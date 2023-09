Pfizer hat Ausgeimpft: Israel stellt bei Covid auf Moderna-Impfstoff um

Wie bereits mehrfach erwähnt, war Israel die „Petrischale“ für die Reaktion der Welt auf die Covid-Pandemie. Zu Beginn der Pandemie verließen sich die Israelis bei ihrem Covid-Impfstoff auf Pfizer – so sehr, dass der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Albert Bourla, mit dem renommierten Genesis-Preis des Landes ausgezeichnet wurde. Doch in Israel gab es Probleme mit dem Pfizer-Impfstoff, und schon früh wies ein israelischer Arzt darauf hin, dass eine der Nebenwirkungen des Impfstoffs Herzmuskelentzündung sei, insbesondere bei jungen Männern. Pfizer ignorierte das Problem, bis der Arzt eine Studie im New England Journal of Medicine veröffentlichte. Doch schien Pfizer in dem Mittelmeerland seinen Glanz zu verlieren. Später schienen die Israelis ihren Deal mit dem Pharmariesen zu verschieben. Im Juli 2021 begann Israel, das eine der weltweit höchsten Impfraten hat, mit der Umstellung auf den Moderna-Impfstoff, als die Delta-Variante auf den Markt kam. Nun scheinen sich die Israelis von Pfizer zu lösen.

Moderna-Impfstoff kommt nach Israel

Vergangene Woche gab das israelische Gesundheitsministerium bekannt, dass die neuesten Moderna-Auffrischungsimpfungen gegen die neue XBB-Variante des Covid-Virus auf dem Weg in das Land im Nahen Osten sind. Die Auffrischungsimpfungen werden in Israel ankommen, weil die Zahl der Covid-Fälle im Sommer zugenommen hat.

„Im Moment gibt es einen leichten Anstieg bei den Krankenhauspatienten [wegen COVID]. Die meisten von ihnen sind nur leicht erkrankt, aber die Zahl der schwer erkrankten Patienten ist leicht gestiegen und auch die Zahl der Todesfälle durch das Virus hat zugenommen“, heißt es in einer Erklärung des Gesundheitsministeriums. Die neuesten Daten auf der Website des Ministeriums stammen vom 18. September und zeigen, dass zu diesem Zeitpunkt 231 leicht erkrankte Covid-Patienten in Krankenhäusern lagen, 23 in einem mittelschweren und 53 in einem schweren Zustand. Zu den Todesfällen liegen keine Zahlen vor.

Wie viele Menschen im Land an Covid erkrankt sind, ist schwer zu sagen, da es keine Test-, Melde- oder Isolationspflicht mehr gibt. Allerdings hat das Gesundheitsministerium vor dem Feiertag Rosh Ha Shanah empfohlen, dass immungeschwächte Personen in großen Menschenansammlungen einen Mundschutz tragen sollten.

Fragen zur neuen Impfung von Moderna

In einer kürzlich durchgeführten Studie mit dem neuen Moderna-Impfstoff mit der Bezeichnung mRNA-1283, bei der mit SARS-CoV-2 infizierte Mäuse verwendet wurden, berichteten die Wissenschaftler über vergleichbare oder bessere Ergebnisse als mit dem derzeitigen Impfstoff mRNA-1273 (Spikevax). Interessant ist, dass die Argumente für die nächste Generation eine verbesserte Wirksamkeit, Breite und Stabilität beinhalten, während der Begriff Sicherheit von vornherein vermieden wird. TrialSite hat Moderna einige Fragen zu diesem neuen Impfstoff gestellt. Handelt es sich um den Impfstoff der „nächsten Generation“, der als mRNA-1283 bekannt ist, oder um den bestehenden Impfstoff, der aktualisiert wurde, um XBB.1.5 zu bekämpfen, was mRNA-1273 war? Verwirrend ist, dass Moderna in den kürzlich veröffentlichten Informationen für Investoren die Produktversion als mRNA-1283.815 bezeichnet.

Diese Version des neuen Moderna-Impfstoffs wurde von der Food and Drug Administration (FDA) zugelassen, für Kinder unter 12 Jahren gilt jedoch weiterhin eine Notfallzulassung.

In Israel wird der neue Impfstoff zunächst für Personen ab 12 Jahren und für immungeschwächte Personen zur Verfügung stehen. Sobald die israelische Versorgung mit dem Serum ausgebaut ist, wird es wie in Amerika für alle Personen ab sechs Monaten zur Verfügung stehen.

Das Unternehmen behauptet, dass „der monovalente COVID-19-Impfstoff XBB.1.5 (mRNA-1283.815) von Moderna in der Lage ist, Schutz während der Herbstsaison 2023/2024 zu bieten“. Das Produkt der nächsten Generation wurde nicht entwickelt, um das gesamte Spike-Protein zu kodieren, sondern konzentrierte sich auf die RBD/NTD-Regionen. Wie TrialSite berichtet, ist die Architektur dieses Produkts jedoch noch unklar.

Das israelische Gesundheitsministerium erklärte außerdem, dass der neue Covid-Booster für schwangere Frauen zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft sicher sei. Das Ministerium forderte werdende Mütter auf, sich auch gegen andere Krankheiten wie Grippe und Keuchhusten impfen zu lassen, um ihre Gesundheit und die ihres Fötus zu schützen. Die Covid-Impfung wird auch stillenden Müttern und Frauen mit Kinderwunsch empfohlen.