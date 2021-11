Pfizer gibt den Startschuss für die Covid-Kinderimpfungen! Das sollten Sie dazu wissen

mercola.com

Public Citizen hat die geheimen Verträge zwischen Pfizer und Albanien, Brasilien, Kolumbien, Chile, der Dominikanischen Republik, der Europäischen Kommission, Peru, den USA und Großbritannien untersucht und veröffentlicht. Die Verträge enthüllen, dass die Länder Pfizer eine nie dagewesene Macht übertragen haben, und dass in praktisch allen Fällen die Interessen von Pfizer an erster Stelle stehen

Einige Länder, darunter Brasilien, Chile, Kolumbien, die Dominikanische Republik und Peru, haben staatliche Vermögenswerte als Sicherheiten für Klagen wegen Impfschäden hinterlegt, darunter Bankreserven, Militärbasen und Botschaftsgebäude.

Die Verträge sichern nicht nur die geistigen Eigentumsrechte von Pfizer. Sollte Pfizer des Diebstahls der geistigen Eigentumsrechte anderer für schuldig befunden werden, schieben einige der Verträge die Verantwortung auf die staatlichen Abnehmer ab. Pfizer kann in mindestens vier Ländern das geistige Eigentum anderer ohne Konsequenzen stehlen

Die Verträge geben Pfizer auch das Recht, die Regierung mundtot zu machen. In Brasilien ist es Regierungsbeamten untersagt, ohne die schriftliche Zustimmung des Unternehmens „irgendeine öffentliche Bekanntmachung über die Existenz, den Gegenstand oder die Bedingungen [des] Vertrags“ zu machen. Ähnliche Geheimhaltungsklauseln sind in den Verträgen mit der Europäischen Kommission und der US-Regierung enthalten. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Geheimhaltungsvorschriften für beide Parteien gelten

Am 26. Oktober 2021 stimmte die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration dafür, die Notfallverwendung des COVID-Impfstoffs von Pfizer für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren zu verlängern. Experten warnen davor, dass dies leichtsinnig und unnötig ist und weit mehr schadet als nützt, da COVID-19 für kleine Kinder kein Risiko darstellt.

Ende Februar 2021 berichtete das Bureau of Investigative Journalism, dass Pfizer von Ländern die Hinterlegung von Staatsvermögen als Sicherheit für zu erwartende Klagen wegen Impfschäden infolge seiner COVID-19-Impfung verlangt. Während mindestens zwei Länder, Argentinien und Brasilien, die Forderungen zunächst ablehnten und sie als missbräuchlich bezeichneten, akzeptierten viele andere die Bedingungen von Pfizer von Anfang an.

Public Citizen hat nun die geheimen Verträge, zwischen Pfizer und Albanien, Brasilien, Kolumbien, Chile, der Dominikanischen Republik, der Europäischen Kommission, Peru, den USA und dem Vereinigten Königreich untersucht und veröffentlicht. In praktisch allen Szenarien stehen die Interessen von Pfizer an erster Stelle.

Pfizer hat das Sagen

Public Citizen weist auf sechs Fälle hin, in denen Staaten Pfizer erlauben, das Sagen zu haben. So haben beispielsweise Albanien, Brasilien und Kolumbien dem Unternehmen einseitige Befugnisse für den Lieferplan und andere wichtige Entscheidungen übertragen. Wie von Public Citizen berichtet:

Als Bedingung für den Abschluss des Abkommens muss die kolumbianische Regierung „in einer für die Lieferanten zufriedenstellenden Weise nachweisen, dass die Lieferanten und ihre Tochtergesellschaften nach eigenem Ermessen angemessen vor Haftungsansprüchen geschützt sind“ ….

Kolumbien ist verpflichtet, Pfizer den Wert der Eventualverpflichtungen (d. h. der potenziellen künftigen Haftung) zu bescheinigen und mit der Bereitstellung von Mitteln zur Deckung der Eventualverpflichtungen gemäß einem Beitragsprogramm zu beginnen.

Pfizer übt auch eine strenge Kontrolle über die Impfstofflieferungen aus und schreibt vor, wer wann seinen Impfstoff kaufen kann und wer Impfstoffspenden geben und empfangen darf. Bei Engpässen entscheidet Pfizer, welche Länder Vorrang erhalten.

Eine Umgehung von Pfizer kann kostspielig sein. Wenn Brasilien beispielsweise Impfstoffspenden aus einem anderen Land ohne die Zustimmung von Pfizer annimmt, kann das Unternehmen den Vertrag kündigen und Brasilien zwingen, den vollen Preis für alle verbleibenden vertraglich vereinbarten Dosen zu zahlen. Gleichzeitig muss Pfizer keine Strafe zahlen, wenn die Lieferung zu spät erfolgt, selbst wenn sie so spät erfolgt, dass die Impfungen nicht mehr benötigt werden.

Einige Länder, darunter Brasilien, Chile, Kolumbien, die Dominikanische Republik und Peru, stimmten schließlich auch der Forderung von Pfizer zu, staatliche Vermögenswerte als Sicherheiten für Klagen wegen Impfschäden zu hinterlegen, darunter Bankreserven, Militärbasen und Botschaftsgebäude.

Kurz gesagt, diese Regierungen garantieren, dass Pfizer für alle Kosten entschädigt wird, die sich aus Verletzungsklagen gegen das Unternehmen ergeben, so dass das Unternehmen keinen Cent verliert, wenn seine COVID-Spritze Menschen verletzt – selbst wenn diese Verletzungen das Ergebnis von fahrlässigen Unternehmenspraktiken, Betrug oder Böswilligkeit sind!

Gleichzeitig müssen die staatlichen Auftraggeber anerkennen, dass die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfungen völlig unbekannt sind. Dies ist die ultimative Bösartigkeit der Unternehmen, die ihre Macht nutzen, um diesen Ländern die tödliche Spritze aufzudrängen und sich jeder persönlichen Verantwortung für Schäden zu entziehen.

Geheime Schiedsgerichtsbarkeit

Die Verträge schreiben auch vor, wie vertragliche Streitigkeiten beigelegt werden sollen. Wie von Public Citizen berichtet:

Was passiert, wenn das Vereinigte Königreich einen Vertragsstreit mit Pfizer nicht beilegen kann? Ein geheimes Gremium aus drei privaten Schiedsrichtern – nicht ein britisches Gericht – ist laut Vertrag befugt, die endgültige Entscheidung zu treffen. Das Schiedsverfahren wird nach der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer (ICC) durchgeführt. Beide Parteien sind verpflichtet, alles geheim zu halten: Die Parteien verpflichten sich, über das Bestehen des Schiedsverfahrens, das schiedsrichterliche Verfahren, das Vorbringen der Parteien und die Entscheidungen des Schiedsgerichts, einschließlich der Schiedssprüche, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben und soweit sie nicht bereits öffentlich bekannt sind.

Der Vertragsentwurf für Albanien und die Abkommen mit Brasilien, Chile, Kolumbien, der Dominikanischen Republik und Peru verlangen von den Regierungen, dass sie noch weiter gehen und vertragliche Streitigkeiten einem ICC-Schiedsverfahren unterwerfen, das New Yorker Recht anwendet. Während ICC-Schiedsverfahren, an denen Staaten beteiligt sind, nicht unüblich sind, scheinen Streitigkeiten, an denen Länder mit hohem Einkommen und/oder Pharmaunternehmen beteiligt sind, relativ selten zu sein … Die private Schiedsgerichtsbarkeit spiegelt ein Ungleichgewicht der Macht wider. Sie ermöglichen es Pharmakonzernen wie Pfizer, die innerstaatlichen Rechtsverfahren zu umgehen. Dies festigt die Macht der Unternehmen und untergräbt die Rechtsstaatlichkeit.

Pfizer sicherte sich Rechte an geistigem Eigentum

Erstaunlicherweise sichern die Verträge nicht nur die geistigen Eigentumsrechte von Pfizer, sondern einige der Verträge verlagern die Verantwortung von Pfizer auf die staatlichen Käufer, falls Pfizer des Diebstahls geistigen Eigentums anderer für schuldig befunden wird! Das bedeutet, dass Pfizer in mindestens vier Ländern ohne Konsequenzen das geistige Eigentum anderer stehlen kann.

Wenn zum Beispiel ein anderer Impfstoffhersteller Pfizer wegen Patentverletzung in Kolumbien verklagt, verlangt der Vertrag, dass die kolumbianische Regierung die Rechnung bezahlt“, schreibt Public Citizen. „Pfizer sagt auch ausdrücklich, dass es nicht garantiert, dass sein Produkt das geistige Eigentum Dritter nicht verletzt, oder dass es zusätzliche Lizenzen benötigt. Pfizer übernimmt in diesen Verträgen keine Verantwortung für seine mögliche Verletzung von geistigem Eigentum. In gewissem Sinne hat Pfizer für sich selbst einen Verzicht auf geistiges Eigentum erwirkt. Aber international kämpft Pfizer gegen ähnliche Bemühungen, IP-Schranken für alle Hersteller aufzuheben.

Pfizer erhält das Recht, die Regierung zum Schweigen zu bringen

Am ungeheuerlichsten ist vielleicht, dass einige der Verträge Pfizer das Recht einräumen, die Regierung mundtot zu machen. In Brasilien ist es Regierungsbeamten untersagt, ohne die schriftliche Zustimmung des Unternehmens „irgendeine öffentliche Bekanntmachung über die Existenz, den Gegenstand oder die Bedingungen [des] Vertrags“ zu machen.

Die Nachrichtensperre gilt auch für Kommentare zu den Beziehungen der Regierung zu Pfizer im Allgemeinen. Ähnliche Geheimhaltungsbestimmungen sind in den Verträgen mit der Europäischen Kommission und der US-Regierung enthalten. Der einzige Unterschied, so Public Citizen, besteht darin, dass die Geheimhaltungsvorschriften für beide Parteien gelten.

Pfizer kann die Anwendung anderer Rechtsmittel verhindern

Ebenso schockierend ist jedoch, dass die Länder gezwungen sind, ihre Impfstoffbestellungen auch dann zu erfüllen, wenn andere Medikamente oder Behandlungen auftauchen, die COVID-19 verhindern, behandeln oder heilen können. Ist es da ein Wunder, dass Regierungen auf der ganzen Welt den Einsatz von Medikamenten wie Hydroxychloroquin und Ivermectin unterdrückt haben?

Wenn diese Medikamente zugelassen wären und nachweislich wirken würden, wären die COVID-Injektionen völlig überflüssig, doch die Regierungen müssen Hunderte von Millionen Dosen ausgeben. Während die COVID-19-Impfstoffe in den USA „kostenlos“ sind, werden sie mit Steuergeldern in Höhe von 19,50 Dollar pro Dosis bezahlt. In Albanien kostet eine Dosis 12 Dollar und in der EU 14,70 Dollar.

Im Falle des Preisgefälles zwischen den USA und der EU soll Pfizer der EU einen Preisnachlass gewährt haben, weil sie die Entwicklung ihres Impfstoffs COVID-19 finanziell unterstützt hat.

Pfizer – Meister des Katastrophen-Profitierens

Wie Public Citizen feststellte, wird Pfizer erlaubt, von dieser selbstverschuldeten globalen Katastrophe in noch nie dagewesener Weise zu profitieren. In vielen Fällen gelten die Gesetze eines Landes nicht für Pfizer.

Diese geheimen Verträge gewähren Pfizer die totale Kontrolle über sein Produkt und sichern die volle Bezahlung, unabhängig davon, ob die Spritzen benötigt werden oder verwendbar sind, während gleichzeitig jegliche Haftung ausgeschlossen wird. Kurz gesagt, Pfizer gewinnt, egal wie die Impfkampagne ausgeht.

Gleichzeitig kontrolliert Pfizer durch seine Werbegelder auch die Medien. Wie Sie wahrscheinlich schon bemerkt haben, werden Medienunternehmen in den meisten Fällen nicht über etwas berichten, das die Gewinne ihrer Werbekunden gefährden könnte.

Wie in dem kurzen Video oben zu sehen ist, könnte es nicht offensichtlicher sein, dass Pfizer die Medien finanziert, die sich wiederum weigern, die Hand zu beißen, die sie füttert. Sie können das breite Spektrum der Medienprogramme sehen, die von Pfizer gesponsert werden, darunter „Nightline“, „Making a Difference“, „CNN Tonight“, „Early Start“, „Erin Burnett Out Front“, „This Week with George Stephanopoulos“, „CBS Sports“, „Meet the Press“, „CBS This Morning“ und „60 Minutes“.

Pfizer-Studie zeigt erhöhte Sterblichkeit

Die Bedingungen dieser Verträge sind umso beunruhigender, wenn man bedenkt, wie gefährlich sich die Pfizer-Spritze erweist. Kein Wunder, dass sich das Unternehmen weigerte, jegliche Haftung zu übernehmen.

Wie im obigen Video, Folge 3 der „The False Narrative Takedown Series “ von Steve Kirsch, gezeigt wird, hat Pfizers eigene sechsmonatige Phase-3-Studie gezeigt, dass die Spritze die Gesamtsterblichkeit erhöht. In der Behandlungsgruppe starben sogar mehr Menschen als in der Placebogruppe.

Nach den eigenen Angaben von Pfizer wird ein COVID-Todesfall pro 20.000 vollständig geimpfte Personen verhindert. Das bedeutet, dass 10.000 Leben gerettet werden, wenn 200 Millionen vollständig geimpft werden.

Aber wie viele Leben gehen durch die Impfungen verloren? Dies ist die andere Seite der Gleichung, die einfach analysiert werden muss, bevor eine Regierungsbehörde eine Entscheidung darüber treffen kann, ob die Massenimpfkampagne von Nutzen ist oder nicht.

Hier zeigt sich, dass die Daten von Pfizer belegen, dass die Impfungen tatsächlich mehr Kinder töten als retten. Wenn Sie sich diese Informationen selbst ansehen möchten, klicken Sie auf „Supplementary Material“ (Ergänzendes Material) auf der rechten Seite des Dokuments, dann neben „Supplementary Appendix“ (Ergänzender Anhang) auf „supplements/261159“ (Ergänzungen/261159) und blättern Sie nach unten zu Seite 12, Tabelle S4.

In der Impfstoffgruppe starben 15 Personen, in der Placebogruppe 14. In der Placebogruppe starben zwei Personen an COVID-19, während in der Impfstoffgruppe nur eine Person an COVID-Pneumonie starb. So ergibt sich ein falscher positiver Nettoeffekt – ein Leben wurde von COVID verschont. Allerdings war die Gesamtmortalität in der Impfstoffgruppe höher (15 im Vergleich zu 14).

Die Impfung hat also zwar eine Person vor dem Tod durch COVID bewahrt, aber sie hat auch eine zusätzliche Person getötet. Der Nettoeffekt ist also gleich null. Es gibt überhaupt keinen Nutzen für die Sterblichkeit. Andere Untersuchungen, bei denen andere Daten verwendet wurden, deuten stark darauf hin, dass der Nettoeffekt zutiefst negativ ist und die Impfungen weitaus mehr schaden als nützen.

Wir stehen vor einer drohenden, durch Impfungen verursachten Gesundheitskatastrophe

Kirsch zitiert hierzu eine Arbeit von Dr. Bart Classen, die in der Augustausgabe 2021 der Zeitschrift Trends in Internal Medicine veröffentlicht wurde. Classen weist darauf hin, dass Pfizer, Moderna und Janssen alle ein „gefährlich irreführendes“ klinisches Studiendesign verwenden. Das Problem ist, dass sie alle einen Surrogatendpunkt für Gesundheit verwenden, nämlich „schwere Infektionen mit COVID-19“.

Krankheitsspezifische primäre Endpunkte werden in vielen Bereichen der Medizin nicht mehr verwendet, da sie Probleme verschleiern können. Wenn eine Person durch die Behandlung stirbt oder schwer geschädigt wird, selbst wenn die Behandlung dazu beigetragen hat, das Fortschreiten der Krankheit, gegen die sie behandelt wird, aufzuhalten, ist das Endergebnis dennoch negativ.

Aus diesem Grund sollte als geeigneter Endpunkt die Gesamtmortalität und -morbidität herangezogen werden. Als Classen die klinischen Studiendaten aller drei Hersteller unter Verwendung der schweren Gesamtmorbidität als Endpunkt erneut untersuchte, ergab sich ein beunruhigendes Bild.

… es ist so gut wie sicher, dass die Massenimpfung mit COVID-19 der Gesundheit der Bevölkerung im Allgemeinen schadet. Wissenschaftliche Prinzipien diktieren, dass die Massenimpfung mit COVID-19-Impfstoffen sofort gestoppt werden muss, weil wir einer drohenden impfstoffinduzierten Katastrophe der öffentlichen Gesundheit gegenüberstehen. ~ Dr. Bart Classen Wie Classen in seinem Papier „US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on Pivotal Clinical Trial Data Analyzed Using the Proper Scientific Endpoint, ‚All Cause Severe Morbidity'“ erläutert:

Die ‚Schwere Morbidität aller Ursachen‘ in der Behandlungs- und Kontrollgruppe wurde durch Addition aller in den klinischen Studien gemeldeten schweren Ereignisse berechnet. Schwerwiegende Ereignisse umfassten sowohl schwere Infektionen mit COVID-19 als auch alle anderen schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse in der Behandlungs- bzw. Kontrollgruppe. Bei dieser Analyse wird die Verringerung der schweren COVID-19-Infektionen genauso gewichtet wie unerwünschte Ereignisse von gleichem Schweregrad. Die Ergebnisse belegen, dass keiner der Impfstoffe einen gesundheitlichen Nutzen bietet, und alle zulassungsrelevanten Studien zeigen einen statistisch signifikanten Anstieg der ’schweren Morbidität aller Ursachen‘ in der geimpften Gruppe im Vergleich zur Placebogruppe.

In der mit Moderna geimpften Gruppe traten 3.042 schwerwiegende Ereignisse mehr auf als in der Kontrollgruppe. Die Daten von Pfizer waren äußerst unvollständig, aber die vorgelegten Daten zeigten, dass in der Impfgruppe 90 schwerwiegende Ereignisse mehr auftraten als in der Kontrollgruppe, wenn man nur „unaufgeforderte“ unerwünschte Ereignisse berücksichtigt. In der Janssen-Impfgruppe traten 264 schwerwiegende Ereignisse mehr auf als in der Kontrollgruppe. Diese Ergebnisse stehen im Gegensatz zu den ungeeigneten Surrogat-Endpunkten der Hersteller:

Janssen behauptet, sein Impfstoff verhindere 6 Fälle von schwerem COVID-19, die eine ärztliche Behandlung erfordern, bei 19 630 Geimpften; Pfizer behauptet, sein Impfstoff verhindere 8 Fälle von schwerem COVID-19 bei 21 720 Geimpften; Moderna behauptet, sein Impfstoff verhindere 30 Fälle von schwerem COVID-19 bei 15 210 Geimpften. Auf der Grundlage dieser Daten ist es so gut wie sicher, dass die Massenimpfung gegen COVID-19 der Gesundheit der Bevölkerung im Allgemeinen schadet. Nach wissenschaftlichen Grundsätzen muss die Massenimpfung mit COVID-19-Impfstoffen sofort gestoppt werden, da wir vor einer drohenden impfstoffbedingten Katastrophe für die öffentliche Gesundheit stehen.

Um die obigen Zahlen noch deutlicher zu machen, hier die Präventionsstatistiken in Prozenten:

Pfizer 0,00036 %.

Moderna 0,00125 %.

Janssen 0,00030 %.

CDC behauptet, COVID-Impfungen senken die Gesamtsterblichkeit

Trotz alledem behauptet das U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) jetzt, dass Amerikaner, die gegen COVID-19 „geimpft“ sind, eine niedrigere Gesamtsterblichkeit aufweisen.13 Wie Forbes berichtet:

Teilweise und vollständig geimpfte Menschen starben an Ursachen, die nicht auf Coronaviren zurückzuführen sind, mit einer niedrigeren Rate als ihre ungeimpften Altersgenossen, so die Studie, die von Dezember bis Juli Millionen von Patienten in sieben US-Gesundheitsorganisationen untersuchte. Alle drei in den USA zugelassenen Impfstoffe waren mit einer niedrigeren Sterblichkeitsrate bei Nicht-COVID-Viren verbunden, obwohl der Unterschied in der Sterblichkeit bei Personen, die den Impfstoff von Johnson & Johnson erhielten, etwas geringer war als bei Empfängern der Impfstoffe von Pfizer oder Moderna …

Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die Impfstoffe das Sterberisiko der Patienten nicht erhöhen, was ‚das Sicherheitsprofil der derzeit zugelassenen COVID-19-Impfstoffe stärkt‘, so die Studie.

FDA genehmigt Impfung für Kleinkinder

Am 26. Oktober 2021 stimmte die FDA einstimmig dafür, die COVID-Impfung für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren als Notfallimpfung zuzulassen. Und das, obwohl sie einräumte, keine Ahnung zu haben, wie hoch das langfristige Risiko für Kinder sein könnte. Wie ein stimmberechtigtes Mitglied anmerkte: „Wir werden nie erfahren, wie sicher der Impfstoff ist, bis wir anfangen, ihn zu verabreichen“.

Alles, was wir derzeit haben, sind zwei Studien von Pfizer, eine, bei der 5- bis 11-jährige Kinder zwei Monate lang beobachtet wurden, und eine weitere mit einer Nachbeobachtungszeit von nur sechs Wochen. Beide waren zu klein, um potenzielle Risiken wie Myokarditis zu erkennen. Das wird erst untersucht, NACHDEM die Impfung für Kinder zugelassen ist. Wie The Defender berichtet:

Experten äußerten Bedenken über den Mangel an Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten, die Pfizer für die Verwendung seines COVID-Impfstoffs bei jüngeren Kindern vorgelegt hat, und wiesen auf zunehmende Sicherheitssignale hin, die auf Meldungen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) beruhen. Sie stellten auch die Notwendigkeit infrage, Kinder – deren Risiko, an COVID zu sterben, „fast gleich Null“ ist – überhaupt zu impfen.

Laut Dr. Meryl Nass, Mitglied des wissenschaftlichen Beratungsgremiums von Children’s Health Defense, hat Pfizer wieder einmal nicht alle Kinder, die an der Studie teilgenommen haben, in seine Sicherheitsstudie einbezogen. Dreitausend Kinder erhielten den COVID-Impfstoff von Pfizer, aber nur 750 Kinder wurden selektiv in die Sicherheitsanalyse des Unternehmens einbezogen, so Nass.

Die Studien in der Altersgruppe von 5 bis 11 Jahren sind im Wesentlichen die gleichen wie in der Gruppe von 12 bis 15 Jahren – mit anderen Worten, sie sind ebenso kurz und unbefriedigend, mit unzureichenden Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten, und es gibt keine stichhaltigen Belege dafür, warum diese Art der immunüberbrückenden Analyse ausreichend ist … Alle schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse wurden als nicht mit dem Impfstoff in Verbindung stehend betrachtet… Dr. Jessica Rose, Virusimmunologin und Biologin, erklärte dem Gremium, dass die EUA für biologische Agenzien das Vorliegen eines Notfalls und das Nichtvorhandensein einer alternativen Behandlung voraussetzt. Es gibt keinen Notfall und COVID-19 ist hervorragend behandelbar, sagte Rose.

In einer von Rose mitverfassten, von Experten begutachteten Studie wurde festgestellt, dass die Myokarditis-Raten bei 13- bis 23-Jährigen innerhalb von acht Wochen nach der Einführung des COVID-Impfstoffs deutlich höher waren. Bei den 12- bis 15-Jährigen, so Rose, waren die gemeldeten Fälle von Myokarditis 19-mal höher als die Hintergrundraten … Rose sagte, dass Zehntausende von Berichten für Kinder im Alter von 0 bis 18 Jahren bei VAERS eingereicht wurden. Rose erklärte: In dieser Altersgruppe sind 60 Kinder gestorben – 23 von ihnen waren weniger als 2 Jahre alt. Es ist beunruhigend festzustellen, dass in dieser Altersgruppe 5.510 Mal die Meldung ‚Produkt an Patienten ungeeigneten Alters verabreicht‘ eingereicht wurde. Zwei Kinder wurden, vermutlich von medizinischem Fachpersonal, unsachgemäß injiziert und starben anschließend.

Während der Sitzung stellte Dr. Cody Meissner fest, dass wir nicht wissen, ob die Spritze für diese Altersgruppe sicher ist, und dass das Risiko einer COVID-Erkrankung extrem gering ist. Wenn die Impfung zugelassen wird, werden wahrscheinlich Vorschriften folgen, was „schlecht“ wäre.

Auch das Brownstone Institute spricht sich gegen die Zulassung aus. In einem Artikel vom 20. Oktober 2021 bezeichnete Paul Elias Alexander, Ph.D., ein ehemaliger Assistenzprofessor für evidenzbasierte Medizin und Forschungsmethoden, den Plan, kleine Kinder zu impfen, als „absolut leichtsinnig“ und „gefährlich, da es an Sicherheitsdaten und schlechten Forschungsmethoden mangelt“.

In der Zwischenzeit zeigen die Daten, dass kein einziges Kind an COVID-19 gestorben ist, das nicht bereits eine schwere Grunderkrankung hatte. Alexander geht in seinem Artikel auf viele dieser Daten ein.

Erstaunliche Interessenkonflikte

Wenn man sich die Liste der Mitglieder des FDA-Ausschusses ansieht, die die Pfizer-Spritze für Kinder ab 5 Jahren geprüft und genehmigt haben, ist das einstimmige „Ja“ kein Geheimnis mehr. Wie National File berichtet, bestehen bei den Mitgliedern erhebliche Interessenkonflikte. Zu den Mitgliedern gehören:

Gregg Sylvester – Ein ehemaliger Vizepräsident von Pfizer Vaccines

Arnold S. Monto – Ein bezahlter Berater von Pfizer

Archana Chatterjee – Eine aktuelle Empfängerin von Pfizer-Forschungsgeldern

Myron Levine – Mentor von Raphael Simon, Senior Director of Vaccine Research and Development bei Pfizer

James Hidreth – Präsident des Meharry Medical College, das die Impfstoffe von Pfizer vertreibt

Geeta Swamy – Vorsitzende des unabhängigen Datenüberwachungsausschusses für das Pfizer Group B Streptococcus Vaccine Program

Steven Pergam – Stolz fotografiert bei der Einnahme eines Pfizer-Impfstoffs

Mehrere Personen, die sich bereits für Coronavirus-Impfstoffe für Kinder ausgesprochen haben, darunter Ofer Levy, Jay Portnoy und Melinda Wharton

Darüber hinaus sitzt der ehemalige FDA-Kommissar Scott Gottlieb derzeit im Verwaltungsrat von Pfizer.

FDA verschweigt Daten über schwer verletzte Kinder

In Anbetracht der Tatsache, dass diese Impfungen nun auch kleinen Kindern verabreicht werden, ist es wichtiger denn je, zu verstehen, wie die Daten massiert und manipuliert werden, um den anhaltenden Irrsinn zu unterstützen. Besonders besorgniserregend sind die Beweise dafür, dass die U.S. Food and Drug Administration (FDA) Daten über Kinder, die bei den Impfstoffversuchen schwer verletzt wurden, unterschlägt. Wie von Aaron Siri auf Substack berichtet:

Pfizers klinische Studie für Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren umfasste nur 1.131 Kinder, die geimpft wurden, und mindestens eines dieser Kinder erlitt eine verheerende, lebensverändernde Verletzung, die trotz unwiderlegbarer Beweise und der Schreie des Opfers und seiner Eltern weder von Pfizer noch von der FDA in angemessener Weise anerkannt wurde. Abgesehen davon, dass schon eine einzige schwere Verletzung in einer kleinen Studie die Alarmglocken schrillen lassen sollte, muss man sich fragen: Welche anderen schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse wurden von den Aufsichtsbehörden verborgen und ignoriert?

Siri erzählt die Geschichte der 12-jährigen Maddie de Garay, die zusammen mit ihren beiden Brüdern von ihren Eltern in die klinische Studie von Pfizer eingeschrieben wurde. Diese Entscheidung hat das Leben der gesamten Familie verändert, möglicherweise für immer. Innerhalb von 24 Stunden nach ihrer zweiten Dosis erlitt Maddie lähmende Schmerzen und systemische Verletzungen.

Maddie ist nun an den Rollstuhl gefesselt und benötigt eine Ernährungssonde. Der leitende Prüfarzt von Pfizer behauptete zunächst, Maddies Verletzungen stünden in keinem Zusammenhang mit der Spritze und behandelte sie wie eine Geisteskranke. Schließlich wurde ihre Verletzung im Bericht von Pfizer an die FDA als „funktionelle Bauchschmerzen“ aufgeführt.

Für ein Virus, das Kindern nur selten schadet, muss die Sicherheit des Impfstoffs Covid-19 unbedingt gewährleistet werden. Eine Studie mit nur 1.131 Kindern ist nicht aussagekräftig genug. Sie wird nur die häufigsten unerwünschten Ereignisse erfassen. Wenn das, was Maddie erlitten hat, bei 1/1.000 Kindern auftritt, würde dies bedeuten, dass 75.000 Kinder in diesem Land diese schwere Verletzung erleiden. Wenn es bei 1/10.000 Kindern passiert, sind es 7.500, die diese schwere Verletzung erleiden.

Es könnte sein, dass das Heilmittel schlimmer ist als die Krankheit. Aber das wird man erst wissen, wenn eine klinische Studie mit Kindern durchgeführt wird, schreibt Siri und fügt hinzu:

Internationale Wissenschaftler haben erklärt, dass ‚unzureichend gepowerte Studien selbst als Verstoß gegen ethische Standards betrachtet werden sollten. Ohne eine klinische Studie von ausreichender Größe, die alle potenziellen unerwünschten Ereignisse, wie das von Maddie erlebte, für eine ausreichende Dauer überprüft, wird dieses potenziell katastrophale Ergebnis vor der Zulassung oder Lizenzierung nicht erkannt werden …

Die eigentliche Lehre ist nicht, dass die Pharmaunternehmen oder die FDA besser handeln oder bessere Arbeit leisten sollten. Das wird einfach nicht immer der Fall sein. Die eigentliche Lehre ist, dass bürgerliche und individuelle Rechte niemals von einem medizinischen Verfahren abhängig gemacht werden sollten. Niemals. Die Wahrung des Rechts, sich ohne staatlichen Zwang für ein medizinisches Produkt zu entscheiden, ist der letzte und entscheidende Schutz.

Die Abschaffung dieses Rechts führt zu einem gefährlichen Autoritarismus, denn so wie die FDA die schwere Verletzung von Maddie nicht zugeben will, nachdem sie diesen Impfstoff beworben hat, werden Politiker, die den Impfstoff vorschreiben, später nicht bereit sein, einen Fehler einzugestehen und die Vorschrift aufzuheben.

FDA verklagt auf Zugang zu den Daten der COVID-Impfstoff-Studie

Heute ist es für viele fast unmöglich, die COVID-Impfung abzulehnen, und wenn sie verletzt werden, können sie niemanden auf Schadenersatz verklagen. Erschwerend kommt hinzu, dass wir nicht einmal Zugang zu allen Daten haben, auf die sich die Regierungen angeblich stützen, um diese gefährlichen Produkte vorzuschreiben.

Um diesen letzten Punkt anzusprechen, verklagt jetzt eine Organisation namens Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) die FDA, nachdem die Behörde sich geweigert hat, die Daten freizugeben, auf die sie ihre Entscheidung zur Zulassung von Comirnaty stützte.

Die FDA lehnte den Antrag des PHMPT auf eine beschleunigte Bearbeitung seines Antrags nach dem Freedom of Information Act (FOIA) mit der Begründung ab, dass keine „unmittelbare Bedrohung für das Leben oder die körperliche Sicherheit einer Person“ bestehe. In der Beschwerde heißt es:

… in dem Bestreben, sicherzustellen, dass die FDA ihrer Verpflichtung zur Transparenz nachkommt, versucht PHMPT, die Daten und Informationen zu erhalten, auf die sich die FDA bei der Zulassung des Pfizer-Impfstoffs stützt. Die Bedeutung der Freigabe dieser Informationen für die Öffentlichkeit wird auch im Bundesgesetz anerkannt, das Folgendes vorsieht: Nachdem eine Lizenz erteilt wurde, sind die folgenden Daten und Informationen in der Akte des biologischen Produkts sofort für die Öffentlichkeit zugänglich, es sei denn, es liegen außergewöhnliche Umstände vor: (1) Alle Daten und Informationen zur Sicherheit und Wirksamkeit. (2) Ein Protokoll für einen Test oder eine Studie …‘

Sagen Sie einfach „Nein“ zur COVID-Spritze

Während die US-Behörden ihr Bestes tun, um belastende Daten zu verbergen und den Rest zu manipulieren, um eine Art von Nutzen aufzuzeigen, weisen gesunder Menschenverstand, medizinische Fakten und verfügbare Daten alle in die entgegengesetzte Richtung. Für mich ist es glasklar, dass Kinder die COVID-Impfung nicht brauchen, da ihr Risiko einer schweren COVID-19-Infektion und des Todes praktisch nicht gegeben ist.

Andererseits ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Kinder durch diese Injektionen ernsthaft verletzt werden. Der Grund dafür, dass Sie in den Medien nicht die Wahrheit erfahren, wird von Dr. Peter McCullough in diesem Video erklärt. Kurz gesagt, es handelt sich um eine geplante Propagandakampagne – „die Förderung von Falschinformationen durch die Verantwortlichen“.

Laut McCullough hat jeder, der unter 50 Jahre alt ist, eine Chance von weniger als 1 % auf einen schlechten Ausgang, wenn er sich mit COVID-19 ansteckt. „Warum sollten Sie sich impfen lassen?“, fragt er. „Mein Rat“, sagt er, „sagen Sie einfach nein zu dieser [Impfung], vor allem junge Menschen, die nicht gefährdet sind“.

