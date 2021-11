Die andere Seite hat keine Argumente

Am 3. September machte der bekannte deutsche Virologe und Corona-Astrologe Christian Drosten in seinem staatlichen Radio-Podcast eine Reihe merkwürdiger Äußerungen.

Er argumentierte, dass „Wissenschaftler … anfangen sollten, darüber nachzudenken, ob es nicht schädlich ist, wenn man zu sehr für die weitere Testung der Geimpften argumentiert“, und meinte, „die Geimpften müssen doch auch was davon haben, dass sie geimpft sind im Alltag“. Er äußerte auch die Hoffnung, dass die Impfstoffe Corona am Ende nicht mehr von einer Erkältung unterscheiden würden, und ging sogar so weit zu sagen, dass er persönlich auf mehrere Infektionen nach der Impfung hoffe: „Immunität gegen Infektionen“, sagte er, „ist auf lange Sicht robuster. Mein Ziel als Virologe Drosten ist … ich will eine Impfimmunität haben… und dann aber durchaus irgendwann meine erste allgemeine Infektion, und die zweite und die dritte haben.“

Drosten ist im Grunde der deutsche Fauci. Er hat den weltweit ersten PCR-Test für SARS-2 entwickelt und sich unermüdlich für die schädlichsten Eindämmungsmaßnahmen eingesetzt. Bis die Impfstoffe aufkamen, liebte er nichts so sehr wie Massentests, geschlossene Schulen und Lockdowns. Einmal hielt er sogar eine bizarre Rede, in der er sich mit Friedrich Schiller verglich und behauptete, dass dieser Gigant der deutschen Literatur auch eine Maske getragen hätte, und schlug vor, dass wir alle unser Leben so leben sollten, als ob wir gerade positiv auf Corona getestet worden wären und jeder, den wir treffen, alt und anfällig wäre. Mit einer schwerfälligen und philosophisch ungebildeten Anspielung auf Immanuel Kant taufte er dieses verrückte Prinzip auf den Namen „pandemischer Imperativ“.

Wie kommt ein solcher Mann dazu, sich vor Millionen von bewundernden Zuhörern ganz offen mehrere SARS-2-Infektionen zu wünschen? Die Antwort ist das Versagen der Impfstoffe. Drosten sprach, nachdem steile Fallspitzen in den Vereinigten Staaten und Israel der ganzen Welt gezeigt hatten, dass die SARS-2-Impfstoffe die Übertragung nicht verhindern. Diese Ereignisse hatten alle Argumente für die deutsche Zwangsimpfungspolitik zunichte gemacht, ebenso wie die verbleibende Hoffnung, dass irgendjemand und irgendwo SARS-2 ausrotten würde. Es war Drostens Aufgabe, wie diese unangenehmen Fakten in den Teppich der Virushysterie eingearbeitet werden konnten, den er und der Rest des Propagandaapparats in den letzten 18 Monaten gesponnen hatten.

Sein spezieller Versuchsballon ist interessant, denn er ist einer von mehreren Hinweisen, die darauf hindeuten, dass die Eliten verstehen, dass die Impfstoffe versagt haben, und dass sie nicht mehr daran glauben, dass irgendetwas anderes als die natürliche Immunität die Pandemie beenden wird. Da sich die Zahlen im Laufe des Winters verschlechtern, werden sie die Impftrommeln immer lauter schlagen – nicht, weil sie glauben, dass dies helfen wird, sondern weil die Alternative zur Beschuldigung der Ungeimpften das Eingeständnis des Scheiterns ist. Sie werden nun impfen und impfen und impfen, während Corona immer mehr Menschen infiziert. Auf diese Weise soll durch die Hintertür ein gewisser Anschein von Herdenimmunität hergestellt werden, während die Impfstoffe für den Rückgang der Infektionen im Frühjahr verantwortlich gemacht werden können. Dasselbe Spiel haben sie auch mit den Lockdowns gespielt.

Ich werde oft gefragt, welche Argumente Impf-Fanatiker wie Drosten gegen unsere Positionen vorbringen könnten. Die Wahrheit ist, dass die Impf-Fanatiker keine stimmigen Argumente mehr haben; sie haben nur noch Macht. Das erkennt man an den faulen und extrem dummen Dingen, die sie ständig in der Presse sagen: Es handelt sich um eine Pandemie der Ungeimpften, erklären sie, also müssen wir alle impfen, um die Ausbreitung einzudämmen, aber Durchbruchsinfektionen spielen keine Rolle, da der Hauptzweck der Impfung darin besteht, schwere Krankheiten einzudämmen, weshalb wir Kinder impfen müssen, die nicht dem Risiko einer schweren Krankheit ausgesetzt sind, um die Ausbreitung zu verringern.

Hinter dieser verwirrenden Suppe von Behauptungen verbirgt sich weder ein intelligenteres Argument für eine allgemeine Impfung noch für grüne Pässe oder für irgendetwas anderes. Die extreme Dummheit des Diskurses der Impfgegner setzt lediglich den allgemeinen Trend der idiotischen offiziellen SARS-2-Botschaften fort, die wir von Anfang an gesehen haben. Die Politiker und das öffentliche Gesundheitswesen haben keine andere Wahl. Im März 2020 setzten sie einen unerbittlichen Kreislauf der Hysterie und Risikovergrößerung rund um SARS-2 in Gang, der bis heute anhält. Sie taten dies ausdrücklich als Maßnahme der öffentlichen Gesundheit. Sie waren der Ansicht, dass die Übertreibung der Gefahr des Virus die Einhaltung und Unterstützung der Masseneindämmungsmaßnahmen fördern würde. Zusammen mit den sozialen und psychologischen Pathologien, die eine lange Isolation begünstigt haben, schufen ihre manipulativen Botschaften einen bodenlosen Appetit der Bevölkerung auf Lockdowns und andere zerstörerische Maßnahmen, darunter unser absurdes Bestreben, jeden letzten Menschen doppelt, dreifach und vierfach zu impfen.

Das große Problem, vor dem diese Genies nun stehen, besteht darin, dass die Angst vor dem Virus zwar zu einem sich selbst verstärkenden Phänomen mit einem Eigenleben geworden ist, aber keine ihrer hysterisch angeheizten Methoden funktioniert hat. Die Verantwortlichen haben die Forderung nach der Ausrottung des Virus gesät, die sie nicht erfüllen können. Aber sie können auch nicht einfach die Unterdrückungspolitik beenden, es sei denn, sie wollen, dass die Ausrottungs-Befürworter ihnen die Schuld für jeden einzelnen Corona-Toten geben. Sie haben keine andere Wahl, als auf mehr vom Gleichen zu bestehen – erst mehr Lockdowns und mehr Masken, jetzt mehr Impfungen.

Der Diskurs über Impfungen soll nicht korrekt sein. Er dient dazu, die Impfpolitik politisch zu rechtfertigen und ihre Einhaltung zu fördern. Wären die Impfstoffe tatsächlich sicher und wirksam, wäre diese Ermutigung nicht nötig und niemand von uns würde hier etwas von diesen Dingen sagen. Die Pfizer-Studie über Kinderimpfstoffe ist die jüngste in einer langen Reihe von Travestien, die zeigen, dass es nirgendwo mehr ein Interesse daran gibt, die Sicherheit oder Wirksamkeit der Impfstoffe zu untersuchen. Die Impf-Fanatiker sind wie ein in die Enge getriebenes Tier. Sie werden alles sagen, um der unbequemen Falle zu entkommen, in die sie durch ihre eigene Rhetorik und rücksichtslose Politik geraten sind.