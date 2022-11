Pfizer und Moderna wollen jetzt ihre eigenen Impfstoffe auf Myokarditis-Risiken untersuchen

Warum untersucht Big Pharma ihre eigenen Covid-Impfstoffe auf Myokarditis-Nebenwirkungen, wenn die Impfstoffe angeblich bereits getestet wurden und sich als sicher und wirksam erwiesen haben?

Sowohl Pfizer als auch Moderna haben angekündigt, dass sie Studien durchführen werden, um die längerfristigen Risiken einer Myokarditis (einer entzündlichen Erkrankung des Herzens, die zum Tod führen kann) bei Personen zu ermitteln, die mit den mRNA-basierten Covid-Impfstoffen geimpft worden sind. Die Entscheidung kommt nach der Veröffentlichung mehrerer medizinischer Studien, die eine Korrelation und einen kausalen Zusammenhang zwischen den Impfstoffen und einer exponentiellen Zunahme von Herzproblemen, insbesondere bei Männern im Alter von 40 Jahren und jünger, zeigen. Noch vor einem Jahr wurde der Zusammenhang zwischen Covid-Impfungen und Myokarditis weithin bestritten.

Studien zeigen auch, dass das Myokarditis-Risiko mit der Anzahl der Auffrischungsimpfungen zunimmt, die eine Person erhalten hat.

Vor dem Jahr 2020 wurde der durchschnittliche Impfstoff von Pharmaunternehmen und der FDA 10 bis 15 Jahre lang getestet und erneut getestet, bevor er für die Öffentlichkeit freigegeben werden konnte. Dies geschah nicht nur, weil das Testen ein komplexer Prozess ist, der viel Bürokratie mit sich bringt, sondern auch, weil es die einzige Möglichkeit ist, etwaige Langzeitnebenwirkungen zu entdecken, die mit einem bestimmten Impfprodukt verbunden sein könnten. In allen medizinischen Fachzeitschriften und wissenschaftlichen Abhandlungen über die Entwicklung von Impfstoffen, die vor 2020 veröffentlicht werden, wird übereinstimmend festgestellt, dass Langzeittests für die öffentliche Sicherheit notwendig sind.

Plötzlich, nach 2020 und dem Aufkommen des öffentlichen Aktivismus gegen die Covid-Mandate, begannen eine Reihe von medizinischen „Fachleuten“ und Bürokraten zu argumentieren, dass die mRNA-Impfstoffe nicht den gleichen langen Testzeitraum benötigen, da die staatliche Finanzierung es erlaube, alles viel schneller zu erledigen. Dies ist eine Lüge.

Was ist wirklich passiert? Die Regierungen beschleunigten die Zulassung durch nationale Notmaßnahmen, die es Big Pharma ermöglichten, notwendige Tests und Prüfungen zu überspringen. Beispiel: Vertreter von Pfizer haben kürzlich unter Eid zugegeben, dass sie den Covid-Impfstoff nie getestet haben, um festzustellen, ob er tatsächlich die Übertragung des Virus verhindert. Sie behaupteten einfach, dass dies der Fall sei, ohne dies zu überprüfen. Und die Regierungen begannen, der Bevölkerung Impfstoffe vorzuschreiben, mit der falschen Behauptung, dass Impfungen die Ausbreitung verhindern.

Die „Faktenprüfer“ in den Mainstream-Medien behaupten, dass die Covid-Impfstoffe „anfänglich wirksam“ waren, um die Übertragung der ursprünglichen Virusstämme zu verhindern. Es gibt keine konkreten Beweise, die dies bestätigen. Tatsächlich begannen die Covid-Fälle der ursprünglichen Varianten in den USA und in anderen Ländern anzusteigen, bevor die Impfstoffe weitverbreitet waren. Dies ist eine Tatsache, und der unglaubliche Rückgang der Fälle war wahrscheinlich auf eine Zunahme der natürlichen Immunität in der Bevölkerung zurückzuführen.

Einige von der Regierung und Big Pharma finanzierte Wissenschaftler behaupten auch, dass die mRNA-Technologie als Ganzes seit vielen Jahren getestet wurde. Dies ist eine unehrliche Irreführung. Die Technologie und das Konzept mögen seit Jahren in verschiedenen Experimenten getestet worden sein, die spezifischen Covidimpfstoffe jedoch nicht, und das ist wichtig. Jeder Wissenschaftler, der behauptet, diese Behauptung sei eine Grundlage für die Bestätigung der Sicherheit der Impfstoffe, sollte sich schämen.

Studien, in denen die natürliche Immunität und asymptomatische Reaktionen bei der Untersuchung der Wirksamkeit von Impfstoffen berücksichtigt werden, sind äußerst begrenzt. Es gibt keine Möglichkeit festzustellen, ob eine Person das Covid überlebt oder eine Infektion vermieden hat, weil sie geimpft wurde, oder weil sie das Virus bereits hatte, nur geringe oder gar keine Symptome aufwies und eine natürliche Immunität entwickelte. Die von der Regierung bezahlten Virologen und Wissenschaftler scheinen sich nicht darum zu kümmern, diesen Unterschied zu testen. Was wir aus verschiedenen Studien wissen, ist, dass die natürliche Immunität der mRNA-Impfung in jeder Hinsicht weit überlegen ist.

Die Gefahren der Freigabe eines pharmazeutischen Cocktails für den Massenkonsum oder sogar des erzwungenen Massenkonsums ohne Langzeitstudien können nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Quintessenz? Nach dem derzeitigen Kenntnisstand weiß niemand mit Sicherheit, wie sich der Impfstoff über einen langen Zeitraum (mehrere Jahre) auswirken wird. Die Pharmaunternehmen wissen es nicht, und die Regierungen wissen es nicht (wenn wir ihre Produktionsangaben für die Impfstoffe als richtig ansehen).

Aller Wahrscheinlichkeit nach versuchen Pfizer und Moderna, mit ihren eigenen Studien den aufkeimenden Nebenwirkungen zuvorzukommen, um schlechte Presse in der Zukunft zu vermeiden oder abzuschwächen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Studien ehrliche, datengestützte Beurteilungen liefern, ist gering.

Es ist noch keine zwei Jahre her, dass die Covid-Impfstoffe auf breiter Front verteilt wurden, und schon gibt es Anzeichen für negative gesundheitliche Folgen wie Herzmuskelentzündung und Blutgerinnungsstörungen. Man muss sich fragen, welche weiteren schrecklichen Entwicklungen für geimpfte Menschen in weiteren zwei Jahren eintreten werden.