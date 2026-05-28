Trumps rote Linie: Keine Aufhebung der Sanktionen, solange der Iran nicht auf Uran verzichtet; USA lehnen von iranischer Seite „erfundenes“ Friedenskonzept ab und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trumps rote Linie (PBS): „Nein, nein, ganz und gar nicht. Keine Aufhebung der Sanktionen, nein“ – es sei denn, der Iran gibt sein angereichertes Uran auf. „Der Iran verhandelt auf Reserve“ , sagt Trump in einer Kabinettssitzung.

– es sei denn, der Iran gibt sein angereichertes Uran auf. , Trump in einer Kabinettssitzung. Das Weiße Haus weist die „reine Erfindung“ der iranischen Fernsehberichte über den Stand des MOU und des Vertragsentwurfs zurück.

der iranischen Fernsehberichte über den Stand des MOU und des Vertragsentwurfs zurück. Die IRGC hält an ihrer Rhetorik fest: Sie warnt, dass der Iran „das Gebiet von Chabahar bis Mahshahr in einen Friedhof für Aggressoren verwandeln würde “, sollte der Waffenstillstand zusammenbrechen.

“, sollte der Waffenstillstand zusammenbrechen. CENTCOM: „Offensichtlich versuchen die Iraner, sich hier alle Optionen offen zu halten und mehr Druck auf die USA auszuüben .“

.“ Der iranische Präsident: „Das Hauptschlachtfeld ist heute der Wirtschaftskrieg . “

. Der internationale Flughafen Tabriz im Nordwesten des Iran – der während des Höhepunkts der Luftangriffe schwere Schäden davongetragen hatte – ist offiziell wieder in Betrieb, womit die Zahl der wiederhergestellten Flughäfen auf 20 steigt.

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Mehr von Trumps Kabinettssitzung

Der Präsident hat erklärt, dass im Rahmen eines Rahmenabkommens die Straße von Hormus sofort geöffnet würde; die Iraner bestehen jedoch nun darauf, dass die IRGC die Kontrolle über diese wichtige Öltransitroute hat. Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung einiger der interessanteren aktuellen Äußerungen von Trump während einer im Fernsehen übertragenen Kabinettssitzung im Weißen Haus.

TRUMP: DIE STRASSE VON HORMUZ WIRD FÜR ALLE GEÖFFNET

TRUMP: WIR WERDEN DIE STRASSE VON HORMUZ BEWACHEN

TRUMP: OMAN WIRD SICH BENIMMEN, ODER WIR MÜSSEN SIE IN DIE LUFT JAGEN

TRUMP ZUM IRAN: WENN SIE SICH BENIMMEN, LASSEN WIR SIE IHR GELD BEHALTEN

Trumps rote Linie

Präsident Trump hat seine „rote Linie“ für Verhandlungen bekräftigt, die sich auf angereichertes Uran und die Atomfrage konzentriert:

Präsident Donald Trump sagte am Mittwoch, dass der Iran keine Sanktionserleichterungen im Austausch für den Verzicht auf sein hochangereichertes Uran erhalten werde. Seine Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Vereinigten Staaten und der Iran versuchen, ein Abkommen zu erzielen, um den Konflikt zu beenden, der den Nahen Osten seit drei Monaten erschüttert.

„Nein, nein, ganz und gar nicht. Keine Sanktionserleichterungen, nein“, sagte Trump gegenüber PBS News während eines kurzen Telefonats, als er gefragt wurde, ob das aktuelle Abkommen bedeuten würde, dass der Iran sein hochangereichertes Uran im Austausch für Sanktionserleichterungen aufgeben würde.

Trump sagte außerdem in einer im Fernsehen übertragenen Kabinettssitzung am Mittwochnachmittag, der Iran sei „auf ein Abkommen aus“, aber dass „der Iran auf Reserve verhandelt.“

Weißes Haus weist „reine Erfindung“ zum Inhalt des iranischen TV-MOU zurück

Die Trump-Regierung hat die morgendlichen Berichte der iranischen Staatsmedien über den Inhalt eines aktuellen „Memorandum of Understanding“ (MOU) zurückgewiesen – in dem seltsamerweise jeglicher Hinweis auf das Schicksal des angereicherten Urans des Iran fehlte…

WEISSES HAUS: NIEMAND SOLLTE DEN BERICHTEN DER IRANISCHEN STAATSMEDIEN GLAUBEN

WEISSES HAUS BEZEICHNET BERICHTETE IRAN-MOU ALS „VOLLKOMMENE ERFINDUNG“

Ein Beamter betonte, es handele sich um eine „vollkommene Erfindung“ – und so scheint es, als stünden wir wieder am Anfang, da Teheran ebenfalls erklärt hat, derzeit nur in „indirektem“ Kontakt mit Washington zu stehen. Es gibt weitere Berichte in US-Medien, wonach das Pentagon eine neue Zielliste erstellt und eingeräumt hat, dass es den Iranern gelungen ist, ihre Raketenabschussbasen besser zu verbergen.

US-Seite verurteilt Berichterstattung der iranischen Staatsmedien über aktuellen MOU-Entwurf und -Status:

This report from Iranian controlled media is not true and the MOU they “released” is a complete fabrication. Nobody should believe what Iranian state media is putting out. FACTS MATTER. https://t.co/agpTnBSgKu — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 27, 2026

Übersetzungen von „X“: Dieser Bericht aus iranisch kontrollierten Medien ist nicht wahr, und das MOU, das sie „veröffentlicht“ haben, ist eine vollständige Fälschung. Niemand sollte glauben, was die iranischen Staatsmedien verbreiten. FAKTEN SIND WICHTIG.

EILIGE MELDUNG: Der iranische Staatssender hat veröffentlicht, was er als neuen Entwurfsvorschlag für einen Friedensvertrag mit den USA bezeichnet – und er soll nach Berichten immer noch mit mehreren großen amerikanischen roten Linien kollidieren.

Der Vorschlag soll Forderungen im Zusammenhang mit Irans Nuklearprogramm und zukünftigen Durchsetzungsmaßnahmen enthalten, während er zudem die Freigabe von 20 Milliarden Dollar an eingefrorenen Geldern als Teil des Deals verlangt.

Vizepräsident Vance sagt, er sei hoffnungsvoll, dass eine Einigung noch immer erreicht werden könne, warnte aber, dass die Administration darauf fokussiert sei, einen Deal zu sichern, den der Iran in Zukunft nicht verletzen werde.

@JacquiHeinrich zerlegt die neuesten Entwicklungen und was die Verhandlungen noch immer zum Platzen bringen könnte.

Ölpreis bricht nach Schlagzeilen zu MOU ein

Was den Stand der Verhandlungen angeht, geben die folgenden Schlagzeilen einen Überblick über den aktuellen Stand (wobei die Frage des angereicherten Urans oder die Freigabe iranischer Gelder auffällig fehlt). Bloomberg fasst zusammen: „Ein inoffizieller Entwurf eines vorläufigen Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran sieht vor, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus innerhalb eines Monats nach Abschluss des Abkommens wieder normal laufen kann, so das iranische Staatsfernsehen.

Es ist unklar, wie aktuell der von IRIB News gemeldete Entwurf ist und ob die USA den Bedingungen zugestimmt haben.“

Das iranische Staatsfernsehen gibt an, über einen Entwurf des ersten inoffiziellen Rahmens für ein MOU mit den USA zu verfügen

Laut dem Entwurf des MOU werden sich die US-Streitkräfte aus der Umgebung des Iran zurückziehen und die Seeblockade aufheben

Das iranische Staatsfernsehen sagt, im Gegenzug habe sich der Iran verpflichtet, die Zahl der kommerziellen Transitschiffe durch die Straße von Hormus innerhalb eines Monats auf das Vorkriegsniveau zurückzuführen

Das iranische Staatsfernsehen sagt, Militärschiffe seien in diesem Vertragsentwurf nicht enthalten

Iranisches Staatsfernsehen: Ein endgültiges Abkommen wird als verbindliche Resolution des UN-Sicherheitsrats verabschiedet, sofern es innerhalb von 60 Tagen zustande kommt.

Der Rahmen des Islamabad-Memorandums befindet sich noch in Arbeit und besagt, dass der Iran ohne „konkrete Überprüfung“ keine Maßnahmen ergreifen wird.

Sollte innerhalb von 60 Tagen eine endgültige Einigung erzielt werden, wird diese Vereinbarung in Form einer verbindlichen Resolution des UN-Sicherheitsrats verabschiedet.

Die Verwaltung und die Routenführung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus werden vom Iran in Zusammenarbeit mit Oman geregelt.

Ölverschmutzung in den Schlagzeilen:

Wie immer gibt es Grund zur Skepsis:

White House (more or less) denies accuracy of reported draft MOU with Iran.



We all should be far more skeptical of any alleged deal details disclosed. https://t.co/Umrpm3iKE6 — Caitlin Doornbos (@CaitlinDoornbos) May 27, 2026

Übersetzungen von „X“: Weißes Haus (mehr oder weniger) bestreitet die Richtigkeit des berichteten Entwurfs einer Absichtserklärung mit dem Iran. Wir alle sollten uns viel skeptischer gegenüber allen angeblichen Details eines Deals zeigen, die offengelegt werden.

Tim Miller leidet an einem so schweren Fall von Trump-Wahnsinn, dass er sein erdnussengroßes Hirn völlig verdreht hat und anfängt, iranische Staatsmedien als Fakten zu nehmen und in ihrem Namen Desinformation zu verbreiten. Vielleicht sollte Tim sich unter FARA registrieren, weil er als Agent eines fremden Landes agiert.

Iran kündigt „Friedhof für Aggressoren“ an – trotz „indirekter“ Kontakte zu den USA

Teheran hält die Kriegsrhetorik auf höchstem Niveau, räumt jedoch auch ein, dass eine Rückkehr zu einem umfassenden Krieg mit den Vereinigten Staaten und Israel zum jetzigen Zeitpunkt „unwahrscheinlich“ sei. Wie Bloomberg berichtet, gibt die Islamische Republik an, dass derzeit nur „indirekte“ Kontakte zu Washington bestehen.

Die IRGC versucht, jegliche Vermutung zu entkräften, dass der Iran aus einer Position taktischer Unterwerfung in Friedensgespräche eintritt. Im Gespräch mit der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Tasnim warnte Mohammad Akbarzadeh – der politische Stellvertreter der IRGC-Marine –, dass jede Wiederaufnahme militärischer Aktivitäten seitens der USA katastrophale Verluste für die westlichen Streitkräfte zur Folge hätte.

Akbarzadeh betonte, dass die Streitkräfte in voller Einsatzbereitschaft seien, und drohte, der Iran werde „das Gebiet von Chabahar bis Mahshahr in einen Friedhof für Angreifer verwandeln“, sollte der Waffenstillstand zusammenbrechen. „Unsere Kämpfer tragen heute in ihren Herzen den Drang zum Nahkampf mit dem Feind“, erklärte Akbarzadeh und schloss die Aussicht auf einen erneuten westlichen Angriff aus, da er die von den USA geführte Koalition als „schwach“ einschätzte.

Pentagon: Iran „sichert sich ab“ in der Straße von Hormus

Das Pentagon hat eingeräumt, dass der Iran sich angesichts der Spannungen in der Straße von Hormus „absichert“:

Der ehemalige CENTCOM-Kommandeur General Joseph Votel sagte, die Berichte über iranische Bestrebungen, Minen in der Straße von Hormus zu verlegen, deuteten darauf hin, dass Teheran „auf Nummer sicher gehen“ und versuchen wolle, den Druck auf die USA inmitten der laufenden Verhandlungen zu erhöhen. „Es ist klar, dass die Iraner hier versuchen, sich abzusichern und mehr Druck auf die USA auszuüben, und was wir hier gesehen haben, war, dass CENTCOM dies erkannt und dann sehr, sehr schnell militärische Maßnahmen ergriffen hat, um darauf zu reagieren“, sagte Votel am Dienstag in der Fox-News-Sendung „America Reports“.

Iranische Quelle gegenüber DropSite:

„Wenn die USA dem Iran das Geld, das ihm zusteht, nicht zurückgeben können und wenn die USA Netanjahu nicht in Schach halten und ihn daran hindern können, im Libanon Amok zu laufen, dann zeigt das, dass dieser Konflikt noch nicht beendet ist“, sagt Izadi. „Dies ist ein Test für den Iran, um zu sehen, was auf der anderen Seite vor sich geht.“

🎥 NEW: Jeremy Scahill reported this morning that Iranian officials say the U.S. has accepted Iran’s red lines in the latest revisions to the ceasefire declaration, but is asking for time to “manage domestic public opinion” before formally announcing acceptance of the interim… pic.twitter.com/Pmovw5sEKk — Drop Site (@DropSiteNews) May 27, 2026

Übersetzung von „X“: NEU: Jeremy Scahill berichtete heute Morgen, dass iranische Offizielle sagen, die USA hätten in den neuesten Überarbeitungen der Waffenstillstands-Erklärung Irans rote Linien akzeptiert, bitten aber um Zeit, um die „nationale öffentliche Meinung zu managen“, bevor sie die Annahme des Übergabegesprächs formell verkünden. Dr. Foad Izadi von der Universität Teheran sagt, Iran werde Beweise wollen, dass Washington es ernst meint mit dem Ende des Krieges, einschließlich der Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte und einem Ende der israelischen Angriffe auf den Libanon. „Wenn die USA das Geld, das Iran gehört, nicht an Iran zurückgeben können und die USA Netanyahu nicht an die Leine legen und ihn davon abhalten können, im Libanon Amok zu laufen, dann zeigt das, dass dieser Konflikt nicht beendet ist“, sagt Izadi. „Das ist ein Test für Iran, um zu sehen, was auf der anderen Seite vor sich geht.“

Anreicherung von Uran steht nicht auf der Tagesordnung

Und die iranische Führung hat stets deutlich gemacht, dass sie sich der zentralen Forderung der Trump-Regierung, das hoch angereicherte Uran aus dem Land zu verbringen, nicht beugen wird – obwohl es zuvor unbestätigte Berichte gab, wonach China für einige iranische Beamte ein akzeptables Ziel sein könnte.

Am Rande einer internationalen Sicherheitskonferenz in Moskau erklärte Ali Bagheri Kani, stellvertretender Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, gegenüber der Nachrichtenagentur Fars unverblümt: „Dieses Thema steht nicht auf der Tagesordnung der Verhandlungen.“

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian signalisiert in aktuellen Äußerungen, dass sich der Konflikt lediglich von einem Luft- und Seekrieg auf das globale Finanzsystem verlagert habe.

Pezeshkian: Das Hauptschlachtfeld ist nun der Wirtschaftskrieg

Bei einem Treffen mit der Teheraner Handelskammer am Mittwoch drängte Pezeshkian auf eine strukturelle Umgestaltung des heimischen Marktes und forderte eine sofortige Ausweitung des Privatsektors, der als wirtschaftlicher Schutzschild fungieren solle.

„Das Hauptschlachtfeld ist heute der Wirtschaftskrieg“, erklärte Pezeshkian laut Tasnim. „Wir glauben, je leistungsfähiger, agiler und aktiver der Privatsektor ist, desto stärker wird die wirtschaftliche Grundlage des Landes und desto größer wird unsere nationale Stärke angesichts externer Druck und Bedrohungen sein.“

Pezeshkian stellte die westliche Verlagerung hin zu Sanktionen und Kapitalentzug als Eingeständnis eines militärischen Scheiterns Washingtons und seines israelischen Verbündeten dar. „Nachdem es ihm nicht gelungen ist, seine Ziele an der militärischen Front zu erreichen, hat sich der Feind darauf konzentriert, die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit des Landes zu schwächen und die Lebensgrundlagen der Menschen zu zerstören“, fügte der Präsident hinzu.

Tatsächlich ist dies offensichtlich das Ziel der US-Seeblockade gegen iranische Häfen, wobei Washington weiterhin auf eine Art massiven Aufstand gegen das Regime setzt, der sich seit Beginn der Operation „Epic Fury“ jedoch noch nicht materialisiert hat.

20 beschädigte Flughäfen im ganzen Land wiedereröffnet

Um ihre Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit zu demonstrieren, auch während Washington versucht, den wirtschaftlichen Würgegriff aufrechtzuerhalten, bauen iranische Bauarbeiter die logistische Infrastruktur weiterhin in raschem Tempo wieder auf.

Als jüngstes Beispiel gab die Zivilluftfahrtbehörde am Mittwoch bekannt, dass der internationale Flughafen Tabriz im Nordwesten des Iran – der während des Höhepunkts der Luftangriffe schwere Schäden durch Luftangriffe erlitten hatte – offiziell wieder in Betrieb ist.

„Das Tor zum Nordwesten des Iran“…

Laut dem öffentlich-rechtlichen Sender IRIB ist es einheimischen Technikteams gelungen, Engpässe in der Lieferkette zu umgehen und den Betrieb der Anlage wieder vollständig aufzunehmen. „Der Flughafen Tabriz, der während des jüngsten Krieges angegriffen wurde, wurde nun von iranischen Spezialisten wieder instand gesetzt und wird am Mittwoch wiedereröffnet“, bestätigte ein Sprecher.

Tabriz reiht sich laut Al Jazeera in eine wachsende Liste wichtiger Verkehrsknotenpunkte ein, die sich um eine Normalisierung des Betriebs bemühen, während staatliche Medien berichten, dass die Gesamtzahl der wiedereröffneten Flughäfen im ganzen Land nun 20 erreicht hat.

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