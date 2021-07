Die weltweite Einführung der digitalen Gesundheitspässe: Fortschritte, Rückschläge und noch Lücken in den USA

Die digitale Versklavung schreitet Weltweit voran. Hier ein kleiner Überblick.

Behörden auf der ganzen Welt beeilen sich, ihren Bürgern die Möglichkeit zu geben, ihren COVID-19-Status sowohl im In- als auch im Ausland nachzuweisen.

Die jüngsten Entwicklungen beim digitalen Gesundheitspass zeigen Fortschritte in einigen Bereichen, „technische Schwierigkeiten“ (Datenlecks) in anderen und immer noch Verwirrung in den USA. Das Vereinigte Königreich hat angekündigt, dass es in Kürze damit beginnen wird, doppelt getestete US-Reisende ohne Quarantäne nach England einreisen zu lassen, was zeigen könnte, wie die Länder mit den USA zusammenarbeiten, wo es keinen föderalen Gesundheitspass gibt.

UK Teil 1: Datenleck in Nordirland

Hinweis: England und Wales verwenden den NHS-COVID-Pass, Nordirland hat COVIDCertNI und Schottland hat ein System, bei dem ein Brief angefordert, heruntergeladen und ausgedruckt werden kann.

In Nordirland durchkreuzen „technische Probleme“ mit der COVIDCertNI-App die Reisepläne derjenigen, die aus dem Land in den Urlaub fahren wollen, da der Online-Dienst für die Impfstoffbescheinigung ausgesetzt wurde.

Die App ermöglicht es den Nutzern, ihren COVID-19-Status nachzuweisen, aber einigen Nutzern wurden die Daten für andere Zwecke angezeigt.

Der digitale Gesundheitspass ging am Dienstag offline, berichtet die BBC und zwang Tausende dazu, ihre Reisepläne zu überdenken.

Das NI-Gesundheitsministerium erklärte, es sei sich „bewusst, dass einer begrenzten Anzahl von Nutzern unter bestimmten Umständen Daten anderer Nutzer angezeigt werden können.“

Das Information Commissioners Office wurde kontaktiert und „es wurden sofortige Maßnahmen ergriffen, um einen Teil des Dienstes, der die Identität verwaltet, vorübergehend zu entfernen“, heißt es in dem Bericht.

Die Website Bleeping Computer beobachtet die Situation und liefert weitere Details zu den betroffenen Kategorien und versucht herauszufinden, wie viele davon betroffen waren.

UK Teil 2: England erlaubt USA- und EU-Reisenden die quarantänefreie Einreise

Ab dem 2. August, 4 Uhr morgens, können vollständig geimpfte Reisende aus den USA und der EU, die außerhalb des Vereinigten Königreichs geimpft wurden, nach den jüngsten Änderungen der Vorschriften die Quarantäne bei der Ankunft in England umgehen.

Zuvor, seit dem 19. Juli, galt die Quarantänebefreiung nur für diejenigen, die im Vereinigten Königreich geimpft wurden und ins Ausland reisten. Jeder, der außerhalb des Vereinigten Königreichs geimpft wurde, einschließlich der Briten, musste sich einer 10-tägigen Quarantäne unterziehen, wenn er aus einem Land der gelben Liste zurückkehrte.

Die Änderung beinhaltet die formelle Anerkennung von Bescheinigungen, die eine vollständige Impfung mit Impfstoffen belegen, die von der Europäischen Arzneimittelagentur oder der US Food and Drug Administration zugelassen sind.

Sky News berichtet über einen 10-tägigen Versuch mit British Airways, Virgin Atlantic und dem Flughafen Heathrow.

Als Impfnachweis wurden die CDC-Karte der USA, digitale Zertifikate der US-Bundesstaaten und das digitale COVID-Zertifikat der EU akzeptiert. BA-Passagiere luden ihren Status in die VeriFLY-App hoch, die von mehreren Fluggesellschaften genutzt wird, und Virgin-Passagiere in FlyReady, die App, die sie mit Delta Airlines teilen und die in Zusammenarbeit mit Yoti entwickelt wurde.

Die Studie ergab, dass 99 Prozent der Dokumente an der Grenze in Heathrow korrekt überprüft wurden.

1,5 Millionen Menschen nutzen inzwischen VeriFLY, die vom biometrischen Authentifizierungsunternehmen Daon entwickelte COVID-19-Gesundheitspass-App, die von Fluggesellschaften in aller Welt eingesetzt wird, berichtet die irische Business Post. Irlands nationale Fluggesellschaft Aer Lingus ist neben American Airlines und Japan Airlines einer der Teilnehmer.

Berichten zufolge nutzt die Hyatt-Hotelgruppe VeriFLY für Kongresse, ebenso wie die USA Gymnastics.

USA Teil 1: Wie man einen Gesundheitspass bekommt

Vollständig geimpfte Amerikaner haben möglicherweise immer noch Schwierigkeiten, ihren Status vor einer Reise nach England nachzuweisen. Auch die CDC hat eine Reisewarnung für das Vereinigte Königreich herausgegeben.

US-Präsident Joe Biden hat einen Gesundheitspass auf Bundesebene ausgeschlossen, so dass sich die Amerikaner an andere Anbieter wie die Regierungen der Bundesstaaten wenden müssen. Aber mehr als die Hälfte aller Bundesstaaten haben sie verboten, und einige haben keine Richtlinien.

Forbes hat „5 Wege, einen digitalen Nachweis über den Impfstatus zu erhalten – selbst wenn Sie in einem roten Staat leben“ veröffentlicht.

Zu diesen Möglichkeiten gehören die digitale Aufzeichnung in der Apotheke, die Plattform MyIRMMobile für ein PDF-Zertifikat aus einer Handvoll Staaten oder sogar der Weg über das DMV, um eine Impfkarte zu Ihrem digitalen Führerschein in Brieftaschen wie der MyColorado-App hinzuzufügen.

USA Teil 2: PassID-App für Reisende nach Mexiko ausgewählt

Das Gesundheitstechnologieunternehmen USHealthPass hat sich mit VisitMexico USA zusammengeschlossen, um einen digitalen Gesundheitspass für US-Reisende nach Mexiko zu entwickeln, berichtet Catalyst.

Die Lösung heißt PassID und wird von Proven unterstützt. USHealthPass führt derzeit Gespräche mit Gesundheitseinrichtungen, Unterhaltungsangeboten und Fluggesellschaften über weitere Partnerschaften.

Malta: digitale Gesundheitspässe – mithilfe von HID

Malta hat sich dem EU-Programm für digitale COVID-Zertifikate angeschlossen. Laut Malta Today wurde die Sicherheit verbessert und Probleme mit dem britischen COVID-19-Zertifikat (vermutlich England und Wales) wurden gelöst.

Das System kommt zu der bereits bestehenden lokalen Version hinzu, die bereits verwendet wird. Der Artikel von Malta Today wurde von HID Global in den sozialen Medien mit dem Hinweis „Digitale Gesundheitszertifikate für Malta“ geteilt: HID ist stolz darauf, Teil dieses EU-weiten Projekts zu sein“, was auf die Beteiligung des Unternehmens an dem Gesamtsystem hinweist.

Vietnam: Gesichtserkennungs-App zur Überwachung der häuslichen Isolation eingesetzt

Ho-Chi-Minh-Stadt testet VHD (Vietnam Health Declaration), eine vom militärisch geführten Telekommunikationsunternehmen Viettel entwickelte App, mit der zu Hause isolierte Personen, die positiv auf COVD-19 getestet wurden, kontinuierlich überwacht werden, berichtet Vietnam Plus.

Die App nutzt Gesichtserkennung und GPS, um den Patienten mit dem Ort der Quarantäne zu verbinden. Anschließend fordert sie nach dem Zufallsprinzip eine biometrische Authentifizierung an, ähnlich wie die umstrittene polnische App Kwarantanna Domowa.

VHD-Benutzer müssen außerdem dreimal täglich eine Gesundheitserklärung abgeben und alle Symptome wie Kurzatmigkeit sofort melden.