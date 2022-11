Peter A. McCullough: Impfen nach der Genesung von COVID-19

Bei jeder COVID-19-Infektion kommt es zu einem Kontakt mit dem Spike-Protein auf der Oberfläche des Virus. Dieses Protein verursacht eine Reihe von Problemen, darunter die Schädigung von Blutgefäßen und die Bildung von Blutgerinnseln. Wenn das Virus die Nase mit Nasenspülungen und -gurgeln und anderen Behandlungen des McCullough-Protokolls© infiziert, sollte das Ausmaß der viralen Invasion im Körper vernachlässigbar sein. Bei der Verabreichung eines COVID-19-Impfstoffs wird jedoch der genetische Code für das Spike-Protein im gesamten Körper installiert, und dann wird es mindestens einen Monat lang oder länger produziert, was zu einer starken und lang anhaltenden Exposition gegenüber einem möglicherweise tödlichen Protein führt. Obwohl dies der gängigen Einschätzung widerspricht, sind die Patienten mit dem höchsten Risiko für Komplikationen nach der Impfung diejenigen, die bereits eine unbehandelte COVID-19-Erkrankung hatten und sich dann unnötigerweise mit COVID-19 impfen ließen. Die Gesundheitsbehörden verkünden, dass sogenannte hybride Szenarien den besten Schutz gegen COVID-19 bieten, d. h. Personen, die zuerst infiziert waren und dann die volle Impfserie erhalten haben. Ausgehend von der ständigen Praxis dieses Autors, der Literatur und den Beobachtungen von Kollegen in der Praxis müssen jedoch viele staatlich angeordnete COVID-19-Verordnungen infrage gestellt werden. Dies ist für jede echte Wissenschaft von grundlegender Bedeutung.

Die US Food and Drug Administration (FDA) und die Impfstoffhersteller schlossen COVID-19-Patienten von klinischen Studien aus, weil sie nach Meinung dieses Autors (und seiner Kollegen) wussten, dass es keinen theoretischen Nutzen geben konnte und dass sie Schaden anrichten würden. Es ist inzwischen anerkannt, dass die natürliche Immunität genauso viel, wenn nicht sogar mehr Schutz bietet als die durch den Impfstoff hervorgerufene Immunität – eine komplexe Angelegenheit, und es ist wichtig zu wissen, dass zu Beginn der Pandemie, während verschiedene andere nationale Regierungen die etablierte Wissenschaft der natürlichen Immunität von Viren aufgriffen, das Thema in den Vereinigten Staaten völlig unterdrückt wurde. Als die FDA (Food and Drug Administration) und die CDC (Centers for Disease Control and Prevention) den Amerikanern rieten, Patienten mit natürlicher Immunität zu impfen, was gegen die Ausnahmeregelungen der klinischen Studien verstieß, wussten wir, dass das Programm aus dem Ruder gelaufen war.

Mehrere Studien haben gezeigt, dass die Komplikationsraten bei von Natur aus immunen Menschen, die sich impfen lassen, deutlich erhöht sind.[i] Nehmen Sie meinen Lieblings-College-Football-Kommentator Herb Kirkstreit, der sich im Dezember 2020 mit COVID-19 infizierte und später kommentierte: „Es ist 5 Monate her, dass ich positiv auf COVID-19 getestet wurde. Ich kann immer noch nicht schmecken oder riechen.“[ii] Im Frühjahr 2021 lässt er sich dann gegen COVID-19 impfen und erklärt: „Ich wollte mich einfach impfen lassen und die Freiheit spüren.“ Vermutlich wird er sechs Monate später, im Herbst 2021, eine Auffrischung vornehmen. Anfang 2022 gibt Kirkstreit dann bekannt, dass er nicht am NFL-Draft teilnehmen kann, weil er ein Blutgerinnsel hat, das in die Lunge geschossen ist.[iii] Aufgrund dieses anhaltenden Problems kommt es zu weiteren Absagen. Er fühlte sich zu diesem Zeitpunkt nicht gerade „frei“.

Kirk Herbstreit, rechts, enthüllte, dass bei ihm im April 2021 Blutgerinnsel im Knöchel und in der Lunge diagnostiziert wurden. AP

Kirkstreit wurde mindestens dreimal mit dem Spike-Protein belastet und nimmt möglicherweise alle sechs Monate noch mehr thrombogenes Protein zu sich, wenn er es verstärkt. Es würde mich nicht überraschen, wenn er darüber hinaus eine vererbte genetische Eigenschaft hat, die zu Blutgerinnseln neigt.

Ich bin besorgt darüber, dass in meiner Praxis große Blutgerinnsel wie das, das er hat, mit herkömmlichen Blutverdünnern nicht schnell verschwinden. Außerdem berichten Bestatter von röhrenförmigen, gummiartigen Blutgerinnseln in Form von Abdrücken der großen Blutgefäße, die den Fluss der eingespritzten Einbalsamierungsflüssigkeit behindern. Die Qualität und die Größe des Gerinnsels sind also besorgniserregend, obwohl dies alles natürlich noch systematischer untersucht werden muss, um wissenschaftliche Gewissheit zu erlangen.

Berichten zufolge befindet sich das Spike-Protein in den Gerinnseln und ist amyloidogen, d. h. das Spike-Protein faltet sich und regt Komplexe aus Gerinnungsmaterial dazu an, sich in einer festen Form zu organisieren, die gegen das natürliche thrombolytische System des Körpers resistent ist.[iv] Wir hoffen für Kirkstreit, dass sein Gerinnsel nicht dauerhaft ist. Seine Ärzte sollten den Zusammenhang erkennen und ihn von weiteren unvernünftigen Impfungen vollständig freistellen.

Das bedeutet unter anderem, dass die Regierung, die akademische Welt und ja, auch die Industrie zumindest einen Teil der kostbaren, vom Steuerzahler finanzierten Forschungsgelder, die für die laufende Impfung bestimmt sind, in gezielte, reale und interventionelle Studien umleiten sollten, um sicherzustellen, dass Impfgeschädigte und Langzeit-COVID-Patienten Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Versorgung haben. Leider ist das heute für die Mehrheit nicht der Fall.