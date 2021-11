US-Verkehrsminister: Probleme in der US-Versorgungskette werden erst enden, wenn mehr geimpft wird und in NY bleiben tausende wegen Impfmandat von der Arbeit fern

US-Verkehrsminister Pete Buttigieg sagte am Sonntag voraus, dass die Probleme in der Lieferkette, die derzeit zahlreiche Branchen plagen, so lange anhalten werden, wie die Coronavirus-Pandemie andauert.

Im Gespräch mit Chris Wallace von Fox News über die Probleme in der Lieferkette – einschließlich der Tatsache, dass sich der Stillstand im Hafen von Los Angeles noch verschlimmert hat, konnte Buttigieg nur sagen, dass die Unternehmen mit einer Entlastung rechnen sollten, wenn die Pandemie endet, da die Probleme eine „direkte“ Folge der Belastung der Welt durch das Virus seien.

„Sehen Sie, es gibt so viele Dinge, die in unserer Wirtschaft immer noch passieren – Verzerrungen, Unterbrechungen, Dinge in unserer Versorgungskette, die sich auf die Preise auswirken, die eindeutig eine direkte Folge der Pandemie sind“, sagte Buttigieg, der kürzlich heftige Kritik einstecken musste, weil er inmitten der Krise monatelangen Vaterschaftsurlaub genommen hatte.

Das Beste“ für die Wirtschaft, so der ehemalige Bürgermeister, sei es, die Pandemie hinter uns zu lassen“, indem sich mehr Menschen impfen lassen.

„Kurzfristig können wir in [und] um die Häfen herum Maßnahmen ergreifen, die unserer Meinung nach hilfreich sind. Mittelfristig – auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole – müssen wir die Pandemie beenden, wenn wir wirklich wollen, dass all diese Störungen [enden]. Und genau darum geht es bei der Impfung aller“, sagte er.

Buttigieg hat auch Bidens massiven Gesetzesentwurf für Infrastrukturausgaben angepriesen, der in den Verhandlungen des Kongresses feststeckt, als eine Möglichkeit, Lieferketten- und Inflationsprobleme teilweise zu lindern, indem Geld in die Infrastruktur und in Sozialprogramme wie die Kinderbetreuung gepumpt wird, die den Menschen helfen würden, wieder in Arbeit zu kommen. In einem CNN-Interview am Sonntag verwies Buttigieg auf die „oft veraltete“ Infrastruktur für den Warentransport.

„Wir tun alles, was wir können, um ihnen zu helfen, diese Waren über die oft veraltete Infrastruktur zu transportieren“, sagte er.

9.000 NYC-Beschäftigte, darunter Feuerwehrleute und Beamte, nehmen wegen des Mandats unbezahlten Urlaub

Etwa 9.000 Beschäftigte der Stadt New York, darunter Feuerwehrleute und Polizeibeamte, wurden am Montag unbezahlt beurlaubt, weil sie sich nicht an das COVID-19-Impfmandat von Bürgermeister Bill de Blasio gehalten haben, so die theepochtimes.com.

„Neuntausend Menschen wurden heute unbezahlt beurlaubt“, sagte Mitch Schwartz, ein Sprecher von de Blasios Büro, am Montag gegenüber den Medienvertretern. „Die übrigen befinden sich in verschiedenen Stadien der Prüfung ihrer Anträge auf Unterbringung. Sie können nicht an der arbeit sein.“

Die vom Büro des Bürgermeisters am Sonntagabend veröffentlichten Daten besagen, dass etwa 22.800 städtische Angestellte nicht geimpft sind. Etwa zur gleichen Zeit schrieb de Blasio auf Twitter, dass „mehr als die Hälfte der Beschäftigten, die noch nicht geimpft wurden, Ausnahmeanträge gestellt haben und diese Anträge bearbeitet werden.“

Einen Tag zuvor hatte der demokratische Bürgermeister bestätigt, dass 91 Prozent der Stadtbediensteten am Samstagabend geimpft worden waren, was einem Anstieg von etwa 8 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht.

Ab Montag werden Stadtbedienstete, die nicht mindestens eine Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten haben, beurlaubt, was einen Mangel an Feuerwehrleuten, Rettungssanitätern und Polizeibeamten befürchten lässt.

De Blasio sagte jedoch auf einer Pressekonferenz am Montag, dass die Impfpflicht nicht zu Unterbrechungen des Dienstes bei der Polizei, der Feuerwehr oder der Abwasserentsorgung in der Stadt geführt habe. Eine hohe Zahl von Mitarbeitern habe sich krankgemeldet, sagte er.

„Wir haben allen Grund zu der Annahme, dass es viele Menschen gibt, die behaupten, krank zu sein, es aber nicht sind, und das ist nicht akzeptabel. Es gilt also, das Richtige zu tun. Gehen Sie zur Arbeit, schützen Sie die Menschen, wie Sie es geschworen haben“, sagte de Blasio am Montag.

Der Feuerwehrchef von New York City, Daniel Nigro, sagte, dass der Anstieg der Krankmeldungen „mit den Protesten gegen das Mandat zusammenhängt, das ist offensichtlich“. Er fügte hinzu: „Normalerweise kommen jeden Tag 200 Menschen in unser medizinisches Büro, in der letzten Woche waren es 700 pro Tag. Die meisten, die Mehrheit von ihnen, sind ungeimpft. Das ist völlig inakzeptabel.“

Der NYPD-Kommissar Dermot Shea sagte auf der Pressekonferenz, dass seine Behörde am Montag eine 85-prozentige Impfrate hatte.

„Die Mitglieder der Polizeibehörde haben auf dieses [Impfmandat] reagiert, sie sind zur Arbeit gekommen, wie sie es immer tun, und es gibt buchstäblich keine Auswirkungen auf den Dienst zu diesem Zeitpunkt“, sagte Shea.

Im Gegensatz zu de Blasios Äußerungen erklärten die Vorsitzenden verschiedener Gewerkschaften, sie rechneten mit der Schließung von Dienststellen aufgrund des Mandats und der Personalknappheit.

Es sei „nicht ganz klar, wie viele Feuerwehren am Montag aufgrund des Mandats geschlossen werden“, sagte Andy Ansbro, der Präsident der Gewerkschaft Uniformed Firefighters Association, in öffentlich zugänglichen Äußerungen.

„Wir sind heute hier wegen eines Mandats, das unseren Mitgliedern auferlegt wurde, aber auch allen Angestellten der Stadt New York, denen neun Tage gegeben wurden, um eine lebensverändernde Entscheidung über ihre Karriere zu treffen oder ob sie sich impfen lassen können oder nicht“, fügte er hinzu. „Und wir werden jetzt mit den Folgen dieser Entscheidung leben müssen.

In der Zwischenzeit warnte die Abgeordnete Nicole Malliotakis (R-N.Y.), die Gebiete in New York City vertritt, dass 26 Feuerwachen am Samstag aufgrund des Mandats den Betrieb eingestellt haben.

„Seit 7:30 Uhr heute Morgen haben 26 FDNY-Stationen, darunter fünf in meinem Bezirk, aufgrund der Entscheidung von Bürgermeister de Blasio, ungeimpfte Feuerwehrleute von der Arbeit auszuschließen, geschlossen“, sagte Malliotakis in einer Erklärung vom 30. Oktober.

Das Fire Department of New York City und de Blasios Büro haben nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme reagiert.