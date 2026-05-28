EXKLUSIV: Wie man dem „Great Reset“ entkommt | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

„Es reicht nicht mehr aus, nur wachsam zu sein.“ Derrick Broze erklärt, was die Menschen tun müssen, wenn sie der technokratischen Zukunft entkommen wollen.

Die eigentliche Kluft besteht heute nicht zwischen Menschen, die wach sind, und solchen, die schlafen.

Sie besteht zwischen Menschen, die nach COVID ihre Lebensweise geändert haben … und solchen, die in dem Moment, als sich das Leben wieder normal anfühlte, sofort in die Abhängigkeit zurückgefallen sind.

Derrick Broze sagt, „wach zu sein“ bedeute nichts, wenn man nie seine Lebensweise ändere, von wem man abhängig sei oder wie gut man auf die nächste Krise vorbereitet sei.

Das Beängstigende ist nicht, dass die Menschen nicht mehr sehen, was geschieht. Es ist, wie viele es zwar sehen … aber dennoch nichts an ihrer Lebensweise geändert haben.

The real divide today isn’t between people who are awake and asleep.



It’s between people who changed how they live after COVID… and people who slipped right back into dependence the moment life felt normal again.@DBrozeLiveFree says “being awake” means nothing if you never… pic.twitter.com/2DDpNHcuu3 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 23, 2026

Eine von Derricks größten Enttäuschungen ist, wie schnell die Menschen wieder in ihren gewohnten Alltag zurückfielen, sobald sich das Leben wieder normal anfühlte.

Während der Corona-Pandemie begannen Millionen von Menschen plötzlich, Institutionen in Frage zu stellen, denen sie ihr ganzes Leben lang vertraut hatten. Für einen kurzen Moment gab es eine echte Dynamik, sich weniger von zentraler Kontrolle abhängig zu machen. Die Menschen erkannten, wie schnell Regierungen, Medien, Konzerne und digitale Plattformen sich abstimmen können, um Verhalten zu beeinflussen, den Alltag einzuschränken und zur Einhaltung von Vorschriften zu zwingen.

Doch laut Derrick verschwand ein Großteil dieser Dringlichkeit in dem Moment, als die unmittelbare Krise abebte.

Er glaubt, dass sich seit COVID eine große Kluft aufgetan hat zwischen Menschen, die sich bereits vor der Pandemie mit übergeordneten politischen und wirtschaftlichen Themen auseinandergesetzt hatten, und Menschen, die erst durch dieses einzelne Ereignis politisch sensibilisiert wurden. Viele, die während COVID aufgewacht seien, hätten die Krise fast ausschließlich durch die Brille von Impfungen und Lockdowns betrachtet. Sobald die Vorschriften endeten und sich die politische Führung änderte, fielen viele Menschen sofort wieder in alte Routinen zurück.

„Trump wurde gewählt, jetzt müssen wir uns um nichts mehr sorgen“, sagte er und beschrieb die Denkweise, der er zunehmend begegnet.

Derrick argumentierte, dass diese Mentalität viel tiefer reicht als die Politik. Seiner Ansicht nach wurden die Menschen darauf konditioniert zu glauben, Freiheit sei etwas, das alle vier Jahre von oben durch Wahlen verliehen wird, anstatt etwas, das langsam durch Gewohnheiten, Opfer, Vorbereitung, Disziplin und starke lokale Gemeinschaften aufgebaut wird.

Das Problem ist, dass die meisten Menschen bereits am Ende ihrer Kräfte sind.

Familien sind bis zum Äußersten belastet, während sie versuchen, in Systemen zu überleben, die darauf ausgelegt sind, sie im Laufe der Zeit finanziell, emotional und körperlich auszulaugen. Die Menschen gehen Vollzeit arbeiten, ziehen Kinder groß, bezahlen steigende Rechnungen und versuchen, ein gewisses Maß an Normalität aufrechtzuerhalten, während die Inflation still und leise die Kaufkraft untergräbt und die digitale Abhängigkeit weiter zunimmt.

Derrick warnte, dass diese Erschöpfung gefährlich wird, weil sie Passivität erzeugt. Die Menschen sind so sehr damit beschäftigt, innerhalb des Systems zu überleben, dass sie nie die Fähigkeit entwickeln, ohne es zu leben.

One of @DBrozeLiveFree's biggest frustrations is how quickly people relaxed once daily life started feeling normal again.



During COVID, millions suddenly started questioning institutions they had trusted their entire lives. For a brief moment, there was real momentum behind… pic.twitter.com/p6cBkuBntx — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 23, 2026

Derrick ist der Ansicht, dass einer der größten Fehler, den Menschen begehen, darin besteht, anzunehmen, Vorbereitung bedeute Panik, Isolation oder das vollständige Verschwinden aus der Gesellschaft.

Sein Ansatz war weitaus praktischer als das.

Das Ziel, so erklärte er, bestehe darin, zu lernen, wie man „sich so weit wie möglich aus dem System zurückzieht, während man weiterhin innerhalb desselben kämpft.“

Viele der Ideen, die Derrick erörterte, stammen direkt aus seinem Buch „How to Opt Out of the Technocratic State“, das sich darauf konzentriert, normalen Menschen dabei zu helfen, ihre Abhängigkeit von zentraler Kontrolle zu verringern, bevor diese Abhängigkeit zu einem Druckmittel wird.

Laut Derrick beginnt dies mit einer ernsthaften Selbsteinschätzung in den Lebensbereichen, in denen Menschen am verwundbarsten sind: Ernährung, Bankwesen, digitale Technologie, Bildung, Gesundheit und lokale Gemeinschaft.

„Wir müssen eine ganzheitliche Selbsteinschätzung unseres Lebens vornehmen“, sagte er und forderte die Menschen auf, herauszufinden, wo sie noch stark „in die Matrix eingebunden“ sind.

Je abhängiger jemand in Bezug auf alle Grundbedürfnisse von zentraler Kontrolle wird, desto weniger echte Wahlmöglichkeiten hat er, sobald Druck entsteht.

Deshalb widersprach Derrick dem Klischee, dass „Prepper“ randständige Extremisten seien.

Während des größten Teils der Menschheitsgeschichte galt Vorsorge nicht als ungewöhnlich. Familien legten vor dem Winter Vorräte an. Gemeinschaften stützten sich auf lokalen Handel und teilten Ressourcen. Die Menschen erlernten praktische Fertigkeiten, weil das Überleben davon abhing.

Moderne Annehmlichkeiten haben diese Denkweise weitgehend verdrängt.

Derrick nannte das Bankwesen als ein Beispiel dafür, wie die Abhängigkeit im Laufe der Zeit still und leise wächst. Selbst kleine Schritte zur Verringerung der finanziellen Abhängigkeit, zum Abbau von Schulden, zur Diversifizierung von Ersparnissen oder zum Aufbau lokaler Unterstützungsnetzwerke können die Verwundbarkeit verringern, wenn Instabilität eintritt.

Lebensmittel wurden zu einem weiteren Schwerpunkt.

Er ermutigte die Menschen, sich nicht mehr ausschließlich auf große Supermarktketten zu verlassen, sondern stattdessen, wann immer möglich, direkte Beziehungen zu lokalen Bauern, Gemeinschaftsgärten und kleinen Lebensmittelproduzenten aufzubauen.

„Es reicht nicht mehr aus, nur wachsam zu sein“, sagte er.

Man kann endlos Podcasts, Dokumentationen, Eilmeldungen und politische Analysen konsumieren und dennoch im wirklichen Leben völlig unvorbereitet bleiben.

„Man kann wachsam sein, Dokumentationen und Podcasts schauen, die bestinformierte Person der Welt sein und nichts dagegen unternehmen, um dann direkt in das FEMA-Lager zu laufen“, warnte Derrick.

Die eigentliche Kluft, so argumentierte er, bestehe nicht mehr zwischen Menschen, die wach sind, und solchen, die schlafen. Sie bestehe zwischen Menschen, die ihre Lebensweise geändert haben … und solchen, die dies nicht getan haben.

Derrick believes one of the biggest mistakes people make is assuming preparation means panic, isolation, or disappearing from society entirely.



His approach was far more practical than that.



The goal, he explained, is learning how to “exit the system as much as possible while… pic.twitter.com/57HbBCJMHZ — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 23, 2026

Bequemlichkeit ist einer der Hauptgründe, warum die Menschen aufhören, sich auf den „Great Reset“ vorzubereiten.

Viele Menschen verstehen, zumindest auf einer gewissen Ebene, dass die technokratische Zukunft nicht mehr nur Theorie ist. Sie wird bereits um sie herum aufgebaut. Aber nur zu wissen, dass etwas nicht stimmt, bedeutet nicht, dass die Menschen tatsächlich etwas ändern werden.

Für viele von uns fühlt sich das Leben immer noch angenehm genug an, um schwierige Entscheidungen aufzuschieben.

„Ich habe Essen, Klimaanlage, Netflix, das Leben ist ziemlich angenehm“, erklärte Derrick und beschrieb damit die Denkweise, die Menschen emotional von den größeren Problemen distanziert, die sich um sie herum abspielen.

Die Menschen können Stunden damit verbringen, Informationen über Impfstoffe, Korruption, Überwachung und Zensur zu studieren, während sie diese immer noch eher als Unterhaltung betrachten als als etwas, das ihr eigenes Leben tatsächlich beeinflussen könnte.

Derrick bezeichnete diese Denkweise als „Conspiratainment“.

Die Menschen konsumieren endlose Inhalte – Dokumentationen, Podcasts, ausführliche Artikel, aktuelle Nachrichten –, ohne jemals tatsächlich etwas an ihrer Lebensweise zu ändern.

Irgendwann fungieren die Informationen nicht mehr als Vorbereitung, sondern als emotionale Stimulation.

Laut Derrick wird Hoffnungslosigkeit in dem Moment gefährlich, in dem sie sich in Passivität verwandelt.

„Wenn du dir diese Sendungen ansiehst und so sehr in Schwarzmalerei verfällst, dass du glaubst, nichts könne getan werden, dann haben sie bereits gewonnen“, sagte er.

Derrick wies die Vorstellung zurück, dass Unsicherheit ein Grund sei, aufzugeben.

Ja, schlechte Ergebnisse sind möglich. Die zentralisierte Kontrolle könnte weiter verschärft werden. Der wirtschaftliche Druck könnte zunehmen. Die Freiheiten könnten weiter ausgehöhlt werden.

Aber er argumentierte, dass eine psychologische Kapitulation, noch bevor sich die Ereignisse überhaupt entfalten, eine Niederlage garantiert, noch bevor wirklicher Druck überhaupt eintritt.

„Ich würde lieber versuchen, eine Parallelwelt aufzubauen, selbst wenn ich weiß, dass wir scheitern könnten, als nichts zu tun“, sagte er.

Das Ziel war nicht Angst oder Realitätsflucht. Es ging darum, stärkere Gemeinschaften, festere Beziehungen und größere Widerstandsfähigkeit aufzubauen, bevor die Krise die Menschen zu verzweifelten Entscheidungen zwingt.

Maria sagte, sie begegne dieser Denkweise ständig.

„Ich könnte dir nicht mehr zustimmen.“

Comfort is one of the biggest reasons people stop preparing for the Great Reset.



Many people understand, at least on some level, that the technocratic future is no longer theoretical. It’s already being built around them. But simply knowing something is wrong doesn’t mean people… pic.twitter.com/RTaMB62Uh9 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 23, 2026

Nach sechzehn Jahren in den unabhängigen Medien sagte Derrick, eine Tatsache sei mittlerweile nicht mehr zu übersehen: die Menschen interessieren sich weitaus mehr für Skandale als für Lösungen.

Videos über Epstein, politisches Chaos, Korruption und den Zusammenbruch von Institutionen schneiden durchweg besser ab als Inhalte über Gartenarbeit, Lebensmittelproduktion, Homeschooling, lokale Gemeinschaften oder Selbstversorgung – selbst bei einem Publikum, das behauptet, echte Veränderungen zu wollen.

Die Menschen sind zutiefst daran interessiert, aufzudecken, was mit der Welt nicht stimmt. Das Schwierigere ist, ihr Leben deswegen tatsächlich zu ändern.

Das ist ein Grund, warum Derrick seine „45-Tage-Exit-and-Build-Challenge“ ins Leben gerufen hat – eine Initiative, die darauf abzielt, die Menschen vom passiven „Doom-Scrolling“ weg und hin zu praktischem Handeln zu bewegen.

Die Kernbotschaft war nie, in die Wildnis zu verschwinden oder über Nacht völlig autark zu werden.

Selbst für Menschen, die in Städten leben, gibt es laut Derrick immer noch praktische Wege, weniger abhängig zu werden: Lebensmittel auf kleinerem Raum anbauen, lokale Bauern unterstützen, praktische Fähigkeiten erlernen, die Abhängigkeit von Big Tech verringern und reale Gemeinschaften wiederaufbauen.

Ein Hauptgrund, warum Derrick beschloss, wieder auf Tour zu gehen, war, dass zu viele Menschen hinter ihren Bildschirmen isoliert sind.

Während der Corona-Pandemie suchten die Menschen aktiv nach Alternativen, lokalen Netzwerken und Lösungen. Doch obwohl Überwachung, digitale Kontrolle, Zensur und Zentralisierung weiter zunahmen, schwand ein Großteil dieser Dringlichkeit, sobald sich das Leben wieder normal anfühlte.

Die Activation Tour ist Derricks Versuch, passives Bewusstsein wieder in reale Taten umzusetzen.

Manche Menschen suchen Rat zum Thema Selbstversorgung oder Heimunterricht. Andere möchten mehr über Datenschutz-Tools, alternative Technologien, lokale Unternehmensnetzwerke oder darüber erfahren, wie man die Abhängigkeit von zentralisierten Infrastrukturen insgesamt verringern kann.

Einer der ermutigendsten Aspekte der Tour, so Derrick, sei es gewesen, wieder mit Menschen in Kontakt zu treten, die er vor Jahren kennengelernt hatte und die inzwischen wesentliche Teile ihres Lebens neu gestaltet haben.

Einige begannen, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. Andere kauften Land, legten Gärten an, verließen die Plattformen der großen Tech-Konzerne oder bauten stärkere lokale Unterstützungsnetzwerke auf, die es für sie zuvor schlichtweg nicht gab.

Was Derrick am meisten ermutigte, war zu sehen, wie Menschen offen sowohl über ihre Erfolge als auch über ihre Misserfolge sprachen. Sie teilen Fehler, tauschen Ideen aus, geben praktische Ratschläge und helfen sich gegenseitig, Probleme gemeinsam in Echtzeit zu lösen.

„Das Ziel war nie Perfektion. Es war Bewegung.“

Das Ziel war nicht, auf einen zukünftigen politischen Retter zu warten oder endlos alarmierende Schlagzeilen im Internet zu konsumieren. Es war, dass gewöhnliche Menschen langsam schwerer zu kontrollieren wurden, indem sie weniger abhängig wurden.

Derrick glaubt, dass diese realen Beziehungen in den kommenden Jahren wichtiger denn je sein könnten.

„Ich weiß, dass unser Zusammenkommen und diese Gespräche ein großer Teil der Lösung sind.“

Diese Überzeugung ist letztlich das Fundament der Activation Tour: Menschen in der realen Welt wieder miteinander zu verbinden, bevor Isolation, Abhängigkeit und Passivität dauerhaft werden.

Für Zuschauer, die mehr erfahren möchten: Die kommenden Städte und Veranstaltungstermine werden regelmäßig unter ActivationTour.org aktualisiert.

After sixteen years in independent media, @DBrozeLiveFree said one reality has become impossible to ignore: people are far more drawn to scandals than solutions.



Videos about Epstein, political chaos, corruption, and institutional collapse consistently outperform content about… pic.twitter.com/rrxjl9htTK — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 23, 2026

Wir möchten uns bei Derrick Broze (@DBrozeLiveFree) dafür bedanken, dass er heute bei uns zu Gast war – und vor allem möchten wir euch dafür danken, dass ihr zuschaut und eure Pflicht erfüllt, euch zu informieren, während so viele andere sich dagegen entscheiden.

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: