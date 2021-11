Pfizer-Chef Albert Bourla rechnet beim Impfabo mit Jahresturnus

Der Trend geht zum Impfabo. Pfizer-Chef Albert Bourla meint, es werde wahrscheinlich genügen, sich einmal im Jahr gegen Covid impfen zu lassen, um seine Mitmenschen nicht unverantwortlich zu gefährden. Aber es könnte auch alle sechs Monate nötig sein, da will er sich nicht festlegen. Die wirtschaftlichen Perspektiven für seine Branche hält er für ausgezeichnet.

Das Folgende ist ein am 9. November veröffentlichtes Interview von Frederick Kempe, Präsident und CEO des Atlantic Council mit dem Pfizer-Chef. Es wurde am Tag vor der Verleihung eines Preises der Washingtoner Nato-Vorfeldorganisation an Bourla und andere interessante Preisträger geführt (dazu demnächst mehr). Die Antworten erschließen sich auch ohne Kempes Fragen, deshalb hier nur was Bourla sagte. Weggelassen sind neben den Fragen nur wenige, nicht so interessante Sätze: