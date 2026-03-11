Der neue Oberste Führer des Iran, Mojtaba Khamenei, 57, von der Expertenversammlung gewählt, hat bisher kein einziges Wort in der Öffentlichkeit gesprochen.

Die IRGC spricht für ihn. Von Anfang an war Mojtaba der bevorzugte Kandidat für die Nachfolge von Ayatollah Khamenei, dem Mann, der bis ins kleinste Detail geplant hat, wie man dem Empire das Rückgrat brechen kann.

Die IRGC zeigt nun dem gesamten Planeten, insbesondere dem Globalen Süden, was hinter der von Khamenei jahrelang empfohlenen „Zurückhaltung“ steckte.

Innerhalb weniger Tage hat die IRGC die US-Radare im gesamten westasiatischen Raum geblendet; die Straße von Hormus bewaffnet und die Weltwirtschaft ins Trudeln gebracht; und Washington das übergeben, was für alle praktischen Zwecke einer Aufforderung zur Kapitulation gleichkommt.

Dies sind nur einige der prominentesten Bedingungen für einen möglichen Waffenstillstand – vorausgesetzt, Teheran wird den Vereinigten Staaten jemals vertrauen, dass sie sich daran halten:

Aufhebung aller Sanktionen gegen den Iran und Freigabe aller eingefrorenen iranischen Vermögenswerte. Anerkennung des Rechts Irans, Uran auf eigenem Boden anzureichern. Volle Entschädigung für die durch den aufgezwungenen Krieg verursachten Schäden. Auslieferung iranischer Fünfter Kolonnen im Ausland und Beendigung orchestrierter Medienkampagnen gegen Teheran. Keine Angriffe auf die Hisbollah im Libanon oder die Ansarallah im Jemen. Die Auflösung aller US-Militärstützpunkte in Westasien.

Lassen Sie das langsam wirken. Hier haben wir den Iran, der dem selbsternannten, hyperbolischsten mächtigsten Militär in der Geschichte der Welt im Wesentlichen sagt, es solle kapitulieren.

Nun kombinieren Sie das mit der Ankündigung des Kommandeurs der IRGC-Luft- und Raumfahrtstreitkräfte, Majid Mousavi, dass „der Iran nach der Neutralisierung der US-Luftverteidigungsschichten in der Region zu einer neuen Raketendoktrin übergeht. Von nun an werden keine Raketen mit Sprengköpfen unter 1 Tonne mehr eingesetzt. Wellen von Raketenangriffen werden häufiger und weitreichender sein.“

Das bedeutet in der Praxis bereits, dass die IRGC mehr Kheibar Shekan-Feststoff-Mittelstreckenraketen abfeuert, wie es Anfang dieser Woche auf Tel Aviv und auf die US-Fünfte Flotte in Bahrain geschah.

Der Code für diese erste Operation, bezeichnenderweise, war „Labbayk ya Khamenei“. Das bedeutet „Zu deinen Diensten, o Khamenei“. Verstehen Sie es als die erste iranische Operation, die ausdrücklich dem neuen Obersten Führer gewidmet ist. Die Kheibar Shekan – Reichweite von 1.450 km – ist straßenmobil; bereit, von einem Lastwagen in weniger als 30 Minuten gestartet zu werden; fliegt mit satellitengestützter Lenkung mit einem manövrierfähigen Wiedereintrittskörper, der am Ende Ziel-Zickzack-Ausweichmanöver bei Geschwindigkeiten ausführt, von denen die IRGC behauptet, dass sie Mach 10 erreichen.

Und ja: Von nun an trägt sie 1-Tonnen-Sprengköpfe. Das verdoppelt den Explosionsradius und die Zerstörungskraft jeder Rakete, so sehr es auch die US-israelische Abfanghölle verdoppelt oder verdreifacht oder vervierfacht. Ein Patriot PAC-3-Abfangraket kostet 4 Millionen Dollar. Eine THAAD-Abfangrakete kostet 12,7 Millionen Dollar. Eine Arrow-3 kostet 3,5 Millionen Dollar. Sie wurden alle methodisch, reihenweise von der IRGC zerstört.

In der Praxis muss der Epstein-Konzern von nun an mehr Abfangraketen – die sie nicht haben – pro ankommender Rakete einsetzen, um vielleicht die gleiche Erfolgswahrscheinlichkeit zu erreichen.

Und dann gibt es noch die Khorramshahr-4-Raketen: flüssigkeitsbetrieben, 2.000 bis 3.000 Kilometer Reichweite, die noch schwerere 1.500 bis 1.800 Kilogramm schwere Sprengköpfe tragen, mit schubkraftgesteuerten manövrierfähigen Wiedereintrittskörpern.

Wir sprechen hier von den schwersten konventionellen Sprengköpfen im iranischen Arsenal, die Seite an Seite mit den aufgerüsteten Kheibar Shekans abgefeuert werden.

Alles im Namen von „Labbayk ya Khamenei“. Die Symbolik spricht unermessliche Bände.

Demütigung, nicht Verhandlung

Dies sind die neuesten unbestreitbaren Fakten auf dem Schlachtfeld.

Angenommen, jemand in Washington mit einem IQ über Raumtemperatur hat sich die Mühe gemacht, sie dem Weißen Haus zu erklären, ist es kein Wunder, dass Trump jetzt prahlt, der Krieg sei „sehr vollständig“. Dies geschah übrigens nach (meine Hervorhebung) seiner einstündigen Telefonkonferenz mit Präsident Putin, die vom Weißen Haus erbeten wurde.

Die Stellungnahme Moskaus, überbracht von dem unerschütterlichen Präsidentenberater Juri Uschakow, enthält diese Jadeforelle:

„Der russische Präsident äußerte eine Reihe von Ideen, die auf eine schnelle politische und diplomatische Lösung des iranischen Konflikts abzielen, einschließlich der Berücksichtigung der Kontakte, die er mit den Führern der Golfstaaten, mit dem Präsidenten des Iran und mit den Führern mehrerer anderer Länder geführt hat.“

Das ist Diplo-Sprech dafür, dass Putin den Amerikanern einige harte Tatsachen des Lebens erklärt und sich freiwillig meldet, um diese so schwer fassbare Ausstiegsrampe zu finden.

Angenommen, Teheran will mitspielen.

Laut unaufhörlichem Washingtoner Spin drängen die sprichwörtlichen Beltway-Speichellecker Trump, „einen Plan für den Rückzug der USA aus dem Krieg zu formulieren“, und kündigen an, dass „das Militär seine Ziele weitgehend erreicht hat“ (obwohl das nicht der Fall ist).

Tatsache ist, dass das Weiße Haus bereits die Türkei, Katar und Oman gebeten hat, amerikanische Waffenstillstandsvorschläge an Teheran weiterzuleiten.

Die iranische Antwort ist hier zusammengefasst:

„Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten stehen nicht mehr auf der Tagesordnung.“

Parlamentssprecher Mohammad Ghalibaf: „Wir suchen ABSOLUT KEINEN Waffenstillstand. Wir glauben, dass dem Aggressor so aufs Maul gehauen werden muss, dass er eine Lektion lernt und nie wieder auch nur daran denkt, den lieben Iran anzugreifen.“

Was uns wieder zu der Frage bringt, warum Trump, der unaufhörlich prahlt „wir gewinnen“, Putin anrufen würde, während der Krieg tobt, und nur wenige Stunden nachdem Putin seine „unerschütterliche Unterstützung“ für den Iran und den neuen Rahbar („Führer“), Mojtaba Khamenei, bekräftigt hatte.

Die Antwort, unvermeidlich, ist, dass Trump nach einer Ausstiegsrampe sucht. Die absolute Mehrheit des Planeten, sowie eine ganze Reihe von Akteuren in Vasallenländern, machen bereits die USA für den Zusammenbruch der Weltwirtschaft verantwortlich.

Das liegt daran, dass die gesamte Regierungskontinuität, die von dem ermordeten Ayatollah Khamenei in Gang gesetzt wurde, zuversichtlich ist, dass sie den Epstein-Konzern auf seine blutgetränkten Knie zwingen kann.

Ayatollah Khamenei hat vollbracht, was als die größte Überraschung der Geopolitik des 21. Jahrhunderts in die Geschichte eingehen könnte. Alles Verdienst gebührt seiner Klarheit der Vision, Ausdauer, Selbstaufopferung und der atemberaubend akribischen Planung der Mosaik-Verteidigungsstrategie, die jetzt in Kraft ist. Was der Iran unter Mojtaba Khamenei – und das ist ein nationaler Konsens – jetzt will, ist ein unmissverständlicher Sieg. Das Empire des Chaos, der Plünderung und der permanenten Angriffe mit seiner Ethik „Wenn ich dich nicht mag, töte ich dich“, muss gründlich gedemütigt werden.