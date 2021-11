Pfizer beantragt jetzt FDA-Zulassung der „Booster Shots“ – für Teenager

Nach neuen Berichten der Washington Post und der New York Times drängt Pfizer-BioNTech auf eine Ausweitung seines Marktes für Auffrischungsimpfungen auf Teenager.

Es wird erwartet, dass Pfizer und BioNTech diese Woche die behördliche Genehmigung für eine Auffrischungsimpfung ihres Coronavirus-Impfstoffs für 16- und 17-Jährige beantragen werden, so Personen, die mit den Plänen des Unternehmens vertraut sind“, berichtet die Times. „Sollte die Impfung genehmigt werden, wäre sie die erste Auffrischungsimpfung, die für Personen unter 18 Jahren verfügbar wäre.

Die FDA könnte zusätzliche Impfungen innerhalb von etwa einer Woche genehmigen, so der Bericht. In der Zwischenzeit bezeichnete Präsident Biden die neue Omicron-Variante als „Grund zur Sorge, nicht zur Panik“.

„Ich werde keine Mühen scheuen und alle Hindernisse aus dem Weg räumen, um die Sicherheit des amerikanischen Volkes zu gewährleisten“, sagte Biden.

Wie bereits berichtet, geht aus ersten medizinischen Berichten hervor, dass die Auswirkungen von Omicron überwiegend „mild“ waren.

Covid-Symptome, die mit der neuen Omicron-Variante in Verbindung gebracht werden, wurden von dem südafrikanischen Arzt, der als erster Alarm wegen des neuen Stammes schlug, als „extrem mild“ beschrieben“, berichtete CNBC.

Dr. Angelique Coetzee, Vorsitzende der südafrikanischen Ärztekammer, sagte der BBC am Sonntag, dass sie um den 18. November herum Patienten mit „ungewöhnlichen Symptomen“ zu sehen bekam, die sich leicht von denen unterschieden, die mit der Delta-Variante in Verbindung gebracht wurden, dem bisher virulentesten Stamm des Virus, der weltweit vorherrschend ist, so der Bericht weiter.

„Es begann mit einem männlichen Patienten im Alter von etwa 33 Jahren, der mir sagte, dass er seit ein paar Tagen extrem müde sei und Schmerzen am ganzen Körper sowie ein wenig Kopfschmerzen habe“, sagte sie der BBC.

„Der Patient habe keine Halsschmerzen, sondern eher ein ‚Kratzen im Hals‘, aber keinen Husten oder Geschmacks- oder Geruchsverlust – Symptome, die mit früheren Stämmen des Coronavirus in Verbindung gebracht wurden“, so der Bericht weiter.

In der Zwischenzeit geben medizinische Experten an, dass sie „zuversichtlich“ sind, schnell einen Impfstoff speziell gegen die Omicron-Variante von Covid-19 entwickeln zu können.

Medizinische Experten berichten FoxBusiness, dass sie zuversichtlich sind, dass sie einen Impfstoff speziell für die Omicron-Variante herstellen können, und dass sie ihn ziemlich schnell produzieren können, twitterte der Journalist Charles Gasparino. „Sie warten zunächst auf Daten über die Virulenz des Virus und darüber, ob er sich aktuellen Impfungen entzieht.

Wie bereits berichtet, erwägt Pfizer-BioNTech einen „Relaunch“ seiner Impfstoffe aufgrund der Omicron-Variante, die sich in bisher wenig geimpften und stark ungeimpften Ländern in Afrika ausbreitet.

„BioNTech SE sagte am Freitag, es erwarte innerhalb von zwei Wochen mehr Daten über eine besorgniserregende neue Coronavirus-Variante, die in Südafrika entdeckt wurde, um festzustellen, ob sein mit dem Partner Pfizer Inc. produzierter Impfstoff überarbeitet werden muss“, berichtete Reuters.

„Pfizer und BioNTech sagten, dass sie davon ausgehen, dass sie, falls nötig, in der Lage sein werden, einen neuen Impfstoff, der auf die neue Variante zugeschnitten ist, innerhalb von etwa 100 Tagen auszuliefern“, so der Bericht weiter.

„Wir verstehen die Besorgnis der Experten und haben sofort Untersuchungen zur Variante B.1.1.529 eingeleitet“, so BioNTech in einer Erklärung.

„Wir erwarten weitere Daten aus den Labortests in spätestens zwei Wochen. Diese Daten werden mehr Informationen darüber liefern, ob es sich bei B.1.1.529 um eine Escape-Variante handeln könnte, die eine Anpassung unseres Impfstoffs erforderlich machen könnte, falls sich die Variante weltweit ausbreitet“, heißt es weiter.

„Moderna Inc. sagte in einer Erklärung, dass es daran arbeitet, einen auf die neue Variante zugeschnittenen Auffrischungsimpfstoff zu entwickeln, eine höhere Dosis seines bestehenden Auffrischungsimpfstoffs zu testen und andere Auffrischungsimpfstoffe zu untersuchen, die gegen mehrere Varianten schützen sollen“, so der Bericht weiter.

„Eine Auffrischungsdosis eines zugelassenen Impfstoffs stellt die einzige derzeit verfügbare Strategie zur Auffrischung einer schwindenden Immunität dar“, so Moderna in der Erklärung.

„Diese Bemühungen zielen nicht darauf ab, ein kommerzielles Produkt zu entwickeln; die Übung wird durchgeführt, um eine Routine mit den Aufsichtsbehörden zu etablieren, die dazu beiträgt, eine zukünftige Wiedereinführung des Impfstoffs zu beschleunigen“, so Reuters.

Inmitten der Berichte über die Omicron-Variante stiegen die Aktien von BioNTech ADRs um 14,2 % und schlossen am Freitag bei 348 $, während die Aktien von Pfizer um 6,1 % stiegen und bei 54 $ schlossen. Moderna gewann 20,6 % und schloss bei 329,63 $.

Ein weiteres Unternehmen, Novavax, teilte am Freitag mit, dass es „mit der Arbeit an einer Version seines COVID-19-Impfstoffs begonnen hat, die auf die in Südafrika entdeckte Variante abzielt“ und „die Impfung in den nächsten Wochen zur Prüfung und Herstellung bereit haben wird“, wie Reuters ebenfalls berichtete.

„Der COVID-19-Impfstoff des Unternehmens enthält eine aktuelle Version des Spike-Proteins des Virus, das keine Krankheit verursachen, aber das Immunsystem auslösen kann“, so Reuters. „Der Impfstoffentwickler sagte, er habe mit der Entwicklung eines Spike-Proteins begonnen, das speziell auf der bekannten genetischen Sequenz der Variante B.1.1.529 basiert.“

„Die ersten Arbeiten werden einige Wochen in Anspruch nehmen“, sagte ein Unternehmenssprecher. „Die Aktien des Unternehmens schlossen am Freitag mit einem Plus von fast 9 %.“

In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass der Impfstoff von Novavax Anfang des Monats in Indonesien seine erste Zulassung für den Notbetrieb erhalten hat, gefolgt von den Philippinen.

„Das Unternehmen hat erklärt, dass es auf dem besten Weg ist, die Zulassung in den USA bis Ende des Jahres zu beantragen“, heißt es in dem Bericht weiter. „Es hat auch Zulassungsanträge bei der Europäischen Arzneimittelagentur und in Kanada gestellt.

„Der deutsche Arzneimittelhersteller BioNTech SE und Johnson & Johnson haben ebenfalls erklärt, dass sie die Wirksamkeit ihrer jeweiligen COVID-19-Impfstoffe gegen die neue Variante testen“, so der Bericht weiter.

Im Juni veröffentlichte eine Beratungsgruppe der Centers for Disease Control eine Erklärung über den „wahrscheinlichen Zusammenhang“ zwischen COVID-19-Impfungen und Herzentzündungen in seltenen Fällen.

Die COVID-19 Vaccine Safety Technical (VaST) Work Group stellte die unerwünschte Reaktion bei geimpften Männern im Alter zwischen 16 und 24 Jahren fest. Die Entwicklung der Herzerkrankung wurde bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen beobachtet und war bei Männern nach der zweiten Dosis deutlich häufiger.

Zuvor hatten die Centers for Disease Control and Prevention die Verwendung der experimentellen Pfizer-BioNTech-Coronavirus-Impfstoffe bei Kindern ab 5 Jahren befürwortet.