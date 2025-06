Scott Ritter: Wie schnell wird die Ukraine zusammenbrechen?

Einführung: In dieser packenden Episode von Judging Freedom spricht Richter Andrew Napolitano am 10. Juni 2025 mit Scott Ritter über die gefährlichen Auswirkungen der ukrainischen Drohnenangriffe auf Russland und deren Folgen für die amerikanisch-russischen Beziehungen. Ritter analysiert die russische Nukleardoktrin, die Rolle Großbritanniens und der USA, die drohende militärische, wirtschaftliche und politische Krise in der Ukraine sowie die langfristigen Perspektiven für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und Russland. Zudem stellt er ein bevorstehendes Bürgertreffen vor, das den Dialog zwischen Amerikanern und Russen fördern soll, um Konflikte zu entschärfen.

Richter Andrew Napolitano: Scott Ritter, willkommen hier, mein lieber Freund. Wie gefährlich für die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland waren die Drohnenangriffe, die vor zwei Wochen vier russische Luftwaffenbasen und ein paar zivile Ziele trafen?

Scott Ritter: Zunächst einmal müssen wir die veröffentlichte russische Nukleardoktrin verstehen und respektieren. Um sie zu verstehen, müssen wir die Worte lesen. Ich möchte Ihr Publikum daran erinnern, dass im Gegensatz zu vielen im Westen Worte für Russland wichtig sind. Sie sprechen Worte nicht leichtfertig aus, und sie drucken sie definitiv nicht leichtfertig. Russen haben nicht die Angewohnheit zu bluffen. Wenn Russland also eine Nukleardoktrin veröffentlicht, die eine Klausel enthält, die einen russischen nuklearen Vergeltungsschlag oder einen präventiven nuklearen Angriff auslösen würde, lautet diese Klausel, dass jeder nicht-nukleare Staat, der Russland mit konventionellen Mitteln auf eine Weise angreift, die Russlands strategische nukleare Abschreckung oder Russlands existenzielle Überleben bedroht, und der von einer Atommacht unterstützt wird, als Angriff dieser Atommacht auf Russland behandelt wird. Dieser Angriff, der von der Ukraine durchgeführt wurde, zielte auf Russlands strategische nukleare Abschreckung ab. Das stellt Russland vor eine existenzielle Bedrohung. Dieser Angriff wurde von den Briten und in gewissem Maße von den Vereinigten Staaten ermöglicht. Die russische Nukleardoktrin wurde also ausgelöst, was bedeutet, dass Russland jedes Recht gehabt hätte, Atomwaffen einzusetzen, entweder als Vergeltung oder um einem Angriff vorzubeugen, von dem sie berechtigterweise annehmen konnten, dass er von den Vereinigten Staaten und Großbritannien folgen würde. Genau wie wir es täten. Ich möchte Ihr Publikum daran erinnern, dass, wenn zum Beispiel China und Nordkorea mit mexikanischen Kartellen konspirieren würden, um heimlich Lkw-Ladungen von Drohnen zu schicken und sie in der Nähe der Whiteman Air Force Base in Missouri, wo unsere B-2-Bomber stationiert sind, oder in Minot, North Dakota, oder Barksdale, Louisiana, wo nuklearfähige B-52H-Bomber stehen, zu parken und dann diese Drohnen zu nutzen, um unsere Bomber zu zerstören, wir sagen würden: Ist dies der erste Akt in einem größeren Drama, bei dem die Chinesen und Nordkoreaner ein Drittel der amerikanischen Triade zerstören und dann einen lähmenden Schlag gegen die Vereinigten Staaten starten könnten? Ich kann Ihnen garantieren, dass in den Vereinigten Staaten zumindest die Diskussion lauten würde: Starten wir jetzt einen präventiven Schlag? Das ist eine garantierte Diskussion am Tisch. Unsere nukleare Triade wurde angegriffen. Starten wir jetzt einen präventiven nuklearen Schlag? Nun würden klügere Köpfe die Oberhand gewinnen und sagen: Nein, es ist ein begrenzter Schlag, wir haben keinen Beweis für eine direkte Beteiligung von China und Nordkorea, wir werden uns beruhigen. Das ist offenbar in Russland passiert. Ich garantiere Ihnen, im russischen Verteidigungsministerium wurde gefragt: „Stehen wir unter einem allgemeinen Angriff?“ So gefährlich war das, Richter, denn sobald eine Drohne einen strategischen Bomber trifft, müssen die Russen die Frage stellen: „Stehen wir unter einem allgemeinen Angriff?“ Und wenn sie die Antwort mit Ja gegeben hätten, was einige Leute angesichts der Rhetorik sagen könnten – denken Sie daran, es waren die Briten und die Franzosen, die kürzlich sagten: „Unsere Atomwaffen sind jetzt Teil einer europäischen Haltung gegenüber Russland.“ Frankreich hat tatsächlich gesagt: „Wir sind bereit für einen Atomkrieg mit Russland.“ Großbritannien bereitet sich auf einen Atomkrieg vor. Mit dieser Rhetorik, kombiniert mit Aktionen eines von den Briten gesteuerten Stellvertreters, hatten die Russen jedes Recht zu sagen: „Wir befinden uns in der ersten Phase eines größeren Angriffs von Großbritannien, das verrückt geworden ist. Wir müssen jetzt handeln.“

Richter Andrew Napolitano: Wer hat ein Buch mit dem Titel Highway to Hell geschrieben? Sind die russischen, französischen und britischen Führer nicht im Wesentlichen verrückt, so zu reden?

Scott Ritter: Absolut. Jede Atommacht wäre verrückt, mit Atomwaffen zu drohen, es sei denn, sie steht unter einer direkten nuklearen Bedrohung. Man könnte sagen, dass Russland droht. Nein, Russland erinnert lediglich die nukleare NATO und die Vereinigten Staaten daran: „Engagiert euch nicht, denn wir sind eine Atommacht.“ Die Franzosen und Briten sagen nicht: „Hey, Russland, greift uns nicht an, weil wir Atommächte sind.“ Sie sagen: „Uns gefällt nicht, was du in der Ukraine tust, einem Krieg, den wir übrigens begonnen haben, und wir drohen damit, unsere Atomwaffen einzusetzen, um die Waage zu unseren Gunsten in der Ukraine zu kippen.“ Das ist Wahnsinn, buchstäblich die Definition von Wahnsinn.

Richter Andrew Napolitano: Hier ist, was Sergey Lawrow, der russische Außenminister, gestern sagte. Im Publikum waren übrigens unsere Freunde Pepe Escobar, George Galloway und Larry Johnson. Aber hier ist, was Außenminister Lawrow gestern über die Briten und wahrscheinlich die USA hinter den Angriffen sagte. [Clip wird abgespielt] Es ist offensichtlich, dass die ukrainische Seite alles tut, was möglich ist, aber sie wäre absolut hilflos ohne die Unterstützung – ich war versucht, Anglo-Saxon zu sagen, aber wahrscheinlich ohne die Sachsen, nur mit der Unterstützung der Briten. Obwohl man nie weiß, vielleicht waren durch Trägheit auch einige US-Spezialeinheiten beteiligt. Aber die Briten stecken tatsächlich dahinter, da bin ich mir zu 100 % sicher. Er sagt, er ist sich zu 100 % sicher. Das muss bedeuten, dass er Geheimdienstinformationen hat.

Scott Ritter: 100 % sicher. Er ist so clever, Anglo-Saxon zu sagen, okay, ich lasse die Sachsen weg. Aber die Briten waren nicht einmal schlau dabei. Die Briten haben zugegeben, dass sie ein Programm gestartet haben, das darauf abzielt, die Ukraine im Kampf zu halten. Ich glaube, das könnte sogar der Name des Programms sein. Es ist ein konzertierter Einsatz der britischen Regierung, die verschiedenen ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen, einschließlich des MI6, nutzt, um die Ukraine im Kampf zu halten. Ein Aspekt, die Ukraine im Kampf zu halten, besteht derzeit darin, asymmetrische Fähigkeiten, verdeckte Aktionen, zu nutzen, um die Bedingungen für eine russische Überreaktion zu schaffen, deren Ausmaß und Umfang so groß wären, dass der Westen sich gezwungen fühlen würde, einzugreifen. Denn das ist der einzige Weg zur Rettung der Ukraine. Sie haben diesen Krieg auf dem Schlachtfeld verloren, Richter. Schauen Sie, die Russen sind in Dnipro-Petrowsk eingedrungen, sie rücken auf Sumy vor. Die Ukrainer brechen auf dem gesamten Schlachtfeld zusammen. Die Russen sprechen jetzt davon, noch tiefer vorzudringen. Sie haben die Luftabwehr vernichtet, sie haben strategisch freie Hand über die Ukraine. Sie sind mit ihren Vergeltungsangriffen noch nicht fertig. Es ist auf dem Boden vorbei. Die einzige Hoffnung der Ukraine ist ein Eingreifen europäischer Staaten, unterstützt von den Vereinigten Staaten. Das wird nicht von selbst passieren. Was die Briten also tun, ist dieses sehr gefährliche Spiel der Eskalation, die Russen so weit zu provozieren, dass Russland etwas tut, das eine westliche Antwort auslösen muss. Einige Leute, mit denen ich in Großbritannien in Kontakt stehe, die mit diesem Entscheidungsprozess verbunden sind, glauben, dass die Briten Russland absichtlich dazu provozieren, taktische Atomwaffen gegen die Ukraine einzusetzen, in dem Glauben, dass dies die einzige Bedingung ist, unter der Europa und die Vereinigten Staaten jetzt entscheidend eingreifen könnten. Großbritannien provoziert Russland also dazu, Atomwaffen gegen die Ukraine einzusetzen. Das ist, was jetzt passiert. Das ist nichts, was die Vereinigten Staaten meiner Meinung nach verfolgen, aber die Mechanismen zur Erleichterung dieses Plans wurden von den Vereinigten Staaten geschaffen. Denken Sie daran, es waren die Vereinigten Staaten, nicht Großbritannien, die 20 CIA-Basen in der Ukraine gebaut haben, um verdeckte Aktionen durchzuführen. Eine dieser Basen ist ein Drohnenoperationszentrum, und die Briten spielen dabei eine sehr wichtige Rolle. Die Technologie, die Planung, die Taktiken, die Techniken, die von den Vereinigten Staaten und den Briten an die Ukrainer übertragen wurden und diesen Angriff ermöglichten, das ist, wovon Lawrow spricht. Die Trägheit bedeutet, dass wir etwas begonnen haben. Trump mag es vorübergehend pausiert oder gestoppt haben, aber wir haben etwas begonnen, und durch diese Trägheit wird die britische Unterstützung für die Ukraine erleichtert, um diese Angriffe durchzuführen.

Richter Andrew Napolitano: Ich möchte das Thema leicht ändern, weil Sie in Ihrer letzten wirklich großartigen Antwort darauf angespielt haben, und ich möchte zu Atomwaffen zurückkommen, den Briten und ihren verrückten Provokationen. Wie lange kann die Ukraine noch überleben? Sie sprachen zuvor von dem fortgesetzten Vormarsch der russischen Armee nach Westen. Wie bald wird die Ukraine zusammenbrechen, entweder weil das Militär aufgibt und nach Hause geht, oder weil Selenskyj und die Regierung das Land verlassen oder getötet werden?

Scott Ritter: Zunächst einmal müssen wir realistisch sein. Die Russen haben zwar diese militärische Überlegenheit auf dem Schlachtfeld, ich nenne es Überlegenheit, in einigen Bereichen Vorherrschaft. Sie setzen das Tempo der Aktionen in einer Weise, auf die die Ukrainer nicht reagieren können. Ihre Truppenstruktur ist so, dass sie wahrscheinlich bis zum Dnepr-Fluss vorstoßen und einige Fortschritte in Mykolajiw machen könnten. Aber sie würden erhebliche Verstärkungen benötigen, um darüber hinauszugehen. Das bedeutet, wenn sie nach Odessa oder bis zur transnistrischen Grenze bei Moldawien vorstoßen wollten, würde das Hunderttausende zusätzliche Truppen erfordern. Wenn sie durch Belgorod oder Kursk nach Tscherkassy, Sumy oder Charkiw vorstoßen wollten, wären ebenfalls Hunderttausende zusätzliche Truppen nötig. Ich glaube, die Russen können derzeit ihre unmittelbare Aufgabe erfüllen, nämlich die Sicherung von Cherson, Saporischschja, Donezk, Lugansk und dann Fortschritte in eine Pufferzone in der Region Dnipro, Mykolajiw, Charkiw, Sumy zu machen. Das können sie voll und ganz. Aber für den endgültigen Vorstoß müssten die Russen mehrere Hunderttausend weitere Truppen mobilisieren, und das braucht Zeit. Die Ukrainer könnten dort, wo sie jetzt sind, zusammenbrechen, aber wenn sie sich zum Dnepr-Fluss zurückziehen und dort eine Verteidigung aufbauen, ist es möglich, dass die Ukraine militärisch noch eine Weile im Kampf bleibt. Das Problem ist der wirtschaftliche, soziale und politische Zusammenbruch, der damit einhergeht. Die Russen zerstören im Wesentlichen die industrielle Kapazität der Ukraine. Sie haben die Wirtschaft bereits zerstört. Die Ukraine hat ihre Kredite nicht bedient, sie hat kein Geld. Sie können nicht einmal ihre Schulden zurückkaufen, was bedeutet, dass sie ihre Schulden nicht anerkennen und die Familien auszahlen, und sie haben das Geld dafür nicht. Wir sehen bereits den politischen Zusammenbruch. Es gibt weitreichende Diskussionen über Selenskyjs letzte Tage, die Verlagerung der Regierungskontrolle auf das Parlament, Neuwahlen. Dieser Aspekt wird den Krieg beenden, nicht der militärische Zusammenbruch, sondern der wirtschaftliche, soziale und politische Zusammenbruch. Ich glaube, das kommt früher als später.

Richter Andrew Napolitano: Zurück zu den britischen Provokationen. Ein paar Fragen. Ich glaube, Sie haben uns in einem anderen Interview gesagt, dass die Briten ihre Atomwaffen nicht ohne ausdrückliche Zustimmung der USA einsetzen können. Stimmt das noch?

Scott Ritter: Die Beziehung zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten in Bezug auf die nukleare Kontrolle ist eine sehr geheime Beziehung. Ich habe also kein direktes Wissen darüber, und wenn ich es hätte, könnte ich nicht darüber sprechen. Dies ist also spekulativ von meiner Seite, basierend auf Gesprächen mit anderen Personen usw. Da die Briten das Trident-Raketensystem als ihr Trägersystem verwenden und aufgrund der Beziehung zwischen Briten und Amerikanern in Bezug auf nukleare Sprengköpfe usw., ist mein Verständnis, dass die Briten diese Trident-Rakete nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis der Vereinigten Staaten einsetzen können.

Richter Andrew Napolitano: Ist Wladimir Putin moralisch und rechtlich gerechtfertigt, London anzugreifen?

Scott Ritter: Moralisch nein. Rechtlich ja. Glücklicherweise hat Russland einen moralischen Präsidenten. Die Folgen eines Angriffs auf London, die Ausweitung dieses Konflikts, würden Hunderttausende, wenn nicht Millionen weitere Tote zur Folge haben. Kein moralischer Mensch auf der Welt kann das vertreten. Was mit den Russen passiert ist, mit den Dutzend Russen, die bei dem Terroranschlag auf ihre Züge starben, und den Hunderten, die verletzt wurden, ist schrecklich. Aber das internationale humanitäre Recht und grundlegender menschlicher Anstand erfordern Verhältnismäßigkeit bei der Vergeltung. Man kann nicht davon sprechen, einen Konflikt so auszuweiten, dass Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen mit dem Tod bedroht sind, nur weil man für 12 Tote Rache nimmt.

Richter Andrew Napolitano: Was denken Sie, worüber sie sprechen, angesichts der Sicherheit, mit der Außenminister Lawrow sagte, dass die Briten dahinterstecken?

Scott Ritter: Wir haben das bereits gesehen. Es gab einen Angriff in Kiew auf das ehemalige britische Passamt, das für nicht-passbezogene britische Aktivitäten in der Ukraine umfunktioniert worden war. Dieses Gebäude existiert nicht mehr. Ich glaube, die Russen werden beginnen, gezielt britische Infrastruktur in Kiew, in der Ukraine, in Odessa anzugreifen. Entweder werden die Briten gezwungen sein, die Ukraine zu verlassen, oder sie werden in der Ukraine sterben. Das ist die Richtung, in die das geht.

Richter Andrew Napolitano: Langfristige amerikanisch-russische Beziehungen. Glauben Sie, dass der Kreml Trumps Leugnungen glaubt? Ich glaube nicht, angesichts dessen, was Lawrow gerade gesagt hat.

Scott Ritter: Was Lawrow sagte, ist „durch Trägheit“, was bedeutet, dass etwas in Gang gesetzt wurde und nicht gestoppt werden konnte. Ich glaube tatsächlich, dass Donald Trump diesen Angriff nicht angeordnet hat und persönlich nicht davon wusste, weil Donald Trump die amerikanische Politik nicht kontrolliert. Wenn Donald Trump die amerikanische Politik kontrollieren würde, hätte er inzwischen eine Verfügung unterzeichnet, die die Politik der Biden-Regierung, die strategische Niederlage Russlands anzustreben, beendet. Aber Trump hat das nicht geändert, was bedeutet, dass die offizielle Politik der Vereinigten Staaten, die Grundlage für das, was Marco Rubio, Steve Witco, Scott Besson tun, weiterhin darauf abzielt, die strategische Niederlage Russlands zu verfolgen. Die strategische Niederlage Russlands bedeutet den Zusammenbruch des Putin-Regimes durch wirtschaftliche Sanktionen. Trump hat das intern unter seinen nationalen Sicherheitsleuten nicht aufgehoben. Nicht nur das, er hat auch keine Feststellung unterzeichnet, die die verdeckten Aktionsdirektiven der CIA in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine und feindliche Akte gegen Russland aufhebt. Wir befinden uns also technisch gesehen derzeit in einem Kriegszustand mit Russland, und die Russen wissen das. Sie hoffen, dass sie Trump auf einen diplomatischen Weg bringen können, um diese Dinge zu beenden. Aber wenn man das nicht stoppt – ich habe versucht, den Leuten zu erklären: Gina Haspel, „Bloody Gina“, war eine erfahrene Operationsoffizierin, die Direktorin der CIA wurde. Normalerweise hört die CIA nicht auf Außenstehende, aber sie kam aus der Operationsabteilung, was bedeutet, dass sie die Waffen und den Lebenslauf hatte, um Gehör zu finden. Sie versuchte, die Kontrolle über das Russia House zu übernehmen. Sie sagte, sie lügen sie an, sie lügen den Präsidenten an, sie tun Dinge. Was ist Russia House? Russia House ist der Teil der CIA-Direktion für Operationen, der verdeckte Operationen durchführt. Sie versuchte, sie zu stoppen, sie konnte es nicht. Radcliffe kann es nicht. Russia House ist außer Kontrolle, und bis man Russia House abschaltet, die Anstellung all dieser Leute beendet und jede Operation stoppt, wird Russia House seinen jahrzehntelangen Krieg gegen Russland fortsetzen. Es hat Ressourcen in Russland aufgebaut, Netzwerke in Russland rekrutiert, die nicht nur kurzfristige nachrichtendienstliche Vorteile suchen, sondern im Falle erhöhter Feindseligkeiten Störungen verursachen sollen. Sie haben Viren in die russische Infrastruktur eingepflanzt, um Ampeln auszuschalten, die Stromerzeugung zu stoppen. Wir befinden uns derzeit im Krieg mit Russland, und das muss gestoppt werden. Und es wird nicht gestoppt, und das ist Donald Trumps Schuld. Das ist die Trägheit, von der Lawrow spricht.

Richter Andrew Napolitano: Großartige Erklärung. Hier ist Verteidigungsminister Hegseth vor etwa einer Stunde. [Clip wird abgespielt] Sehen wir den Beginn einer neuen Ära der Kriegsführung? Der Einsatz von Drohnen aus der Ferne, die schließlich nach Russland geschmuggelt, lange Zeit versteckt und dann aus 2.500 Meilen Entfernung aktiviert wurden. Sind wir darauf vorbereitet, defensiv und offensiv? Herr Minister, es war eine kühne und sehr effektive Operation, von der wir im Voraus nichts wussten und die bedeutende Fortschritte in der Drohnenkriegsführung widerspiegelt. Ist das glaubwürdig, dass wir im Voraus nichts wussten, oder wurde er von den trägen Kräften, von denen Sergey Lawrow sagt, dass sie wahrscheinlich beteiligt waren, im Dunkeln gelassen?

Scott Ritter: Ich garantiere Ihnen, irgendwo in den Akten der CIA, in ihrer Direktion für Operationen, Ground Branch oder Air Branch oder irgendeiner gemeinsamen paramilitärischen Fähigkeit, gibt es die Umrüstung von zivilen Lastwagen, die als Drohnenmutterbasis verwendet werden, mit Fernverbindung über bestehende kommerzielle Fähigkeiten, um diese mit Sprengstoff ausgestatteten Drohnen zu lenken, um Ziele anzugreifen. Wir haben das entwickelt. Das ist unser Plan, und wir haben die Ukrainer in diesem Plan geschult. Aber nicht das spezifische Ziel, sondern nur, um diese Fähigkeiten aufzubauen. Denn für diesen Plan braucht man anderthalb Jahre. Man braucht ein sicheres Haus, ein sicheres Lager in Russland, das mit Geldern gekauft werden muss, die vom FSB nicht leicht nachverfolgt werden können, mit einem Netzwerk von Agenten, die bereits in Russland eingebettet sind, die Nachhaltigkeit haben, was bedeutet, dass sie Jobs haben, Dokumente, die einer Überprüfung standhalten, die nicht auf der Straße aufgegriffen werden und alles verraten. Das ist, was die CIA und der MI6 tun. Dies ist ein amerikanisch-britischer Plan, auf den die Ukrainer gestoßen sind. Für Hegseth, ich will den Mann nicht kritisieren, aber er ist ein Bataillonsoperationsoffizier, das ist alles. Das sind gute Leute, aber sie führen bataillonsgroße Operationen durch. Dieser Mann kommentiert große geopolitische Dinge, von denen er keine Kenntnis hat. Es ist nicht in seinem Werkzeugkasten, sein Gehirn kann das nicht begreifen, und er wurde nicht eingeweiht. Er ist nur der Verteidigungsminister. Wenn Sie denken, der Verteidigungsminister weiß, was Russia House in Russland gemacht hat, denken Sie noch einmal nach. Sie stellen die falsche Frage an den falschen Mann. Diese Frage sollte Tulsi Gabbard, John Radcliffe und dem Chef des Russia House in einer geschlossenen Sitzung gestellt werden. Dort bekommen Sie Ihre Antworten.

Richter Andrew Napolitano: Jemand im Chatroom sagt: „Aber Scott, Pete macht tolle Liegestütze, denn wie Sie wissen, lässt er sich mit freiem Oberkörper beim Liegestütztraining mit den Truppen filmen.“ Ich kenne ihn, und ich teile Ihre Analyse, die tiefer ist als meine, obwohl ich 10 Jahre mit ihm gearbeitet habe. Ich teile Ihre Analyse. Was sind die langfristigen Aussichten für ein Reset zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, wenn Trump nicht das tut, was Sie gerade gesagt haben, dass er tun muss?

Scott Ritter: Es ist schlimmer als das, Richter. Wir haben Giftpille um Giftpille um Giftpille geschaffen. Ich möchte Ihr Publikum daran erinnern, dass am 5. Februar 2026, also nächstes Jahr, der letzte verbleibende Rüstungskontrollvertrag zwischen den Vereinigten Staaten und Russland ausläuft, der New-START-Vertrag. Wenn dieser ausläuft, gibt es keine Obergrenzen mehr für Arsenale. Über Nacht, wenn wir nicht sofort etwas Neues haben, werden zurückgezogene nukleare Reservewaffen wieder montiert, und wir werden eine Verdreifachung oder Vervierfachung unserer strategischen nuklearen Streitkräfte über Nacht sehen. Für Amerikaner, die abends schlafen gehen und sagen: „Nun, es gibt nur 1.550 eingesetzte Atomwaffen auf jeder Seite“, das ist auch viel, aber es werden sofort etwa 6.000 bis 8.000 sein, und das ist nur der Anfang eines Wettrüstens, das letztendlich, wenn man diese Richtung einschlägt, zum Ende der Welt führen wird. Um die Sache noch schlimmer zu machen, spricht Trump davon, diesen goldenen Dom-Raketenabwehrschild zu stationieren. Das wird nicht funktionieren, die Technologie ist nicht bewährt, sie können es nicht in drei Jahren schaffen, und es wird nicht 70 bis 175 Milliarden kosten, sondern laut Vorschlag näher an 40 Billionen, wenn man alles machen will. Es kann also nicht gemacht werden, aber die Russen können nicht davon ausgehen, dass es scheitern wird. Wenn Trump also davon spricht, es zu bauen, müssen sie etwas bauen, das es überwindet. Sie werden also beginnen, neue Systeme zu stationieren, die durch das Fehlen eines Rüstungskontrollvertrags nicht eingeschränkt sind. Das Gefährlichste ist die Aussage von Rjabkow, dem stellvertretenden Außenminister. Er sagte: „Ihr Rücktritt aus dem INF-Vertrag, wir haben freiwillig Einschränkungen für unsere Fähigkeiten vorgenommen in der Hoffnung, dass ihr zur Vernunft zurückkehrt, aber nächstes Jahr haben die Vereinigten Staaten davon gesprochen, den Dark Eagle zu stationieren.“ Das ist eine Hyperschallrakete, und die Russen haben darauf reagiert. Ich glaube, der Areschnik ist eine Antwort darauf. Denken Sie daran, der Areschnik, der letztes Jahr im November gegen die Ukraine eingesetzt wurde, war ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Er ging in die Vollsproduktion, wird im Wodkin-Maschinenbauwerk hergestellt, wo ich zwei Jahre gearbeitet habe. Die Produktionsrate des Areschnik liegt bei etwa 60 bis 80 Raketen pro Jahr. Sie sind jetzt seit sieben Monaten dabei, das sind etwa 50 bis 60 Raketen, die gebaut werden. Außerdem haben die Russen höchstwahrscheinlich einen Nachfolger eines Systems aus der Zeit des Kalten Krieges namens Skoros gebaut, eine kürzere Mittelstreckenrakete. Skoros bedeutet schnell, rapid. Sie wurde entwickelt, um schnell auf die Stationierung des Pershing-2-Raketensystems zu reagieren, als wir diese in Deutschland stationierten. Wenn sie ihr Einsatzgebiet verließen und ins Feld gingen, würde Skoros reagieren und sie ausschalten. Die Russen bauen das, und sie werden es stationieren. Wenn Dark Eagle in Europa landet, wird die neue russische Skoros es treffen, sobald es sein Einsatzgebiet verlässt. Russland wird das Feld mit fortschrittlichen Hyperschall-Ballistikraketen überschwemmen, gegen die wir uns nicht verteidigen können, und das wird die Welt weiter destabilisieren. Wie kann man in diesem Rahmen von normalen, stabilen Beziehungen sprechen? Die Vereinigten Staaten stellen sich als existenzielle Bedrohung für Russland dar, und bis der Präsident das umkehrt, kann man keine guten Beziehungen haben.

Richter Andrew Napolitano: Letzte Reihe von Fragen. Welche Bedeutung hat die Behauptung iranischer Beamter, dass sie geheime Akten über israelische nukleare Fähigkeiten haben?

Scott Ritter: Das ist kurios, weil ich kein Farsi spreche, ich bin nicht schlau genug, ich spreche kaum Englisch. Aber die Leute, die Farsi sprechen, sagen, dass es bei der ursprünglichen Aussage Interpretationsspielraum gibt. Haben die Iraner die israelische Zielplanung für das iranische Nuklearprogramm oder eine spezifische Aufstellung des israelischen Nuklearprogramms oder beides bekommen? Aber die Quintessenz ist, dass es zeigt, dass der Iran Israels Sicherheitsmechanismen durchdrungen hat. Sie haben Zugang zu Daten erhalten, die ihre Position in einem möglichen Konflikt gegen Israel stärken. Interessanterweise kontaktierte Netanjahu kurz nach diesem Verstoß Trump und sagte: „Ja, wir sprechen nicht mehr davon, den Iran anzugreifen. Wir akzeptieren diese 3,75% angereicherte Uran-Sache.“ Denken Sie daran, Israel sagte: Nie, nie, nie, wir werden niemals…

Richter Andrew Napolitano: Stimmt das? Ich habe das nirgendwo gesehen oder gehört. Das wäre eine bemerkenswerte und freundliche Lösung, oder nicht?

Scott Ritter: Er hat es gesagt, aber mit dem Vorbehalt „vorübergehend“. Natürlich werden die Iraner es tun, aber Israel ist derzeit in Panik, weil entweder der Iran die Zieldeckdaten hat, was bedeutet, dass der Iran jetzt Ressourcen umschichtet und was auch immer die Israelis bombardieren wollten, sie werden es nicht bombardieren. Aber wenn der Iran Israels nukleare Einrichtungen hat, bedeutet das, dass sie jetzt Präzisionsschläge durchführen und Israel ausschalten können. Israel ist in einer Zwickmühle, und sie brauchen dringend, dass diese Verhandlungen funktionieren. Mein Verständnis ist, dass Netanjahu angedeutet hat, dass er jetzt einer vorübergehenden Fortsetzung des iranischen Nuklearprogramms, beschränkt auf 3,75%, zugeneigt ist. Warum? Weil Israel weiß, dass, wenn es in den Krieg gegen den Iran zieht, es von der Erdoberfläche verschwinden wird.

Richter Andrew Napolitano: Was machen Sie am 18. Juni?

Scott Ritter: Ich versuche, diesen Wahnsinn zu beenden, Richter. Ich habe immer gesagt, dass der Weg zum Frieden durch Dialog führt. Wir müssen reden, wir müssen uns engagieren. Ja, unsere Regierungen sprechen mit den russischen Regierungen, aber manchmal müssen Regierungen von ihren jeweiligen Bevölkerungen darin geschult werden, wie man Dinge macht. Am 18. Juni werde ich den US-russischen Bürgertreffen abhalten. Erinnern Sie sich an 1985, als Phil Donahue, der berühmte amerikanische Rundfunkjournalist, und Wladimir Posner, sein russischer Kollege, die sogenannte Space Bridge initiierten? Das brachte ein amerikanisches und ein russisches Publikum zusammen, um miteinander zu sprechen, Fragen zu stellen, sich kennenzulernen und einen Dialogprozess zu beginnen. Das führte zu weiteren Space Bridges, die die Bedingungen schufen, die zum Ende des Kalten Krieges beitrugen. Heute sehen wir, dass wir in eine neue kalte Kriegsumgebung geraten. Ein großes Problem aus meiner Perspektive ist, dass die amerikanischen Menschen die russischen Menschen nicht kennen und daher anfällig für Russophobie sind, wenn ihnen gesagt wird, dass Russland böse ist, Russland schlecht ist, man Russland fürchten muss. Wenn man Angst vor etwas hat, kann die Regierung dann Politiken einführen, die aus dieser Angst resultieren und das Potenzial für Konflikte schaffen. Wir müssen die amerikanischen Menschen dazu bringen, zu glauben, dass die Russen keine Angst haben, und der beste Weg, das zu tun, ist, sie der Realität Russlands auszusetzen. Dieser US-russische Gipfel wird 50 amerikanische Bürger aus allen Lebensbereichen zusammenbringen, und sie werden sich mit 50 russischen Bürgern in St. Petersburg verbinden und drei Stunden lang ein Gespräch führen. Es wird live gestreamt, und wir werden es auch aufzeichnen und zur Verfügung stellen. Die Idee ist, einen breiteren Dialog zwischen Amerikanern und Russen zu erzeugen, damit der durchschnittliche Amerikaner, wenn ihm von Pete Hegseth oder jemandem in der Trump-Administration, Marco Rubio, von der bösen Natur Russlands erzählt wird, sagen kann: „Das ist nicht wirklich das Russland, das ich gehört habe. Ich habe mit Wladimir und Swetlana in St. Petersburg gesprochen, und das ist völlig anders.“ Dasselbe gilt für die Russen, denen gesagt wurde, dass Amerikaner blutrünstige, kriegstreibende Heiden sind. Sie bekommen die Chance, Amerikaner zu treffen. Wir machen das in Kingston, New York, in Gerald Salantes fantastischem Mohegan Market, das in das umgewandelt wird, was wir das American Cafe nennen. Wir werden den Russen ein Stück Americana zeigen, ein wunderbares Gespräch für drei Stunden führen und hoffentlich einen Prozess beginnen, der zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland führt. Ich habe gerade ein schreckliches Bild der Konfliktmöglichkeiten gezeichnet. Wir leben in einer sehr gefährlichen Zeit, und wir müssen alles Mögliche tun, um das schlimmstmögliche Ergebnis zu verhindern. Was wir als Bürger tun können, da wir keine Politik machen oder umsetzen, ist, unsere Regierung von der Basis aus beeinflussen. Wir können unserer Regierung sagen, dass wir keine Angst vor den Russen haben und daher keine Politik unterstützen, die auf der Notwendigkeit basiert, Angst vor Russland zu haben. Wir können uns immun gegen Russophobie machen. Das ist, was der US-Russland-Bürgertreffen tut. Er findet am 18. Juni statt, die Türen öffnen um 12:00 Uhr für ein kleines Mittagessen, die Show beginnt um 14:00 Uhr. Leider ist es eine Veranstaltung nur mit Tickets, aber wie gesagt, Sie können es ansehen, es wird auf YouTube gestreamt, und dann wird es aufgezeichnet, und die Leute können es sich ansehen. Ich lade alle ein, einzuschalten. Es ist nicht nur Unterhaltung, obwohl es unterhaltsam sein wird. Dies ist buchstäblich lebenswichtig. So überleben wir, indem wir uns an dieser Art von Dialog beteiligen. Es können nicht nur 50 Leute sein, die mit 50 Leuten sprechen. Wir müssen etwas Größeres, Breiteres, Nachhaltigeres auslösen, und das braucht die Hilfe aller Amerikaner und aller Russen. Aber wir können die Russen nicht ins Boot holen, wenn wir nicht bereit sind, mit ihnen zu sprechen.

Richter Andrew Napolitano: Sie leisten die Arbeit der Engel, das habe ich schon früher gesagt. Danke, Scott, für Ihre Analyse, Ihre Leidenschaft, Ihren Mut, und wie immer freuen wir uns darauf, Sie wiederzusehen. Ich wünschte, ich könnte am 18. da sein, Sie wissen, dass ich es nicht kann, sonst wäre ich da, aber ich freue mich darauf, Sie nächste Woche wiederzusehen, und wir werden wieder darüber sprechen. Danke, Scott.

Scott Ritter: Okay, danke, Richter, alles Gute.

Richter Andrew Napolitano: Großartiges Segment, ein großartiger Mann. Später heute um 15:00 Uhr Oberst Karen Kwiatkowski, um 15:30 Uhr aus Moskau Pepe Escobar. Richter Napolitano für Judging Freedom.