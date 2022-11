Ehemaliger Mitarbeiter der Reagan-Regierung: Die Beweise sind da – eine weitere gestohlene Wahl

Paul Craig Roberts

Die Amerikaner, nicht alle, aber die meisten, sind zu stolz auf ihr Land und zu sehr auf seinen Ruf als „beste Demokratie der Welt“ bedacht, um es zuzugeben, aber sie haben gerade eine weitere gestohlene Wahl erlebt. Alle verräterischen Anzeichen sind da – genau wie bei der Präsidentschaftswahl 2020, die Präsident Trump gestohlen wurde. Verzögerungen bei der Auszählung der Stimmen, während die Demokraten genügend gefälschte Stimmzettel zusammentragen, um den Sieg der Republikaner auszugleichen. Plötzliche Ausschläge nach oben um 100.000 Stimmen in einem Moment, um einen demokratischen Kandidaten auf die Verliererstraße vor den Republikaner zu bringen. Es ist nicht möglich, dass so viele Stimmzettel in einem so kurzen Zeitraum ausgezählt oder dass sie alle für einen einzigen Kandidaten abgegeben werden. Mir ist kein republikanischer Kandidat bekannt, der durch einen plötzlichen Anstieg der Stimmenzahl gewinnt. Dies ist ein Phänomen, das nur bei den Demokraten auftritt. Man könnte meinen, dass es den Leuten seltsam vorkommt, dass nur Demokraten durch plötzliche Stimmenzuwächse gewinnen, und Fragen stellen, aber diese Frage stellt sich nicht. Meines Wissens hat kein Wahlleiter jemals die Namen der vielen Demokraten genannt, die in kurzer Zeit auf einmal für den Kandidaten der Demokraten gestimmt haben.

Tucker Carlson von Fox TV wies auf eine Möglichkeit hin, wie die Demokraten die Wahl in Arizona gestohlen haben. Die Demokraten sorgten dafür, dass die Wahlmaschinen in Wahlbezirken mit republikanischer Mehrheit ausfielen. Diejenigen, die nicht in der Lage waren, ihre Stimme abzugeben, oder einige von ihnen, erhielten einen Stimmzettel, den sie nach dem Ausfüllen in eine Kiste steckten, um ihn später zu zählen. Anschließend gaben die Demokraten bekannt, dass diese nicht ausgezählten Stimmzettel „versehentlich“ mit bereits ausgezählten Stimmzetteln vermischt wurden und es keine Möglichkeit gab, sie voneinander zu unterscheiden. Dies ist eine Möglichkeit, republikanische Stimmen aus dem Auszählungssystem herauszuspülen.

Einige Unbekümmerte sagen: „Wahlbetrug hat es schon immer gegeben, da gibt es nichts Neues zu sehen.“ Was diese Leute übersehen, ist, dass vor den Präsidentschaftswahlen 2020 und den Zwischenwahlen 2022 noch nie ein Wahlbetrug auf nationaler Ebene und über die Grenzen der Bundesstaaten hinweg organisiert worden ist. Frühere Fälle von Wahldiebstahl waren lokale Phänomene.

Andere sagen, dass auch die Republikaner Stimmen stehlen und verweisen auf den Sieg von George W. Bush in Florida über Al Gore. Die Auszählung der Stimmen in Florida war jedoch eine Verfahrensfrage, die vom Obersten Gerichtshof der USA entschieden wurde, nicht durch Wahlmaschinen, gefüllte Wahlurnen oder andere Mittel. Der Beweis war, dass es Demokraten in Brevard County waren, die versuchten, die Wahl für Al Gore zu stehlen.

Meine Schlussfolgerung, dass es sich bei den letzten beiden Wahlen um organisierten Diebstahl durch Demokraten handelte, ist nicht parteiisch. Meine Schlussfolgerung beruht auf einer Analyse. Es gibt einen großen neuen Unterschied zwischen Republikanern und Demokraten. Wir können die Parteien nicht mehr als liberal oder konservativ, die Arbeiterklasse gegen die Wall Street und die großen Unternehmen betrachten. Die Arbeiterklasse, früher ein Protektorat der Demokraten, wird heute als „Trump Deplorables“ desavouiert. Ein revolutionärer Geist ist in die Demokratische Partei eingedrungen, die eine neue Wählerschaft hat, die sich aus LGBT, Multikulturalismus und Woke-Zensoren zusammensetzt, die die Macht beanspruchen, Sprache zu regulieren und deren Übereinstimmung mit ihrer Ideologie zu gewährleisten.

Eine oder zwei Generationen anti-westlicher, anti-weißer Propaganda an unseren Universitäten – „Western Civ Has to go“, zum Beispiel – hat sich bis in das öffentliche Grundschulsystem durchgesetzt. Die Transgender-Theorie wird eingesetzt, um Kinder in Bezug auf ihr natürliches Geschlecht zu verwirren und ihnen die Idee zu vermitteln, dass das Geschlecht etwas Gewähltes ist und nicht von der Natur oder der Geburt vorgegeben. Die kritische Rassentheorie wird verwendet, um weißen Kindern Schuldgefühle einzutrichtern und ihnen die Akzeptanz zu vermitteln, dass eine leistungsorientierte Gesellschaft im Interesse des Aufstiegs der rassisch Unterdrückten aufgegeben werden muss. Die New York Times unterstützt diese Indoktrination mit ihrem 1619-Projekt, das lehrt, dass die Vereinigten Staaten auf Rassismus und weißer Vorherrschaft beruhen. „Vielfalt“ und „Multikulturalismus“ werden eingesetzt, um die Erziehung der Jugend zur westlichen Zivilisation zu untergraben und zu zerstören. Indem ein einst homogenes Land in einen Turm zu Babel verwandelt wird, wird eine soziale Revolution herbeigeführt. Die Eltern verlieren die Kontrolle über ihre Kinder an die Schulbehörden und das Jugendamt. Die Demokraten versuchen derzeit, den elterlichen Widerstand gegen geschlechtsangleichende Operationen an ihren Kindern als „Kindesmissbrauch“ zu kriminalisieren. Eltern, die sich dagegen wehren, dass öffentliche Schulen, die von ihren Grundsteuern unterstützt werden, ihren Kindern beibringen, dass Kinder und Eltern Rassisten sind, werden von Schulausschusssitzungen verwiesen und in einigen Fällen mit Ermittlungen bedroht. Wenn die Eltern für Unternehmen mit „Woke“-Führungskräften arbeiten, können sie entlassen werden. Genauso wie revolutionäre Ideen von den Universitäten über die Hochschulabsolventen in die öffentlichen Schulen eingedrungen sind, ist dasselbe in den Unternehmen, den Medien und der medizinischen Praxis geschehen.

Die Revolution vollzog sich schrittweise und wurde daher als das Geschwätz einiger weniger Verrückter angesehen. Dadurch blieb die Revolution weitgehend unwidersprochen und trug zu ihrem Erfolg bei.

Ein weiteres Merkmal der Revolution der Demokraten sind die offenen Grenzen, die die US-Bevölkerung mit Nicht-Weißen überschwemmen und die USA im Wesentlichen in ein nicht-weißes Land verwandeln, wodurch die „reaktionären Werte der westlichen Zivilisation“ überflüssig werden. Durch die Demokraten stehen die weißen Amerikaner vor einem zivilisatorischen Völkermord.

Der erste landesweit organisierte Diebstahl einer Wahl war die Präsidentschaftswahl 2020. Er stieß auf großen Widerstand. Zahlreiche unabhängige Experten analysierten die Daten und bewiesen schlüssig, dass die Wahl gestohlen wurde. Einige Republikaner unternahmen landesweite Anstrengungen, um den Medien und der Öffentlichkeit die Beweise zu präsentieren. Doch ihre Bemühungen blieben erfolglos. Die offizielle Darstellung wurde sofort festgelegt: „Es gibt keine Beweise für einen Wahlbetrug“. Einige derjenigen, die den Diebstahl zum Thema gemacht hatten, wurden als „Feinde der Demokratie“ gebrandmarkt und mit Ermittlungen und Verhaftungen bedroht. Niemand stellte die Frage, ob die Wahlen ehrlich waren, und warum wurde so intensiv versucht, Skeptiker zum Schweigen zu bringen? Als skeptische Republikaner schließlich die Gelegenheit bekamen, vor der Abstimmung, mit der Bidens „Sieg“ bestätigt wurde, Beweise für Wahlbetrug vorzulegen, inszenierten die Demokraten einen „Aufstand“, und Rino-Republikaner wie der republikanische Senatsvorsitzende Mitch McConnell halfen dabei, die Vorlage von Beweisen zu unterdrücken. Da die USA ein Propagandaministerium anstelle von Medien haben, wissen nur wenige Amerikaner, dass der Grund für den inszenierten „Aufstand“ darin bestand, die Vorlage von Beweisen für Wahlbetrug im Kongress vor der Bestätigung von Bidens Sieg zu verhindern.

Es gibt einen großen Unterschied zwischen Demokraten und Republikanern, und er ist ganz anders, als die Leute denken. Die Demokraten sind zu einer Partei mit einer revolutionären Agenda geworden, während die Republikaner immer noch in der alten Ordnung operieren, die die Demokraten gerade stürzen wollen. Für diejenigen mit revolutionärem Eifer ist Macht viel wichtiger als Demokratie oder eine faire Abstimmung. Dadurch sind die Republikaner stark benachteiligt, da sie aufgrund des Fehlens einer revolutionären Agenda nicht entschlossen sind, die Macht um jeden Preis zu ergreifen. Ja, sie möchten die Macht, aber nicht zu revolutionären Zwecken. Für Revolutionäre gibt es keine Beschränkungen beim Griff nach der Macht.

Die Reaktion der Republikaner auf die gestohlenen Wahlen im Jahr 2022 ist fast nicht vorhanden. Der ehemalige republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich, fragte: „Was ist hier los?“ Aber er antwortet nicht „eine gestohlene Wahl“. Er sagt lediglich, dass er sich geirrt hat, als er, wie alle anderen Analysten, eine „rote Welle“ erwartete. Er stellt nicht die Wahlspitzen, die verzögerte Stimmenauszählung und die verlegten oder verlorenen Stimmzettel infrage. Vielmehr stellt er die Modelle infrage, die auf der Grundlage früherer Erfahrungen den wahrscheinlichen Wahlausgang prognostiziert haben: „Das bringt mich dazu, jedes mir bekannte Modell infrage zu stellen und zu erkennen, dass ich wirklich innehalten und eine Menge Zeit damit verbringen muss, nachzudenken und zu versuchen, alles zusammenzufügen.“

Gingrich fragt sich, wie es möglich ist, dass die Republikaner bei der Wahl am vergangenen Dienstag 5 oder 6 Millionen Stimmen mehr erhalten haben als bei der vorangegangenen Wahl und dies nur zu einem geringen Unterschied im Ergebnis führte. Mit anderen Worten, er deutet an, dass etwas faul ist, weiß aber, dass er es nicht sagen kann.

Die Republikaner waren schnell dabei, das enttäuschende Ergebnis der Republikaner auf Trump zu schieben. Andere Republikaner, wie Senator Josh Hawley (R, Mo.), werfen den Republikanern vor, bei bestimmten Themen nachzugeben, anstatt zu kämpfen, und sagen: „Die alte Partei ist tot. Es ist Zeit, sie zu begraben. Bauen Sie etwas Neues auf.“ Das ist in etwa das, was Präsident Trump versucht hat, indem er versuchte, den American Way wiederzubeleben, und das Establishment hat ihn hinausgeworfen und ist entschlossen, dass er nicht in die Politik zurückkehrt. Wie Trump feststellte, ist das Problem der Wiederherstellung oder Erneuerung politisch unmöglich, wenn alle wichtigen Institutionen – Medien, Bildung, Unternehmen, Wall Street, CIA, FBI, Justizministerium – dagegen sind, selbst wenn es sich dabei um die von ihm selbst ernannten Personen handelt.

Wie kann die Republikanische Partei als unabhängige Kraft überleben, wenn das Justizministerium und das FBI politisierte Waffen in den Händen der Demokraten sind, wenn die amerikanischen Unternehmen, die angeblich „hinter den Republikanern stehen“, in den Händen von „Woke“-Managern sind, wenn die Print- und TV-Medien als Wahrheits- und Propagandaministerium für die Demokraten dienen, wenn ahnungslose Amerikaner wenig Verständnis für das haben, was vor ihren Augen geschieht, und wenig Zeit, Energie und Neigung, sich zu informieren?

Der konservative Kevin MacDonald macht dafür einen Mangel an weißem Erwachen verantwortlich. Weiße Amerikaner wählen trotz der klaren Tatsache, dass die Demokraten es mit der kritischen Rassentheorie und der Identitätspolitik auf sie abgesehen haben, immer noch die Demokraten, die dabei sind, die weiße Zivilisation durch „Vielfalt“ und „Multikulturalismus“ zu verdrängen.

Mit anderen Worten: Geben Sie den Opfern die Schuld und nicht den Demokraten, die die Wahl gestohlen haben.

Die Wahl in den von den Demokraten kontrollierten Großstädten liegt in den Händen der Demokraten, die das Verfahren und die Stimmenauszählung kontrollieren. Die Republikaner haben keine Möglichkeit, die Wahl zu überwachen. Die Autorität liegt in den Händen der örtlichen Demokraten, nicht in den Händen der republikanischen Wahlbeobachter. Alle Einwände, die die Wahlbeobachter vorbringen, werden von den Präsidenten als „Fehlinformationen“ abgetan.

Um eine externe Behörde einzuschalten, müssten die Wahlen föderalisiert werden, was bedeuten würde, dass die Verfassung außer Kraft gesetzt würde, die nicht mehr außer Kraft gesetzt werden kann und immer noch existiert. Ferner würde eine Verstaatlichung der Wahlen diese nur noch fester in die Hände der Demokraten und ihrer Agenten im FBI, DOJ und der Bundesbürokratie legen.

Man muss verstehen, dass eine politische Partei mit einer revolutionären Agenda nicht durch Regeln eingeschränkt wird. Es ist genauso unsinnig, wenn die Republikaner von den revolutionären Demokraten erwarten, dass sie sich an Regeln halten, wie wenn der Kreml dasselbe von Washington erwartet. Wenn man ständig von einem Gegner erwartet, dass er sich an Regeln hält, der dies nie tut, wird man ständig überrascht und ausgenutzt.

Für die Republikaner könnte es zu spät sein, zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Ich bezweifle, dass es den Republikanern jemals erlaubt sein wird, an die Macht zurückzukehren. Zwei erfolgreich gestohlene Wahlen in Folge haben ein neues Wahlparadigma geschaffen, das gegen Betrugsvorwürfe immun ist.

Was den Kreml betrifft, so bleibt abzuwarten, ob Putin zu lange gewartet hat, um den Krieg in der Ukraine zu einem für Russland vorteilhaften Ende zu bringen. Die Verzögerung des Kremls, den Krieg zu einem siegreichen Ende zu bringen, hat dazu geführt, dass sich der Krieg so sehr ausgeweitet hat, dass es für den Westen schwierig ist, sich aus dem Konflikt zurückzuziehen und sich zu lösen.

Ich fürchte, dass sich Amerika auf zwei tödlichen Wegen befindet. Der eine führt zu einem Einparteienstaat. Der andere führt zum Atomkrieg.

Das ist es, was passiert, wenn die Menschen nicht aufpassen.

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.