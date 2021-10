Persönliche Kohlenstoffzertifikate: Wer bestimmt den „guten“ und „schlechten“ Verbrauch, und wer reguliert die Regulierer?

childrenshealthdefense.org: Der Wunsch, die Umwelt zu erhalten und für künftige Generationen zu schützen, ist weitgehend allgemeingültig, aber sind persönliche Kohlenstoffzertifikate und ein System des Überwachungskapitalismus mit einer enormen Kontrolle des menschlichen Verhaltens der richtige Weg, um dieses Ziel zu erreichen?

Es ist Mittagszeit und Sie sind hungrig. Sie gehen in ein örtliches Restaurant, um einen Hamburger zu essen. Als Sie die Transaktion abschließen wollen – per Kreditkarte, da die Gesellschaft das Bargeld abgeschafft hat – wird Ihnen mitgeteilt, dass Sie Ihr Kohlenstoffguthaben für diesen Monat überschritten haben.

Ihr Kauf wird abgelehnt. Kein Hamburger für Sie.

Wenn Ihnen das zu weit hergeholt vorkommt, sollten Sie bedenken, dass vor weniger als zwei Jahren Schließungen, das allgemeine Tragen von Masken und sogenannte „Gesundheitspässe“ den meisten wie ein dystopischer Science-Fiction-Thriller erschienen wären.

Der Anstoß für das Szenario „Kein Hamburger für dich“ geht auf die in wissenschaftlichen und politischen Kreisen immer beliebter werdenden Vorschläge für die Einführung von „persönlichen Kohlenstoffzertifikaten“ (PCA) zurück.

Das PCA-Konzept selbst ist nicht neu. Im Jahr 2008 prüfte die britische Regierung beispielsweise einen Vorschlag für PCAs als Mittel zur Emissionssenkung.

Die COVID-Pandemie und die außerordentlichen Maßnahmen, die als Reaktion darauf ergriffen wurden, könnten jedoch dazu beigetragen haben, die öffentliche Akzeptanz für das PCA-System zu schaffen.

Ein im August 2021 in Nature erschienener Artikel mit dem Titel „Personal Carbon Allowances Revisited“ (Persönliche Kohlenstoffzertifikate auf dem Prüfstand) verweist genau auf diesen Punkt. Der Artikel stellte einen direkten Zusammenhang zwischen den während der Pandemie ergriffenen Maßnahmen und den Argumenten für PCAs her.

Die Autoren betonten die „Notwendigkeit einer kohlenstoffarmen Erholung von der COVID-19-Krise“ durch den Einsatz von PCAs und stellten fest, dass während der Pandemie „Beschränkungen für Einzelpersonen zum Wohle der öffentlichen Gesundheit und Formen der individuellen Rechenschaftspflicht und Verantwortung, die nur ein Jahr zuvor undenkbar waren, von Millionen von Menschen angenommen wurden“.

Dem Artikel zufolge „sind die Menschen möglicherweise eher bereit, die Verfolgung und die Einschränkungen im Zusammenhang mit PCAs zu akzeptieren, um ein sichereres Klima und die vielen anderen Vorteile … im Zusammenhang mit der Bewältigung der Klimakrise zu erreichen“.

Die Autoren argumentieren auch, dass „andere Lehren, die [aus der Pandemie] gezogen werden könnten, sich auf die öffentliche Akzeptanz in einigen Ländern von zusätzlicher Überwachung und Kontrolle im Austausch für mehr Sicherheit beziehen.“

Das letztgenannte Zitat mag an die berühmten Worte von Benjamin Franklin erinnern: „Diejenigen, die wesentliche Freiheiten aufgeben würden, um ein wenig vorübergehende Sicherheit zu erkaufen, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit.“

Zwei Wochen nach der Veröffentlichung des Artikels in Nature erschien in Popular Science ein Artikel mit dem Titel „How Personal Carbon Allowances Can Help Normal People Fight Climate Change“.

Unter dem Titel „Die Zeit könnte endlich reif sein für diese Strategie zur Kohlenstoffreduzierung“ zog der Artikel eine Analogie zwischen PCAs und den Arten von Zertifikaten, die Kinder von ihren Eltern erhalten.

Was genau ist ein PCA? In dem Nature-Artikel wird es folgendermaßen beschrieben:

„Ein PCA-System würde bedeuten, dass alle Erwachsenen ein gleiches, handelbares Kohlenstoffzertifikat erhalten, das im Laufe der Zeit in Übereinstimmung mit den nationalen Zielen reduziert wird … und die Kohlenstoffemissionen des Einzelnen in Bezug auf Reisen, Raumheizung, Warmwasserbereitung und Strom umfasst“.

Mit anderen Worten, jeder Einzelne würde eine gleiche Zuteilung von Kohlenstoff erhalten, auf die er „Anspruch“ hätte, und deren Verbrauch verfolgt würde.

In der Praxis würde dieses System laut dem Nature-Artikel folgendermaßen funktionieren:

„Die Zertifikate sollten bei jeder Zahlung für Treibstoff, Heizstoffe und Stromrechnungen vom persönlichen Budget abgezogen werden. Menschen mit einem Mangel an Zertifikaten könnten auf dem persönlichen Kohlenstoffmarkt zusätzliche Einheiten von denjenigen kaufen, die einen Überschuss zu verkaufen haben.“

Dieses System ist vergleichbar mit den Maßnahmen, die in den letzten mehr als 18 Monaten im Zusammenhang mit der Pandemie ergriffen wurden, einschließlich der kürzlich eingeführten digitalen „COVID-Pässe“, mit denen Ungeimpfte von der Teilnahme an zahlreichen sozialen Aktivitäten, vom Einkaufen bis zum Essengehen, ausgeschlossen werden.

In Litauen ist der Zutritt zu Supermärkten für diejenigen verboten, die keinen digitalen „COVID-Pass“ besitzen. Einige nigerianische Bundesstaaten haben nicht geimpften Bürgern den Zugang zu Banken verwehrt.

Und in Pakistan wurden die Handy-SIM-Karten vieler ungeimpfter Personen gesperrt.

Eine „große Umstellung“ in unserem täglichen Leben?

In den letzten anderthalb Jahren haben sich mehrere neue und eng verwandte Wörter und Ausdrücke in unseren täglichen Sprachgebrauch eingeschlichen. Dazu gehören „Build Back Better“, die „neue Normalität“, die „Carbon Credit Economy“, die „vierte industrielle Revolution“, „Transhumanismus“ und der „Great Reset“ – letzterer wird vom Weltwirtschaftsforum (WEF) und von mehreren hundert multinationalen Unternehmen, von MasterCard bis Moderna, die als „Partner“ des Great Reset aufgeführt sind, mit Begeisterung gefördert.

Hinter all diesen Begriffen verbirgt sich eine neue, digital basierte Wirtschaft und Gesellschaft, in der alle Bewegungen, Transaktionen, Interaktionen und Verhaltensweisen überwacht werden und mit „Zielen“ verbunden sind, die wiederum eng mit angeblich „grünen“ Politiken und Benchmarks wie den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) verknüpft sind.

Die Absichten einer solchen auf Kohlenstoffgutschriften basierenden Wirtschaft oder „grünen“ Gesellschaft waren schon vor der Pandemie lange Zeit das Thema von „Verschwörungstheoretikern“.

Inzwischen werden jedoch viele solcher Ziele von einflussreichen Organisationen offen vorgeschlagen.

In einem Video des WEF aus dem Jahr 2019 – „Ein Festmahl für die Zukunft“ – wird beispielsweise vorgeschlagen, dass die Menschen in nicht allzu ferner Zukunft das Privileg haben könnten, „einen Rindfleisch-Burger, zwei Portionen Fisch und ein oder zwei Eier pro Woche“ zu genießen, um „den Planeten zu retten“.

Es ist klar, dass die Durchsetzung solcher Verbrauchsobergrenzen mit Hilfe von PCAs erfolgen kann. Aber wie sollen die PCAs den Verbrauch jedes Einzelnen in Echtzeit verfolgen können?

Hier kommt Big (Financial) Tech ins Spiel – oder „Fintech“, wie es jetzt heißt.

Im Jahr 2019 stellte das schwedische Fintech-Unternehmen Doconomy eine Kreditkarte mit dem Namen DO Card vor. Die von MasterCard unterstützte Karte erfasst die Kohlendioxidemissionen der gekauften Waren und legt für jeden einzelnen Kartennutzer eine „Obergrenze für die Klimaauswirkungen“ fest.

In diesem Jahr hat sich Doconomy mit einem anderen schwedischen Fintech-Unternehmen, Klarna, zusammengetan, um 90 Millionen Verbrauchern Einblicke in den Kohlenstoff-Fußabdruck“ zu gewähren, indem die Klimaauswirkungen“ jeder über den Doconomy-Dienst durchgeführten Transaktion berechnet werden.

Es überrascht vielleicht nicht, dass das WEF solche Initiativen gelobt hat und 2019 schrieb:

„Viele von uns sind sich zwar bewusst, dass wir unseren CO2-Fußabdruck reduzieren müssen, aber Ratschläge dazu können nebulös erscheinen und es ist schwierig, den Überblick zu behalten. DO überwacht und stoppt die Ausgaben, wenn wir unser Kohlenstoffmaximum erreicht haben.“

Auch die Finanzmärkte sind auf den Zug aufgesprungen: Der SCR500 Top SDG Equity ist ein Anlageportfolio, das aus börsennotierten Unternehmen besteht, die sich nachweislich am stärksten für die SDGs engagieren.

Wenn die Umsetzung eines solchen allumfassenden und einheitlichen Systems zur Überwachung nicht nur von Transaktionen, sondern auch von individuellem Verhalten weit hergeholt erscheint, sollten Sie sich das chinesische Sozialkreditsystem ansehen, das mehrere Schritte über die traditionellen Kreditbewertungen hinausgeht und Daten über das Verhalten eines Nutzers sammelt.

Verstöße – vom Überqueren der Straße über zu lautes Musizieren im öffentlichen Raum bis hin zu einer Reihe von Straftaten – können zu einem niedrigeren „Sozialkreditscore“ führen. Je niedriger die Punktzahl, desto mehr Privilegien verliert man, z. B. die Möglichkeit, ein Flug- oder Zugticket zu buchen oder einen Bankkredit zu erhalten.

Tatsächlich kann sich der Kontakt mit Personen, die eine niedrige Kreditwürdigkeit aufweisen, auch auf die eigene Kreditwürdigkeit negativ auswirken.

Andere, ähnliche Vorschläge haben ihren Weg auf die Schreibtische von Regierungen in aller Welt gefunden. In einem Bericht, der Anfang dieses Jahres von der Universität Oxford und dem Imperial College veröffentlicht wurde, wird beispielsweise gefordert, alle Flughäfen im Vereinigten Königreich bis auf drei zu schließen, den Bau neuer Gebäude einzustellen und den Verzehr von Rind- und Lammfleisch bis 2050 abzuschaffen.

Darüber hinaus kann man sich leicht vorstellen, wie die flächendeckenden 5G- und 6G-Netze und das Internet der Dinge (IoT), das von „intelligenten“ Stromzählern über „intelligente Uhren“ bis hin zu Haushaltsgeräten wie Kühlschränken reicht, zu einem allumfassenden Netz führen werden, das an den individuellen Verbrauch gebunden ist.

Eine „bargeldlose Gesellschaft“, in der alle Transaktionen mit Kredit-/Debitkarten oder anderen digitalen Mitteln abgewickelt werden, scheint daher ein wesentlicher Bestandteil dieses Puzzles zu sein, da anonyme Bargeldtransaktionen abgeschafft werden.

Ein breites Spektrum von Anliegen

Initiativen zum Schutz der Umwelt und zur Verringerung von Emissionen und Verschmutzung mögen auf den ersten Blick nobel und gut gemeint sein. Eine Vielzahl von Wissenschaftlern und Kommentatoren äußerte jedoch Vorbehalte hinsichtlich der möglichen Auswirkungen von PCAs und kohlenstoffbasierten Ausgabenobergrenzen auf die Privatsphäre und die persönliche Freiheit.

Vasilis Vasilopoulos, Datenschutzbeauftragter des griechischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks ERT und Doktorand für Journalismus und Massenmedien an der griechischen Aristoteles-Universität, erklärte gegenüber The Defender, er sei besorgt über die „Individualisierung der Verantwortung in Bezug auf den Klimawandel und die Klimakrise“.

Vasilopoulos warnte, dass „solche Systeme schnell zu Diskriminierung führen“:

„Ich bin sehr beunruhigt über solche Initiativen. Sie mögen mit den besten Absichten beginnen, aber am Ende werden sie immer zum Anstoß … für eine Zentralisierung und ein ’soziales Punktesystem‘, das ich ablehne.“

Für Matthew Spitzer, Professor an der Pritzker School of Law der Northwestern University, ähneln die Vorschläge für PCAs den Kohlenstoffsteuern und den „cap-and-trade“-Systemen, bei denen Kohlenstoff-„Credits“ zwischen Ländern und Firmen gehandelt werden, die unter ihrem zugewiesenen Limit liegen, und solchen, die Gefahr laufen, ihr eigenes Limit zu überschreiten.

Spitzer sagte dem Defender:

„Das ganze Thema Kohlenstoff/Verschmutzung wurde auf zwei verschiedene Arten angegangen. Erstens verwenden wir unter bestimmten Umständen ‚Cap-and-Trade‘-Systeme. Dabei handelt es sich um marktähnliche Eigentumsrechte, die in Südkalifornien und anderen verschmutzten Gebieten, insbesondere für SO2 und NO2, sehr erfolgreich eingesetzt wurden. Zweitens gibt es Steuern. So können wir Benzin, Kunststoffe, Beton, Flugzeuge oder jede andere Tätigkeit oder jeden anderen Gegenstand besteuern, der eine große Menge an Verschmutzung verursacht. Die Idee ist, dass die Steuer das Ausmaß der Umweltverschmutzung widerspiegelt, die durch die Tätigkeit oder den Gegenstand verursacht wird, und den Verbraucher dazu zwingt, sich mit den negativen Aspekten auseinanderzusetzen und sein Verhalten zu ändern.“

Für Spitzer haben persönliche Kohlenstoffobergrenzen Ähnlichkeit mit den beiden oben genannten Systemen, neben einigen wichtigen Unterschieden:

Die Hinwendung zu Fintech/Kreditkarten als Lösungsansatz hat Elemente von beiden. Der schlechteste Ansatz wäre es, einfach jedem ein Kohlenstoffzertifikat zu geben und keine Sekundärmärkte zuzulassen (Cap-and-Trade). Wenn man den Handel zulässt, muss man immer noch herausfinden, wie hoch die Gesamtmenge sein sollte. Und man wird sehr große Märkte einrichten müssen. Ich bin mir nicht sicher, wer diese Märkte aufbaut. Aber zumindest theoretisch könnte das funktionieren.

Neben der Frage, wie und von wem ein solches System verwaltet werden würde, sprach Spitzer auch Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre an:

Ich vermute, dass es in Bezug auf den Datenschutz auf Widerstand stoßen wird. Die Regierung wird eine große Menge an Daten darüber erhalten, was Sie tun. Auch Hacker werden in den Besitz dieser Daten gelangen. Ich vermute, dass der steuerliche Ansatz unkomplizierter und einfacher zu verwalten ist.

Miquel Puertas, Dozent für Betriebswirtschaft am Institut Obert de Catalunya in Barcelona, übte noch schärfere Kritik. Er bezeichnete die „grüne Agenda“ und die aktuellen Maßnahmen, die im Namen der öffentlichen Gesundheit umgesetzt werden, als Inbegriff einer „riesigen systemischen Krise der Akkumulation“.

Um zu erklären, warum sich große Unternehmen wie MasterCard an einer Initiative beteiligen, die im Wesentlichen den Konsum einschränkt, erklärte Puertas gegenüber The Defender, dass der „hochfinanzialisierte Kapitalismus“ vor einer bedeutenden Krise steht und „verzweifelt nach einem Ausweg sucht, der es ihm ermöglicht, das Casino zu retten, selbst wenn er dafür den Produktionsapparat und die Realwirtschaft opfert.“

Was sind die Auswirkungen dieses neuen wirtschaftlichen Paradigmas, das gefördert wird?

Puertas argumentiert:

„Die von der grünen Agenda, der Gesundheitsdiktatur und der globalistischen Oligarchie geförderte Weltanschauung ist darauf ausgerichtet, die Reste staatlicher Souveränität zu beseitigen und die letzten Bollwerke menschlicher Identität zu unterwerfen und zu kolonisieren: den Körper (der nun in eine weitere Ware verwandelt wird) und die Familie. [Es erlaubt den Großkonzernen, selbst in die intimsten Aspekte des menschlichen Wesens einzudringen: Sexualität, Familie und den Körper jedes Einzelnen, der nicht das Recht hat, außerhalb der Regeln und Kontrollen zu existieren, die von dem dystopischen Regime auferlegt werden, das aus der Grünen Agenda und der Neuen Normalität hervorgegangen ist“.

Joseph Gonzalez, der unter dem Namen „Bantam Joe“ bloggt und sich häufig mit Themen im Zusammenhang mit dem „Great Reset“ und der „grünen Wirtschaft“ beschäftigt, äußerte ähnliche Bedenken. In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag.

schrieb Gonzalez:

Der „Great Reset“ ist in Wirklichkeit die Einführung einer Kohlenstoffkredit-Wirtschaft, die als „Build Back Better“ verpackt wird. Wir reden hier von einer globalen Rationierung auf der Grundlage Ihres Kohlenstoff-Fußabdrucks! Forever!“

Letztendlich stellen sich viele Fragen über die künftige Umsetzung und die möglichen Auswirkungen dieser Technologie.

Inwieweit sind beispielsweise PKA und ähnliche Initiativen wirklich ein Mittel zum Schutz der Umwelt, anstatt ein Mittel zur weiteren Konsolidierung der Kontrolle über weite Teile der menschlichen Aktivitäten? Ist es das, worum es beim „Great Reset“ wirklich geht?

Warum sind die großen Konzerne scheinbar so bereit, plötzlich auf Gewinne und Konsum zu verzichten? Was erhoffen sie sich davon? Warum werden nicht die größten Umweltverschmutzer der Welt, wie z. B. das US-Militär, verfolgt? Ist „cap-and-trade“ wirklich ein gutes Modell, dem man nacheifern sollte?

Wohin würden die von den PCAs gesammelten Daten aus Sicht des Datenschutzes und der Regulierung gehen? Wie werden sie verwendet und wie werden sie geschützt? Wie, von wem und auf welcher Grundlage werden „Verbrauchsobergrenzen“ festgelegt?

Wie wird „guter“ oder „schlechter“ Verbrauch bestimmt, und von wem? Wer würde ein solch umfassendes System zur Überwachung aller wirtschaftlichen Transaktionen und des menschlichen Verhaltens regulieren – und wer wird den Regulator regulieren?

Wird aus der Sicht der sozialen Gerechtigkeit die wirtschaftliche und soziale Ungleichheit durch eine Gesellschaft der „Habenden und Nichthabenden“ und durch ein System, in dem sich ärmere Menschen gezwungen sehen könnten, überschüssige Kohlenstoffgutschriften zu verkaufen und dadurch ein geringeres Existenzminimum aufrechtzuerhalten, noch verschärft werden?

Und schließlich: Warum wird in einer Zeit, in der uns gesagt wird, wir sollten „der Wissenschaft vertrauen“, der wissenschaftlichen Innovation nicht die Chance gegeben, bessere, weniger drakonische Lösungen zu finden, die keine Rationierung und erhebliche Einschränkung des menschlichen Verhaltens erfordern?

Der Wunsch, die Umwelt zu erhalten und künftige Generationen zu schützen, ist weitgehend universell.

Es ist jedoch fraglich, ob PCAs und ein System des Überwachungskapitalismus mit enormen Kontrollen des menschlichen Verhaltens der richtige Weg zur Erreichung dieses Ziels sind.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten und Meinungen sind die der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Children’s Health Defense wider.