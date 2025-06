Pepe Escobar: LIVE AUS MOSKAU: Der Sieg ist zu erwarten!

In dieser spannenden Episode von Judging Freedom spricht Richter Andrew Napolitano am 10. Juni 2025 live mit Pepe Escobar aus Moskau. Escobar, der sich inmitten russischer Eliten und einflussreicher Persönlichkeiten bewegt, gibt tiefgehende Einblicke in die Stimmung in Russland nach den jüngsten Drohnenangriffen. Mit Gesprächen über die Haltung des Kreml, die Rolle Großbritanniens und die geopolitischen Spannungen bietet die Diskussion eine packende Analyse der aktuellen Lage und möglicher Eskalationen.

Richter Andrew Napolitano: Hallo zusammen, hier ist Richter Andrew Napolitano für Judging Freedom. Heute ist Dienstag, der 10. Juni 2025. Pepe Escobar ist live aus Moskau bei uns. Pepe, willkommen hier, mein lieber Freund. Ich weiß, dass du dort mit unseren gemeinsamen Freunden Larry Johnson, George Galloway, Sergey Lawrow und wahrscheinlich einigen anderen bist. Ich möchte über all das sprechen. Hast du die Gelegenheit gehabt, den Puls der russischen Eliten und der einfachen Leute zu fühlen und zu einem Schluss zu kommen, wie die Eliten – die man in die um Präsident Putin und die anderen unterteilen kann – und die einfachen Leute über die Drohnenangriffe am vergangenen Wochenende denken?

Pepe Escobar: Die einfachen Leute nicht so sehr, aber um dir ein Beispiel zu geben, Richter: Ich habe heute einen Tag auf diesem Forum 2015 verbracht, wo Aerrol Musk heute einen faszinierenden TED-Talk über Raketen und Zeit-Raum-Reisen gehalten hat. Aber natürlich habe ich vorher mit vielen Leuten gesprochen, die man als Teil der russischen Eliten bezeichnen kann: Diplomaten, Medienleute, Think-Tank-Mitglieder, Leute, die mit den Sicherheitsdiensten verbunden sind. Es herrscht ein Konsens – wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, und jetzt ist es noch stärker ein Konsens –, dass es vorbei ist. Jetzt ist es Zeit, zum Angriff überzugehen. Offensichtlich ist der Kreml sehr gut darin, die öffentliche Wahrnehmung zu analysieren. Gestern hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der viel in Moskau unterwegs ist. Er sagte, jeder spricht darüber – in der Metro, in den Bars. Es ist sozusagen die Grenze erreicht. Und wenn Präsident Putin selbst offen, ich würde sagen, leicht metaphorisch, davon spricht, dass es eine ernsthafte Antwort geben wird… Gestern hat Lawrow auf dem Podium, bei dem auch Larry war, eine seiner besten Reden seit Langem gehalten. Er war völlig entspannt und gleichzeitig sehr, sehr nachdrücklich. Im Grunde genommen denken sie bereits über den letzten Abschnitt nach, von diesem Sommer bis, sagen wir, Anfang nächsten Jahres, wo sich die Lage auf dem Schlachtfeld stark verändern und entwickeln könnte. Ich habe auch mit einigen Kommandeuren aus dem Donbass gesprochen, die oft nach Moskau kommen. Ich habe in den letzten zwei Tagen mit einem von ihnen gesprochen, und er erinnerte mich an unser Gespräch im Februar, als wir Richtung Uglar westlich von Awdijiwka fuhren. Er zeigte auf den Horizont und sagte: „Siehst du die Flugzeuge dort drüben, die nach Westen fliegen? Das ist unser Weg nach Dnipro-Petrowsk. Wir werden im Sommer dort sein.“ Und rate mal, genau da sind sie jetzt, zu Beginn des russischen Sommers.

Richter Andrew Napolitano: Warst du dabei, als Außenminister Lawrow das sagte? [Clip wird abgespielt] Es ist offensichtlich, dass die ukrainische Seite alles tut, was möglich ist, aber ohne die Unterstützung – ich war versucht, Anglo-Saxon zu sagen, aber wahrscheinlich ohne die Sachsen, nur mit der Unterstützung der Briten, obwohl man nie weiß, vielleicht waren durch Trägheit auch einige US-Spezialeinheiten beteiligt. Aber die Briten stecken tatsächlich dahinter, da bin ich mir zu 100 % sicher. Warst du da, als er das sagte, und wie interpretierst du, wenn er sagt, er ist sich zu 100 % sicher? Er muss Geheimdienstinformationen haben, die das untermauern.

Pepe Escobar: Ja, das hat er, Richter. Es ist das erste Mal, dass Lawrow öffentlich und so explizit ohne Umschweife so etwas sagt. Er hat sogar die US-Geheimdienste indirekt erwähnt und sich erlaubt, mit dem Begriff „Anglo-Saxon ohne die Sachsen“ zu spielen – das war urkomisch, Lawrow-Humor. Warum denken die Russen, dass die Briten das wollen? Die Briten haben ihre eigenen Atomwaffen, sie kennen die Spielregeln: Wenn eine Atommacht eine der drei Möglichkeiten zur Lieferung von Atomwaffen einer anderen Atommacht angreift, öffnet das der angreifenden Macht die Tür für eine ernsthafte Antwort. Wie Scott Ritter heute Morgen sagte, wäre es sicherlich nicht moralisch, aber legal, wenn Putin London angreifen wollte.

Richter Andrew Napolitano: Scott hat absolut recht, es wäre legal. Und wie wir alle wissen, ist Putin äußerst legalistisch. So wurde es von Putin und dem Sicherheitsrat interpretiert: Sie haben rechtlich gesehen jedes Recht, mit der „großen Antwort“ zu reagieren. Es gibt viel Gerede in Moskau und außerhalb über die berühmte „große Antwort“. Es wird nicht passieren, aber es ist Teil eines Memes im russischen Universum. Was wir bisher hatten, wie die Angriffe in Karow in den letzten 24 Stunden, ist nur der Anfang. Niemand hat es eilig, es wird kalkuliert sein. Sie sammeln eine enorme Menge an Feuerkraft für Wochen, nicht nur Tage. Was Lawrow gestern sagte, auf der Sitzung mit Larry und unserem Freund George Galloway, wo auch Aerrol Musk auf der Bühne war – ich bin sicher, Aerrol Musk war schockiert über alles, was er heute in Moskau sieht. Ich stand vor ihm, als er über Raketen sprach, und immer wieder kam ein Seitenhieb darüber, wie klug die Russen sind, dass sie die besten Raketen haben, dass Elon wusste, dass die Russen die besten Raketen haben. Es gibt also diesen Kontrast zwischen der relativ guten Stimmung auf dem Forum heute und der Ernsthaftigkeit der Entscheidungen, die Putin bereits getroffen hat, seit dem Angriff auf die strategischen Bomber. Und wenn man das mit den Aussagen der Briten kombiniert, die sagen: „Wir befinden uns im Krieg mit Russland“ – wenn Großbritannien wirklich im Krieg mit Russland wäre, wäre ganz Großbritannien in einen Unterwasserparkplatz verwandelt worden. Dafür wäre Herr Belgorod verantwortlich.

Richter Andrew Napolitano: Warum glaubt der Kreml, dass die Briten das tun?

Pepe Escobar: Es ist ein Sherlock-Holmes-Rätsel, Richter. Selbst Lawrow, der die Briten und die britische Diplomatie sehr gut kennt, hat keine Antwort darauf. Natürlich gibt es den atavistischen Hass der britischen herrschenden Klassen gegenüber Russland, ein Prozess, der sogar dem Großen Spiel im späten 19. Jahrhundert vorausgeht. Das ist ein Teil der Erklärung. Der andere Teil ist schlicht Ignoranz. Sie denken, dass sie so etwas wie diesen Angriff organisieren können, wahrscheinlich als Hauptorganisatoren, mit, wie Lawrow sagte, vielleicht US-Geheimdiensten im Hintergrund. Wenn sie glauben, dass sie das durchziehen können, ohne dass es drastische Konsequenzen gibt – in welcher Welt leben diese Leute?

Richter Andrew Napolitano: Was denken deine russischen Elitefreunde über Präsident Trumps Leugnung, dass er nichts davon wusste, was er erst vor wenigen Stunden unter Eid in einer Kongressanhörung durch Verteidigungsminister Hegseth wiederholt hat? Glaubt der Kreml oder die russischen Eliten Trumps Leugnungen?

Pepe Escobar: Das ist eine sehr gute Frage, denn es gibt ein riesiges Fragezeichen darüber. Ich habe einen meiner besten Gesprächspartner und Quellen zum Abendessen mit Larry eingeladen, vor zwei Stunden im besten italienischen Restaurant in Moskau. Ich bin sicher, Larry hat viel von ihm gelernt, und er sagte mir danach, dass er auch viel von Larry gelernt hat. Der Dialog war auf höchstem Niveau zwischen extrem gut vorbereiteten Profis, Russen und Amerikanern. Beide sagten, dass es früher so war, aber schon lange nicht mehr. Das haben wir immer wieder gehört. Vielleicht hast du es selbst von Lawrow gehört, als du vor ein paar Monaten in Moskau warst. Lawrow sagte schon vor über einem Jahr, dass er nicht versteht, warum es keinen erwachsenen Dialog mit der damaligen Biden-Regierung, mit amerikanischen oder europäischen Diplomaten gibt. Lawrow ist ein Profi, ein vollendeter Diplomat, der gewohnt ist, mit Feinden zu sprechen, wie auch immer man sie nennt, aber erwachsene Gespräche zu führen – und das hat komplett aufgehört.

Richter Andrew Napolitano: Zurück zu Trump: Glaubst du, dass Lawrow und Co. Trumps Leugnungen glauben?

Pepe Escobar: Trumps Leugnungen zu glauben bedeutet, dass der tiefe Staat das auf eigene Faust gemacht hat und es vor ihm verborgen hat, oder dass Trump keinen effektiven Griff auf sie hat. Beide Optionen sind absolut schrecklich, Richter, und beide werden hier durchgespielt, besonders vom SVR (Auslandsgeheimdienst) und FSB. Bortnikow, der Chef des FSB, ist ein extrem gerissener Mann und hat großen Einfluss auf Putin. Sie führen geheime Gespräche und spielen beide Möglichkeiten durch, die beide schrecklich für Trump aussehen. Vor allem, weil Trump es nicht zugeben kann, so oder so. Es gibt ernsthafte Vermutungen in gut informierten Kreisen hier, dass es eine eigenmächtige CIA-Operation gewesen sein könnte. Vielleicht wurde dem Präsidenten gesagt: „Es gibt eine Operation in der Ukraine, aber Sie müssen nicht alle Details wissen, nur das Wesentliche, damit Sie später plausibel abstreiten können.“ Das ist das Szenario Nummer eins, das in Moskau simuliert wird.

Richter Andrew Napolitano: Wenn diese Aussage ihm gemacht wurde, wäre sie von Tulsi Gabbard oder John Ratcliffe gekommen, was bedeutet, dass sie genau wussten, worum es ging.

Pepe Escobar: Genau, Richter, ich wollte dir diese Frage stellen, und du hast sie bereits beantwortet. Es gibt nur zwei Personen, die dazu in der Lage wären, oder? Nun, hier ist eine dritte, die es hätte tun können, und er behauptet natürlich, nichts gewusst zu haben: Verteidigungsminister Hegseth unter Eid vor wenigen Stunden. [Clip wird abgespielt] Sehen wir den Beginn einer neuen Ära der Kriegsführung? Der Einsatz von Drohnen aus der Ferne, die schließlich nach Russland geschmuggelt, lange Zeit versteckt und dann aus 2.500 Meilen Entfernung aktiviert wurden. Sind wir darauf vorbereitet, defensiv und offensiv? Herr Minister, es war eine kühne und sehr effektive Operation, von der wir im Voraus nichts wussten und die bedeutende Fortschritte in der Drohnenkriegsführung widerspiegelt, die wir in Echtzeit in der Ukraine verfolgen. Er ist das dritte Mitglied dieser Gruppe, vielleicht Rubio. Also haben wir Gabbard, Ratcliffe, Rubio – nichts von Gabbard oder Ratcliffe gehört, du deutest an, dass sie es gewusst haben könnten. Hegseth leugnet es unter Eid. Was denkst du?

Pepe Escobar: Hegseth sagt unter Eid, dass er keine vorherige Kenntnis von der Operation hatte, aber er hat die Operation in Echtzeit verfolgt. Wir wissen bereits, dass er in einer anderen, nicht unter Eid gemachten Aussage sagte, dass er es in Echtzeit verfolgt hat. Wie konnte er es in Echtzeit verfolgen, wenn er nichts davon wusste?

Richter Andrew Napolitano: Genau, das passt nicht zusammen. Ich bin sicher, unsere Freunde beim SVR und FSB, die das bis ins kleinste Detail analysiert haben, sehen, dass es nicht zusammenpasst.

Pepe Escobar: Wow.

Richter Andrew Napolitano: Wir werden den gesamten Clip der Aussage des Ministers noch einmal abspielen. [Clip wird abgespielt] Sehen wir den Beginn einer neuen Ära der Kriegsführung? Der Einsatz von Drohnen aus der Ferne, die schließlich nach Russland geschmuggelt, lange Zeit versteckt und dann aus 2.500 Meilen Entfernung aktiviert wurden. Sind wir darauf vorbereitet, defensiv und offensiv? Herr Minister, es war eine kühne und sehr effektive Operation, von der wir im Voraus nichts wussten und die bedeutende Fortschritte in der Drohnenkriegsführung widerspiegelt, die wir in Echtzeit in der Ukraine verfolgen und deren Feedback uns hilft, besser zu verstehen, wie wir Drohnenkriegsführung besser produzieren können. In Echtzeit in der Ukraine verfolgen, ja, in Echtzeit. Ist es wahrscheinlich, dass sie das in Echtzeit verfolgt haben, was bedeutet, dass sie gewusst haben müssen, dass es kommt? Wurde jemand geweckt mit den Worten: „Hey, Pete, geh an deinen Computerbildschirm, weil die Ukrainer russische Flugzeuge angreifen“, besonders an einem Sonntag? Es war Sonntagmorgen in Russland, wo normalerweise nichts los ist. Russland verschwindet am Wochenende, Sonntage sind in Russland tot, nichts passiert. Und ich bin sicher, die Amerikaner wissen das auch. Also war niemand besonders darauf eingestellt, dass an diesem Sonntagmorgen etwas passiert.

Richter Andrew Napolitano: Wer führt wirklich die amerikanische Außenpolitik?

Pepe Escobar: Aus der Sicht eines Ausländers ist es nicht der Präsident der Vereinigten Staaten, wage ich zu sagen. Und aus der Sicht eines russischen Analysten sind es die lautesten Stimmen im Kongress plus der tiefe Staat plus Israel. Absolut korrekt.

Richter Andrew Napolitano: Als ich in Washington lebte, war das auch meine Einschätzung. Man lernt in Washington, dass der Präsident der Vereinigten Staaten die Außenpolitik nicht führt. Wie gefährlich ist das für Donald Trump und für das amerikanische Volk? Donald Trump versucht, eine Annäherung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland herbeizuführen, ein Reset in kulturellen, politischen, wirtschaftlichen und militärischen Angelegenheiten, und er hat abtrünnige CIA-Agenten, die an Angriffen auf russische Nuklearausrüstung beteiligt sind. Wie gefährlich kann das werden?

Pepe Escobar: Sehr interessant, Richter. Mein Freund fuhr mich nach dem Abendessen mit Larry zurück zu meinem Platz, und er war erschrocken über den Tenor unseres Gesprächs in den letzten zehn Minuten. Er sagte: „Das stimmt also wirklich, so funktioniert das.“ Larry hatte es ihm zuvor erklärt, und ich sprach weiter mit ihm und sagte: „Ja, so funktioniert es.“ Amerikaner sind darüber erschrocken. Kannst du dir vorstellen, wie es für Russen ist, die jetzt das Ziel solcher Operationen sind? Das war vielleicht nicht die erste und wird nicht die letzte sein.

Richter Andrew Napolitano: Wie aggressiv und wie schnell erwartest du die russische Antwort, oder lass mich das umformulieren: Sie haben die spezielle militärische Operation als eine Anti-Terror-Operation bezeichnet… noch nicht offiziell, okay. Meine Frage ist, sind Präsident Selenskyj und seine hochrangigen Generäle Freiwild?

Pepe Escobar: Das werden sie sein, sobald Putin es legal macht. Er muss zuerst durch die Duma gehen, die Duma muss zustimmen, und dann wechseln wir von SMO (Spezielle Militärische Operation) zu CTO (Counter-Terrorist Operation). Dann ist die gesamte SBU-GUR-Kombination natürlich Freiwild. Wir nähern uns diesem Moment. Wird das passieren? Die Gespräche, die ich diese Woche geführt habe, sagen: Ja, es könnte passieren. Sehr interessant, nächste Woche, Richter, die Plenarsitzung des St. Petersburger Forums, die nächsten Freitag stattfindet. Putin wird dort sein, also werden wir alle da sein, weil er möglicherweise über die mögliche Umwandlung von SMO in CTO sprechen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass die ganze Woche in St. Petersburg die Leute völlig besessen von dem sein werden, was bei der Plenarsitzung nächsten Freitag passiert.

Richter Andrew Napolitano: Wow. Pepe, ich kann es kaum erwarten, wieder mit dir zu sprechen, nachdem du dort warst. Ich werde da sein, Richter, wir alle werden da sein.

Richter Andrew Napolitano: Vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, es ist mitten in der Nacht bei dir, und ich weiß, dass du ein fabelhaftes Abendessen mit Larry abgebrochen hast. Ich hoffe, sie sind noch im Restaurant, und du kannst zurückgehen.

Pepe Escobar: Nein, Larry hat etwas auf der Straße aufgenommen. Oh Gott.

Richter Andrew Napolitano: Okay, Pepe, faszinierende Sachen. Vielen Dank, alles Gute.

Pepe Escobar: Vielen Dank, immer ein Vergnügen. Bis nächste Woche, auch aus Russland, aus St. Petersburg.

Richter Andrew Napolitano: Aus St. Petersburg, danke, danke, cheers. Wow, was für ein wunderbarer Mensch, dessen Anwesenheit in dieser Sendung mich sehr freut. Morgen, Mittwoch, um 8 Uhr morgens Professor Gilbert Doctorow, um 11 Uhr morgens Oberst Douglas McGregor, um 15 Uhr Dan McAdams vom Ron Paul Institute zum Thema „Haben wir noch eine Verfassung?“, und um 16 Uhr Ian Proud zu dem, worüber ich gerade mit Pepe gesprochen habe: Warum Großbritannien Krieg will. Richter Napolitano für Judging Freedom.