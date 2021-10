Geheime Dokumente enthüllen den Angriff der FDA auf Ivermectin

mercola.com

Die Mainstream-Medien haben fälschlicherweise behauptet, dass Ivermectin ein reines Tierarzneimittel ist, das für den Menschen gefährlich sein könnte; CNN hat fälschlicherweise behauptet, dass Joe Rogan „Pferde-Entwurmungsmittel“ genommen hat

Rogan interviewte kürzlich den medizinischen Chefkorrespondenten von CNN, Dr. Sanjay Gupta, und brachte ihn dazu, zuzugeben, dass CNN gelogen hatte.

Die FDA begann mit der „Pferde-Entwurmung“ auf der Grundlage eines Berichts des Gesundheitsamtes von Mississippi, in dem es hieß, dass 70 % der Anrufe bei der Giftnotrufzentrale im Zusammenhang mit veterinärmedizinischem Ivermectin stünden. Tatsächlich waren es 70 % der Ivermectin-bezogenen Anrufe, insgesamt sechs, von denen vier die versehentliche Anwendung von Ivermectin in der Tierhaltung betrafen. Insgesamt machten diese Anrufe nur 2 % aller Anrufe bei der Giftnotrufzentrale aus.

Seit 1992 wurden insgesamt 20 Todesfälle mit Ivermectin in Verbindung gebracht. Vergleichen Sie dieses Sicherheitsprofil mit Remdesivir, dem wichtigsten Medikament, das von Krankenhäusern in den Vereinigten Staaten gegen COVID-19 eingesetzt wird. Seit dem Frühjahr 2020 wurden VigiAccess insgesamt 7.491 unerwünschte Ereignisse gemeldet, die auf das Medikament zurückzuführen sind, darunter 560 Todesfälle, 550 schwere Herzstörungen und 475 akute Nierenschäden.

Der Generalstaatsanwalt von Nebraska, Doug Peterson, hat ein Rechtsgutachten über die Off-Label-Verwendung von Ivermectin und Hydroxychloroquin für COVID-19 erstellt. Nach diesem Rechtsgutachten können Gesundheitsdienstleister in Nebraska diese Medikamente für den Off-Label-Gebrauch zur Behandlung von COVID rechtmäßig verschreiben, sofern sie die informierte Zustimmung des Patienten haben. Die einzigen Gründe für ein Disziplinarverfahren sind das Nichteinholen einer informierten Zustimmung, Täuschung und/oder die Verschreibung einer zu hohen Dosis.

Anfang September 2021 berichtete der Nachrichtensender KFOR aus Oklahoma in einer gefälschten Meldung, dass die Notaufnahmen von Patienten überschwemmt wurden, die eine Überdosis Ivermectin vom Pferd eingenommen hatten. Andere Mainstream-Medien folgten diesem Beispiel – alle bezeichneten Ivermectin fälschlicherweise als gefährliches Tierarzneimittel.

In Wirklichkeit ist Ivermectin ein Humanarzneimittel, das seit Anfang der 1990er Jahre von 3,7 Milliarden Menschen sicher verwendet wird. Im Jahr 2016 erhielten drei Wissenschaftler den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für ihre Entdeckung von Ivermectin gegen Parasiteninfektionen beim Menschen. Es steht auch auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation.

Es gibt absolut keinen Grund, Ivermectin als „Pferde-Entwurmungsmittel“ zu verunglimpfen, das nur ein Verrückter einnehmen würde. Doch genau das haben die Mainstream-Medien getan, und zwar fast ausnahmslos.

Als der Komiker und Podcast-Moderator Joe Rogan enthüllte, dass er seinen Anfall von COVID-19 mit Ivermectin und anderen Mitteln behandelt hatte und sich innerhalb von drei Tagen vollständig erholte, berichtete NPR, dass Rogan „Ivermectin, ein entwurmendes Tierarzneimittel, das für die Verwendung bei Kühen und Pferden entwickelt wurde“, eingenommen hatte, und fügte hinzu, dass „die Food and Drug Administration die Menschen dringend auffordert, die Einnahme des Medikaments zu stoppen“, da es bei Tieren zu Übelkeit, Erbrechen und in einigen Fällen zu schwerer Hepatitis führen kann.

Sanjay Gupta gibt zu, dass CNN gelogen hat

Neben vielen anderen berichtete auch CNN über Rogans Verwendung von „Pferde-Entwurmungsmitteln“. Mitte Oktober 2021 interviewte Rogan den CNN-Medizinkorrespondenten Dr. Sanjay Gupta und fragte ihn, warum CNN über seine Verwendung von Ivermectin offen lügen würde.

Es ist eine Lüge in einem Nachrichtensender“, sagte Rogan, „und es ist eine Lüge, derer sie sich bewusst sind. Es ist kein Fehler. Sie stellen es in unvorteilhafter Weise als Tierarzneimittel dar … Glauben Sie nicht, dass eine solche Lüge gefährlich ist … wenn sie wissen, dass sie lügen? Sie wissen, dass ich Medizin [für Menschen] genommen habe … Mann, sie haben gelogen. Sie sagten, ich hätte ein Mittel zur Entwurmung von Pferden genommen. Es wurde mir von einem Arzt verschrieben, zusammen mit einem Haufen anderer Medikamente.

Gupta lenkt schließlich ein und stimmt zu, dass Ivermectin nicht als Pferdeentwurmungsmittel bezeichnet werden sollte. Auf die Frage: „Stört es Sie, dass der Nachrichtensender, für den Sie arbeiten, über die Einnahme von Pferde-Entwurmungsmitteln durch mich gelogen hat?“ Gupta antwortete: „Das hätten sie nicht sagen sollen“.

Auf die Frage, warum sie über ein so wichtiges medizinisches Thema lügen würden, antwortete Gupta: „Ich weiß es nicht.“ Gupta gibt auch zu, dass er nie gefragt hat, warum sie es getan haben, obwohl er ihr oberster medizinischer Korrespondent ist.

FDA greift Ivermectin an

CNN und die Mainstream-Medien sind sicherlich schuld an der Verbreitung von Desinformationen, aber sie haben die Idee von einer vermeintlich seriösen Quelle – der FDA. In einem Tweet vom 21. August 20217 verlinkte die FDA auf einen Artikel der Behörde, in dem vor der Verwendung von Ivermectin gewarnt wird: „You are not a horse. Du bist kein Pferd. Ernsthaft, ihr alle. Stop it.“

Diese offenkundig irreführende Aussage war der Nährboden für eine Lüge, die sich dann in den Mainstream-Medien verbreitete. In einem Artikel, der auf RESCUE mit Michael Capuzzo substack veröffentlicht wurde, schildern zwei unabhängige investigative Gesundheitsjournalisten, Mary Beth Pfeiffer und Linda Bonvie, wie die Anti-Vermectin-Kampagne der FDA begann:

Innerhalb von zwei Tagen hatten 23,7 Millionen Menschen diese Pulitzer-würdige Twitter-Nachricht gesehen. Hunderttausende weitere erhielten die Nachricht auf Facebook, LinkedIn und über den Instagram-Account der Today Show, der 3 Millionen Anhänger hat. Das war großartig! Erklärte die amtierende FDA-Kommissarin Janet Woodcock in einer E-Mail an ihr Medienteam. Sogar ich habe es gesehen! Für die FDA war der „Nicht-ein-Pferd“-Tweet „ein einzigartiger viraler Moment“, schrieb ein leitender FDA-Beamter an Woodcock, „in einer Zeit unglaublicher Fehlinformationen“ …

Als CNN ‚du bist nicht ein Pferd‘ retweetete, war die FDA erfreut. „Die Zahlen häufen sich und ich habe laut gelacht“, schrieb die stellvertretende FDA-Kommissarin Erica Jefferson in einer E-Mail … Es gab jedoch ein Problem. Der Tweet war eine direkte Folge falscher Daten – nennen wir es Fehlinformationen -, die am Vortag vom Gesundheitsamt von Mississippi veröffentlicht worden waren. Die FDA hat die Daten nicht überprüft, wie unsere Überprüfung von E-Mails, die wir im Rahmen des Freedom of Information Act erhalten haben, und Fragen an FDA-Beamte ergeben hat. Stattdessen sah sie Mississippi, wie es in einer E-Mail hieß, als „eine Gelegenheit, die Öffentlichkeit an unsere eigenen Warnungen für Ivermectin zu erinnern“.

Der berühmt-berüchtigte Tweet geht auf einen einzigen Satz in einer Gesundheitswarnung des Giftnotrufs von Mississippi zurück, in dem es heißt: „Mindestens 70 % der jüngsten Anrufe standen im Zusammenhang mit der Einnahme von Ivermectin in Form von Tierfutter oder Tierarzneimitteln, die in Tierversorgungszentren gekauft wurden.“ Das Problem? Auch das war nicht korrekt.

Viel Lärm um nichts

Wie sich herausstellte, lag der tatsächliche Prozentsatz der jüngsten Anrufe bei der Giftnotrufzentrale im Zusammenhang mit tierärztlichem Ivermectin bei 2 % und nicht bei 70 %. In einer Berichtigung vom 5. Oktober 2021 stellte das Gesundheitsamt von Mississippi klar, dass nicht 70 % aller Anrufe bei der Giftnotrufzentrale im Zusammenhang mit veterinärmedizinischem Ivermectin erfolgten, sondern 70 % aller Anrufe im Zusammenhang mit Ivermectin.

In absoluten Zahlen gab es sechs solcher Anrufe, und vier dieser Anrufe betrafen tatsächlich Tiere, die versehentlich das Medikament erhalten hatten. Die Untersuchung von Pfeiffer und Bonvie ergab außerdem, dass zwischen dem 31. Juli und dem 22. August 2021 40 %, d. h. 10 von 24 Ivermectin-bezogenen Anrufen bei der Giftnotrufzentrale von Mississippi, reine Informationsanfragen waren, was häufig vorkommt.

Es steht außer Frage, dass Menschen keine Tierarzneimittel einnehmen sollten, da es Probleme mit der Dosierung und der medizinischen Überwachung gibt, um nur zwei zu nennen. So viel ist klar, schreiben Pfeiffer und Bonvie. Aber indem sie auf den Mississippi-Zug aufsprang, machte die FDA … Ivermectin, das nach Aussage von Ärzten und Gesundheitsministern in mehreren Ländern viele Menschen vor Covid-19 gerettet hat, zu einem Medikament, das man fürchten muss, in menschlicher Form oder nicht.

Diese höchst wirksame Lockvogeltaktik begann im vergangenen März mit einer Webseite, auf die der Tweet der FDA verlinkte und auf der die beiden Ivermectine miteinander vermischt wurden. Auf der einen Seite berichtet die FDA, dass sie mehrere Berichte von Patienten erhalten hat, die nach der Einnahme des Tierprodukts ärztliche Hilfe benötigten. Andererseits beschreibt sie das Schicksal, das Menschen erwartet, die große Mengen eines beliebigen Ivermectins einnehmen, und endet eine lange Liste mit „Schwindel, Ataxie, Krampfanfällen, Koma und sogar Tod“.

Die medizinische Fachliteratur zeigt jedoch, dass Ivermectin ein äußerst sicheres Medikament ist … Im vergangenen März konnte ein renommierter französischer Toxikologe bei einer Überprüfung der Sicherheit von Ivermectin in der medizinischen Fachliteratur keinen einzigen Todesfall durch Überdosierung in mehr als 300 Sicherheitsstudien zu diesem Medikament über Jahrzehnte hinweg finden. Die Studie wurde im Auftrag von MedinCell, einem französischen Pharmaunternehmen, durchgeführt … Seit 1992 wurden zwanzig Todesfälle mit preiswertem, nicht mehr patentgeschütztem Ivermectin in Verbindung gebracht, so die Weltgesundheitsorganisation VigiAccess …

Wie groß war also der Anstieg, den die FDA als „mehrfach“ bezeichnete? Vier, sagte ein Sprecher der Behörde, kurz nachdem die Seite aufgeschaltet wurde. Drei Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, aber es war nicht klar, ob dies wegen COVID selbst geschah. Auf die Frage nach Einzelheiten verwies die FDA auf Datenschutzprobleme und erklärte in einer E-Mail: Einige dieser Fälle konnten nicht weiterverfolgt werden. So kommt die Regierung mithilfe der Medien mit einigen Unwahrheiten davon.

Ivermectin ist sicher, Remdesivir nicht so sehr

Laut VigiAccess, dem Drug Tracker der Weltgesundheitsorganisation, wurden seit 1992 insgesamt 20 Todesfälle mit Ivermectin in Verbindung gebracht. Vergleichen Sie dieses Sicherheitsprofil mit Remdesivir, dem von Krankenhäusern in den USA hauptsächlich eingesetzten Medikament gegen COVID-19.

Seit dem Frühjahr 2020 hat VigiAccess insgesamt 7.491 unerwünschte Ereignisse erhalten, die mit Remdesivir in Verbindung gebracht werden, darunter 560 Todesfälle, 550 schwere Herzstörungen und 475 akute Nierenschäden.

Es stellt sich die Frage, warum Remdesivir überhaupt eingesetzt wird, wo doch die Weltgesundheitsorganisation davon abrät und eine neue Lancet-Studie „keinen klinischen Nutzen“ feststellt. Könnte es sein, dass Fauci an dem Betrug beteiligt ist? Pfeiffer und Bonvie schreiben.

Die andere Frage ist, warum Ivermectin es nicht ist. Der Tweet der FDA kam genau zu dem Zeitpunkt, als die Ivermectin-Verschreibungen in die Höhe schnellten, im August um das Vierundzwanzigfache im Vergleich zu vor der Pandemie. Dabei handelte es sich um legale Verschreibungen, die von Ärzten ausgestellt wurden, die vermutlich die Studien gelesen, aus den Erfahrungen gelernt und ihre eigene Entscheidung getroffen hatten. Tatsächlich werden 20 Prozent der Verschreibungen „off-label “ ausgestellt, d. h. für einen anderen als den zugelassenen Verwendungszweck.

Die Bemühungen, Ivermectin auf breiter Front zu verunglimpfen, haben dazu beigetragen, die legale Versorgung mit einem sicheren Medikament einzuschränken. Das ist es, was die Menschen in erster Linie zur Tiermedizin getrieben hat.

Bundesstaatsanwaltschaft rügt medizinische Einrichtung wegen Fehlinformation

Anfang Oktober 2021 ersuchte das Gesundheitsministerium von Nebraska den Generalstaatsanwalt von Nebraska, Doug Peterson, um ein Rechtsgutachten über die Off-Label-Verwendung von Ivermectin und Hydroxychloroquin bei COVID-19.

Am 15. Oktober 2021 gab Peterson ein Rechtsgutachten heraus, in dem er feststellte, dass Gesundheitsdienstleister diese Medikamente legal für den Off-Label-Gebrauch zur Behandlung von COVID verschreiben können, sofern sie die informierte Zustimmung des Patienten haben. Die einzigen Gründe für disziplinarische Maßnahmen sind das Fehlen einer informierten Zustimmung, Täuschung und/oder die Verschreibung einer zu hohen Dosis.

Peterson kam zu dem Schluss, dass Hydroxychloroquin und Ivermectin auf der Grundlage der verfügbaren Daten „bei einigen Menschen funktionieren könnten“.

Er wies auf Studien hin, die die Sicherheit und den Nutzen dieser Medikamente gegen COVID-19 belegen, sowie auf den schockierenden wissenschaftlichen Betrug, der dazu geführt hat, dass Hydroxychloroquin weltweit gemieden wird, und auf die Rosinenpickerei und den Ausschluss von Daten in Studien, die Ivermectin kritisch gegenüberstehen. Er wies auch darauf hin, wie unlogisch es ist, von einer frühen Behandlung abzuraten.

Wenn Ärzte diese frühen Behandlungen in Betracht ziehen dürfen, haben sie mehr Zeit für die Bewertung zusätzlicher Mittel, die Leben retten, Patienten aus dem Krankenhaus heraushalten und unser bereits überlastetes Gesundheitssystem entlasten könnten, schrieb Peterson. Peterson rügte auch die FDA und Dr. Anthony Fauci wegen ihrer Heuchelei und schilderte, wie die FDA und die National Institutes of Health durch die Herausgabe widersprüchlicher Leitlinien Verwirrung stifteten. Das NIH hat eine neutrale Position zu Ivermectin eingenommen, was Peterson deutlich signalisierte, dass Ärzte nach eigenem Ermessen entscheiden sollten, ob sie COVID-19-Patienten mit Ivermectin behandeln.

Ohne Überprüfung der verfügbaren Daten, die seit langem vorlagen und sich häuften, ist unklar, auf welcher Grundlage die FDA Ivermectin als Behandlung oder Prophylaxe für COVID-19 ablehnte. ~ Doug Peterson, Generalstaatsanwalt von Nebraska

NIH-Beamte haben jedoch die offizielle Position der Behörde ignoriert. Ende August 2021 ging Fauci „zu CNN und verkündete, dass es ‚keine klinischen Beweise‘ dafür gibt, dass Ivermectin zur Vorbeugung oder Behandlung von COVID-19 wirkt‘, und dass ‚es überhaupt keine Beweise‘ dafür gibt, dass es wirkt“, schreibt Peterson und fügt hinzu:

Diese endgültige Behauptung steht jedoch in direktem Widerspruch zu der Erkenntnis der NIH, dass ‚mehrere randomisierte Studien … in von Experten begutachteten Zeitschriften veröffentlicht‘ Daten vorgelegt haben, die darauf hindeuten, dass Ivermectin als COVID-19-Behandlung wirksam ist.

AG beschuldigt FDA, Verwirrung gestiftet zu haben

Peterson fährt fort, das Verhalten der FDA in Bezug auf Ivermectin zu überprüfen:

Die FDA hat in ähnlicher Weise einen Kurs der Verwirrung eingeschlagen. Im März 2021 veröffentlichte die FDA eine Webseite mit dem Titel ‚Why You Should Not Use Ivermectin to Great or Prevent COVID-19 (Warum Sie Ivermectin nicht zur Vorbeugung von COVID-19 verwenden sollten)‘. Obwohl sich die FDA auf Berichte über die Verwendung der tierischen Form von Ivermectin oder überhöhte Dosen der menschlichen Form bezog, wurde im Titel jegliche Verwendung von Ivermectin im Zusammenhang mit COVID-19 pauschal verurteilt.

Für diese pauschale Verurteilung gab es jedoch keine Grundlage. Tatsächlich räumte die FDA selbst auf dieser Webseite ein (und tat dies auch weiterhin, bis die Seite am 3. September 2021 geändert wurde), dass die Behörde noch nicht einmal „Daten zur Unterstützung der Anwendung von Ivermectin bei COVID-19-Patienten zur Behandlung oder Vorbeugung von COVID-19 geprüft“ habe.

Aber ohne Überprüfung der verfügbaren Daten, die seit langem verfügbar waren und sich häuften, ist unklar, auf welcher Grundlage die FDA Ivermectin als Behandlung oder Prophylaxe für COVID-19 ablehnte.

Peterson hebt auch die Tatsache hervor, dass die FDA zwar behauptet, Ivermectin sei „kein Antivirus (ein Medikament zur Behandlung von Viren), aber auf einer anderen FDA-Webseite eine Studie in Antiviral Research auflistet, die „Ivermectin als ein Medikament identifiziert, das ‚zuvor gezeigt hat, dass es ein breites Spektrum an antiviraler Aktivität besitzt‘.

Es ist bezeichnend, dass die FDA die Zeile darüber, dass Ivermectin nicht „antiviral“ ist, gestrichen hat, als sie die erste Webseite am 3. September 2021 änderte, schreibt Peterson.

Er weist auch darauf hin, dass die FDA jetzt zwar behauptet, dass der Off-Label-Gebrauch von Medikamenten „sehr gefährlich sein kann“ und dass sie deshalb Ivermectin für COVID nicht empfiehlt, dass aber Ärzte routinemäßig Medikamente Off-Label verwenden und dass Ivermectin eine gut etablierte Sicherheitsbilanz hat.

Daher ist es inkonsequent, wenn die FDA andeutet, dass Ivermectin bei der Behandlung von COVID-19 gefährlich ist, während die Behörde Remdesivir trotz seiner schlechteren Sicherheitsbilanz weiterhin zulässt, schreibt Peterson.

AG nimmt Berufsverbände unter die Lupe

Peterson stellte auch die Haltung von Berufsverbänden wie der American Medical Association, der American Pharmacists Association und der American Society of Health-System Pharmacists infrage, die sich im September 2021 in einer gemeinsamen Erklärung gegen die Verwendung von Ivermectin zur Vorbeugung oder Behandlung von COVID außerhalb von klinischen Studien aussprachen.

Ihre Erklärung, so Peterson, stützte sich auf die „verdächtigen Positionen“ der FDA und der CDC sowie auf eine Erklärung von Merck, in der sich das Unternehmen gegen den Einsatz des Medikaments aussprach, weil es „in der Mehrzahl der Studien zu wenig Sicherheitsdaten gab“.

Aber ausgerechnet Merck weiß, dass Ivermectin äußerst sicher ist, sodass das Fehlen von Sicherheitsdaten in den jüngsten Studien für das Unternehmen nicht besorgniserregend sein sollte, schreibt Peterson und fügt hinzu: Warum sollte der ursprüngliche Patentinhaber von Ivermectin alles daran setzen, dieses Medikament infrage zu stellen, indem er den Eindruck erweckt, dass es nicht sicher sein könnte? Dafür gibt es mindestens zwei plausible Gründe.

Erstens steht Ivermectin nicht mehr unter Patentschutz, sodass Merck nicht mehr davon profitiert. Das erklärt wahrscheinlich, warum Merck es abgelehnt hat, klinische Studien mit Ivermectin und COVID-19 durchzuführen, als es die Möglichkeit dazu hatte. Zweitens hat Merck ein erhebliches finanzielles Interesse daran, dass die Ärzteschaft Ivermectin als frühe Behandlung für COVID-19 ablehnt. [Die US-Regierung hat sich bereit erklärt, [Merck] rund 1,2 Milliarden Dollar für 1,7 Millionen Behandlungen mit dem experimentellen COVID-19-Mittel [Molnupiravir] zu zahlen, wenn dessen Wirksamkeit in einer laufenden großen Studie nachgewiesen und von den US-Behörden genehmigt wird.

Wenn also das kostengünstige Ivermectin besser oder sogar genauso gut wie Molnupiravir wirkt, könnte dies Merck Milliarden von Dollar kosten. Ein weiterer hervorragender Artikel, der die fragwürdigen Maßnahmen der FDA und die Anreize von Merck, sein altes Medikament Ivermectin in Verruf zu bringen, detailliert beschreibt, wurde vom American Institute for Economic Research veröffentlicht.

Während wir alle froh sein können, dass Merck ein neues Therapeutikum entwickelt hat, das uns vor der Verwüstung durch Covid-19 schützen kann, sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass die Regeln der FDA den Unternehmen einen Anreiz bieten, sich auf neuere Medikamente zu konzentrieren und ältere zu ignorieren, schreibt David Henderson, ein Senior Fellow bei AIERS. Ivermectin kann ein Wundermittel für Covid-19 sein, muss es aber nicht. Die FDA will nicht, dass wir die Wahrheit erfahren. Die FDA verbreitet Lügen und alarmiert die Amerikaner, während sie die Arzneimittelhersteller daran hindert, uns wissenschaftliche Untersuchungen über bestehende, vielversprechende Generika zur Verfügung zu stellen.

Frühzeitige Behandlung ist entscheidend

Es besteht kein Zweifel daran, dass viele Menschen unnötigerweise gestorben sind, weil unsere Gesundheitsbehörden unverständlicherweise von jeglicher Prävention und frühzeitigen Behandlung von COVID-19 abraten. Wie viele Ärzte festgestellt haben, ist eine frühzeitige Behandlung absolut entscheidend, um Krankenhausaufenthalte, Todesfälle und langfristige Nebenwirkungen der Infektion zu verhindern.

Zum jetzigen Zeitpunkt stehen mehrere bewährte Protokolle zur Auswahl, darunter die folgenden. Welches Behandlungsprotokoll Sie auch immer anwenden, stellen Sie sicher, dass Sie so bald wie möglich mit der Behandlung beginnen, idealerweise beim ersten Auftreten der Symptome.

Das Zelenko-Protokoll

Die MATH+-Protokolle

Vernebeltes Wasserstoffperoxid, wie in der Fallstudie von Dr. David Brownstein und dem kostenlosen E-Book „Rapid Virus Recovery“ von Dr. Thomas Levy beschrieben

