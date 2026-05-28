Pepe Escobar: Der Westen verliert den Nahen Osten – Peking übernimmt

EXKLUSIV: Wie China und Pakistan den echten Deal liefern könnten

Von Pepe Escobar

Präsident Xi empfängt Präsident Trump in Peking. Weniger als eine Woche später empfängt er Präsident Putin: Beide unterzeichnen eine strategische gemeinsame Erklärung, die auf eine faktische Umstrukturierung des Systems internationaler Beziehungen hinweist. Anfang dieser Woche empfängt Präsident Xi zudem eine hochrangige pakistanische Delegation, darunter Feldmarschall Asim Munir, den wichtigsten Vermittler zwischen Iran und den USA.

All das ist eng miteinander verbunden. Neben Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), dem Flaggschiffprojekt der Neuen Seidenstraßen, sowie neuen Abkommen zwischen Islamabad und Alibaba ist die Tatsache entscheidend, dass der stille Garant der fieberhaften pakistanischen Vermittlungsbemühungen zwischen Washington und Teheran China ist.

Deshalb musste die pakistanische Führung nach Peking reisen, um alle Wendungen und Entwicklungen im Detail zu erläutern.

Diplomatische Quellen bestätigen, dass Asim Munir nach einer Arbeitsreise nach Teheran Präsident Xi erneut versichert habe, dass aus iranischer Sicht amerikanische Zusagen keinerlei Wert besitzen. Das wird ständig vom Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baqaei, wiederholt.

Sollte also jemals ein Abkommen unterzeichnet werden – nach möglichen Fortschritten beim derzeit festgefahrenen Memorandum of Understanding (MoU) – dann ist Chinas Unterschrift absolut unverzichtbar. Dasselbe gilt für Russland.

Währenddessen hat Präsident Trump im Bereich der hektischen „Wendungen und Überraschungen“ mehreren islamischen Staaten ein absurdes Ultimatum gestellt: Sie müssten gleichzeitig die Abraham-Abkommen unterzeichnen, andernfalls würden sie aus „seinem“ Iran-Deal ausgeschlossen – als gehöre dieser ihm.

Übersetzung: Der gesamte Krieg gegen Iran könnte letztlich geführt worden sein, um Westasien zur Normalisierung mit Israel zu zwingen. Das pakistanische Verteidigungsministerium hat Trumps Diktat bereits zurückgewiesen.

Eine laufende diplomatische Untersuchung – von West- und Südasien bis nach China – hat ergeben, dass ein möglicher Iran-USA-Deal entgegen aller Erwartungen nicht tot ist. Aber er tritt nun in seine heikelste und gefährlichste Phase ein.

Im Wesentlichen wurde bereits ein ziemlich umfassendes Abkommen zwischen Iran, den USA, Saudi-Arabien und Katar erreicht – allerdings nicht unbedingt mit den Vereinigten Arabischen Emiraten – wobei Pakistan als zentraler Vermittler fungiert und China solide Rückendeckung liefert, akzeptiert von allen Beteiligten.

Diplomaten erwarten eine formelle Bekanntgabe bereits zu den Eid-Feierlichkeiten, die 2026 auf Sonntag, den 31. Mai, fallen. Das würde Folgendes umfassen: einen umfassenden Waffenstillstand; eine noch nicht detailliert ausgearbeitete Wiederöffnung der Straße von Hormus; keine Maut oder Gebühren in der Straße (auch wenn Teheran dem niemals zustimmen werde); sowie das Ende der US-Seeblockade.

Danach erwarten Diplomaten weitere 30 bis 60 Tage hektischer Verhandlungen, die zu einer wesentlich umfassenderen langfristigen Vereinbarung führen sollen – einschließlich der Aufhebung von Sanktionen, der Freigabe eingefrorener Vermögenswerte und einer endgültigen Klärung der Nuklearfrage.

Eine Frage des Vertrauens

All das mag wie Wunschdenken klingen, doch es stammt von Personen, die aktiv an den laufenden Verhandlungen beteiligt sind. Es handelt sich um Realpolitik-Praktiker, die voll und ganz erwarten, dass Israel und sämtliche Strömungen der zionistischen Lobby in Washington immensen Druck ausüben werden, um den Prozess zu sabotieren und zu torpedieren. Genau das geschieht bereits und zeigt, wie sehr die zionistische Achse die unaufhaltsame geopolitische Neuordnung in Westasien fürchtet.

Diese Akteure erklärten beispielsweise, dass Pakistan und China – sehr diskret – den diplomatischen Rahmen lange vor Trumps öffentlichem Eingeständnis der Verhandlungen aufgebaut hätten.

Ebenso verwiesen sie darauf, dass Saudi-Arabien und Katar Trump massiv dazu gedrängt hätten, sich von der Eskalationsfalle zu lösen, während die amerikanischen Mainstream-Medien weiterhin von Bombenszenarien besessen gewesen seien.

Inzwischen wissen wir alle, dass Trump „seinen“ Deal erst verkündete, nachdem er mit den Führern Pakistans, Saudi-Arabiens, Katars, der Türkei, Ägyptens, Jordaniens, Bahrains und sogar der äußerst zurückhaltenden VAE gesprochen hatte – einem faktischen Verbündeten Israels: „Die letzten Aspekte und Details des Deals werden derzeit diskutiert und in Kürze bekannt gegeben“ (Trump auf Truth Social, 23. Mai).

Auf der anderen Seite steht Iran, strategisch unterstützt von Pakistan, China und Russland und frei von theatralischen Hollywood-Ausbrüchen – fokussiert ausschließlich auf konkrete Ergebnisse.

Die iranische Führung – insbesondere der enge Kreis um Mojtaba Khamenei – strebt tatsächlich eine Verhandlungslösung an und ist sogar bereit, Kompromisse einzugehen, aber niemals bereit, ihre Souveränität aufzugeben.

Vorhersehbar bleibt das zentrale Hindernis das Vertrauen: Niemand bei klarem Verstand könne Trump persönlich vertrauen, der – vorsichtig formuliert – als impulsiv, sprunghaft und institutionell völlig unzuverlässig gilt.

Teheran ist erneut nicht an einem weiteren JCPOA-ähnlichen Abkommen interessiert, bei dem am Ende alle Versprechen gebrochen werden.

Bei den konkreten Ergebnissen gibt es zumindest bereits gewisse Bewegungen in Bezug auf Irans eingefrorene Vermögenswerte. Teherans klare Position: Ohne sinnvolle Mechanismen wird kein MoU unterzeichnet. Deshalb laufen fieberhafte multilaterale Gespräche in Doha, die zur bevorstehenden Freigabe von 12 Milliarden Dollar iranischer Vermögenswerte führen sollen.

Saudi-Leaks zum möglichen Deal – nichts davon ist vollständig bestätigt – umfassen die Aufhebung der Sanktionen gegen iranisches Öl sowie Irans Zustimmung, die Urananreicherung nicht über dieselben 3,67 % hinaus fortzusetzen, die bereits im JCPOA festgelegt waren (welches von Trump zerstört wurde). Zusätzlich würde Teheran der Auslagerung von 400 Kilogramm seines derzeitigen 60-prozentig angereicherten Urans zustimmen – möglicherweise nach China, Russland oder sogar Pakistan – und etwa 10 % seines nahezu waffenfähigen Bestands behalten.

Währenddessen umgeht Teheran in der Realität weiterhin die amerikanische Blockade und exportiert tatsächlich täglich 100.000 Barrel Öl mehr – hauptsächlich nach China – als vor dem Krieg. Innerhalb von nur 72 Stunden lotste die Marine der IRGC über 100 Tanker durch die Straße von Hormus, unter den Regeln der neuen Persian Gulf Strait Authority (PGSA). Niemand beschwert sich und alle zahlen die Maut, die bei Supertankern bis zu 2 Millionen Dollar erreichen kann. In Bitcoin. Kein Petrodollar beteiligt.

Westasien tritt in eine neue Ära ein

Die Einsätze könnten nicht höher sein. Doch wenn der aktuelle Rahmen die nächsten Tage überlebt, wird sich die gesamte geopolitische Architektur Westasiens vollständig verändern. Und zwar keineswegs zufällig, sondern vollkommen im Einklang mit den Prioritäten der russisch-chinesischen gemeinsamen Erklärung.

Werfen wir also einen Blick auf die wichtigsten Konsequenzen:

China positioniert sich definitiv als neuer langfristiger geoökonomischer Anker Westasiens.

Pakistan entwickelt sich zu einem zentralen diplomatischen und sicherheitspolitischen Vermittler und übernimmt aktiv eine „Sicherheits-Schirm“-Rolle – eine direkte Folge seines Militärpakts mit Saudi-Arabien.

Die Golfmonarchien erreichen faktisch größere strategische Unabhängigkeit von Washington.

Iran kapituliert nicht, sondern erntet die Früchte seiner dezentralisierten Mosaik-Militärstrategie und der Neukalibrierung seines souveränen Widerstands – und steigt zur regionalen Schlüsselmacht und zu einer der großen Mächte Eurasiens auf.

Der Todeskult in Westasien, besessen von Genozid und grenzenloser Expansion, verliert seine Fähigkeit, die Dynamik der Eskalation zu diktieren.

All das erklärt, warum der absolut erbitterte Kampf um diesen Deal – in jedem einzelnen Detail – in den kommenden Tagen ohne jede Zurückhaltung geführt werden wird.

Ein günstiges vorläufiges Ergebnis deutet auf ein stufenweises MoU hin, das die Eskalation sofort stoppen soll, während die nahezu unlösbaren Fragen zu Nuklearprogramm und Sanktionen auf spätere Verhandlungen verschoben werden.

Um zu diesem Heiligen Gral, einem „Islamabad Accord“, zu gelangen, steht Pakistan vor einer sisyphusartigen Aufgabe.

Islamabad muss kompromisslos direkte militärische und geheimdienstliche Verbindungen mit der iranischen Führung koordinieren; strategisch mit China zusammenarbeiten – genau dafür dient der entscheidende Besuch in Peking am Montag – insbesondere bei Garantien, Energie-Lieferketten und der Nachkriegsarchitektur; und gleichzeitig ununterbrochen mit den Golfmonarchien konsultieren.

China wird zwangsläufig der große Gewinner eines Islamabad-Abkommens sein. Peking sichert seine strategischen Energiezufuhren, bewahrt und stärkt Iran als wichtigen strategischen Partner und etabliert sich endgültig als langfristiges geoökonomisches Machtzentrum Westasiens. Und das alles, ohne einen einzigen Schuss abzugeben.

Trump hingegen würde zumindest eine Art Ausweg mit einem Rest Würde erhalten – den er zwangsläufig als „Sieg“ verkaufen wird. Was den hegemonialen Einfluss in Westasien betrifft, sprechen wir jedoch von einer tiefgreifenden Neuverhandlung der Nachkriegsordnung der unipolaren Welt – vorsichtig formuliert.

Es ist fair zu sagen, dass Iran, China und Pakistan – eine Westasien-/Südasien-/Ostasien-Verbindung – alles auf die Möglichkeit setzen, dass ein „Islamabad Accord“ Wirklichkeit wird.

Das würde faktisch den endgültigen Übergang von der Nach-Kalten-Kriegs-Ordnung zu einer wirklich multipolaren, russisch-chinesisch ausgerichteten geopolitischen und auf „Unteilbarkeit der Sicherheit“ basierenden Architektur in ganz Westasien markieren – mit enormen, weitreichenden Folgen für ganz Eurasien.