Der Konflikt im Nahen Osten eskaliert zunehmend, mit neuen Phasen, Angriffen und einer schrittweisen – oder möglicherweise dramatischen – Verschärfung der Lage. Pepe Escobar, was ist Ihr Verständnis der iranischen Strategie und wie wird sie die gesamte Region beeinflussen?

In einer kürzlich veröffentlichten Kolumne, die zunächst in Russland erschien und nun in verschiedenen Übersetzungen zirkuliert, analysiert der renommierte Geopolitik-Experte Pepe Escobar die iranische Strategie im aktuellen Konflikt mit den USA und Israel. Escobar beschreibt sie als „dezentralisierte Mosaik-Strategie“, eine offizielle Bezeichnung, die auf eine hochkomplexe und raffinierte Vorgehensweise hinweist. Diese Strategie, die er mit dem Konzept des „Todes durch tausend Schnitte“ vergleicht – eine Anspielung auf chinesische Taktiken –, richtet sich gegen das „Epstein-Syndikat“, wie er die US-israelische Allianz nennt. Sie wurde monatelang nach dem 12-Tage-Krieg verfeinert und persönlich vom Ajatollah Khamenei geleitet, in enger Abstimmung mit der Führung der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC).

Die iranische Mosaik-Strategie

Die Kernmerkmale dieser Strategie umfassen eine dezentralisierte Entscheidungsfindung, die Kommandeuren in Regionen wie Khuzestan oder dem iranischen Aserbaidschan volle Autonomie gewährt. Sie können innerhalb von Sekunden vor Ort handeln, ohne Rücksprache mit dem Zentralkommando.

Escobar betont den poetischen und architektonischen Aspekt: Ähnlich wie die intricaten Mosaike in persischen Moscheen, etwa in Isfahan, verbindet diese Strategie unzählige Elemente zu einem kohärenten Ganzen. Sie erlaubt eine kontinuierliche Anpassung und Feinabstimmung, was sich in den Ereignissen der vergangenen Woche widerspiegelt.

Geschwindigkeit und militärische Anpassung

Zwei Aspekte heben sich besonders hervor: die Geschwindigkeit der Umsetzung und die verbesserte Verteidigung der Infrastruktur. Nur eine halbe Stunde nach dem Enthauptungsschlag gegen den iranischen Führer reagierte Iran mit einer massiven Gegenoffensive.

Im Gegensatz zum 12-Tage-Krieg, bei dem russische Techniker das Stromnetz reparieren mussten, war es diesmal besser geschützt. Am ersten Tag feuerten die Iraner rund 1.200 Raketen und Drohnen ab, was zu verheerenden Schäden führte.

Nun wechseln sie zu neueren Generationen von Raketen, die in den letzten zehn Jahren produziert wurden, einschließlich hypersonischer Modelle, die bisher nur sparsam für präzise Ziele in Israel eingesetzt wurden. Ältere Raketen aus den Jahren 2012 bis 2014 wurden zunächst verbraucht, um die modernen für spätere Phasen aufzusparen.

Die Auswahl der Ziele

Die Zielauswahl ist sorgfältig kuratiert und inkrementell. US-Militärbasen in Kuwait, Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar werden wiederholt bombardiert, bis sie zerstört sind.

Dazu kommen Energieanlagen, Raffinerien und sogar Hotels, in denen US-Personal untergebracht ist, da die Basen nicht mehr sicher sind.

Kontroversen gibt es um Angriffe wie auf Tanura in Saudi-Arabien oder in Aserbaidschan, die Escobar als mögliche False-Flag-Operationen einstuft, um Aserbaidschan in den Konflikt zu ziehen und Iran von Westen anzugreifen.

Iranische Widerstandskraft

Trotz intensiver Bombardements auf Iran – Escobar bestätigt dies durch Kontakte vor Ort, darunter Professor Marandi – bleibt die Entschlossenheit ungebrochen. Der Preis ist horrend, doch die Kontinuität der Regierung ist gesichert.

Es gibt Spekulationen über einen neuen Obersten Führer, möglicherweise Mojtaba Khamenei, den Sohn des Ajatollahs, doch eine offizielle Ankündigung steht aus. Die iranische Gesellschaft sieht den Krieg als existenziell an, was die Volksstimmung stärkt.

Die Gegenseite: USA und Israel

Escobar kontrastiert dies mit der Gegenseite: Israel und die USA, angeführt von Figuren wie Benjamin Netanyahu, den er als „Neo-Caligula“ bezeichnet, agieren impulsiv und ohne Planung.

Netanyahu droht, den neuen iranischen Führer zu töten, was Escobar als eine der dümmsten Erklärungen der letzten 100 Jahre bezeichnet.

Die USA und Israel planten eine schnelle Enthauptung Irans für ein Wochenende, um einen Regimewechsel herbeizuführen, doch nichts gelang. Nun sind sie in einer Ecke, ohne Regeln, was sie gefährlicher macht.

Gerüchte aus dem Pentagon sprechen von einem Konflikt bis September, doch Escobar bezweifelt, dass sie länger als zwei bis drei Wochen durchhalten, da Munition knapp wird.

Ein globaler wirtschaftlicher Druck

Zwei parallele Spuren dominieren: Iran muss widerstehen, koste es, was es wolle, dank seiner Strategie.

Auf der anderen Seite wächst die Panik in den USA und im Atlantikraum über einen möglichen wirtschaftlichen Kollaps. Die Bedingungen für ein systemisches Versagen der globalen Wirtschaft sind gegeben, da es keine Ausstiegsrampe gibt.

Die USA haben ohne Nachkriegsplanung angegriffen und scheitern an allen Zielen.

Die Rolle Russlands und Chinas

Russland und China spielen eine diskrete, aber entscheidende Rolle.

Iran hat keine direkte Hilfe angefordert, doch Putin betonte, dass sie bei Bedarf käme. Russen helfen über den Astara-Korridor, Chinesen mit Satelliten-Intelligence.

Beide beobachten den Zusammenbruch der US-Einflussnahme in Westasien – ein geopolitischer Schock in nur einer Woche.

Der Druck aus dem Golf

Der Druck aus den Golfstaaten wächst. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Katar diskutieren laut Berichten der Financial Times über einen Ausstieg aus US-Verträgen und Investitionen.

Diese Staaten, abhängig von Öl, aber auch von Nahrung und Wasser, sehen ihre Zukunft bedroht. Iranische Angriffe wischen US-Basen in der Region aus, was Zweifel an der Überlebenschance weckt.

Der offene Brief aus den Emiraten

Ein offener Brief des emiratischen Milliardärs Khalaf Ahmed al-Habtoor an Donald Trump unterstreicht diese Entwicklung.

„Wir haben uns nicht dafür gemeldet“, schreibt er. Er kritisiert, dass der Golf in einen ungewollten Konflikt gezogen wurde, während US-Friedensinitiativen wie der „Deal of the Century“ von Golf-Geldern finanziert wurden.

Trump versprach keine Kriege, führte aber Operationen in sieben Ländern durch.

Der Brief markiert für viele Beobachter das Ende des Vertrauens. Der „Deal of the Century“ ist tot, das Element des Vertrauens unter den arabischen Monarchien gebrochen.

Das Ende des Petrodollar-Systems

Der Kern des Problems liegt im Petrodollar-System.

Die Golfstaaten erkennen zunehmend, dass sie in dieser Ordnung als geopolitische Vasallen fungieren. Sie werden nach Alternativen suchen – und Russland tritt als möglicher Vermittler und Machtfaktor auf.

Als dominierende Kraft in OPEC und OPEC+ könnte Moskau künftig stärker bestimmen, unter welchen Bedingungen Energiepolitik betrieben wird.

Ein kollektiver Anruf Wladimir Putins mit den Golfstaaten deutet auf mögliche Mediation hin. Doch der Kreml hat wenig Interesse an einer schnellen Rettung der US-Position.

Russland, Iran und China verfolgen vielmehr ein gemeinsames strategisches Ziel: den Rückzug der USA aus Westasien.

Der Übergang zum Petroyuan

Für China eröffnet sich damit eine neue Perspektive: der Übergang zum sogenannten Petroyuan.

Russland könnte zugleich als geopolitischer Schutzschirm für einige Golfmonarchien auftreten.

Innerhalb weniger Tage hat sich das geopolitische System dramatisch verschoben. Die Straße von Hormus ist für Gegner Irans faktisch blockiert, der Brent-Ölpreis steigt, und in Importländern wie Japan, Südkorea und Taiwan wächst die Nervosität.

Europa steht vor einer besonders schwierigen Lage. Nachdem russisches Gas abgelehnt wurde, droht nun auch der Verlust katarischer Lieferungen – eine Entwicklung, die manche Beobachter als wirtschaftspolitischen Selbstmord bezeichnen.

China hingegen verfügt über strategische Reserven für rund 240 bis 250 Tage und alternative Lieferquellen wie Öl aus Sibirien.

Der Konflikt beschleunigt damit nach Escobars Analyse den Niedergang der amerikanischen Hegemonie. Iran, Russland und China könnten geopolitisch und geoökonomisch profitieren.

Die kommenden Tage werden entscheiden, ob sich dieser Prozess weiter beschleunigt – und ob Westasien tatsächlich vor einem historischen Paradigmenwechsel steht.