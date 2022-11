Der globale Klimawandelkult und der Krieg gegen den Verstand – 4

Im letzten Teil dieser vierteiligen Serie, in der ich die linken Aktivisten und wohlhabenden Organisationen untersuche, die den Klimawandel vorantreiben, zeige ich direkte Beweise dafür auf, dass die Regierung die während des Covid-Programms entwickelten Taktiken einsetzt, um uns alle zu zwingen, das Narrativ der Klimakrise zu glauben. Sie können die ersten drei Teile hier, hier und hier lesen.

Am 12. Oktober dieses Jahres veröffentlichte der Ausschuss für Umwelt und Klimawandel des Oberhauses einen Bericht mit dem Titel In our hands: behaviour change for climate and environmental goals (In unseren Händen: Verhaltensänderung für Klima- und Umweltziele).

Es ist ein düsteres Dokument, in dem die Regierung offen erklärt, dass alle Aspekte unseres Lebens gesteuert werden müssen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern, und dass Techniken zur Gedankenkontrolle gegen die Bevölkerung eingesetzt werden müssen, die denen ähneln, die verwendet werden, um die Öffentlichkeit zu zwingen, in die Covid-Sperren einzuwilligen. Lord (Chris) Whitty, einer der Hauptinitiatoren der katastrophalen Covid-Politik, ist Mitglied des Ausschusses, der das Dokument erstellt hat, und ein weiterer Covid-Mitarbeiter, Sir Patrick Vallance, war Zeuge. Er sagte dem Ausschuss: Die Realität ist, dass Verhaltensänderungen ein Teil des Erreichens von Netto-Null sind. Das ist unbestreitbar.

In seiner einleitenden Zusammenfassung sagt der Ausschuss

Verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse und bewährte Praktiken zeigen, dass die Regierung eine Kombination von politischen Hebeln, einschließlich Regulierung und steuerlicher Anreize, zusammen mit klarer Kommunikation als Teil eines gemeinsamen Ansatzes einsetzen muss, um die Hindernisse für kohlenstoffarme Entscheidungen zu überwinden. Eine verhaltensorientierte Sichtweise muss durchgängig in allen Ministerien angewandt werden, da zu viele politische Maßnahmen, von Planungs- und Baunormen bis zu Werbevorschriften, immer noch kohlenstoffintensive und naturferne Entscheidungen begünstigen.

Jede Regierungsstelle muss also die Psychologie als Waffe gegen die Öffentlichkeit einsetzen, um sicherzustellen, dass wir uns so verhalten, wie es die Klimaalarmisten fordern.

Weiter heißt es in der Zusammenfassung: Unternehmen sind in der Lage, Verhaltensänderungen zu ermöglichen, indem sie die Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit umweltfreundlicherer Produkte und Dienstleistungen erhöhen und Kunden und Mitarbeiter einbinden, aber sie benötigen Anweisungen von der Regierung, wenn sie gegen ihre unmittelbaren finanziellen Interessen handeln sollen“.

Daraus geht klar hervor, dass nicht nur alle Regierungsstellen, sondern auch der private Unternehmenssektor angesprochen werden sollen, auch wenn dies nicht in ihrem finanziellen Interesse liegt.

Sie zitieren dann ihre Covid-Psyop als Blaupause, der man folgen sollte:

Aus erfolgreichen und erfolglosen Maßnahmen zur Verhaltensänderung in anderen Politikbereichen können Lehren gezogen werden. Vor allem aus der weitreichenden Verhaltensänderung, die durch die COVID-19-Pandemie ausgelöst wurde. Wir erkennen an, dass die von der Pandemie geforderten Veränderungen als kurzfristige Reaktion auf eine kurzfristige Notlage angesehen wurden, dennoch wäre es eine große verpasste Chance, wenn die Regierung die Gelegenheit nicht nutzt, die während der Pandemie durchgeführten Maßnahmen zur Verhaltensänderung zu bewerten und die daraus gezogenen Lehren anzuwenden.

Das klingt verdächtig nach der berüchtigten Aussage von Klaus Schwab, dass Covid eine Gelegenheit biete, den Großen Reset herbeizuführen.

Um zu unterstreichen, wie sehr sie die Kleinigkeiten des täglichen Lebens kontrollieren wollen, lautet einer der wichtigsten Punkte des Ausschusses: „Vorrangige Maßnahmen zur Verhaltensänderung sind in den Bereichen Reisen, Heizen, Ernährung und Konsum erforderlich, um die Öffentlichkeit in die Lage zu versetzen, umweltfreundliche Technologien und Produkte anzunehmen und zu nutzen und den kohlenstoffintensiven Konsum zu reduzieren.

Man wird Ihnen also vorschreiben, was Sie essen, wohin Sie gehen und wie Sie dorthin gelangen dürfen. Ein weiterer zentraler Punkt besagt, dass man Sie mit Steuern und Gesetzen zur Einhaltung der Vorschriften zwingen will: „Informationen reichen nicht aus, um das Verhalten zu ändern; die Regierung muss eine stärkere Rolle bei der Gestaltung des Umfelds spielen, in dem die Öffentlichkeit handelt, und zwar durch entsprechend aufeinander folgende Maßnahmen, einschließlich Regulierung, Besteuerung und Entwicklung der Infrastruktur“.

Aber es sind nicht nur die Unternehmen, die sie zu einer Verhaltensänderung bewegen wollen. Sie wollen auch Wohltätigkeitsorganisationen und religiöse Einrichtungen nutzen, um den Verstand der Massen zu kontrollieren: „Die Regierung sollte auch Organisationen der Zivilgesellschaft, Glaubensgemeinschaften und lokale Behörden, die lokale Projekte zur Verhaltensänderung durchführen, unterstützen und würdigen.

Bei den verschiedenen Hebeln, die die Regierung zur Veränderung einsetzen könnte, nennen sie „regulatorische und finanzielle (Fehl-)Anreize, die die Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit von Optionen verändern“.

Dies deutet darauf hin, dass die Regierung bereit wäre, absichtlich Knappheit zu schaffen und bestimmte Dinge unerschwinglich zu machen. Kommt Ihnen das im Kontext der aktuellen Energiekrise bekannt vor?

Besorgniserregend ist, dass die Regierung anscheinend wirklich die begehrte SPI-B-Methode wiederholen will, indem sie sagt.

Die Regierung sollte die Gelegenheit ergreifen, die Verhaltensänderungen, die während der Covid-19-Pandemie stattgefunden haben, zu bewerten, um die Theorie, die Triebkräfte und die Hebel hinter den Veränderungen zu verstehen, mit dem Ziel, die daraus gezogenen Lehren auf andere kritische Politikbereiche anzuwenden, einschließlich Klimawandel und Umwelt. Die Evaluierung sollte eine Bewertung der Wirksamkeit der Prinzipien hinter den Covid-19-Maßnahmen zur Verhaltensänderung beinhalten, wie offene Information, klare Botschaften über persönliche Maßnahmen, Übermittlung von Botschaften sowohl durch Politiker als auch durch Wissenschaftler, Klarheit über die Rolle der Regierung im Verhältnis zur Rolle individueller Maßnahmen und die Nutzung einer unabhängigen Beratungsstruktur durch Sage und SPI-B.“ Sie scheinen keinen Sinn für Ironie zu haben, wenn sie von klaren Botschaften und offenen Informationen während der Pandemie sprechen, und scheinen zu glauben, dass Propaganda, Lügen, Datenmanipulation und Zensur eigentlich Wahrheit und Transparenz sind.

Es ist offensichtlich, dass die Klimaalarmisten mit der Unterstützung von Milliardären, Psychologen und der Regierung einen Krieg gegen die Köpfe der Menschen führen, um die Dystopie des Great Reset herbeizuführen. Sie haben die Macht und das Geld auf ihrer Seite, aber die Wahrheit haben sie offensichtlich nicht, weil sie auf Techniken der Gedankenkontrolle zurückgreifen müssen. Wie George Orwell gesagt haben soll: „In der Zeit des universellen Betrugs ist es ein revolutionärer Akt, die Wahrheit zu sagen“.

Es ist an der Zeit, dass wir alle zu Revolutionären werden, denn die Wahrheit ist, dass nicht die Klimakrise die größte Bedrohung für unser Wohlergehen darstellt, sondern die Klimakrisenalarmisten, die die letzten Reste unserer Freiheit beseitigen und uns in ein nie endendes dunkles Zeitalter stürzen wollen.