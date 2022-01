Pfizer, J&J gehören zu den Pharmaunternehmen, die der Finanzierung des Terrorismus im Irak beschuldigt werden

childrenshealthdefense.org: Ein Gremium aus drei Richtern hat am 4. Januar eine Klage gegen fünf Pharmaunternehmen wieder aufgenommen, die beschuldigt werden, während des „Kriegs gegen den Terror“ Terroranschläge gegen US-Soldaten im Irak mitfinanziert zu haben.

Eine Klage aus dem Jahr 2017, in der fünf Pharmaunternehmen beschuldigt wurden, während des „Krieges gegen den Terror“ an der Finanzierung von Terroranschlägen gegen US-Soldaten und andere Amerikaner im Irak beteiligt gewesen zu sein, wurde von einem Dreiergremium des Berufungsgerichts in Washington einstimmig wieder aufgenommen und zurückverwiesen.

Die Klage gegen die fünf fraglichen Unternehmen – Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Roche und GE Healthcare – wurde im Juli 2020 von einem Bundesbezirksgericht in Washington, D.C., abgewiesen, bevor sie letzte Woche wieder aufgenommen wurde.

In der Klage wird behauptet, die fünf Unternehmen hätten zwischen 2005 und 2011 regelmäßig Bestechungsgelder an Beamte des irakischen Gesundheitsministeriums gezahlt, unter anderem in Form von kostenlosen Medikamenten und medizinischen Geräten, um sich Arzneimittelverträge zu sichern.

Im Gegenzug, so die Klage, hätten die Verträge dieser Unternehmen mit dem irakischen Gesundheitsministerium dazu beigetragen, den „Terrorismus“ einer schiitischen Miliz zu finanzieren, die in diesem Zeitraum Amerikaner getötet habe.

Die betreffende Miliz, Jaysh al-Mahdi oder die „Mahdi-Armee“, kontrollierte zu dieser Zeit das Gesundheitsministerium.

Die geänderte Klage wurde im Namen von 395 Amerikanern eingereicht, die während des Sechsjahreszeitraums im Irak getötet oder verletzt wurden.

Die Kläger fordern Schadenersatz gemäß dem Anti-Terrorismus-Gesetz (ATA), das besagt, dass die Kläger nachweisen müssen, dass die Terroranschläge von einer Organisation verübt wurden, die von der US-Regierung offiziell als terroristische Vereinigung eingestuft wurde.

Die Mahdi-Armee wurde zwar nicht offiziell als terroristische Vereinigung eingestuft, doch wird in der Klage behauptet, dass die von der Armee im Irak verübten Anschläge von der Hisbollah „geplant und organisiert“ wurden, die 1997 von den USA als terroristische Vereinigung eingestuft wurde.

Die ursprüngliche Klage war auch Anlass für eine Untersuchung der Pharmaunternehmen durch das US-Justizministerium (Department of Justice, DOJ) im Jahr 2018.

Ein angebliches Netz aus Korruption und Schmiergeldern

Die in der Klage erhobenen Vorwürfe stützen sich auf Informationen, die von 12 vertraulichen Zeugen, öffentlichen und privaten Berichten, Verträgen, E-Mail-Verkehr und von WikiLeaks veröffentlichten Dokumenten stammen.

Die Klage enthält eine 27-seitige Aufstellung der Todesfälle und Verletzungen, die US-Soldaten bei Angriffen der Mahdi-Armee zwischen 2005 und 2009 erlitten haben, sowie Schmerzensgeldforderungen von Familienangehörigen und Verwandten der Opfer.

Einer der Hauptpunkte der Klage bezieht sich auf Bestechungs- und Schmiergelder, die die fünf in der Klage genannten Unternehmen zwischen 2005 und 2011 an die Terroristen gezahlt haben sollen, die das irakische Gesundheitsministerium kontrollierten.

In der Klage wird behauptet, die fünf Unternehmen hätten durch die illegalen Zahlungen Verträge mit dem Ministerium erhalten, die dann zur „Beihilfe“ zu Terroranschlägen gegen Amerikaner verwendet worden seien.

Das Hauptargument in der ursprünglichen Klage lautet, dass die Unternehmen gewusst haben müssen, dass das irakische Gesundheitsministerium de facto als terroristische Organisation agierte, und dass dieses Wissen dazu hätte führen müssen, dass die fünf Unternehmen darauf bestanden hätten, dass alle Verträge mit dem Ministerium so gestaltet werden, dass sie dieses Wissen widerspiegeln und vor möglicher Korruption und Missbrauch von Geldern schützen.

Dieser Punkt ist von entscheidender Bedeutung, da es nach amerikanischem Recht illegal ist, wissentlich Terrorgruppen zu finanzieren.

Nach der US-Invasion im Irak im Jahr 2003 stieg das Budget für das irakische Gesundheitsministerium dank der US-Finanzhilfe von 16 Millionen Dollar im Jahr 2003 auf etwa 1 Milliarde Dollar im Jahr 2004 an.

Der Klage zufolge übernahm die Mahdi-Armee 2004 die Kontrolle über das irakische Gesundheitsministerium, zu einer Zeit, als verschiedene politische Gruppierungen im Lande die Regierungsministerien übernahmen, da die USA die Macht an die Iraker zurückgaben.

Nachdem die Mahdi-Armee das Ministerium übernommen hatte, nutzte sie es angeblich als Mittel zur Finanzierung terroristischer Handlungen, indem sie lokale Agenten einsetzte, um Terroristen vor Ort Schmiergelder zukommen zu lassen, und indem sie medizinische Güter „inoffiziell“ auf dem Schwarzmarkt verkaufte, um die Terroroperationen weiter zu finanzieren.

In der Tat wird in der Klage behauptet, dass viele der damals im Ministerium beschäftigten Beamten führende Mitglieder der Mahdi-Armee waren. Diese Gruppe unterhielt Hochburgen in Teilen der irakischen Hauptstadt Bagdad und im Süden des Landes und kämpfte um die Kontrolle von Städten wie Basra und Amara.

Die Mahdi-Armee wiederum war loyal zu Moktada al-Sadr, einer politischen Figur, die von der New York Times als „feuriger“ Geistlicher beschrieben wurde, der Todesschwadronen gegen irakische Sunniten und Amerikaner einsetzte.

Die Gruppe entstand 2003 nach dem Sturz von Saddam Hussein und fungierte als Sicherheitsgarant in den von al-Sadr beherrschten Stadtvierteln. Im Jahr 2004 kämpfte die Mahdi-Armee gegen die US-Truppen in Nadschaf und Sadr City.

Der Klage zufolge haben die Pharmaunternehmen die Mahdi-Armee auf zweierlei Weise finanziell unterstützt. Zum einen durch Bestechungsgelder in Form von „Rabatten“, die von den Unternehmen nicht in Form von Preisnachlässen, sondern durch die Bereitstellung „kostenloser“ medizinischer Güter in Höhe von bis zu 20 % des Gesamtwerts des Vertrags gezahlt wurden.

Diese Bestechungsgelder, so die Klage, beliefen sich jährlich auf Millionen von Dollar. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Form der Bestechung im Nahen Osten gang und gäbe ist, da die Unternehmen im Gegensatz zu direkten Bargeldtransfers diese „kostenlosen“ Waren als „wohltätige“ Spenden geltend machen können, falls solche Transaktionen entdeckt werden.

Eine weitere angebliche Form der finanziellen Unterstützung seitens der fünf Unternehmen bestand in der Beauftragung lokaler Vermittler, um ihre Unternehmen zu registrieren, die staatliche Genehmigung für die Verwendung ihrer Produkte im Inland zu erhalten und Verträge auszuhandeln.

Die Klage beschreibt die an diese Vermittler geleisteten Zahlungen als „dünn getarnte Bestechungsgelder“.

Zwischen 2004 und 2013 sollen die fraglichen Unternehmen auch einen „Schmiergeldfonds“ betrieben haben, unter dem Vorwand, für Kundendienst und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit den von ihnen verkauften Produkten zu zahlen.

Diese Leistungen waren „illusorisch“ und die Gelder flossen stattdessen in die Taschen korrupter Beamter des Gesundheitsministeriums und lokaler Vertreter, so der Vorwurf der Kläger.

Zu den Waren, die in diesem Zeitraum an das irakische Gesundheitsministerium verkauft worden sein sollen, gehören Elektrokardiogrammgeräte von GE, Katheter und Medikamente gegen Epilepsie von Johnson & Johnson, Depo-Provera, eine von Pfizer hergestellte Verhütungsspritze, Seroquel, ein von AstraZeneca hergestelltes antipsychotisches Medikament, und Herceptin, ein von Roche hergestelltes Brustkrebsmedikament.

Aufgrund der „Provisionen“ und „kostenlosen“ Waren, die den Mitgliedern der Mahdi-Armee zur Verfügung gestellt wurden, wurde die Miliz bei den US-Beamten als „Pillenarmee“ bekannt, da ihre Kämpfer häufig verschreibungspflichtige Medikamente als Arzneimittel erhielten. Diese Medikamente konnten dann weiterverkauft werden.

In einem Berichtsentwurf der US-Botschaft in Bagdad vom August 2007 wurde das irakische Gesundheitsministerium beschuldigt, „ein System zur Abzweigung von Arzneimitteln“ zu betreiben und „offen unter der Kontrolle der Mahdi-Armee“ zu operieren.

Pharmagelder finanzierten Gewalttaten gegen Amerikaner

In der Klage wird behauptet, dass Bestechungsgelder der Mahdi-Armee den Erwerb von Waffen sowie die Ausbildung und logistische Unterstützung erleichtert haben.

Tatsächlich behauptet die Klage, dass das irakische Gesundheitsministerium und die Mahdi-Armee zu dieser Zeit im Wesentlichen austauschbar waren. Ende 2004 war das Ministerium für Amerikaner zu gefährlich, um es zu betreten, und „funktionierte mehr als terroristischer Apparat denn als Gesundheitsorganisation“, wobei das Hauptquartier und die Krankenhäuser mit Plakaten von al-Sadr beklebt waren, die mit Slogans wie „Tod für Amerika“ versehen waren.

Krankenhäuser und Krankenwagen sollen als Teil der von der Mahdi-Armee verübten Terroranschläge genutzt worden sein, während das Ministerium etwa 15.000 bewaffnete Männer beschäftigt haben soll, die als „Facilities Protection Service“ bekannt waren und Material des Ministeriums, wie Fahrzeuge und Uniformen, für Terrorismus und andere kriminelle Aktivitäten, einschließlich Entführungen, nutzten.

In der Klageschrift werden zahlreiche solcher Vorfälle detailliert aufgeführt.

So verhafteten die US-Streitkräfte im April 2006 sieben Leibwächter des damaligen Gesundheitsministers Ali al-Shemari, nachdem ein sunnitischer Gesundheitsbeamter unter dem Vorwand, sich für einen Ministerposten bewerben zu wollen, das Ministerium betreten hatte und nie wieder gesehen wurde.

Massenentführungen, die in den Jahren 2006 und 2007 in Bagdad wiederholt stattfanden, wurden ebenfalls dem „Facilities Protection Service“ angelastet, wobei die Opfer häufig in den Keller des Gesundheitsministeriums gebracht wurden, wo sie gefoltert und manchmal auch ermordet wurden.

Der damalige stellvertretende Gesundheitsminister Hakim al-Zamili wurde damals ebenfalls von den US-Truppen festgenommen und des Verschwindens eines anderen stellvertretenden Ministers, Ammar al-Saffar, beschuldigt, dessen Leiche nie gefunden wurde.

In einem Bericht des internationalen Nachrichtendienstes Stratfor wird al-Zamili beschuldigt, „Gesundheitsdienste und Ausrüstung gegen Millionen von Dollar verkauft zu haben, die er später an schiitische Milizen weiterleitete“.

Bei anderen Vorfällen wurden vom Dach des Gesundheitsministeriums aus Mörsergranaten auf die US-Streitkräfte und auf sunnitische Wohnviertel abgefeuert.

Die Gewalt, die vom Gesundheitsministerium ausging, ging so weit, dass es in einem auf WikiLeaks verfügbaren Kabel des Außenministeriums aus dem Jahr 2006 als „Ministerium für Waffentransporte“ bezeichnet wurde.

Bei der Wiederaufnahme der Klage stellten die Richter des D.C. Circuit fest:

In der Klage wird beschrieben, wie Jaysh al-Mahdi das Ministerium kontrollierte und es als terroristisches Hauptquartier nutzte.

Nimmt man diese Behauptungen an, so war der Umgang der Beklagten mit dem Ministerium gleichbedeutend mit einem direkten Umgang mit der terroristischen Organisation. Das Ministerium war daher kein unabhängiger Mittelsmann, der die Kausalkette unterbrochen hätte, sondern eine Fassade für Jaysh al-Mahdi.

Pharmaunternehmen müssen auf die wieder aufgenommene Klage reagieren

Die Klage wurde im Anschluss an eine Untersuchung der Anwaltskanzleien Sparciano & Andreson und Kellogg, Hasen, Todd, Figel & Frederick aus Washington, D.C. eingereicht.

In der Klage behaupten die Kanzleien, dass die fünf genannten Unternehmen sich bewusst waren, dass ihre Geschäftspraktiken unangemessen und möglicherweise illegal waren, und zwar auf der Grundlage von Vergleichen, die sie zuvor für frühere Anschuldigungen abgeschlossen hatten, bei denen identische Taktiken und sogar einige der gleichen Vermittler als Teil eines von den Vereinten Nationen geförderten Öl-für-Lebensmittel-Programms vor der Irak-Invasion im Jahr 2003 verwendet wurden.

Nach der Wiederaufnahme der Klage gaben die betreffenden Unternehmen eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie jegliches Fehlverhalten bestritten.

Im Jahr 2018 leitete das DOJ eine separate Untersuchung gegen die Unternehmen ein, die ans Licht kam, als AstraZeneca die Klage in einer Wertpapieranmeldung 2018 erwähnte.

Pfizer, Roche und Johnson & Johnson bestätigten die Ermittlungen ebenfalls in den SEC-Einreichungen des Jahres.

Es ist unklar, wie der aktuelle Stand der DOJ-Untersuchung ist oder warum die Klage eineinhalb Jahre nach ihrer ursprünglichen Abweisung wieder aufgenommen wurde.

Vergleiche in Fällen angeblicher Korruption im Ausland sind zumindest für einige der in der Klage genannten Unternehmen nichts Neues.

So stimmte Johnson & Johnson 2011 einem Vergleich in Höhe von 70 Millionen US-Dollar zu, der sich aus zivil- und strafrechtlichen Vorwürfen ergab, dass seine Tochtergesellschaften Schmiergelder an Beamte in Ländern wie Griechenland, Polen und Rumänien sowie im Rahmen des irakischen Programms „Öl für Lebensmittel“ gezahlt hatten.

Und 2010 zahlte GE einen Vergleich in Höhe von über 23 Millionen Dollar, um die von der US-Börsenaufsichtsbehörde erhobenen Vorwürfe zu klären, das Unternehmen habe im Rahmen des Programms „Öl für Lebensmittel“ Schmiergelder gezahlt.