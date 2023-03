Peter Koenig: Westliche “regelbasierte Ordnung” ist völlige Gesetzlosigkeit

Die chinesisch-russische Allianz ist ein starkes Indiz dafür, dass die Welt andere Optionen hat als die trügerischen westlichen Mächte.‘

Interview mit Peter Koenig für PressTV*.

Der russische Präsident lobte die Zusammenarbeit zwischen seinem Land und China und bezeichnete sie als einen wichtigen Schritt zur Stabilisierung der internationalen Lage.

Die internationale Zusammenarbeit zwischen der Volksrepublik China und der Russischen Föderation spielt, wie wir wiederholt betont haben, eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung der internationalen Lage.

Diese Äußerungen machte Wladimir Putin während seines Treffens mit Wang Yi, Chinas oberstem außenpolitischen Berater, der zu Besuch in Moskau ist. Er fügte hinzu, dass die beiden Länder neue Meilensteine in der Zusammenarbeit und Entwicklung erreichen.

Der chinesische Chefdiplomat bekundete seinerseits die Bereitschaft Pekings, die strategische Partnerschaft und Zusammenarbeit mit Moskau zu stärken. Er betonte, dass diese Partnerschaft nicht gegen eine dritte Partei gerichtet sei.

Wang traf am Mittwoch auch mit dem russischen Außenminister zusammen. Bei diesem Treffen betonte Sergej Lawrow die Solidarität der beiden Länder trotz der, wie er sagte, großen Turbulenzen auf der Weltbühne. Er betonte auch die Bereitschaft beider Seiten, die Interessen der jeweils anderen Seite auf der Grundlage des Völkerrechts zu schützen.

PressTV: – Wie beurteilen Sie die Ausweitung der russisch-chinesischen Zusammenarbeit?

Peter Koenig: – Präsident Putin hat völlig Recht – diese neu gestärkten russisch-chinesischen Beziehungen und Kooperationen stärken nicht nur die gemeinsamen politischen Interessen und die strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern, sondern können auch ein wichtiger Schritt für die Stabilität der internationalen Ordnung sein.

Wir leben in einer zunehmend zersplitterten Welt, in der die westlichen Eliten – die “Mächte, die Macht haben” – Regeln festlegen, die oft weit vom Völkerrecht entfernt sind. Sie nennen es eine “regelbasierte Ordnung” – was bedeutet, dass es sich um eine totale Gesetzlosigkeit handelt – Regeln, die vom Westen nach seinen aktuellen Interessen aufgestellt und der Welt aufgezwungen werden.

Die Mächtigen erlassen ihre eigenen Gesetze, wie sie es für richtig halten, und da sie über alle Hebel der Macht und des Geldes verfügen, um Länder, Regierungen und Politiker zu dem zu zwingen, was sie erreichen wollen, wagt es niemand, sich einzumischen, geschweige denn, sich diesen “Machthabern” entgegenzustellen.

Im Gegensatz dazu setzen sich Moskau und Peking weiterhin für den Aufbau einer multipolaren Welt ein. Dies wurde von Wang Yi, Chinas Staatsrat, bekräftigt. Bei einem Treffen mit ihm erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow, dass China und Russland trotz der instabilen internationalen Lage “fest und entschlossen auf eine multipolare Welt hinarbeiten”.

Auf der anderen Seite ist der Westen sehr anfällig für subversive Aktionen, die hauptsächlich von Washington angeführt werden. Sie werden jedoch oft von milliardenschweren Oligarchen wie George Soros und seiner Open Society Foundation durchgeführt.

Nehmen wir die jüngste Münchner Sicherheitskonferenz – MSC23 (17. Februar 2023 – 19. Februar 2023). Der nicht gewählte – und wahrscheinlich nicht eingeladene – Oligarch Soros, der die Welt seit mindestens drei Jahrzehnten destabilisiert, indem er auf Krawallen basierende farbige Revolutionen und so genannte soziale Bewegungen wie Black Lives Matter, WAKE und den Betrug zur Reduzierung der LGBTQ-Bevölkerung finanziert, kommt zur Sicherheitskonferenz, um Indien anzugreifen, weil das Land ein noch stärkeres Bündnis mit Russland geschmiedet hat und sich weigert, westliche Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Soros hat Indien offen kritisiert, um einen “Regimewechsel” in Indien herbeizuführen – was ist das?

Glücklicherweise wies Indiens Außenminister Subramaniam Jaishankar Soros unmissverständlich zurecht, indem er ihn grob fragte: “Wer hat Sie gewählt und wer hat Sie eingeladen, in dieser Gemeinschaft sicherheitssuchender Länder Unruhe zu stiften?

Das chinesisch-russische Bündnis ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Welt andere Optionen hat als die trügerischen westlichen Mächte, die eine einheitliche Weltordnung im Interesse eines westlichen Imperiums unter Führung der USA anstreben, das alle und alles beherrschen will.

Dank Russland und China wird dies nicht geschehen.

Darüber hinaus gibt es weitere und neue verstärkte Allianzen zwischen China und dem Iran. Abgesehen davon ist der Iran ein Hauptkandidat für den Beitritt zu BRICS-plus; und durch Chinas Gürtel- und Straßeninitiative, die sich als neue Priorität insbesondere auf den Iran und die BRICS-plus-Länder erstreckt und sie – unter der Führung der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) – in wirtschaftlicher und strategischer Hinsicht näher an die östliche “Herde” heranführt.

BRICS-plus – diese Gruppe von Ländern ist dazu bestimmt, eine noch größere Macht zu werden. Auf die derzeitigen BRICS-Länder entfallen etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung und sie kontrollieren 25 Prozent des weltweiten BIP. Mit der starken Unterstützung eines chinesisch-russischen Bündnisses im Rahmen der Belt and Road Initiative wird dies das neue Bündnis des neuen östlichen Horizonts sein.

Mit anderen Worten: Russland und China bauen ihre Allianzen aus, damit andere Länder, die die Nase voll haben von den mit Sanktionen belegten westlichen Regimen, eine andere Wahl für ihre sozioökonomische Entwicklung haben. Nämlich östliche Allianzen, insbesondere eine starke russisch-chinesische Allianz. Und obendrein können sie einer Vereinigung mit einer entdollarisierten Wirtschaft beitreten.

Autor: Peter Koenig ist Research Fellow am Centre for the Study of Globalisation (Montreal, Kanada) und Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute der Renmin University in Peking. Zuvor war er bei der Weltbank tätig. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Seine Artikel erscheinen in Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog und anderen Quellen.

Veröffentlicht mit Erlaubnis des Autors.

Übersetzung aus dem Englischen ins Russische von Sergej Duchanow

* Ein englischsprachiger internationaler Nachrichtensender, der von der iranischen Regierung finanziert wird, seinen Sitz in Teheran hat und rund um die Uhr über das Internet berichtet. Er beschäftigt 26 internationale Korrespondenten und 400 Mitarbeiter.