100% der Todesfälle durch Covid-Impfstoffe wurden nach offiziellen Angaben der Regierung durch nur 5% der produzierten Chargen verursacht. Hier die Antwort von Dr. Mike Yeadon dazu

Eine Untersuchung von Daten, die im US-amerikanischen Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gefunden wurden, hat ergeben, dass bei bestimmten Chargennummern der Covid-19-Impfstoffe mehrfach eine extrem hohe Zahl von Nebenwirkungen und Todesfällen gemeldet wurde, was bedeutet, dass nun tödliche Chargen der experimentellen Injektionen identifiziert worden sind.

Noch besorgniserregender ist jedoch, dass die „tödlichen“ Chargen in den gesamten Vereinigten Staaten verteilt wurden, während andere „harmlose“ Chargen nur an einige wenige Orte versandt wurden.

Die für die Untersuchung verwendeten Daten stammen aus der öffentlich zugänglichen VAERS-Datenbank, die hier eingesehen werden kann. Das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ist ein US-amerikanisches Programm für Impfstoffsicherheit, das gemeinsam von den U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und der Food and Drug Administration (FDA) verwaltet wird. Quelle

Dr. Mike Yeadon schreibt auf Telegram dazu:

Diese Informationen über unterschiedliche Sicherheitsprofile verschiedener „Lose“ (Chargen des Fertigprodukts von Covid19-Impfstoffen) sind völlig ohne Beispiel.

Ich denke darüber nach und bin mir noch nicht im Klaren darüber, wie viele plausible/mögliche Erklärungen es gibt.

Aber unterm Strich ist die Mehrzahl der Chargen mit einer guten Kurzzeitsicherheit, wenigen Krankenhausaufenthalten und Todesfällen verbunden (dies gilt sowohl für Pfizer als auch für Moderna).

Aber in beiden Fällen ist eine kleine Anzahl von Impfstoffchargen mit unglaublich hohen Raten von unerwünschten Ereignissen, einschließlich Todesfällen, verbunden.

Wie kann das passieren? Die Herstellung von Arzneimitteln erfolgt nach strengen Kontrollstandards. Der „Wirkstoff“ wird in Chargen hergestellt (es lässt sich nicht abschätzen, wie viele Dosen jede Charge ergibt, da noch nie zuvor ein mRNA-Produkt im kommerziellen Maßstab hergestellt wurde).

Aber jede Charge der so genannten „Arzneimittelsubstanz“ wird dann zur Formulierung, Abfüllung, Verpackung und Etikettierung verschiedener Chargen des fertigen Arzneimittels verwendet.

Für alle Herstellungsschritte werden Prüfverfahren entwickelt und Standards festgelegt, damit die Ergebnisse als akzeptabel gelten.

Irgendetwas geschah zwischen der Arzneimittelsubstanz und dem Arzneimittel, was dazu führte, dass eine kleine Anzahl von fertigen Chargen für den Vertrieb bestimmt war, die eine große Anzahl von Menschen töten sollten.

Mögliche Erklärungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Fehler bei den letzten Herstellungsschritten, die dazu führten, dass bestimmte Chargen einigermaßen harmlos und andere außerordentlich tödlich waren. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, welche Art von Fehlern zu solch radikal unterschiedlichen klinischen Profilen führen könnte. Zum Beispiel eine schlechte Handhabung während des Transports und der Lagerung vor der Verabreichung an Menschen. Das Problem, das ich damit habe, ist, dass solche Handhabungsfehler (z. B. die Temperatur weit über die in den Stabilitätstests festgelegten Grenzwerte ansteigen zu lassen) in der Regel zu einem Arzneimittel führen, das nicht richtig funktioniert, da es abgebaut ist, und nicht zu einem Arzneimittel, das unglaublich gefährlich ist. Irgendwann in der Herstellung hat jemand oder eine Einrichtung aktiv verändert, was in die Fläschchen abgefüllt wurde, und das hat zu einer extremen Verzerrung des klinischen Sicherheitsprofils geführt.

Es hat so viel wirklich schreckliches Verhalten von „Eliten“ gegeben, dass ich einfach nicht bereit bin (wie ich es in der Vergangenheit getan hätte), die Möglichkeit auszuschließen, dass dies absichtlich geschehen ist.

Was ich weiß, und dies ist ein Test, ob es das geringste Anzeichen von Integrität seitens dieser Unternehmen und der Aufsichtsbehörden gibt, ist, dass die Verwendung der betroffenen Produkte sofort eingestellt werden muss, alle Chargen von Arzneimitteln und alle Chargen von Arzneimittelprodukten sollten eingestellt werden.

Die Materialien sollten an einen Ort mit stabiler Lagerung zurückgerufen und eine intensive analytische Untersuchung eingeleitet werden.

Solange keine Faktoren gefunden werden, die die großen Unterschiede in den klinischen Nebenwirkungsprofilen angemessen erklären, darf die Verabreichung an Menschen nicht wieder aufgenommen werden.

Wenn die Hersteller das Arzneimittel nicht ausreichend kontrollieren, ist die Zulassung, die sie von den verschiedenen Aufsichtsbehörden erhalten haben, völlig ungültig.

Gerade als man dachte, dass dieses Debakel nicht noch schlimmer werden könnte, wird es noch viel schlimmer.

Sie werden noch mehr darüber hören.

Wer, der bei klarem Verstand ist, würde in der Zwischenzeit seine Ärmel hochkrempeln?

Bitte beachten Sie, dass mir keine Informationen über andere Impfstoffe oder andere Gebiete vorliegen, die in dieser Analyse von VAERS nicht berücksichtigt wurden.

Mit freundlichen Grüßen

Mike

Dr. Mike Yeadon