB 1606 getan hat, und die öffentliche Finanzierung von Impfstoffregistern, die keinen Schutz der Einwilligung nach Aufklärung vorsehen, aufhebt.

Arizona SB 1346 – Verbietet es Staatsangestellten und Auftragnehmern, sich bei Hausbesuchen nach dem Impfstatus einer Person zu erkundigen.

New Hampshire HB 1606 – Verlangt, dass Personen ihre Zustimmung zur Aufnahme ihrer Daten in das elektronische Impfstoffregister des Bundesstaates geben.

New Hampshire HB 1608 – Verlangt, dass die Gesundheitsbehörde eine öffentliche Informationskampagne durchführt, um die Menschen darüber zu informieren, dass ihre Angaben zum COVID-19-Impfstatus ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung in das elektronische Impfstoffregister des Bundesstaates aufgenommen wurden und gelöscht werden können.

New Hampshire HB 1488 – Erweitert den Kreis der Einrichtungen, denen es verboten ist, Personen zu diskriminieren, die sich weigern, in das elektronische Impfstoffregister des Bundesstaates aufgenommen zu werden.

WINS: Gesetzesentwürfe, die der NVIC ursprünglich ablehnte, aber zum Besseren geändert wurden

In dieser Sitzungsperiode gab es mehrere Gesetzesentwürfe, die der NVIC ursprünglich ablehnte, die aber aufgrund der Bedenken des NVIC geändert wurden. Drei Gesetzesentwürfe wurden schließlich mit Änderungen verabschiedet, die die von NVIC abgelehnten Abschnitte vollständig entfernten.

Kalifornien AB 1102 – ist ein Gesetzentwurf zur Telemedizin, aber die vorgeschlagene offensive Änderung, die es Arbeitgebern erlauben würde, COVID-19-Impfstoffe für Arbeitnehmer vorzuschreiben, wurde nicht angenommen.

Kalifornien SB 1302 – Ursprünglich sollten zusätzliche Mittel für Impfungen in schulischen Gesundheitszentren bereitgestellt werden. Diese Bestimmung wurde vor der Verabschiedung aus dem Gesetzesentwurf gestrichen, doch wurde schließlich ein Veto gegen den Gesetzesentwurf eingelegt.

Connecticut SB 457 – In der geänderten Fassung wurde das Verfallsdatum für die Ausbildungsanforderungen für medizinische Assistenten gestrichen. Der NVIC sprach sich gegen die Formulierung des Gesetzentwurfs aus, die eine Erweiterung des Impfstoffregisters vorsah und vorschrieb, dass Menschen aller Altersgruppen darin aufgenommen werden sollten. Diese Bestimmung wurde vor der Verabschiedung aus dem Gesetzentwurf entfernt.

Abgelehnte Gesetzesentwürfe, die verabschiedet wurden

Von den 186 eingereichten Gesetzentwürfen, die der NVIC ablehnte, wurden alle bis auf 18 abgelehnt. Die negativen impfstoffbezogenen Gesetzesvorlagen, die in der Legislaturperiode 2022 verabschiedet wurden, beschränkten sich auf acht Bundesstaaten und den District of Columbia.

Kalifornien SB 1419 – Verbietet Eltern den Zugang zu den Impfunterlagen ihrer minderjährigen Kinder für alle Impfungen, für die nach kalifornischem Recht eine Einwilligung des minderjährigen Kindes erforderlich ist.

California AB 2098 – Unterwirft Ärzte der Disziplinierung durch die Ärztekammer und dem Verlust der Zulassung, wenn sie COVID-19 Ratschläge oder Behandlungen anbieten, die nicht dem „wissenschaftlichen Konsens“ entsprechen.

Kalifornien AB 1797 – Verlangt die Meldung von Rasse und ethnischer Zugehörigkeit an das staatliche elektronische Impfstoffnachverfolgungssystem und Bewertungen durch Schulen und Bezirksdienste sowie die Meldung des Impfstatus für Kalifornier aller Altersgruppen.

District of Columbia B24-0891 und District of Columbia B24-0890 – Beide Gesetze erlauben es bestimmten Minderjährigen, ohne elterliche Zustimmung geimpft zu werden, und erlauben es Ärzten und anderen Impfstoffanbietern, Minderjährige zu impfen, nachdem ein „angemessener“ Versuch, die elterliche Zustimmung einzuholen, fehlgeschlagen ist.

District of Columbia B24-0423 – schreibt COVID-19-Impfungen für alle Schüler öffentlicher, privater und kirchlicher Schulen vor und schreibt eine Meldepflicht vor.

District of Columbia B24-0920 – Verlangt, dass das DC-Gesundheitsministerium dem DC-Rat über die Zahl der nicht geimpften Schüler an öffentlichen Schulen und über die Bemühungen um eine bessere Einhaltung der Impfvorschriften berichtet.

Delaware SB 253 – Ermöglicht es Pflegeheimen und Einrichtungen für betreutes Wohnen, vom Personal eine Grippeimpfung zu verlangen.

Illinois HB 1167 – Verweigert Schulangestellten, die nicht alle empfohlenen COVID19-Impfungen erhalten haben, die Leistungen, während diejenigen, die „vollständig“ geimpft sind, Leistungen erhalten.

Maryland SB 168 – Verlangt die Meldung aller Impfungen, die Bewohnern von Langzeitpflegeeinrichtungen verabreicht werden, an das staatliche elektronische Impfstoffregister.

Missouri HB 2116 – setzt das Gesetz „No Patient Left Alone Act“ in Kraft, das stationäre Patienten und Besucher von Krankenhäusern nicht vor Diskriminierung aufgrund ihres Impfstatus schützt.

North Carolina HB 103 – Erweitert den Zugang zu persönlichen Informationen im staatlichen elektronischen Impfstoffregister ohne Zustimmung durch eine Änderung in einem Bewilligungsgesetz.

New Hampshire HB 1487 – Kodifiziert die Anforderung des New Hampshire HHS, dass Gesundheitsdienstleister die von den Eltern eingereichten Formulare zur Abmeldung von Minderjährigen aus dem Impfstoffregister unterzeichnen müssen.

New Hampshire HB 1604 – Begrenzt die religiösen und medizinischen Impfstoffausnahmen für Personen, die unter das CMS-Impfmandat der Bundesregierung fallen.

Pennsylvania HB 2679 – Erlaubt Apothekern und Praktikanten die Verabreichung von Grippe- und COVID-19-Impfstoffen an Kinder ab fünf Jahren mit Zustimmung der Eltern und verlangt die Meldung dieser Impfungen an das staatliche elektronische Impfstoffregister. (Auch veröffentlicht in „Ausweitung der Impfstoffverwalter“)

Erweiterung der Befugnisse von Impfstoffverwaltern

Drei Staaten haben die Befugnis bestimmter Personen zur Verabreichung von Impfstoffen erweitert. Es besteht die berechtigte Sorge, dass Apotheker weniger gut ausgebildet sind als Ärzte oder Krankenschwestern, wenn es darum geht, Kinder und Erwachsene zu erkennen und auszusortieren, bei denen ein hohes Risiko für Impfstoffreaktionen besteht und die nicht geimpft werden sollten, und schwerwiegende Gesundheitsprobleme, Verletzungen und Todesfälle nach einer Impfung zu erkennen und schließlich an das bundesweite Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) zu melden.

Alaska HB 145 – Kodifiziert die Befugnis von Apothekern, Impfstoffe direkt zu verschreiben und zu verabreichen, im staatlichen Recht.

Pennsylvania HB 2679 – Erlaubt Apothekern und Praktikanten die Verabreichung von Grippe- und COVID-19-Impfstoffen an Kinder ab fünf Jahren mit Zustimmung der Eltern und verlangt die Meldung dieser Impfungen an das staatliche elektronische Impfstoffregister. (Auch veröffentlicht in „Abgelehnte Gesetzesentwürfe, die angenommen wurden“)

Virginia HB 1323 – Erlaubt Apothekern die Verabreichung von Impfstoffen an Kinder ab drei Jahren im Rahmen eines landesweiten Protokolls, das vom Board of Pharmacy in Zusammenarbeit mit dem Board of Medicine und dem Gesundheitsministerium entwickelt wurde. Die Impfstoffe stehen auf dem von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten Impfplan oder haben eine aktuelle Notfallgenehmigung der U.S. Food and Drug Administration.

Virginia HB 939 und SB 647 – Ermächtigt die Gesundheitsbehörde, Personen, die normalerweise nicht zur Verabreichung von Impfstoffen befugt sind, die Verabreichung von Impfstoffen durch Notfallaufträge zu gestatten.

Unnötige Gesetzesentwürfe

Manchmal werden Gesetzesentwürfe verabschiedet, die nicht sinnvoll sind. In New Hampshire wurde SB 288 ursprünglich eingereicht, um die COVID-19-Impfpflicht für Kinder zu verbieten. Sie wurde jedoch zu einer Studienvorlage herabgestuft, sodass sie Kinder nicht vor COVID-19-Vorschriften für den Besuch von Kindertagesstätten oder Schulen schützen kann.

New Hampshire SB 288 – Einsetzung eines Ausschusses, der die Liste der für Kinder vorgeschriebenen Impfungen untersuchen und Stellungnahmen zu COVID-19-Impfstoffen für Schule und Kinderbetreuung entgegennehmen soll.

Mehr Details zu den einzelnen Staaten sind in der Quelle zu finden.

Vergleich der letzten Sitzungsperioden mit 2022

Mit 875 Gesetzesentwürfen hat der NVIC die meisten impfstoffbezogenen Gesetzesentwürfe in der Geschichte des NVIC Advocacy Portals aufgezeichnet. Damit wurde der bisherige Höchststand von 473 Gesetzesentwürfen im Jahr 2021 und 232 Gesetzesentwürfen im Jahr 2020 übertroffen. Es ist wichtig anzumerken, dass dieser Anstieg auch ohne die Gesetzesentwürfe aus den vier Staaten Montana, Nevada, North Dakota und Texas zustande kam, die alle zwei Jahre in ungeraden Jahren tagen.

Bemerkenswert ist auch, dass im Jahr 2022 nur 44 Bundesstaaten und der District of Columbia die höchste Anzahl von Gesetzesentwürfen im Zusammenhang mit Impfstoffen aufwiesen, die unter den Auftrag des NVIC fallen.

Der NVIC lehnte 2022 etwas mehr Gesetzesentwürfe ab – 186 – als in den letzten beiden Jahren (130 bzw. 137), was jedoch nicht unerwartet war, da sich die Gesamtzahl der eingereichten Gesetzesentwürfe in diesem Jahr fast verdoppelt hat. Im Jahr 2022 hat die COVID-19-Pandemie das Interesse an impfstoffbezogenen Gesetzen in den Staaten weiter drastisch erhöht.

Dennoch wurden 2022 weit mehr Gesetzesentwürfe eingereicht, die der NVIC unterstützte, als in jeder anderen Sitzungsperiode. Der NVIC unterstützte in dieser Sitzungsperiode 475 Gesetzesentwürfe, das sind fast 200 mehr als die 278 im Jahr 2021 und mehr als das Vierfache der 99 im Jahr 2020 unterstützten Gesetzesentwürfe.

Die Kluft zwischen unterstützten und abgelehnten Gesetzesentwürfen hat sich weiter vergrößert, da immer mehr Familien, Gesundheitsdienstleister und Gesetzgeber die Notwendigkeit erkennen, den Schutz der informierten Zustimmung zu Impfungen in der öffentlichen Gesundheitspolitik und in Gesetzen zu sichern.

Aufgeklärte Gesetzgeber hören nicht nur in größerer Zahl auf besorgte Wähler, sondern beginnen auch, sich den aggressiven Lobbying-Bemühungen der Pharmaindustrie, des medizinischen Handels, der staatlichen Gesundheitsbehörden und anderer spezieller Interessengruppen zu widersetzen, die von Gesetzen profitieren, die Kinder und Erwachsene dazu zwingen, jeden von Pharmaunternehmen verkauften und von Bundesgesundheitsbehörden und medizinischen Fachverbänden empfohlenen Impfstoff zu verwenden.

Von den 186 Gesetzesentwürfen, gegen die NVIC in der Legislaturperiode 2022 opponierte, wurden nur 18 schlechte Impfstoffgesetze verabschiedet. Das ist die gleiche Anzahl, die 2016 und 2019 verabschiedet wurde, bevor die Bundesregierung Anfang 2020 den COVID-Pandemienotstand ausrief.

Die Beteiligung einzelner Bürger am Gesetzgebungsprozess durch persönliche Kommunikation und Aufklärung der Gesetzgeber hat nach wie vor einen enormen Einfluss auf die Ergebnisse von Gesetzesvorlagen im Zusammenhang mit Impfstoffen, die in den staatlichen Parlamenten eingebracht werden.

Obwohl Bundesbeamte versuchten, die COVID-Impfpolitik der Bundesstaaten im Jahr 2022 zu beeinflussen, wurden mehr Gesetzgeber der Bundesstaaten auf die Beweise aufmerksam, die die negativen gesundheitlichen Auswirkungen der COVID-Impfung belegen, auch wenn einige Arbeitgeber immer noch versuchen, die Impfung als Bedingung für die Beschäftigung vorzuschreiben.

Das jüngste Votum der Advisory Commission on Immunization Practices (ACIP) der CDC, den COVID-Impfstoff in den Impfplan für Kinder aufzunehmen, und zwar auch für Säuglinge im Alter von sechs Monaten, wird die Gesetzgeber in einigen Bundesstaaten unter Druck setzen, den COVID-Impfstoff in die Vorschriften für den Besuch von Kindertagesstätten und Schulen im Jahr 2023 aufzunehmen.

NVIC prognostiziert, dass die anhaltenden Lobbying-Bemühungen der Impfstoff- und Medizinindustrie sowie der Bundesbehörden, Kinder und Erwachsene zur COVID-Impfung zu zwingen, immer mehr Amerikaner in allen Bundesstaaten dazu bringen werden, sich auf allen Ebenen stärker in den Gesetzgebungsprozess einzubringen, um ihre Rechte auf informierte Zustimmung zu schützen.

Trends in der Gesetzgebung zu Impfstoffen.

Vorschläge für gute Gesetzesentwürfe für das Jahr 2023

Gesetze zur öffentlichen Gesundheit, die das Recht auf informierte Zustimmung nicht respektieren, betreffen Sie und Ihre Familie. Es ist notwendig, dass Sie sich mit Ihren Abgeordneten in Verbindung setzen und sie wissen lassen, was Sie von Impfgesetzen halten, die Zwang und Strafandrohung einsetzen, um die Verwendung von staatlich empfohlenen Impfstoffen wie dem COVID-Impfstoff zu erzwingen, anstatt eine informierte und freiwillige Impfentscheidung zu ermöglichen.

Um die größtmögliche Wirkung zu erzielen, haben wir eine Liste der besten Gesetzesentwürfe des Landes aus verschiedenen Bundesstaaten zusammengestellt, die 2022 eingereicht wurden und die es wert sind, auch in anderen Staaten eingereicht zu werden. Sprechen Sie mit Ihren Abgeordneten über die Wiedereinreichung von Gesetzesentwürfen in Ihrem Staat, die NVIC 2022 unterstützt hat, die aber nicht verabschiedet oder von den Gouverneuren mit einem Veto belegt wurden.

Diese Liste der besten Gesetzentwürfe enthält Links zu diesen Gesetzentwürfen und wird auf dem NVIC Advocacy Portal in einem Beitrag auf unserer Ankündigungsseite mit dem Titel „Die besten Gesetzentwürfe von 2022, die Sie JETZT für die nächste Sitzungsperiode mit Ihren Gesetzgebern teilen sollten“ veröffentlicht.

Ein weiterer umfassender Gesetzesentwurf, der 2021 eingereicht wurde, ist der texanische Gesetzesentwurf SB 1669, der Impfvorschriften und Diskriminierung aufgrund des Impfstatus verbieten würde. Es lohnt sich, dass Ihre Abgeordneten diese Gesetzesvorlage lesen und in Erwägung ziehen, sie in Ihrem Bundesstaat einzubringen.

Was können Sie sonst noch tun?

In Anbetracht der Tatsache, dass alle COVID-19-Gesetze in den Bundesstaaten gescheitert sind und dass viele Gesetze zum Schutz des Rechts auf informierte Zustimmung zu Impfungen in den Jahren 2021 und 2022 verabschiedet wurden, erwartet NVIC, dass die Bundesregierung, die Impfstoffindustrie und ihre Partner in den medizinischen Fachverbänden ihre Bemühungen in der Legislaturperiode 2023 weiter verstärken werden, um alle Einwohner aller Bundesstaaten zu COVID-Impfungen zu zwingen, und dass sie versuchen werden, Impfausnahmen in den Gesetzen zur öffentlichen Gesundheit einzuschränken oder zu beseitigen.

Bitte schließen Sie sich den Zehntausenden von Amerikanern an, die mit NVIC zusammenarbeiten, um die Linie in den Bundesstaaten zu halten. Bitte werden Sie noch heute ein registrierter Nutzer des kostenlosen NVIC Online Advocacy Portals und schauen Sie regelmäßig vorbei, um zu erfahren, wie Sie Ihre Gesetzgeber persönlich informieren können, wenn in Ihrem Staat Gesetzesentwürfe zu Impfstoffen auf den Weg gebracht werden, die Ihre Rechte betreffen. Bitte ermutigen Sie Ihre Familie und alle Ihre Freunde, das Gleiche zu tun. Melden Sie sich auch für unsere SMS-Warnungen an, indem Sie den vollständigen Namen Ihres Bundeslandes an die Nummer (202) 618-5488 schicken.

Es liegt auf der Hand, dass die Bemühungen der Basis in den Bundesstaaten viel mehr bewirken, als die Mainstream-Medien und die Befürworter von Zwangsimpfungen und -gesetzen, die keine Ausnahmen zulassen, zugeben wollen, und dass Ihre aktive Beteiligung für den Schutz des Rechts auf informierte Zustimmung und der Wahlmöglichkeiten bei Impfungen in Amerika von entscheidender Bedeutung ist.

Wenn Sie in Medienberichten oder Online-Diskussionen auf ungenaue Informationen stoßen, nehmen Sie sich bitte die Zeit, darauf zu reagieren, indem Sie einen konstruktiven Kommentar auf den öffentlichen Kommentarfeldern abgeben, vorwiegend angesichts der Zensur, die seit 2020 stattgefunden hat. Sie können auch genaue, gut referenzierte Informationen über Krankheiten und Impfstoffe sowie genaue Informationen über die Impfstoffgesetze der einzelnen Bundesstaaten bereitstellen, die Sie auf unserer Website NVIC.org finden können.

Der bebilderte und mit ausführlichen Quellenangaben versehene NVIC-Leitfaden zur Reform der Impfstoffpolitik und des Impfrechts ist ein weiteres gutes Instrument zur Impfaufklärung für Gesetzgeber, Freunde und Familie.

NVIC hat viele ausgezeichnete Artikel, Kommentare und Videos zu Wissenschaft, Politik und Recht im Zusammenhang mit Impfstoffen auf NVIC.org veröffentlicht, die Sie verwenden und weiterleiten können. Abonnieren Sie auch die kostenlose digitale Wochenzeitung The Vaccine Reaction, die aktuelle Nachrichten enthält.

Wenn Sie online zensiert werden, weil Sie korrekte Informationen über Impfungen, Infektionskrankheiten und Gesundheit zur Verfügung stellen, sollten Sie sich dagegen wehren und sich bemühen, diejenigen aufzuklären, die die Zensur vornehmen. Die Informationen, die Sie heute aussäen, können morgen und in Zukunft einen Unterschied machen.

Wie immer sind die Herausforderungen groß, aber auch die Möglichkeiten, Gesetzgeber und Einwohner aller Bundesstaaten aufzuklären und zu befähigen, die freie Wahl des Impfstoffs zu verteidigen. NVIC wird sich weiterhin dafür einsetzen, und wir freuen uns darauf, mit Ihnen über das NVIC Advocacy Portal zusammenzuarbeiten, um Ihnen in den verbleibenden Tagen des Jahres 2022 und im Jahr 2023 und darüber hinaus dabei zu helfen, die Rechte auf informierte Zustimmung zu Impfstoffen in Ihrem Staat zu schützen.

