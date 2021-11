Julian Assange entlarvt die westliche Korruption mehr denn je, selbst in Einzelhaft

Die Ungerechtigkeit muss aufhören. Julian Assange muss sofort freigelassen werden.

Je länger die Travestie der Inhaftierung von Julian Assange andauert, desto mehr entlarvt seine Notlage die Korruption der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und ihrer westlichen Verbündeten.

Er wurde unter drei US-Präsidenten verfolgt: Obama, Trump, und jetzt Biden. Das zeigt die Kontinuität einer systematischen kriminellen Politik zur Zerstörung der Meinungsfreiheit und des unabhängigen Journalismus.

In dieser Woche legte die US-Regierung Berufung gegen eine frühere Entscheidung des britischen Gerichts vom Januar gegen die Auslieferung von Assange an die Vereinigten Staaten ein. In dieser Woche fanden zwei Verhandlungstage am High Court in London statt. Ein Richterpaar wird nun in den nächsten Wochen darüber beraten, ob es die frühere Entscheidung der unteren Instanz aufrechterhält oder dem Auslieferungsantrag der USA stattgibt. Ein Termin für die Entscheidung wurde noch nicht festgelegt. Sollten die beiden Richter zu Ungunsten von Assange entscheiden, kann sein Verteidigerteam diese Entscheidung vor dem Obersten Gerichtshof Großbritanniens anfechten. Und so geht die makabre Saga weiter.

Assange (50) wird bereits seit zweieinhalb Jahren in Einzelhaft in einem Hochsicherheitsgefängnis, dem berüchtigten Belmarsh-Kerker, gehalten, wo nur die gefährlichsten Straftäter untergebracht sind. Und das, obwohl er nie wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist. Dieser grobe Missbrauch von Rechtsverfahren wurde diese Woche erneut deutlich, als Assange über eine Videoverbindung vor Gericht erschien. Ihm wird der Zugang zu seinem Anwaltsteam verweigert. Assanges Gesundheitszustand hat sich während seiner Inhaftierung stark verschlechtert, und Ärzte warnen, dass eine weitere Inhaftierung zum Tod führen könnte.

Der in Australien geborene Journalist und Verleger, der die Whistleblower-Organisation Wikileaks gegründet hat, erlangte um 2010 internationale Berühmtheit durch die Aufdeckung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die USA. Für seinen mutigen Einsatz für das öffentliche Interesse wurde er mehrfach ausgezeichnet. Im Jahr 2012 stellten die USA, Großbritannien und Schweden Assange gemeinsam eine Falle, indem sie einen Fall von sexueller Nötigung erfanden, der später aus Mangel an Beweisen fallen gelassen wurde. Als Assange bei diesem ersten Verfahren in London nicht auf Kaution freikam, floh er in die ecuadorianische Botschaft, wo ihm politisches Asyl gewährt wurde. In einer bizarren Entwicklung blieb er fast sieben Jahre lang in der Botschaft eingesperrt. Im April 2019 erlaubte ein Regierungswechsel in Ecuador der britischen Polizei, Assange zu verhaften und ihn in Belmarsh einzusperren. Und das, obwohl sein Vergehen, 2012 die Kaution nicht bezahlt zu haben, null und nichtig war, da das schwedische Sexverfahren 2019 eingestellt worden war.

Die entsetzliche Geschichte zeigt, dass Assange einer unerbittlichen politischen Verfolgung durch die Vereinigten Staaten von Amerika ausgesetzt war, die von den britischen Behörden unterstützt wurde und wird.

Jeder Schritt auf dem Weg der langen, quälenden Verfolgung hat dazu gedient, die Rachsucht und Korruption des US-Establishments sowie der britischen und europäischen Gegenspieler zu entlarven. Von Kriegsverbrechen, Folter, illegaler globaler Überwachung, Putschen und antidemokratischen Machenschaften bis hin zum widerlichen Höhepunkt der persönlichen Kreuzigung von Julian Assange unter dem zynischen Schleier der legalen Auslieferung und Spionageanklage.

Das Verfahren gegen Assange hätte gar nicht erst eröffnet werden dürfen. Sein Beitrag zum öffentlichen Interesse war phänomenal wichtig. Seine Enthüllungen über Kriegsverbrechen der USA und ihrer Verbündeten im Irak, in Afghanistan und bei anderen imperialistischen Interventionen stehen auf einer Stufe mit denen von Daniel Ellsberg, der 1971 durch die Veröffentlichung der Pentagon Papers die Verbrechen des Vietnamkriegs aufdeckte. Ellsberg hat sich vielen anderen internationalen Persönlichkeiten angeschlossen, die die Freilassung von Assange fordern. Die Enthüllungen von Assange durch Wikileaks waren wohl sogar von größerer Bedeutung als die von Ellsberg, da ersterer die internationale Aufmerksamkeit auf ein weltweites System der Korruption in Washington lenkte.

Selbst als er in der ecuadorianischen Botschaft eingesperrt war, gelang es Assanges Organisation, den USA weitere Schande zu bereiten, indem sie die Vault-7-Akten der CIA enthüllte. Diese bahnbrechende Enthüllung zeigte, wie der amerikanische Geheimdienst Bürger und Regierungen weltweit ausspionierte. Es war diese Enthüllung, die die Entschlossenheit der USA zur Vergeltung eskalieren ließ. Wie ein investigativer Bericht von Yahoo! News kürzlich enthüllte, war es dann, dass der Chef der CIA Mike Pompeo Bemühungen startete, Assange zu entführen und sogar zu ermorden. Das war im Jahr 2017, als Assange von den USA nicht einmal wegen angeblicher Spionage angeklagt wurde. Das bedeutet, dass die USA bereit waren, einen unschuldigen Journalisten zu ermorden, nur weil er ihre massiven globalen Verbrechen aufdeckte. Die späteren Spionagevorwürfe wurden erst 2019 erhoben, nachdem Assange von der britischen Polizei ergriffen worden war.

Wie Assanges Bruder Gabriel Shipton diese Woche in einem Interview bemerkte, fand die US-Regierung einen legalen Vorwand, um ihn zu entführen. Und genau das geschieht jetzt. Assange befindet sich in Einzelhaft, ohne dass ihm ein Verbrechen nachgewiesen werden konnte. Sollte er an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden, drohen ihm 175 Jahre Gefängnis wegen Spionageverdachts. Sein einziges wirkliches „Verbrechen“ ist, dass er mit seinem prinzipientreuen Journalismus die Verbrechen Washingtons aufgedeckt hat. Das ist es, was auf dem Spiel steht. Es geht nicht nur um das Recht auf Freiheit und Leben für Julian Assange, sondern auch um das Recht auf öffentliches Wissen, unabhängigen Journalismus, freie Meinungsäußerung und Gerechtigkeit für uns alle. All diese Rechte werden angeblich von den USA und ihren westlichen Verbündeten hochgehalten. Offensichtlich ist das eine Lüge, und das ist die schockierende Wahrheit.

Vor dem High Court in London erklärte der Chefredakteur von Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, in dieser Woche vor Anhängern und Medienvertretern, dass die verspäteten Zusagen der USA bezüglich der medizinischen Versorgung von Assange und der Erleichterung der Haftbedingungen „wertlos“ seien. Das bedeutet, dass die USA verzweifelt versuchen, den Zorn der Öffentlichkeit zu besänftigen und den britischen Richtern rechtlichen Spielraum für die Bewilligung der Auslieferung zu geben. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Assange, wenn er in die USA geschickt wird, sterben wird. Das ist das unausgesprochene Ziel.

Hrafnsson sagte, die beiden Richter hätten nur zwei Möglichkeiten: die frühere Entscheidung, Julian Assange nicht auszuliefern, aufrechtzuerhalten oder de facto ein Todesurteil zu verhängen.

Die vermeintliche moralische Autorität der Vereinigten Staaten und ihrer westlichen Verbündeten wird als ein Haufen fauliger Lügen und Betrügereien entlarvt. Das Gerichtsverfahren gegen Assange war ein vorsätzlicher Prozess der gerichtlichen Entführung und Ermordung.

Die glaubwürdigen Berichte über ein CIA-Komplott zur Ermordung von Assange, das auf höchster Ebene der US-Regierung inszeniert wurde, hätten ausreichen müssen, um das Auslieferungsverfahren zu verwerfen. Das gilt auch für das Eingeständnis des isländischen Hochstaplers Sigurdur Ingi Thordarson, der als Kronzeuge für die Vereinigten Staaten auftrat.

Mit einigen wenigen ehrenwerten Ausnahmen haben die westlichen Konzernmedien zu dieser Travestie geschwiegen. Dieselben Medien haben endlose Schlagzeilen über den dubiosen Fall des russischen Hochstaplers Alexej Nawalny und die haarsträubenden Behauptungen verbreitet, die russische Regierung habe versucht, ihn zu vergiften. Anfang dieses Monats verlieh das Europäische Parlament seinen prestigeträchtigen“ Sacharow-Preis für Freiheit an Nawalny, der in Russland eine Haftstrafe wegen Veruntreuung verbüßt. Die europäischen Regierungen haben nichts für die Freiheit von Assange getan. Sie nutzen Auszeichnungen und äußern ihre „Besorgnis“ aus politischer Opportunität, um eine Agenda zu verfolgen, wie im zweifelhaften Fall von Nawalny. Aber im echten Unrechtsfall Assange herrscht beschämendes Schweigen und damit Mittäterschaft.

Die australische Regierung hat nichts getan, um Assange zu helfen. Gabriel Shipton sagt, die australischen Behörden hätten seinen Bruder wie einen Rucksacktouristen behandelt, der seinen Pass verloren hat, wie eine Person, die ein unbedeutendes Ärgernis ist.

Canberra ist zu sehr damit beschäftigt, sich bei Washington einzuschleimen, um eine kriminelle Kriegsagenda gegen China voranzutreiben.

Die grausame Ironie ist, dass Julian Assanges Lebenswerk, die Aufdeckung von Verbrechen und Korruption westlicher Regierungen, gerade jetzt seine größte Wirkung entfaltet, obwohl er in Einzelhaft in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis eingesperrt ist.

Das Verfahren gegen ihn war „von Anfang an faul“, wie Stella Moris, seine Verlobte und Mutter seiner beiden Kinder, diese Woche leidenschaftlich erklärte. Die Ungerechtigkeit muss aufhören. Julian Assange muss sofort freigelassen werden.