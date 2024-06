Pepe Escobar: Es ist riesig, es ist riesig!

Escobar: Wir müssen Wege finden, die biblischen Psychopathen, die Völkermord befürworten, das US-Establishment und die Besitzer eines großen Teils des internationalen Finanzsystems zum Zuhören zu zwingen.

Wie gehen wir mit biblischen Psychopathen um, die Völkermord befürworten? Auf diese Frage muss die globale Mehrheit eine Antwort finden. Wenn wir das nicht tun, ist es sinnlos, überhaupt über die Schaffung einer multipolaren Welt nachzudenken.

Escobar: We need to create ways to oblige the Biblical psychopaths who are promoting genocide, the US establishment, and owners of a great deal of the int’l financial system, to listen



How can we deal with Biblical psychopaths who are promoting genocide? The global majority has… pic.twitter.com/iZfXBoDmKY