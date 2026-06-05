Pfizer-Whistleblower Christine Cotton hinterlässt bewegende Abschiedsbotschaft: „Lasst meine Arbeit nicht sterben“

Die französische Biostatistikerin und Pfizer-Kritikerin Christine Cotton, die sich in den vergangenen Jahren einen Namen als scharfe Analytikerin der Zulassungsdaten des Covid-19-Impfstoffs gemacht hatte, hat eine bewegende Abschiedsbotschaft veröffentlicht. In einem auf sozialen Medien veröffentlichten Schreiben kündigte sie an, dass sie nicht mehr unter den Lebenden sei. Ihre Nachricht ist zugleich persönliches Vermächtnis, Anklageschrift und eindringlicher Appell, ihre Forschung und ihre Erkenntnisse nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Wer war Christine Cotton?

Christine Cotton war keine Außenseiterin ohne Fachkenntnisse. Mehr als 25 Jahre arbeitete sie als Biostatistikerin in der Pharmaindustrie. Sie war auf die Verwaltung, Auswertung und Interpretation klinischer Studiendaten spezialisiert und leitete zudem ihre eigene Clinical Research Organization (CRO). Dadurch verfügte sie über tiefgehende Kenntnisse der Methoden, Verfahren und Standards, nach denen klinische Studien geplant, durchgeführt und ausgewertet werden.

Als Ende 2020 die ersten Daten zum Covid-19-Impfstoff von Pfizer veröffentlicht wurden, begann Cotton damit, die öffentlich zugänglichen Dokumente und Studienunterlagen systematisch zu analysieren. Nach eigenen Angaben stieß sie dabei auf schwerwiegende Unstimmigkeiten, die sie im Laufe der folgenden Jahre dokumentierte und veröffentlichte.

Die zentrale Anschuldigung: Nicht derselbe Impfstoff

Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stand eine weitreichende Behauptung. Cotton vertrat die Auffassung, dass der Impfstoff, der später millionenfach an die Bevölkerung verabreicht wurde, nicht identisch mit dem Produkt gewesen sei, das ursprünglich in den klinischen Zulassungsstudien getestet wurde.

Nach ihrer Analyse basierte die vielfach zitierte Wirksamkeitsangabe von 95 Prozent auf fehlerhaften Datengrundlagen und methodischen Problemen. Darüber hinaus argumentierte sie, dass für das tatsächlich ausgelieferte Produkt keine ausreichenden Wirksamkeits- und Sicherheitsnachweise vorlägen. Sie bezeichnete die Vorgänge als eine der größten wissenschaftlichen und regulatorischen Fehlentwicklungen der modernen Geschichte.

Ihre umfangreichen Analysen, Datenauswertungen und Quellenverweise stellte sie öffentlich zur Verfügung. In ihrer Abschiedsnachricht fordert sie Interessierte ausdrücklich dazu auf, diese Dokumente herunterzuladen, zu sichern und selbst zu prüfen.

Schwere Krankheit nach Einreichung einer Beschwerde

Besonders eindringlich wirkt ihre Abschiedsbotschaft durch die Schilderung ihres eigenen Gesundheitszustandes.

Cotton erklärte, sie sei schwer erkrankt, nachdem sie eine formelle Beschwerde gegen Gesundheitsbehörden eingereicht habe. Nach ihren Angaben litt sie seit mehr als einem Jahr unter extremen Schmerzen. Sie beschrieb brennende Schmerzen in Beinen und Rücken, die ihr Leben zunehmend unerträglich gemacht hätten.

Auf der Suche nach Hilfe konsultierte sie zahlreiche Fachärzte, darunter Neurologen, Rheumatologen, Psychiater sowie alternative Therapeuten. Trotz dieser Bemühungen habe sich ihr Zustand nicht verbessert.

Der schwierige Weg kritischer Wissenschaftler

Der Fall Christine Cotton steht für viele Beobachter stellvertretend für eine breitere Entwicklung während und nach der Corona-Pandemie.

Wissenschaftler, Ärzte, Statistiker und andere Experten, die kritische Fragen zu Zulassungsverfahren, Studiendesigns, Sicherheitsdatenbanken oder Nebenwirkungsmeldungen stellten, sahen sich häufig mit erheblichem Widerstand konfrontiert. Viele ihrer Einwände fanden in großen Medien kaum Beachtung oder wurden rasch als unbegründet zurückgewiesen.

Zwar veröffentlichten Behörden wie die Europäische Arzneimittel-Agentur umfangreiche Bewertungsberichte zum Pfizer-BioNTech-Impfstoff Comirnaty, doch die Forderung nach vollständiger Transparenz bezüglich der Rohdaten blieb über Jahre hinweg Gegenstand kontroverser Debatten.

Christine Cotton gehörte zu denjenigen, die sich über einen langen Zeitraum hinweg intensiv und detailliert mit den verfügbaren Daten beschäftigten. Anders als viele institutionell angebundene Forscher arbeitete sie dabei ohne den Rückhalt großer Universitäten, Behörden oder Medienorganisationen.

Große Anteilnahme nach ihrer Botschaft

Die Reaktionen auf ihre Abschiedsnachricht fielen zahlreich aus. Tausende Menschen, die ihre Arbeit über Jahre verfolgt hatten, äußerten Bestürzung und Trauer.

Für viele Kritiker der Corona-Politik wurde Cotton zu einem Symbol für Personen, die bestehende Narrative hinterfragen und dabei hohe persönliche Kosten in Kauf nehmen. Unterstützer sehen in ihrem Schicksal ein Beispiel dafür, wie unbequeme Stimmen nicht durch offene wissenschaftliche Debatten widerlegt, sondern durch juristische Auseinandersetzungen, gesellschaftliche Ausgrenzung und institutionellen Druck an den Rand gedrängt würden.

Ein Vermächtnis aus Dokumenten und Daten

In ihrer letzten Botschaft bittet Christine Cotton nicht um Mitleid. Stattdessen fordert sie ihre Leser dazu auf, ihre Arbeit weiterzutragen.

Nous sommes le 02 juin 2026, quand vous lirez ces lignes j’aurais quitté ce monde.

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle Christine Cotton, je suis ce qu’on appelle une lanceuse d’alerte. j’ai travaillé 25 ans pour l’industrie pharmaceutique dans la gestion et… — Christine Cotton OFFICIEL (@StatChrisCotton) June 2, 2026

Ihre Dokumente, Analysen und Schlussfolgerungen sollen ihrer Ansicht nach nicht mit ihrem Tod verschwinden. Sie ruft dazu auf, die Unterlagen zu lesen, zu archivieren und weiterzuverbreiten.

Unabhängig davon, wie ihre Schlussfolgerungen bewertet werden, hinterlässt Christine Cotton ein umfangreiches Archiv an Daten, Analysen und Kritikpunkten, das weiterhin Gegenstand kontroverser Diskussionen bleiben dürfte.

Mit ihrer Abschiedsbotschaft endet die Stimme einer Frau, die überzeugt war, dass wissenschaftliche Wahrheit und Transparenz verteidigt werden müssen – selbst dann, wenn dieser Einsatz persönliche Opfer fordert. Was aus ihrem Vermächtnis wird, liegt nun in den Händen jener, die ihre Arbeit gelesen haben und ihre Fragen weiterverfolgen wollen.