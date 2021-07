Pfizer erwartet 33 Milliarden Dollar Umsatz mit COVID-Impfstoffen, angetrieben durch Auffrischungsimpfstoffe und Impfstoffe für Kinder und erhöht nun den Preis

childrenshealthdefense.org: Pfizer hob seine Prognosen für COVID-Impfstoffeinnahmen an und teilte Investoren diese Woche mit, dass es erwartet, dass Auffrischungsimpfungen, ein Impfstoff, der auf die Delta-Variante abzielt, und die erwartete Zulassung seiner Impfstoffe für Kinder ab 6 Monaten die Einnahmen explodieren lasen.

Starke Verkäufe seines Impfstoffs gegen COVID haben Pfizer geholfen, den Umsatz im zweiten Quartal fast zu verdoppeln und den Gewinn um 59 % zu steigern. Damit hat das Unternehmen die Prognosen der Wall Street übertroffen und den Pharmariesen dazu veranlasst, seine Umsatz- und Gewinnprognosen für 2021 deutlich anzuheben.

Während einer Telefonkonferenz zum Ergebnis des zweiten Quartals am 28. Juli teilte Pfizer den Anlegern mit, dass das Unternehmen seine Umsatzprognose angehoben hat und nun zwischen 78 und 80 Milliarden US-Dollar erwartet.

Das Unternehmen geht davon aus, dass allein der COVID-Impfstoff einen Umsatz von 33,5 Mrd. USD erzielen wird – ein Anstieg um 29 % gegenüber den zuvor geschätzten 26 Mrd. USD. Pfizer verzeichnete im zweiten Quartal einen Umsatz von 7,8 Milliarden Dollar mit dem Impfstoff COVID, womit sich der weltweite Gesamtumsatz in diesem Jahr auf 11,3 Milliarden Dollar beläuft.

In der neuen Gewinnprognose ist ein in der vergangenen Woche mit der Biden-Administration geschlossener Vertrag über die Lieferung von weiteren 200 Millionen Dosen in die USA nicht enthalten.

Ein Beamter des Weißen Hauses erklärte letzte Woche gegenüber CNN:

„Die Bundesregierung übt eine Option in ihrem Vertrag mit Pfizer aus, um 200 Millionen Dosen des Pfizer-Impfstoffs zu kaufen, die zwischen Herbst 2021 und Frühjahr 2022 geliefert werden sollen, um sich auf den zukünftigen Impfbedarf vorzubereiten, einschließlich Impfstoffe für Kinder unter 12 Jahren und mögliche Auffrischungsimpfungen, wenn Studien zeigen, dass sie notwendig sind.“

Der Pharmariese plant, in diesem Jahr 2,1 Milliarden Dosen auszuliefern und hat die Kapazität, im nächsten Jahr 4 Milliarden Dosen herzustellen, sagte CEO Albert Bourla während der Telefonkonferenz.

Die USA zahlten bisher 19,50 Dollar pro Dosis für den Impfstoff von Pfizer-BioNTech, aber Pfizer hat den Preis für die Regierung kürzlich auf 24 Dollar pro Dosis erhöht.

Ein Sprecher von Pfizer sagte letzte Woche in einer Erklärung:

„Der Preis für diese Bestellung berücksichtigt die zusätzlichen Investitionen, die für die Herstellung, Verpackung und Auslieferung der neuen Formulierungen des Impfstoffs erforderlich sind, sowie die höheren Kosten, die mit der Auslieferung des Impfstoffs in kleineren Packungsgrößen verbunden sind, um die Auslieferung an einzelne Anbieter, einschließlich Kinderärzte, zu erleichtern.“

Pfizer begründete den ursprünglichen Preis des Impfstoffs mit der Notwendigkeit für die Regierungen, Dosen zu sichern und das Virus unter Kontrolle zu bringen, aber CFO Frank D’Amelio sagte im März, das Unternehmen plane, „mehr auf den Preis zu kommen“, sobald die Pandemie nachlässt und das Unternehmen sich nicht mehr in einem „Pandemie-Preisumfeld“ befindet.

Pfizer versichert Anlegern, dass Auffrischungsimpfungen kommen werden

Der COVID-Impfstoff von Pfizer ist derzeit auf dem besten Weg, das weltweit meistverkaufte Medikament aller Zeiten zu werden, wie Axios berichtet – und jetzt drängt Pfizer darauf, dass die Menschen eine dritte Auffrischungsimpfung erhalten, um die Delta-Variante des Impfstoffs zu bekämpfen.

U.S. federal health agencies and the maker of one of the most popular COVID vaccines are publicly at odds over whether fully vaccinated people will soon need a third booster shot.



SUBSCRIBE #TheDefender: https://t.co/zL66EdwTnDhttps://t.co/AYEjOZu32q — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) July 11, 2021

Pfizer teilte am Mittwoch mit, es führe derzeit Gespräche mit den Zulassungsbehörden über eine mögliche dritte Auffrischungsdosis des aktuellen Impfstoffs und rechne, positive Ergebnisse vorausgesetzt, mit der Einreichung einer Notfallzulassung (EUA) bereits im August.

Bourla sagte, dass das Unternehmen glaubt, dass „es wahrscheinlich ist, dass eine dritte Auffrischungsdosis innerhalb von 6 bis 12 Monaten nach der vollständigen Impfung erforderlich sein könnte, um das höchste Schutzniveau aufrechtzuerhalten, und Studien sind im Gange, um die Sicherheit und Immunogenität einer dritten Dosis zu bewerten“.

Pfizer sagte, es habe neue Daten, die zeigen, dass eine dritte Dosis seines Impfstoffs die Antikörperspiegel gegen die Delta-Variante deutlich erhöht.

Epidemiologen haben jedoch darauf hingewiesen, dass höhere Antikörperspiegel nicht gleichbedeutend mit einem höheren Schutz sind.

Das Zwei-Dosis-Schema von Pfizer ist bereits wirksam gegen COVID, einschließlich der Delta-Variante, sagte David Dowdy, ein Epidemiologe für Infektionskrankheiten am Johns Hopkins. Nur weil eine dritte Dosis mehr Antikörper bedeutet, heißt das noch lange nicht, dass man eine braucht, so Dowdy.

Pfizer reports >5x increase in antibody levels w 3rd vaccine dose (https://t.co/sV7b3L5Dyp).



BUT:

– 5x more antibodies doesn't mean 5x more protection.

– 2 doses are already highly effective, even against delta.



Just because 3rd dose = more antibodies doesn't mean you need one. — David Dowdy (@davidwdowdy) July 28, 2021

Die US-Gesundheitsbehörden erklärten Anfang des Monats, es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass eine Auffrischungsimpfung erforderlich sei, doch könne sie in Zukunft für besondere Risikogruppen, darunter ältere Menschen und Transplantatempfänger, angebracht sein. Bundesbeamte des öffentlichen Gesundheitswesens erklärten, sie würden die Situation weiterhin beobachten.

Führungskräfte von Pfizer trafen sich am 12. Juli privat mit hochrangigen US-Wissenschaftlern und -Regulierungsbehörden, um auf eine rasche Zulassung der COVID-Auffrischungsimpfstoffe zu drängen, obwohl die Bundesgesundheitsbehörden dagegen waren.

Beamte sagten nach dem Treffen, dass mehr Daten – und möglicherweise mehrere Monate – benötigt würden, bevor die Aufsichtsbehörden entscheiden könnten, ob Auffrischungsimpfungen notwendig seien, was die milliardenschwere Einnahmequelle des Pharmariesen bedrohe.

Während der Telefonkonferenz in dieser Woche kündigte Pfizer außerdem Pläne an, im August eine Immunogenitäts- und Sicherheitsstudie zu starten, um eine aktualisierte Version seines aktuellen Impfstoffs zu testen. Die neue Version ist speziell auf die Delta-Variante ausgerichtet – die behördliche Genehmigung steht noch aus.

Während einer Telefonkonferenz im Februar erklärte Bourla den Analysten, dass das Unternehmen durch höhere Preise und die Einführung von routinemäßigen Auffrischungsimpfungen für neue Varianten des Virus erhebliche Gewinne erzielen könnte, und versicherte den Anlegern, dass das Unternehmen dies nicht als einmaliges Ereignis ansieht, sondern als etwas, das in absehbarer Zukunft fortgesetzt wird.

Impfstoffe für Kinder könnten eine zusätzliche Einnahmequelle sein

Bourla sagte während der Telefonkonferenz in dieser Woche, dass er davon ausgeht, dass bis Ende September die Tests an 5- bis 11-jährigen Freiwilligen die Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten liefern werden, die für die Beantragung der EUA in dieser Altersgruppe erforderlich sind, und dass die Daten zu den Tests an Kindern im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren bald darauf folgen sollten.

Diese Woche kündigten Pfizer und Moderna an, dass sie die klinischen Studien für ihre mRNA-Impfstoffe ausweiten werden, nachdem die US-amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde (FDA) den Impfstoffherstellern mitgeteilt hatte, dass die Größe und der Umfang ihrer pädiatrischen Studien, wie sie ursprünglich geplant waren, nicht ausreichen, um seltene Nebenwirkungen zu erkennen.

Zu den von der FDA angeführten seltenen Nebenwirkungen gehören Myokarditis, eine Entzündung des Herzmuskels, und Perikarditis, eine Entzündung der Herzinnenhaut, wie mehrere mit den Studien vertraute Personen gegenüber der New York Times erklärten.

Die Ausweitung der pädiatrischen Studien bedeutet, dass bald Tausende von Kindern im Alter von bis zu 6 Monaten rekrutiert und in die COVID-Impfstoffstudien aufgenommen werden könnten.

Der Impfstoff von Moderna ist für die Notfallbehandlung von Menschen ab 18 Jahren zugelassen, der Impfstoff von Pfizer für Kinder ab 12 Jahren. Bisher hat noch kein COVID-Impfstoff eine EUA-Zulassung für Kinder unter 12 Jahren erhalten.