Fünf Lehren aus drei Jahren Autoritarismus

Seth Smith

Vor drei Jahren ahnten nur wenige von uns, dass sich ein Sturm zusammenbrauen würde, der das Gefüge der globalen Demokratie erschüttern, ganze Gemeinden, Unternehmen und Familien zerstören und eine große Zahl von Kindern und Jugendlichen dazu bringen würde, sich von der Gesellschaft abzukapseln und zu entfremden, neben vielen anderen negativen Folgen.

Am beängstigenden ist vielleicht die unheilvolle Entwicklung, die das einst scheinbar gute „öffentliche Gesundheitswesen“ in diesen drei Jahren genommen hat. Es hat sich in eine strafende und autoritäre Einrichtung verwandelt, die vorsätzlich eine schädliche Heilung betreibt und diejenigen, die dem medizinisch-industriellen Komplex skeptisch gegenüberstehen, durch weitverbreitete und drakonische Impfvorschriften entmündigt.

Rückblickend erscheint Amerika im Februar 2020 im Vergleich zu unserem heutigen Zeitalter als ein freiheitliches, unschuldiges Zeitalter. Wir lebten nicht unter dem Schatten eines möglichen nuklearen Holocausts. Das tägliche Leben war frei von den Elementen des Nanny-Staats unserer heutigen Zeit. Viele von uns waren durchs Leben gegangen, ohne zu wissen, wie die zerstörerische Kraft einer Amok laufenden Regierung aussieht.

Jetzt wissen wir es.

Nicht nur, dass wir wieder unter der unmittelbaren Bedrohung der atomaren Vernichtung leben, während unsere globalen „Führer“ weiterhin eine Version von Dr. Seltsam des 21. Jahrhunderts spielen, sondern Covid ermöglichte auch, die Gesellschaft weiter zu militarisieren und zu unterwerfen. Nennen wir die Abriegelungen doch einfach das, was sie waren: Kriegsrecht.

Ferner haben die Regierung und der Sicherheitsstaat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie nur einer winzigen Gruppe von schattenhaften und in einigen Fällen unsichtbaren Eliten und „Experten“ dienen, deren Handlungen, vorwiegend in Amerika, kaum zur Rechenschaft gezogen werden. Angesichts der Abriegelungen, die zufällig das allgemein undemokratischste und zerstörerischste Ereignis meines Lebens waren, wurden die normalen Bürger verachtet und hatten kaum mehr Einfluss als die Leibeigenen des Mittelalters. Einige von uns wurden völlig irrelevant und „unwesentlich“ gemacht.

Doch inmitten dieser Trümmer und des Schreckens sind viele skeptische Menschen, die einst an gütige Führer glaubten, von ihrem falschen Glauben an eine „gute“ Regierung befreit worden. Aus dieser Freiheit lassen sich einige wichtige Lehren für den Weg in eine (hoffentlich) weniger totalitäre Zukunft ziehen.

Lektion Nr. 1: Wir müssen den medizinisch-industriellen Komplex zur Verantwortung ziehen.

Meine Skepsis gegenüber dem medizinisch-industriellen Komplex fühlte sich vor Covid unausgegoren und unbegründet an. Natürlich wusste ich, dass man mir bei jedem Arzttermin einen Vortrag darüber halten würde, dass ich (mit Anfang 40!) Darmspiegelungen machen, neue Medikamente kaufen und Blutuntersuchungen machen lassen sollte, aber keine Fragen über mein ganzheitliches Wohlbefinden, meine Ernährung usw. Es war egal, zu welchem Arzt ich ging, sie waren alle gleich. Ich hatte immer das Gefühl, dass diese großen Gebäude und Büroparks, in denen die Maschinerie des medizinisch-industriellen Komplexes untergebracht war, ähnlich wie konsolidierte öffentliche Schulen oder Gefängnisse ziemlich menschenfeindlich waren. Aber ich habe trotzdem daran geglaubt, mehr oder weniger.

Die Covid-Manie hat gezeigt, dass ein Großteil des medizinisch-industriellen Komplexes, ebenso wie der militärisch-industrielle Komplex, Teil eines Systems hierarchischer Beziehungen ist, das nur den Mächtigen wirklich nützt. Die Nutznießer sind Big Pharma, riesige Gesundheitssysteme, reiche Ärzte und sogar ein Sicherheitsstaat/Bioverteidigungsapparat, der große Teile der Weltbevölkerung als Punkte auf einem Diagramm sieht, die manipuliert, geimpft und medikalisiert werden sollen.

Noch schlimmer ist, dass die Iatrogenese – die massiven gesundheitlichen Schäden, die durch medizinische Eingriffe von Covid verursacht werden – ungebührliche und massive Profite generiert, wiederum für ein winziges Segment von Individuen mit unergründlicher Macht und Reichtum (Bill Gates ist das beste Beispiel). Dieser unheilvolle Komplex stützt sich auf Krankheit, nicht auf Gesundheit, um seine Gewinne zu erzielen. Ich glaube, dass dies ein Grund dafür ist, warum Covid so stark medikalisiert wurde und warum wir alle zu Handlangern der Impfstoffindustrie wurden, anstatt dass das öffentliche Gesundheitswesen ganzheitlicher Ansätze für bessere Ergebnisse für Menschen mit Covid verfolgt.

Keiner von uns muss dies jedoch einfach so hinnehmen. Gesundheitskonsumenten können ihre Rechte durch die großartige Arbeit von Organisationen wie dem Children’s Defense Fund und No College Mandates, zwei Gruppen, deren Autoren mit dem Brownstone Institute verbunden sind, zurückerobern.

Lektion 2: Die „echte“ amerikanische Linke ist nicht MSNBC und ist vielleicht ganz verschwunden

Die amerikanische liberale Linke ist eine Koalition, die so weit verkommen ist, dass sie nicht mehr wiederzuerkennen ist, voller Reinheitstests, blindem Gehorsam gegenüber Geheimdiensten wie dem FBI, der CIA und Schattenorganisationen des Militärs wie DARPA, mit autoritären Führern, die ständig Tugendwächter sind und die diejenigen zensieren und absetzen, mit denen sie nicht einverstanden sind.

Seit vielen Jahren, vor allem seit den späten Obama-Jahren, fühle ich mich in der kulturellen Ideologie der amerikanischen Linken, die Identitätspolitik über wirtschaftliche Fairness stellt und in vielen Fällen von der alten „Linken“ überhaupt nicht mehr zu unterscheiden ist, immer mehr fehl am Platz.

Covid bleibt der Abgrenzungspunkt, an dem ich und Millionen andere die Bewegung vollständig verlassen haben.

Nichts daran, ein Befürworter von Abriegelungen zu sein, entsprach traditionellen linken Werten. Ich würde sogar behaupten, dass der natürliche Platz für die amerikanische Linke darin bestand, sich den Schließungen vehement zu widersetzen, weil sie sich so schädlich auf die Arbeiterklasse, die arbeitenden Armen und Minderheiten auswirkten. Und doch wurde das Schweigen der Linken Mitte 2020 zu meinem Entsetzen bald zu Spott und dann zu regelrechtem Hass gegenüber denjenigen von uns, die sich gegen die Schließungen aussprachen, sogar mit begründeten Analysen oder Vorschlägen wie der Great Barrington Declaration.

Die Tatsache, dass wir brutal zensiert wurden und dass alle Proteste auf taube Ohren stießen, war eine so entfremdende Erfahrung, dass viele von uns, die einst erklärten, „links“ zu sein, das Projekt völlig aufgegeben haben, und vor allem die politische Partei, die uns in Amerika eigentlich vertreten sollte, die Demokraten. Wir sind politisch heimatlos geworden; einige haben sogar Allianzen in den aufnahmebereiten Armen der libertären und konservativen Bewegungen geschlossen.

Dies wirft die Frage auf, die sich viele von uns gestellt haben: Was ist die politische Linke heute? Und was war sie schon immer?

Sie ähnelt sicherlich nicht der Version von George Orwell, die mich als Studentin so sehr beeinflusst hat. Der Geist der Linken in „The Road to Wigan Pier“ zum Beispiel fühlt sich an wie eine vergangene Welt, durchdrungen von einer gesunden Skepsis, Bewunderung und Ehrfurcht vor der Arbeiterklasse und den sich gegenseitig unterstützenden Ideen von Freiheit und Egalitarismus. Diese Bescheidenheit und Nuanciertheit sind aus unserer heutigen Interpretation des „Linksseins“ fast gänzlich verschwunden.

Einige von uns haben sich sogar gefragt (und in der Tat hat Orwell über dasselbe nachgedacht): Führt die Linke, wenn sie unkontrolliert bleibt, immer zu etwas Schrecklichem, wobei die unvermeidliche Folge nicht Utopie, sondern die Friedhöfe von Cheong Ek oder tendenziöser, zensorischer Autoritarismus sind?

Führt der dialektische Materialismus am Ende nur in eine Richtung, und zwar in den Stalinismus oder Faschismus?

Doch trotz der Einsamkeit, die es mit sich bringt, in seiner alten politischen Heimat ein Abweichler zu sein, ist die vollständige Zerstörung dessen, was früher „links“ und in einigen Fällen „rechts“ war, an sich schon befreiend. Viele von uns schaffen sich neue politische Identitäten, und in einigen Fällen bilden sich neue politische Parteien und Bündnisse. Dieses Ergebnis wird sich letztlich als sehr gesund für die Zukunft der Demokratie erweisen.

Lektion Nr. 3: Wir haben den Beweis, dass „Experten“ oft falsch liegen.

Eine gesunde Skepsis gegenüber den „Experten“ und den Eliten war schon immer ein Markenzeichen des amerikanischen Lebens, vorwiegend hier draußen in der Provinz, wo ich wohne. Doch wie Christopher Lasch in Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy (Revolte der Eliten und der Verrat an der Demokratie) – dem letzten Buch, das er veröffentlicht hat und das vielleicht am weitesten vorausschauend ist – feststellte, haben viele amerikanische Eliten und professionelle „Experten“ ihre beratende Funktion inzwischen völlig aufgegeben und sind de facto selbst zu Herrschern geworden, die von einem Teil der völlig säkularisierten, wohlhabenden Liberalen in fast religiösem Sinne verehrt werden. Diese Eliten verachten jedoch meist die Arbeiter- und Mittelschicht. Dies geschieht schon seit geraumer Zeit (Laschs Buch wurde 1996 veröffentlicht).

Das ungeheuerlichste jüngste Beispiel für diese Verehrung und die Macht des Technokraten des 21. Jahrhunderts wird durch den ehemaligen Direktor des NIAID, Anthony Fauci, verkörpert, der fast drei Jahre lang das öffentliche Gesicht der katastrophalen Covid-Reaktion war. Die kurzsichtige Verehrung dieses Mannes ist in vielerlei Hinsicht gefährlich, aber sie zeigt auch eine große Schwäche des modernen Menschen: Viele von uns sind bereit, selbst die grundlegendsten Freiheiten aufzugeben, weil wir einem technokratischen „Retter“ blind vertrauen, der vielleicht nur die falschen Daten hat oder einfach ein verlogener, gerissener Bürokrat ist.

Doch vor Covid vertrauten viele von uns, mich eingeschlossen, viel zu oft nicht gewählten Bürokraten wie Fauci und hinterfragten ihre Motive kaum. Die Lockdowns haben ihre Hand gezeigt und das Gleichgewicht in Richtung eines ungeheuerlichen Autoritarismus gekippt. Ungewählte Verwaltungsakteure sollten nicht in der Lage sein, Politik per Gesetz zu machen, und Gruppen wie das NCLA kämpfen gegen viele der verfassungswidrigen Erlasse, die von den Centers for Disease Control and Prevention und den NIH als Teil der Covid-Reaktion durchgesetzt wurden.

Lektion Nr. 4: Die Technologie, die die Ungleichheit verringern sollte, verstärkt in Wirklichkeit die gesellschaftlichen Gräben.

Die moderne Anbetung der Technologie hat ein undemokratisches Informationsökosystem voller Ungleichheit geschaffen, das den Weg für autoritäre und zwanghafte Abschottungsmaßnahmen ebnete. Da die bereits erwähnte DARPA stark in die Covid-Reaktion involviert war und Big Tech während der Pandemie nahezu uneingeschränkte Macht erlangte, sind die Tentakel der Technologie in jedem Klassenzimmer, Gerichtsgebäude und Sitzungssaal im ganzen Land zu finden. Es scheint wahrscheinlich, dass die Architektur für künftige Abriegelungen nun fest steht.

Wir sollten uns zu keinem Zeitpunkt damit abfinden, dass dies unsere Zukunft ist. Die westliche Welt hat Chinas brutale, autoritäre Abriegelungen nachgeahmt, weil die digitale Technologie dies ermöglichte. Noch vor 25 Jahren wäre eine solche Politik unmöglich gewesen.

Und am Ende war das alles nur Augenwischerei.

Millionen mussten immer noch dafür sorgen, dass die Abwasserkanäle frei waren, die Notdienste funktionierten, die Lichter brannten und die Lebensmittelläden gefüllt waren. Die Menschen aus der Arbeiterklasse, von denen viele dem Covid-Impfstoff zu Recht skeptisch gegenüberstanden und die in der Folge wegen der illegalen Impfvorschriften ihren Arbeitsplatz verloren, wurden von der Laptop-Klasse, die von zu Hause aus arbeiten konnte, völlig ignoriert. Inmitten der endlosen Lieferungen an die Bordsteinkante, der Tugendhaftigkeit in den sozialen Medien über „Impfgegner“ und der Ausgrenzung derjenigen, die tatsächlich ihr Haus verlassen und für ihren Lebensunterhalt arbeiten mussten, hat Big Tech den Kulturkampf nur angeheizt und letztlich der Arbeiterklasse geschadet.

Lektion Nr. 5: Die wichtigsten Dinge sind immer noch die wichtigsten Dinge.

Wenn wir den Experten, der Regierung, der globalen Ordnung oder der Technologie nicht vertrauen können, wem können wir dann vertrauen? Dies ist vielleicht die wichtigste Frage von allen und eine, die seit jeher gestellt wird. Bei der intensiven Lektüre von Leo Tolstois Sachbüchern in dieser seltsamen und schrecklichen Zeit, insbesondere von „Patriotismus und Regierung“ und „Das Reich Gottes ist in dir“, ist mir klar geworden, dass wir, wenn wir monolithischen Institutionen oder dem Staat im Allgemeinen vertrauen, nach den falschen Antworten suchen und vielleicht sogar die falschen Fragen stellen.

Denn wie die gesamte materielle Welt sind auch die Institutionen fehlbar und brüchig. Die richtigen Fragen sind viel umfassender und viel persönlicher, und die Antworten sind unveränderlich und schon immer da gewesen.

Außerhalb der Grenzen unserer fehlbaren Institutionen sind die wichtigsten Antworten auf fast alle Fragen in echten Gefühlen der Liebe und Zugehörigkeit zu finden. Die Liebe zu Ihrer Familie oder zu dem kleinen Stück Land und dem Haus, das Sie besitzen, oder zu der winzigen Bauerngemeinde, in der Sie leben, zu der Kirche, der Sie angehören, oder zu der Gruppe von gutherzigen und unterstützenden Freunden und Schriftstellern, wie diejenigen, die sich im Brownstone Institute und anderen Basisgemeinschaften zusammengefunden haben.

Gesichtslose Bundesinstitutionen und ihre Vertreter verdienen nicht unsere Liebe, und in den meisten Fällen verdienen sie nicht einmal Bewunderung oder Respekt. Sie sind das Produkt sehr fehlerhafter, gefühlloser Systeme und letztlich künstliche Schöpfungen einer fehlerhaften Menschheit.

Trotz der Ängste und des Schmerzes, die wir alle empfunden haben, und der Spaltungen, die die letzten drei Jahre des Autoritarismus verursacht haben, sollten Sie nicht zulassen, dass die Eliten und ihre kleinkarierte Politik Ihre Freundschaften und Ihre Familie entzweien. Die Liebe ist immer noch die ultimative Antwort.

(Danksagung: Ich möchte mich bei meiner Freundin und Brownstone-Stipendiatin Debbie Lerman bedanken, die mir beim Schreiben und Redigieren dieses Textes sehr geholfen hat.)